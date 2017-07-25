Российские законодатели предлагают ввести санкции против Польши из-за сноса памятников
Совет Федерации намерен обратиться к президенту РФ с предложением рассмотреть возможность введения санкций в отношении Польши и польских парламентариев из-за принятия закона, предписывающего демонтаж памятников советским воинам, передает РИА Новости .
Совет Федераций также намерен предложить президенту «потребовать от польской стороны неукоснительного выполнения положений Договора между РФ и Польшей о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 года и межправительственного соглашения с Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года».
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала решение польских властей «кощунственным и циничным». По ее словам, «как бы ни старались эти оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится».
Спикер верхней палаты подчеркнула, что решение Варшавы является оскорблением для всех, кто боролся с фашизмом. Это «провокационные действия, которые не останутся без последствий», уверена она.
Просим рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, и других физических и юридических лиц,говорится в проекте заявления.
Совет Федераций также намерен предложить президенту «потребовать от польской стороны неукоснительного выполнения положений Договора между РФ и Польшей о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 года и межправительственного соглашения с Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года».
Практические действия по реализации закона после его вступления в силу станут прямым нарушением указанных договоров и приведут к пересмотру нынешнего формата совместной работы с Польшей по сохранению и содержанию мест памяти и захоронений польских военнослужащих и гражданских лиц на территории РФ,говорится в документе.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала решение польских властей «кощунственным и циничным». По ее словам, «как бы ни старались эти оголтелые русофобы переписать историю Второй мировой войны, у них ничего не получится».
Спикер верхней палаты подчеркнула, что решение Варшавы является оскорблением для всех, кто боролся с фашизмом. Это «провокационные действия, которые не останутся без последствий», уверена она.
Использованы фотографии: AP Photo / Czarek Sokolowski
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