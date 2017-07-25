Арабские страны добавили в террористический список 9 организаций
Четверка арабских государств – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет – добавили в единый «террористический список» 9 человек и 9 организаций из-за предполагаемых связей с Катаром, передает РИА Новости сообщение агентства SPA.
Ранее эти страны внесли в террористический список 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки от катарского правительства. Лидеры стран пообещали, что данный перечень будет обновляться.
«Список пополнили организации из Ливии и Йемена, а также частные лица из Катара, Йемена и Кувейта», – говорится в сообщении. Все они, по утверждению арабских стран, имеют связи с Дохой.
Попавшие в список лица обвиняются в оказании помощи террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ).
Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Ранее эти страны внесли в террористический список 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки от катарского правительства. Лидеры стран пообещали, что данный перечень будет обновляться.
«Список пополнили организации из Ливии и Йемена, а также частные лица из Катара, Йемена и Кувейта», – говорится в сообщении. Все они, по утверждению арабских стран, имеют связи с Дохой.
Попавшие в список лица обвиняются в оказании помощи террористическим группировкам «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ).
Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Использованы фотографии: http://ehorussia.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти