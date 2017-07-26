Санкции, санкции и ещё раз санкции
Президент Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России. В этом не сомневаются ни конгрессмены, ни пресса, ни аналитики. Мистер Трамп готов поддержать санкции, наказывающие Москву за вмешательство в выборы, поддержку Асада и Украину. Претензий к Путину накопилось слишком много, и в американском сенате уверены: любые разногласия по законопроекту будут урегулированы быстро.
Сенатский законопроект, предусматривающий новые санкции против России, Ирана и КНДР, требуется «немного доработать», заявил глава комитета по международным отношениям Боб Коркер. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Рейтер». По мнению мистера Коркера, все возможные разногласия по законопроекту должны разрешиться быстро.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент Дональд Трамп намеревается изучить законопроект, предусматривающий введение новых санкций, и определить, принесёт ли он пользу американцам. По её словам, мистер Трамп не собирается отменять санкции против Москвы, Тегерана и Пхеньяна, введённые предыдущей администрацией Белого дома.
И для Трампа, и для Путина санкции — политическая неудача, которой оба пытались избежать, полагают американские аналитики. В прошлом году Дональд Трамп и президент Владимир Путин в один голос заявляли, что санкции против России являются наибольшим раздражителем в отношениях между двумя сверхдержавами. Расследование же по поводу вмешательства России в выборы, которые бросают тень на первые шесть месяцев пребывания в должности мистера Трампа, привело, видимо, к тому, что санкции не только останутся в силе, но и пополнятся новыми. Близится тот самый негативный итог, против которого выступали оба президента. Случилось так, что два мировых лидера переиграли сами себя, с иронией пишет Дэвид Сэнджер в «Нью-Йорк Таймс» .
Владимиру Путину придётся заплатить за то, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал «судьбоносным решением президента России» («попытку использовать украденные компьютерные данные для поддержки кандидатуры мистера Трампа», отмечает издание). Сам Трамп попытался поднять бурю в конгрессе, поставив под сомнение соответствующий вывод разведки, но далее в своих «откровенных» высказываниях лишь подтверждал этот вывод.
Если законопроект успешно пройдёт через Конгресс США, у мистера Трампа едва ли останется выбор: его помощники уже признали, что президенту придётся подписать документ, ужесточающий санкции, — тот самый документ, до которого Трамп не хотел доводить дело.
Несколько дней назад госсекретарь Рекс Тиллерсон и другие высокопоставленные лица продвигали идею отказа от санкций в России. За образец предлагалось взять решение предыдущей администрации, то есть действовать примерно так же, как в своё время поступил Барак Обама, когда на переговорах с Ираном повернул в сторону ослабления санкций, чтобы уговорить Тегеран на десятилетнее ограничение своей ядерной деятельности.
Трамп постоянно ставил под сомнение вывод разведки о попытке Кремля манипулировать прошлогодними президентскими выборами, но при этом так нервничал на глазах членов своей собственной партии, что даже они сочли необходимым ограничить его полномочия по снятию соответствующих санкций с России. К примеру, новый директор по коммуникациям мистера Трампа Энтони Скарамуччи повторил позицию Белого дома: мистер Трамп не уверен в доказательствах вмешательства России. Вместе с тем Скарамучии дал понять, что, когда возникает эта тема, мистер Трамп не в состоянии отделить данные разведки от собственных эмоций: он взволнован тем, что вопрос используется с целью поставить под сомнение его легитимность как президента.
Если такое волнение имеет под собой корни, то у Трампа есть доступ к более точным данным, нежели те, которыми располагает разведка, отмечает журналист.
Что касается разведчиков, то на минувшем Форуме безопасности в Аспене четверо высокопоставленных представителей разведки и национальной безопасности, включая Майка Помпео (директора ЦРУ), заявили, что они абсолютно убеждены в том, что за попытками повлиять на выборы в США стояли русские. Цель Кремля разведчикам ясна: «Они пытаются подорвать западную демократию».
Формулировка законопроекта, согласованная сопредседателями Палаты представителей и Сената США, указывает, что многие республиканцы разделяют оценку разведки: санкциями впервые наказываются те, кого правительство Соединенных Штатов обвиняет во взломе выборов.
Президент США, однако, после встречи с Путиным в Гамбурге рассказал своим помощникам, что российский президент предложил убедительное возражение на эту тему: мол, киберспециалисты Москвы настолько хороши в проведении тайных компьютерных сетевых операций, что, участвуй они на самом деле во взломе серверов Национального комитета Демпартии, их бы не поймали. Позднее Трамп снова дал понять, что, несмотря на заявления разведки, весь вопрос представляет собой политическую составляющую. Он написал в «Твиттере», что охота на русских ведьм — фальшивка. «Очень грустно, — добавил он, — что республиканцы, даже те, которые стоят за моей спиной, делают очень мало для защиты своего президента».
