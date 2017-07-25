10:37 25 июля

Российские законодатели предлагают ввести санкции против Польши из-за сноса памятников

Совет Федерации намерен обратиться к президенту РФ с предложением рассмотреть возможность введения санкций в отношении Польши и польских парламентариев из-за принятия закона, предписывающего демонтаж памятников советским воинам, передает РИА Новости .



Просим рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, и других физических и юридических лиц,
говорится в проекте заявления.


Совет Федераций также намерен предложить президенту «потребовать от польской стороны неукоснительного выполнения положений Договора между РФ и Польшей о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 года и межправительственного соглашения с Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года».

Практические действия по реализации закона после его вступления в силу станут прямым нарушением указанных договоров и приведут к пересмотру нынешнего формата совместной работы с Польшей по сохранению и содержанию мест памяти и захоронений польских военнослужащих и гражданских лиц на территории РФ,
говорится в документе.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала решение польских властей «кощунственным и циничным». По ее словам, «как бы ни старались эти оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится».

Спикер верхней палаты подчеркнула, что решение Варшавы является оскорблением для всех, кто боролся с фашизмом. Это «провокационные действия, которые не останутся без последствий», уверена она.

Использованы фотографии: AP Photo / Czarek Sokolowski
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Комментарии 34

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  1. Смог Сегодня, 09:27
    Пора кончать эти увещевания и обещания ответных мер. Жестче нужно, жестче.Шляхта, она слов не понимает.
    А так, пока, только яблоки. Да и те через Беларусь заходят.
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
      Привет , Костик ! soldier drinks Любое нежелание России дать пану в глаз воспринимается в Польше как проявление слабости и только усиливает русофобию . Потому - пора !
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 09:40
        Паша, доброе утро!
        Пшеки не видят разницы между вежливостью и слабостью. Я не говорю про простых людей, но у власти в Польше последнее время стоят какие-то укурки с патологией русофобии
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
          Привет , Володя ! hi Да поленья всегда на всех соседей обижены , все вокруг их , несчастных , обижают . А русофобия - мировой тренд , насаждаемый Матрасией . И Польша с радостью его подхватила , чтобы выслужиться перед хозяином .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:47
            Шавка из Польши получилась отличная. Ее англосаксы другим в пример приводят
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
              Цитата: pvv113
              Ее англосаксы другим в пример приводят

              И первой же "кинут" в случае грандиозного шухера . wink
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 10:00
                Абсолютно не сомневаюсь
                pvv113
              2. pjastolov Сегодня, 10:03
                И первой же "кинут" в случае грандиозного шухера
                вспомни 39 год hi
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:31
                  Володя , это полякам не мешало бы помнить уроки Истории .
                  bouncyhunter
          2. Чёрный Сегодня, 10:01
            Россия должна на каждом КПП с Польшей поставить по мемориалу полякам ! Например по такому: Иван Сусанин помогает Леху Качинскому сесть в ТУ 154 , как бы показывая , где полякам будет хорошо! wassat
            Чёрный
      2. Смог Сегодня, 09:41
        Приветствую, Паша! drinks soldier По поводу глаза, это ты точно подметил.Пока нежелания, но поляки в последнее время сильно прихамели. Как же, Трамп их пупкком гейропы нарек. Надо оправдывать. Но что самое интересное, после первого же пендаля с нашей стороны, уподобятся украм и взвоют- А нас то за что.
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
          Россия терпит Польшу , как мелкую тявкающую шавку . Но ведь терпение не вечно - получат пенделя и улетят на бреющем скулить в конуру .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 10:01
            Если у них еще будет конура wink
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
              Далеко не факт , что будет . yes
              bouncyhunter
    2. KUOLEMA Сегодня, 10:15
      Да закройте польским парламентариям вьезд в Россию этим вы их сильно накажете)))как же они без родных березонек
      KUOLEMA
  2. mikh-korsakov Сегодня, 09:39
    Не будет он ничего вводить против Польши. У него теперь - стратегическое терпение. Превратил страну в терпилу. Каждая дворняжка может покусать. Ну а нам - все вкусно.
    mikh-korsakov
    1. Толстоевский Сегодня, 09:54
      не болтайте ерундой
      Толстоевский
  3. victorsh Сегодня, 09:39
    Пока конкретноне будет поставлен вопрос о закрытии "мемориала"в Катыни-ничего не будет.Ответ должен быть равноценным.Захоронение оставить-мемориал убрать.И вновь провести честное расследование по Катыни.
    victorsh
    1. Смог Сегодня, 09:43
      Цитата: victorsh
      .Захоронение оставить-мемориал убрать.И вновь провести честное расследование по Катыни.

      good Здраво! И пусть воют!
      Смог
      1. Подрезчик Сегодня, 10:00
        Константин, приветствую! hi На счет Катыни мысль хорошая, ответ должен быть соразмерным, но этого маловато...У нас поляков много, общаешься...и точно могу сказать, этого мало, надо еще и жестче!!! yes
        Подрезчик
        1. Смог Сегодня, 10:04
          Александр, утро доброе! soldier drinks Катынь- так лиха беда - начало. А по поводу поляков, поездил я в лихие 90-е с баулами туда. Знаю, что это такое страна подляндия , и кто это такие пшеки. На своем опыте знаю.
          Смог
  4. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 09:43
    Я предлагаю выслать польского посла и разорвать с ляхами все отношения, а на месте памятника расстрелянным пшекам установить монумент генералу НКВД Василию Блохину, который их и расстреливал лично.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Банкир Сегодня, 10:04
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      а на месте памятника расстрелянным пшекам установить монумент генералу НКВД Василию Блохину, который их и расстреливал лично.

      Хм... интересное предложение... только я теперь не пойму, под Катынью кто поляков расстрелял, немцы или всё-таки НКВД?
      Банкир
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:24
        Я думаю, что это сделали наши. Это наш ответ полякам за замученных в плену красноармейцев, поэтому никакого сожаления я не испытываю.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
        1. Банкир Сегодня, 10:35
          Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
          Я думаю, что это сделали наши.

          я тоже так думаю и где то даже поддерживаю (вспоминая 20-й год Тухоль и др.), но сейчас ведь набегут сталинисты....
          Банкир
  5. pol-smit.smit Сегодня, 09:43
    все ответные санкции как всегда выльются в решительный протест мида, и осуждающем Польшу заявлением в оон,на которую все тихо ложили....
    pol-smit.smit
  6. Толстоевский Сегодня, 09:53
    давно пора разорвать дипотношения с этим нацистским гадюшником
    Толстоевский
  7. Ныробский Сегодня, 10:12
    Давно пора прекратить всяческие отношения с этой республикой(политические, гуманитарные, культурные, экономические).Ограничиваться одними яблоками, явно не достаточно. Все бывшие "братья по оружию" должны понять то, что русофобия - это дорогое "удовольствие".
    Ныробский
  8. Антон Болдаков Сегодня, 10:14
    Ох-ох-ох... Забегали наши, засуетились... надо было думать ещё раньше - когда Россия ради "дружбы с Польшей" на себя вину за Катынь взяла.
    Антон Болдаков
  9. Верхомнапуле Сегодня, 10:17
    Застарелая ненависть и зависть шляхты к РОССИИ,у них это на генном уровне,так что надо прекращать говорильню и наказать этих тварей по полной!!! am
    Верхомнапуле
    1. Банкир Сегодня, 10:36
      Цитата: Верхомнапуле
      надо прекращать говорильню и наказать этих тварей по полной!

      а как? На этом сайте смайликом? Или всё таки
      Цитата: Верхомнапуле
      надо прекращать говорильню
      Банкир
  10. ochakow703 Сегодня, 10:20
    Почитал... и "пенделя", и "в глаз", и прочее, прочее, прочее. А ничего не будет! Ровным счетом - ни че го. Вся власть - кастраты, а ВВП делает свое дело, и размениваться на подыгрывание Совету Федерации или Думе он не будет. Ему ж надо и с Трампом контакт налаживать, и мосты строить, и бараки расселять... Они ж все (правительство и прочие) вместе взятые, с момента прихода ВВП к власти ничего полезного для государства не сделали, либо воду льют, либо делают вид бурной деятельности, но ничего не делают. Так и сейчас, выдвигают дурацкие инициативы, а решение должен принять ВВП. Достали уже.
    ochakow703
  11. Суровый Сегодня, 10:33
    Ооой! Неужели у нашей власти голосок прорезался?!! Не верю глазам своим- до того привыкли что нас пинает любой у кого есть нога,что такие заявления как гром среди ясного неба! Скорее всего это очередное наше 100500-е сотрясение воздуха! Стыдно за Россию! Когда уже плечи расправим? Когда голову поднимем?
    Суровый
  12. bond7213 Сегодня, 10:33
    У поляков психология холопов , пока не ударишь --- не поймут ! Вот и нужно по мордасам давать всей этой шляхте подлой !
    bond7213
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