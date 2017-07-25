В РФ разработана собственная лазерная система автоматической посадки беспилотников ЛСОК

Система предназначена для автоматического сканирования сектора воздушного пространства в направлении ожидаемого появления беспилотника, автоматизированного захвата и углового сопровождения летательного аппарата при его движении по посадочной глиссаде и пробеге по взлетно-посадочной полосе.

Значительная доля аварийных ситуаций на этапе посадки беспилотных аппаратов в ручном режиме возникает из-за "человеческого фактора", когда оператор неверно оценивает местоположение беспилотника в пространстве. Для исключения подобных случаев в современных БЛА достаточно тяжелого класса этот этап максимально автоматизируется.

Обстоятельства политического характера, влекущие за собой очевидные риски, определили постановку задачи создания отечественной системы подобного типа, что в данном частном случае и было сделано компанией "Кронштадт".