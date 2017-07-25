Тихоокеанский флот готовится к празднику

Всего в линию военно-морского парада во Владивостоке будет поставлено 13 боевых кораблей ТОФ: флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир",

В акватории Амурского залива во Владивостоке началось формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота для празднования Дня ВМФ, передает РИА Новости сообщение начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимира Матвеева.рассказал Матвеев журналистам.Он отметил, что впервые в параде в честь Дня ВМФ примет участие новейший корвет «Совершенный», который 20 июля вошел боевой состав ТОФ.По словам представителя флота, «для швартовки кораблей в Амурском заливе установлено более 20 массивов и бочек».