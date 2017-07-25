Российские законодатели предлагают ввести санкции против Польши из-за сноса памятников

Просим рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, и других физических и юридических лиц,

Практические действия по реализации закона после его вступления в силу станут прямым нарушением указанных договоров и приведут к пересмотру нынешнего формата совместной работы с Польшей по сохранению и содержанию мест памяти и захоронений польских военнослужащих и гражданских лиц на территории РФ,