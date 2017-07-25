В РФ разработана собственная лазерная система автоматической посадки беспилотников ЛСОК
Как сообщает ТАСС , на площадке на днях закончившего свою работу авиасалона МАКС-2017 российской группой компаний "Кронштадт" была представлена лазерная система определения координат (ЛСОК) беспилотников, предназначенная для получения точных сведений о положении БЛА на этапе захода на посадку.
- сообщается в сопроводительных материалах.
Как утверждается, наклонная дальность захвата и сопровождения составляет от 50 до 8000 метров.
ЛСОК осуществляет измерение динамического положения беспилотника, гарантируя безопасность взлета и посадки при отсутствии данных от систем спутниковой навигации. Использование пассивных методов обнаружения обеспечивает бОльшую скрытность и помехоустойчивость.
- пояснил главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
С его слов, в РФ собирается БЛА "Форпост" – локализованная версия израильских БЛА Searcher MkII, которые оснащаются системой OPATS разработки швейцарской компании RUAG.
- полагает эксперт.
Система предназначена для автоматического сканирования сектора воздушного пространства в направлении ожидаемого появления беспилотника, автоматизированного захвата и углового сопровождения летательного аппарата при его движении по посадочной глиссаде и пробеге по взлетно-посадочной полосе.
- сообщается в сопроводительных материалах.
Как утверждается, наклонная дальность захвата и сопровождения составляет от 50 до 8000 метров.
ЛСОК осуществляет измерение динамического положения беспилотника, гарантируя безопасность взлета и посадки при отсутствии данных от систем спутниковой навигации. Использование пассивных методов обнаружения обеспечивает бОльшую скрытность и помехоустойчивость.
Значительная доля аварийных ситуаций на этапе посадки беспилотных аппаратов в ручном режиме возникает из-за "человеческого фактора", когда оператор неверно оценивает местоположение беспилотника в пространстве. Для исключения подобных случаев в современных БЛА достаточно тяжелого класса этот этап максимально автоматизируется.
- пояснил главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
С его слов, в РФ собирается БЛА "Форпост" – локализованная версия израильских БЛА Searcher MkII, которые оснащаются системой OPATS разработки швейцарской компании RUAG.
Обстоятельства политического характера, влекущие за собой очевидные риски, определили постановку задачи создания отечественной системы подобного типа, что в данном частном случае и было сделано компанией "Кронштадт".
- полагает эксперт.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/kronstadtgroup/photos/pcb.1872679626332609/1872679552999283/?type=3&theater
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