Что касается Путина, то новые санкции попросту «отменяют» его «долгосрочную стратегию»: выйти из-под режима санкций, иронизирует корреспондент.
Санкции вместе с низкими ценами на нефть затормозили экономику России. Сейчас экономика страны показывает маленький рост (около 1 процента), однако новые санкции создадут дополнительные тяготы. С другой стороны, новые меры нельзя признать «драконовскими». Крис Уифер, старший партнёр компании «Macro-Advisory», работающей с международными инвесторами по России, заявил, что последняя редакция нового законопроекта о санкциях «намного слабее», чем первоначальный вариант. Никаких серьёзных преград для развития российской экономики там нет. И всё же новый закон, если его примут, ещё больше повредит восприятию перспектив России и ограничит поток западных инвестиций, крайне необходимых Москве. «Если этот законопроект примут, безусловно, следует ожидать реакции России», — сказал эксперт.
России нелегко будет преодолеть новый раунд санкций. Выплачивать долги и брать новые займы становится всё труднее: сказываются кредитные ограничения, наложенные на российских субъектов, находящихся под санкциями. Предлагаемые меры могут расширить число российских компаний, на которые влияют не только кредитные, но и другие ограничения. Например, американским компаниям могут запретить вести бизнес с любой компанией, в которой российский физический или юридический субъект владеет более чем 33 процентами акций. Это может сделать западные банки гораздо более осторожными в кредитовании российских компаний. А ещё в законопроекте есть положение, призывающее запретить американцам инвестировать более 10 миллионов долларов в русскую приватизацию. Это может затормозить стремление России собрать деньги в бюджет при помощи продажи части государственных активов. Наконец, пострадать из-за новых санкций может российский газовый проект «Nord Stream 2» («Северный поток 2»). На этом трубопроводе, который мог бы увеличить объём российского природного газа, поставляемого в Германию и другие части Европы, Вашингтон может поставить крест. Ранее, напоминает автор, русское государственное телевидение охарактеризовало американские действия против «Северного потока 2» как явную попытку продвинуть поставки американского сжиженного природного газа в Европу.
Дэвид Сэнджер полагает, что примерно через год последствия новых санкций станут очевидны. К тому моменту вполне могут произойти новые сдвиги в отношениях с Москвой. Однако кое-что ясно уже сегодня: то сближение, о котором говорил мистер Трамп в ходе предвыборной кампании, оказалось намного дальше, чем год назад, когда Трамп (в шутку?) впервые «предложил» русским взломать учётную запись электронной почты миссис Клинтон и опубликовать всё, что там будет найдено.
За океаном, в Британии, тоже не сомневаются, что Трамп законопроект подпишет, и он превратится в закон.
В редакционной статье «The Times» говорится, что «благоразумный» сигнал администрации Трампа о согласии принять закон является «рациональным ответом» на многочисленные нарушения, допущенные русскими с 2014 года, когда в силу вступили первые санкции.
Кампания России «по дестабилизации Украины» отнюдь не ослабевает, отмечает редакция, а «аннексия Крыма представляет собой наглую попытку перекройки международных границ силой». Кроме того, Путин продолжает поддерживать в Сирии Башара Асада, виновного в «массовых убийствах».
Политика наказания санкциями, похоже, будет продолжаться до бесконечности. Точно так же, как было во времена США и СССР, когда санкции выписывались, продлялись и дополнялись пачками, ими занимались все, кому не лень, и Д. Форд, и Р. Рейган, и другие.
Лидеры двух сверхдержав могут говорить о дружбе народов, примерно как Д. Форд и Л. Брежнев, но в то же время думать о том, что двум сверхдержавам на планете ужиться трудно. 24 ноября 1974 года президент Джеральд Форд пожал руку Л. И. Брежневу во Владивостоке, а спустя несколько недель подписал закон , вводящий ограничения на торговлю США и СССР. Ограничения, вошедшие в историю как поправка Джексона — Вэника, действовали почти четыре десятка лет.
Сколько будут действовать санкции, запущенные против Москвы в 2014 году? Гадать не станем. Ясно одно: мистер Трамп отменять или даже ослаблять их не собирается. «Администрация [Трампа] поддерживает жёсткую позицию по России, в частности, по тому вопросу, что касается принятия санкций, — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналисту телеканала «Эй-би-си». — Мы [администрация] сотрудничали с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада возможности реализовать это и внести необходимые изменения, и сейчас мы поддерживаем законодательную меру».
Если Трамп закон подпишет, он однозначно станет тем президентом, при котором санкции останутся на все четыре года. А может, на восемь. И если даже предположить что-то и вовсе курьёзное — например, Трампа на посту сменяет Хиллари Клинтон, — то и в этом случае санкции сохранятся. При Хиллари, пожалуй, санкции объявят бессрочными.
