14:16 25 июля

Арабские страны добавили в террористический список 9 организаций

Четверка арабских государств – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет – добавили в единый «террористический список» 9 человек и 9 организаций из-за предполагаемых связей с Катаром, передает РИА Новости сообщение агентства SPA.

Арабские страны добавили в террористический список 9 организаций


Ранее эти страны внесли в террористический список 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки от катарского правительства. Лидеры стран пообещали, что данный перечень будет обновляться.


«Список пополнили организации из Ливии и Йемена, а также частные лица из Катара, Йемена и Кувейта», – говорится в сообщении. Все они, по утверждению арабских стран, имеют связи с Дохой.

Попавшие в список лица обвиняются в оказании помощи террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ).

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Использованы фотографии: http://ehorussia.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 10:57
    Арабские страны добавили в террористический список 9 организаций
    им бы себя первыми номерами списка обозначить.. smile
    Чёрный
    1. vch Сегодня, 11:28
      Ага! Вор громче всех кричит:"Держи вора!"...... Саудиты сами по себе главный спонсор и распространитель терроризма во всем мире!
      vch
  2. DEZINTO Сегодня, 11:06
    Катар вообще голубь мира. Предлагает содействие в переговорах по Сирии.
    Они там бесконечные списки друг на друга могут составлять. Переодеваться, и менять вывески и логотипы это я так понял конёк арабских стран. request
    DEZINTO
  3. Алексей7777777 Сегодня, 11:11
    Поддержку вооруженных террористических группировок Катар отрицает.
    Последней каплей для недовольных соседей стал один миллиард долларов выкупа, который Доха выплатила иранцам и джихадистам за освобождение похищенных во время охоты членов королевской семьи.
    Как сообщает Financial Times, около 400 миллионов евро осело в Иране, 300 миллионов должны были через Хезболлу получить иракские боевики, остальное - сирийская группировка Тахрир аль-Шам, связанная с Аль-Каидой.
    Об этом издание пишет со ссылкой на источники по обе стороны сделки.
    Страны региона посчитали эту историю прикрытием для финансирования террористов и предательством общесуннитского дела.
    Кроме того, наблюдатели отмечают, что причиной внезапной изоляции Катара могло стать недовольство Саудовской Аравии.
    Эр-Рияд претендует на лидерство в регионе, но богатый Катар имеет независимую политику и хочет быть посредником в многочисленных конфликтах в Заливе.
    В том числе Доха поддерживала связи с Ираном и единственной из суннитских стран поздравила Хасана Роухани с недавним переизбранием президентом.
    Может,здесь собака зарыта?
    Алексей7777777
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:28
    Четверка арабских государств – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет

    ... а сами белые и пушистые... wassat
    a.s.zzz888
  5. лысова Сегодня, 13:18
    А про заокеанцев забыли? Да и себя не мешало внести.
    лысова
Картина дня