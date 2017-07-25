14:15 25 июля

Военные помогут в создании пассажирского лайнера МС-21

Правительство РФ поручило военному ведомству рассмотреть возможность закупки у корпорации «Иркут» дополнительной партии истребителей Су-30СМ. Полученные средства планируется направить на реализацию программы пассажирского самолета МС-21, сообщает Коммерсантъ .



Речь идет о дополнительной партии в 10-12 машин. По словам источника газеты, в Минобороны, ситуация до конца не решена, «это действительно сейчас обсуждается, вопрос находится на рассмотрении».


Другой собеседник издания добавил, что полученные средства планируется направить на финансирование выпуска новейшего среднемагистрального самолета МС-21.

«МС-21 совершил первый полет в Иркутске в конце мая. Средняя стоимость самолета составляет около $90 млн. Портфель твердых заказов – 175 самолетов, по всем из них был получен аванс. К 2022 году "Иркут" должен производить 70 машин в год», – напоминает газета.

По данным «Иркута» на июнь 2017 года, военному ведомству поставлено 83 самолета Су-30, в том числе 17 – для морской авиации (два последних – в мае текущего года). Средняя стоимость одного истребителя данного типа составляет около 1,5 млрд. руб.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отмечает, что дополнительная партия Су-30СМ лишней для военных не будет. По его словам, «кому действительно нужны Су-30СМ, так это флоту». Закупка возможна, поскольку Минобороны не пока «не получило полный комплект законтрактованных машин», добавил эксперт.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, отметил, что «новая госпрограмма вооружений еще обсуждается, документ будет принят в 2018 году», поэтому «возможны различные варианты распределения средств».

«Иркут» никогда официально не раскрывал объем вложений в МС-21. Но в середине прошлого года, во время выкатки самолета, газета сообщала со ссылкой на руководство корпорации, что финансирование производства МС-21 велось, в частности, за счет средств от экспортных поставок многоцелевого истребителя Су-30МК, в том числе для ВВС Индии.

Аналитики сомневаются, что денег, полученных от дополнительной закупки десяти Су-30СМ, будет достаточно для финансирования проекта МС-21. Как отметил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, с учетом того, что «контракты Минобороны находятся на грани рентабельности, в России такая схема выглядит не совсем очевидной и ранее никогда не применялась».

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 24

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:44
    Про истребители речи нет.Тут всё понятно.Начались проблемы с МС-21?Да неужели? wassat Кто-б сомневался."Три на испытаниях и пять-серийных".! recourse И где факты?Как в том фильме-"А я говорил." am
    ВЕРЕСК
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 11:58
      Пишут, что дополнительно закупят 10-12 Су-30СМ, как по мне, так лучше сразу Су-30СМ1. Если мы говорим о спасении гражданской продукции Иркута, то тогда от Су-30, ждем полный фарш с начинкой и макс комплектацией, пожалуйста yes
      Невский_ЗУ
    2. Самаритянин Сегодня, 12:03
      Портфель твердых заказов – 175 самолетов, по всем из них был получен аванс.

      А вот с этого места поподробнее...
      Самаритянин
      1. павлентий Сегодня, 12:08
        Про полученный аванс - полный бред.
        павлентий
        1. Владимир16 Сегодня, 13:03
          За 10 СУ-30 завод получит 15 млрд. Какова прибыль завода? Ежели завод получит 30% прибыли, то этих денег не хватит даже на один МС-21.
          Какие-то мутные у нас в правительстве экономисты. Желаете поддержать МС-21, так направьте деньги именно на это. Будет легче проконтролировать.
          Видимо задача именно замутить.

          Обратите внимание, что даже в этой статье один самолёт считают в баксах, а другой в рублях. Мутят и путают. wink
          Владимир16
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:39
        А я(ик)-говорил.Машина может и хорошая,но будущее-весьма туманно.Если не хуже.
        ВЕРЕСК
        1. Невский_ЗУ Сегодня, 12:41
          Цитата: ВЕРЕСК
          А я(ик)-говорил.Машина может и хорошая,но будущее-весьма туманно.Если не хуже.

          Рынок под англо-саксами, их правом, судами, платежной системой и сервисной поддержкой. Действительно, трудно такие проекты продвигать пусть даже и 150 млн стране.
          Невский_ЗУ
          1. Владимир16 Сегодня, 13:29
            Цитата: Невский_ЗУ
            Рынок под англо-саксами, их правом, судами...

            Для того правительство и существует, что бы поддерживать жителей своей страны. Нужно принуждать законодательно и ломать то, что не выгодно нам.
            Учитесь у американцев, товарищи правительствующие. Учитесь отстаивать интересы своих граждан. Вы обязаны работать на народ России.
            Иначе все это мышиная возня и реальная работа на англосаксов. Тут нет серединки.
            Владимир16
      3. ВЕРЕСК Сегодня, 12:43
        Очепяточка.Извиняйте.3175! wassat Было-бы смешно,если-бы небыло так печально.Врать не умеют только маленькие,добрые привидения. sad
        ВЕРЕСК
  2. g1v2 Сегодня, 11:45
    70 в год конечно маловероятно. Но на штук 50 лет через 5 выйти можно. Ну а там как попрет . В любом случае проект знаковый и крайне важный.
    g1v2
  3. Александр 3 Сегодня, 11:45
    Что то не понятно а на Т50 средства не нужны?
    Александр 3
    1. павлентий Сегодня, 11:50
      Т-50 занимается другая компания и другой завод.
      павлентий
      1. ватник Сегодня, 11:55
        Правильно что военные будут помогать в разработке МС-21 а гражданская промышленность взамен разработает на его базе для МО различные военные варианты типа патрульного самолёта ДРЛО постановщика помех и так далее Так что сотрудничество военных и гражданских в этом деле взаимовыгодна.
        ватник
      2. Невский_ЗУ Сегодня, 11:56
        Что то не понятно а на Т50 средства не нужны?