Боб Коркер. Фото: «Ассошиэйтед пресс»
Сенатский законопроект, предусматривающий новые санкции против России, Ирана и КНДР, требуется «немного доработать», заявил глава комитета по международным отношениям Боб Коркер. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Рейтер». По мнению мистера Коркера, все возможные разногласия по законопроекту должны разрешиться быстро.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент Дональд Трамп намеревается изучить законопроект, предусматривающий введение новых санкций, и определить, принесёт ли он пользу американцам. По её словам, мистер Трамп не собирается отменять санкции против Москвы, Тегерана и Пхеньяна, введённые предыдущей администрацией Белого дома.
И для Трампа, и для Путина санкции — политическая неудача, которой оба пытались избежать, полагают американские аналитики. В прошлом году Дональд Трамп и президент Владимир Путин в один голос заявляли, что санкции против России являются наибольшим раздражителем в отношениях между двумя сверхдержавами. Расследование же по поводу вмешательства России в выборы, которые бросают тень на первые шесть месяцев пребывания в должности мистера Трампа, привело, видимо, к тому, что санкции не только останутся в силе, но и пополнятся новыми. Близится тот самый негативный итог, против которого выступали оба президента. Случилось так, что два мировых лидера переиграли сами себя, с иронией пишет Дэвид Сэнджер в «Нью-Йорк Таймс» .
Путин и Трамп. Фото: Stephen Crowley / The New York Times
Владимиру Путину придётся заплатить за то, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал «судьбоносным решением президента России» («попытку использовать украденные компьютерные данные для поддержки кандидатуры мистера Трампа», отмечает издание). Сам Трамп попытался поднять бурю в конгрессе, поставив под сомнение соответствующий вывод разведки, но далее в своих «откровенных» высказываниях лишь подтверждал этот вывод.
Если законопроект успешно пройдёт через Конгресс США, у мистера Трампа едва ли останется выбор: его помощники уже признали, что президенту придётся подписать документ, ужесточающий санкции, — тот самый документ, до которого Трамп не хотел доводить дело.
Несколько дней назад госсекретарь Рекс Тиллерсон и другие высокопоставленные лица продвигали идею отказа от санкций в России. За образец предлагалось взять решение предыдущей администрации, то есть действовать примерно так же, как в своё время поступил Барак Обама, когда на переговорах с Ираном повернул в сторону ослабления санкций, чтобы уговорить Тегеран на десятилетнее ограничение своей ядерной деятельности.
Трамп постоянно ставил под сомнение вывод разведки о попытке Кремля манипулировать прошлогодними президентскими выборами, но при этом так нервничал на глазах членов своей собственной партии, что даже они сочли необходимым ограничить его полномочия по снятию соответствующих санкций с России. К примеру, новый директор по коммуникациям мистера Трампа Энтони Скарамуччи повторил позицию Белого дома: мистер Трамп не уверен в доказательствах вмешательства России. Вместе с тем Скарамучии дал понять, что, когда возникает эта тема, мистер Трамп не в состоянии отделить данные разведки от собственных эмоций: он взволнован тем, что вопрос используется с целью поставить под сомнение его легитимность как президента.
Если такое волнение имеет под собой корни, то у Трампа есть доступ к более точным данным, нежели те, которыми располагает разведка, отмечает журналист.
Что касается разведчиков, то на минувшем Форуме безопасности в Аспене четверо высокопоставленных представителей разведки и национальной безопасности, включая Майка Помпео (директора ЦРУ), заявили, что они абсолютно убеждены в том, что за попытками повлиять на выборы в США стояли русские. Цель Кремля разведчикам ясна: «Они пытаются подорвать западную демократию».
Формулировка законопроекта, согласованная сопредседателями Палаты представителей и Сената США, указывает, что многие республиканцы разделяют оценку разведки: санкциями впервые наказываются те, кого правительство Соединенных Штатов обвиняет во взломе выборов.
Президент США, однако, после встречи с Путиным в Гамбурге рассказал своим помощникам, что российский президент предложил убедительное возражение на эту тему: мол, киберспециалисты Москвы настолько хороши в проведении тайных компьютерных сетевых операций, что, участвуй они на самом деле во взломе серверов Национального комитета Демпартии, их бы не поймали. Позднее Трамп снова дал понять, что, несмотря на заявления разведки, весь вопрос представляет собой политическую составляющую. Он написал в «Твиттере», что охота на русских ведьм — фальшивка. «Очень грустно, — добавил он, — что республиканцы, даже те, которые стоят за моей спиной, делают очень мало для защиты своего президента».
Что касается Путина, то новые санкции попросту «отменяют» его «долгосрочную стратегию»: выйти из-под режима санкций, иронизирует корреспондент.
Санкции вместе с низкими ценами на нефть затормозили экономику России. Сейчас экономика страны показывает маленький рост (около 1 процента), однако новые санкции создадут дополнительные тяготы. С другой стороны, новые меры нельзя признать «драконовскими». Крис Уифер, старший партнёр компании «Macro-Advisory», работающей с международными инвесторами по России, заявил, что последняя редакция нового законопроекта о санкциях «намного слабее», чем первоначальный вариант. Никаких серьёзных преград для развития российской экономики там нет. И всё же новый закон, если его примут, ещё больше повредит восприятию перспектив России и ограничит поток западных инвестиций, крайне необходимых Москве. «Если этот законопроект примут, безусловно, следует ожидать реакции России», — сказал эксперт.
России нелегко будет преодолеть новый раунд санкций. Выплачивать долги и брать новые займы становится всё труднее: сказываются кредитные ограничения, наложенные на российских субъектов, находящихся под санкциями. Предлагаемые меры могут расширить число российских компаний, на которые влияют не только кредитные, но и другие ограничения. Например, американским компаниям могут запретить вести бизнес с любой компанией, в которой российский физический или юридический субъект владеет более чем 33 процентами акций. Это может сделать западные банки гораздо более осторожными в кредитовании российских компаний. А ещё в законопроекте есть положение, призывающее запретить американцам инвестировать более 10 миллионов долларов в русскую приватизацию. Это может затормозить стремление России собрать деньги в бюджет при помощи продажи части государственных активов. Наконец, пострадать из-за новых санкций может российский газовый проект «Nord Stream 2» («Северный поток 2»). На этом трубопроводе, который мог бы увеличить объём российского природного газа, поставляемого в Германию и другие части Европы, Вашингтон может поставить крест. Ранее, напоминает автор, русское государственное телевидение охарактеризовало американские действия против «Северного потока 2» как явную попытку продвинуть поставки американского сжиженного природного газа в Европу.
Дэвид Сэнджер полагает, что примерно через год последствия новых санкций станут очевидны. К тому моменту вполне могут произойти новые сдвиги в отношениях с Москвой. Однако кое-что ясно уже сегодня: то сближение, о котором говорил мистер Трамп в ходе предвыборной кампании, оказалось намного дальше, чем год назад, когда Трамп (в шутку?) впервые «предложил» русским взломать учётную запись электронной почты миссис Клинтон и опубликовать всё, что там будет найдено.
За океаном, в Британии, тоже не сомневаются, что Трамп законопроект подпишет, и он превратится в закон.
В редакционной статье «The Times» говорится, что «благоразумный» сигнал администрации Трампа о согласии принять закон является «рациональным ответом» на многочисленные нарушения, допущенные русскими с 2014 года, когда в силу вступили первые санкции.
Кампания России «по дестабилизации Украины» отнюдь не ослабевает, отмечает редакция, а «аннексия Крыма представляет собой наглую попытку перекройки международных границ силой». Кроме того, Путин продолжает поддерживать в Сирии Башара Асада, виновного в «массовых убийствах».
* * *
Политика наказания санкциями, похоже, будет продолжаться до бесконечности. Точно так же, как было во времена США и СССР, когда санкции выписывались, продлялись и дополнялись пачками, ими занимались все, кому не лень, и Д. Форд, и Р. Рейган, и другие.
Лидеры двух сверхдержав могут говорить о дружбе народов, примерно как Д. Форд и Л. Брежнев, но в то же время думать о том, что двум сверхдержавам на планете ужиться трудно. 24 ноября 1974 года президент Джеральд Форд пожал руку Л. И. Брежневу во Владивостоке, а спустя несколько недель подписал закон , вводящий ограничения на торговлю США и СССР. Ограничения, вошедшие в историю как поправка Джексона — Вэника, действовали почти четыре десятка лет.
Сколько будут действовать санкции, запущенные против Москвы в 2014 году? Гадать не станем. Ясно одно: мистер Трамп отменять или даже ослаблять их не собирается. «Администрация [Трампа] поддерживает жёсткую позицию по России, в частности, по тому вопросу, что касается принятия санкций, — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналисту телеканала «Эй-би-си». — Мы [администрация] сотрудничали с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада возможности реализовать это и внести необходимые изменения, и сейчас мы поддерживаем законодательную меру».
Если Трамп закон подпишет, он однозначно станет тем президентом, при котором санкции останутся на все четыре года. А может, на восемь. И если даже предположить что-то и вовсе курьёзное — например, Трампа на посту сменяет Хиллари Клинтон, — то и в этом случае санкции сохранятся. При Хиллари, пожалуй, санкции объявят бессрочными.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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