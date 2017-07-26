10:04 26 июля
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Да здравствует польский суд, самый независимый суд в мире!



Правящая партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) намерена взять под контроль судебную систему страны до начала парламентских выборов 2019 года.

Очередной крупный скандал разгорелся на фоне принятия палатами Сейма поправок в законы, касающихся работы польских судов.


Напомним, 15 июля парламент одобрил изменения в процедуру формирования Общих судов и Национального судебного совета (НСС), выдвигавшего на рассмотрение главы государства кандидатур новых судей. В частности, право назначать президентов и вице-президентов Общих судов предлагается передать министру юстиции, которому, по новым поправкам, присваивается должность генерального прокурора. Также из 25 членов НСС депутаты получат возможность выдвигать 15 представителей (на данный момент назначают 6 – Прим. ред.).

Наибольшие споры вызывает принятая накануне третья поправка, в рамках которой парламентарии намерены отправить в отставку весь Верховный суд. Исключение может быть сделано только по решению министерства юстиции, получающего единоличное право утверждать на должность высокопоставленных судей.

Депутаты партии «ПиС» заявляют, что проведение реформы вызвано высокой коррумпированностью органов правосудия, однако оппозиционное движение «Гражданская платформа» рассматривают инициативу как попытку взять под контроль все ветви государственной власти. В поддержку последнего мнения говорит опрос телеканала TNV, в соответствии с которым 55% населения не одобряют предлагаемые поправки.

Отказ считаться с мнением большинства привел к массовым протестам, продолжающимися уже несколько дней. По информации городской ратуши в минувшие выходные на улицы польской столицы вышли порядка 50 тысяч демонстрантов. Кроме того, митинги прошли в Белостоке, Вроцлаве, Кракове, Познани и других городах.
Примечательно, среди недовольных проводимой Варшавой реформой оказалось политическое руководство стран Евросоюза. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас заявил, что независимость польских органов правосудия находится под угрозой. Политик поддержал намерения Брюсселя, ранее выразившего готовность ввести в отношении Польши санкционные меры.

Учитывая масштабы общественного недовольства и давление со стороны экономических доноров, президент республики Анджей Дуда в понедельник одобрил только одну поправку из трех: формирование Общих судов передается минюсту. Тем не менее, решение главы государства, скорее, нужно рассматривать как тактическое отступление, позволяющее сбить рост протестной активности и не обострять отношения с Евросоюзом. Представляется, оставшиеся законопроекты в ближайшие время также пойдут на подпись.

В пользу данного вывода говорит значительное снижение рейтингов правящей партии по сравнению с выборами 2015 года, на которых «ПиС» набрала 51% голосов. Опросы показывают, что нынешний уровень поддержки «Право и справедливость» составляет 30-35% и незначительно выше, чем у главного оппонента – «Гражданской платформы».

В этой связи, судебную реформу можно рассматривать как подготовительный этап предстоящей предвыборной кампании. Как известно, аннулированием или признанием итогов выборов в случае судебного разбирательства занимается Верховный суд, который в обозримом будущем может стать более контролируемым действующим руководством.

Отметим, попытки приватизации власти предпринимались официальной Варшавой и ранее. В январе 2016 года правительство предоставило министерству финансов полномочия назначать руководящий состав и менять устав государственных СМИ, а в декабре были введены ограничения на работу журналистов в парламенте, в результате чего страну также охватывали массовые протесты.

Как бы то ни было, у оппозиции остается возможность помешать реализации планов действующих польских властей. Прошедшие в выходные демонстрации стали одним из самых масштабных выступлений против партии «Право и справедливость». «Я не хочу Майдана в Польше, но Качинский и большинство партии «ПиС» делает все для того, чтобы привести к такой ситуации», – заявил лидер «Гражданской платформы» Гжегож Схетына.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 5

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    После посещения Польши Трампом эта "ПиС" так воспряла духом, что можно ожидать и чего-нибудь более крутого. Качинский вообще на седьмом небе и плевать они хотели на предупреждения ЕС. У них "великий и ужасный" для всего мира друг - Сша. Поэтому смело сносят памятники, машут кулаком в сторону России. На российском телевидении бесчинствует поляк Якоб при активной поддержке украинской национал-борзоты (и заметьте на наши деньги), которому давно пора заткнуть рот и пинками выгнать с ТВ
    rotmistr60
  2. василий50 Сегодня, 07:33
    А что, будет интересно. Вон у поляков уже был и генералисимус и официальный диктатор и даже директор Польши. Теперь возможно появятся суды, вполне в духе польской *демократии*. В общем посмотрим сколько поляки будут терпеть всё это? Ну ведь должны же быть в Польше вменяемые люди? Не все же там гонористые и окатоличенные до невменяемости.
    василий50
  3. parusnik Сегодня, 07:46
    Мы то чего переживаем за "демократию" в Польше? Другом России Польша ооооооооочень долго не будет..Польша существует по принципу: Кто Польшу ужинает, тот ее и танцует...
    parusnik
  4. stas-21127 Сегодня, 09:16
    Вот читаю я всю эту ересь, (я про подобные статьи-переживания, а как же они дальше-то жить будут?), и меня честно говоря постоянно удивляет то, что мы прям всем миром, горой, а что там в США, а что в Польше, а что там еще где... А у себя, в России, много кто из нас чего сделал? У нас что, все проблемы решены? Все законы работают? Может и не по теме конечно....
    stas-21127
    1. ranger Сегодня, 10:00
      Цитата: stas-21127
      . А у себя, в России, много кто из нас чего сделал? У нас что, все проблемы решены? Все законы работают?

      Как известно, " В чужом глазу соринку видим".... и т.д. думаю можно не продолжать. Вот и трындим с утра до вечера об Украине, Сирии, США - как там все хреново. А если не об этом, то что остается?
      Вот и дошла очередь и до польской судебной системы - очень актуальная тема, страшно становится за судьбу демократии в Польше...
      А зачем писать про российские суды - и без всяких публикаций все знают об их объективности и неподкупности, гражданам других стран остается только завидовать нам...
      ranger
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