        Цитата: павлентий
        Т-50 занимается другая компания и другой завод.

        И другое Правительство с другими налогоплательщиками и с другим бюджетом lol
        Невский_ЗУ
        1. павлентий Сегодня, 12:10
          Вам здесь конкретно пишут про Корпорацию "Иркут" и их возможные финансовые проблемы. При чем бюджет страны?
          павлентий
          1. Невский_ЗУ Сегодня, 12:17
            Вам здесь конкретно пишут про Корпорацию "Иркут" и их возможные финансовые проблемы. При чем бюджет страны?


            Капец у вас с логикой hi

            Цитата: павлентий
            Правительство РФ поручило военному ведомству рассмотреть возможность закупки у корпорации «Иркут» дополнительной партии истребителей Су-30СМ


            Вы считаете, такие вещи были предусмотрены бюджетом Министерства Обороны?
            Невский_ЗУ
            1. павлентий Сегодня, 12:29
              Средства можно перераспределить, логика была в том, что вряд ли проект Т-50 может пострадать от закупки еще 10 ед. Су-30СМ, и самолеты будут и завод деньги получит на производство МС-21.
              павлентий
              1. Невский_ЗУ Сегодня, 12:35
                Цитата: павлентий
                Средства можно перераспределить, логика была в том, что вряд ли проект Т-50 может пострадать от закупки еще 10 ед. Су-30СМ, и самолеты будут и завод деньги получит на производство МС-21.

                Тем не менее откуда-то урежут. Так как вряд ли Силуанов расщедрится. Поэтому я и выше написал, чтобы тогда брали сразу Су-30СМ1. Нам в войска, нужно всё самое новое, даже если это и 4-е поколение, то в максимальном фарше и модернизации. Кроме Т-50, есть еще и Су-35. И если докупать в ущерб теоритически Т-50 ПАК ФА, то лучше Су-35. Но речь идет конкретно об Иркуте, тут вы правы.
                Невский_ЗУ
  4. Удав КАА Сегодня, 11:53
    МС-21 еще окончательно не встал на крыло, не прошел сертификацию, а Боинг и Эрбас уже развернули волну дискредитации нашей машины. Видать господа почувствовали реального конкурента -- и по цене, и по ЛТХ наш самолет 21 века лучше чем то, что есть у *партнеров*. И эксплуатационные расходы ниже.
    Вот и гавкают шавки СМИ-шные, чтобы опорочить нашу высокотехнологичесую продукцию.
    А как же иначе? Иного никто из нас и не ожидал...Это вам не сырой нефтью торговать!
    ИМХО
    Удав КАА
  5. Басарев Сегодня, 12:07
    Не всё ладно с проектом века? Приходится заставлять военных покупать изрядно возрастные самолёты, чтобы свести баланс? А я думал, что будет как с олимпиадой или чемпионатом по жoпoмячy: напрямую из казны никаких средств не пожалеют. А в целом, гражданской авиацией должна заниматься отдельная компания, а не часть военной.
    Басарев
  6. pol-smit.smit Сегодня, 12:12
    По его словам, «кому действительно нужны Су-30СМ, так это флоту.......хотя бы по одной эскадрилье на каждый флот...а это 48 штук,а пока заказано всего 28
    pol-smit.smit
    1. Seriomilander Сегодня, 13:04
      Так или иначе, но заказ на Су-30СМ будет размещен в ближайшем будущем, думаю даже в следующем году. На сегодня заказано 116 самолетов, 88 для ВКС и 28 для ВМФ, из них осталось поставить 18 и 11 соответственно, а этого числа недостаточно для осуществления плана МО иметь к 2025 году около 700 истребителей.
      В составе ВКС 214 новых истребителей со сроком службы менее 10 лет:
      58 Су-35С
      70 Су-30СМ
      20 Су-30М2
      12 Су-27СМ3
      44 МиГ-29СМТ
      10 МиГ-29УБ
      В составе МА ВМФ 40 новых истребителей со сроком службы менее 10 лет:
      17 Су-30СМ
      23 МиГ-29КР/КУБР
      Итого новых истребителей со сроком службы менее 10 лет: 254
      Сюда можно добавить еще модернизированные МиГ-31 и Су-27, коих не там много (максимум модернизируют около 200 самолетов).
      Остальные истребители в уже достаточно почтительном возрасте, а значит требуют замены.
      В итоге получается, что для поддержания численности в 600-700 истребителей необходимо получить еще, по меньшей мере, 200-250 самолетов. Из них уже заказано, но не передано 92: 38 Су-35, 25 МиГ-35 и 29 Су-30СМ, а значит впереди заказ на 100-150 самолетов.
      Сколько из них будет Су-30СМ - это совсем другой вопрос, очевидно, что текущий заказ будет выполнен раньше заказов на Су-35 и МиГ-35, а значит новый заказ неизбежен, так или иначе...
      Seriomilander
  7. Seriomilander Сегодня, 12:31
    Журналисты такие журналисты...
    По данным «Иркута» на июнь 2017 года, военному ведомству поставлено 83 самолета Су-30, в том числе 17 – для морской авиации (два последних – в мае текущего года). Средняя стоимость одного истребителя данного типа составляет около 1,5 млрд. руб.
    Уже август скоро, а на сегодня поставлено 87 самолетов Су-30СМ, в том числе 17 – для морской авиации.
    Seriomilander
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 12:49
    Красивая машина.Но-увы. Уже и-типа"флагман"!Офигеваю!.
    ВЕРЕСК
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