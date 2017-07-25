Военные помогут в создании пассажирского лайнера МС-21
Правительство РФ поручило военному ведомству рассмотреть возможность закупки у корпорации «Иркут» дополнительной партии истребителей Су-30СМ. Полученные средства планируется направить на реализацию программы пассажирского самолета МС-21, сообщает Коммерсантъ .
Речь идет о дополнительной партии в 10-12 машин. По словам источника газеты, в Минобороны, ситуация до конца не решена, «это действительно сейчас обсуждается, вопрос находится на рассмотрении».
Другой собеседник издания добавил, что полученные средства планируется направить на финансирование выпуска новейшего среднемагистрального самолета МС-21.
«МС-21 совершил первый полет в Иркутске в конце мая. Средняя стоимость самолета составляет около $90 млн. Портфель твердых заказов – 175 самолетов, по всем из них был получен аванс. К 2022 году "Иркут" должен производить 70 машин в год», – напоминает газета.
По данным «Иркута» на июнь 2017 года, военному ведомству поставлено 83 самолета Су-30, в том числе 17 – для морской авиации (два последних – в мае текущего года). Средняя стоимость одного истребителя данного типа составляет около 1,5 млрд. руб.
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отмечает, что дополнительная партия Су-30СМ лишней для военных не будет. По его словам, «кому действительно нужны Су-30СМ, так это флоту». Закупка возможна, поскольку Минобороны не пока «не получило полный комплект законтрактованных машин», добавил эксперт.
Источник газеты, знакомый с ситуацией, отметил, что «новая госпрограмма вооружений еще обсуждается, документ будет принят в 2018 году», поэтому «возможны различные варианты распределения средств».
«Иркут» никогда официально не раскрывал объем вложений в МС-21. Но в середине прошлого года, во время выкатки самолета, газета сообщала со ссылкой на руководство корпорации, что финансирование производства МС-21 велось, в частности, за счет средств от экспортных поставок многоцелевого истребителя Су-30МК, в том числе для ВВС Индии.
Аналитики сомневаются, что денег, полученных от дополнительной закупки десяти Су-30СМ, будет достаточно для финансирования проекта МС-21. Как отметил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, с учетом того, что «контракты Минобороны находятся на грани рентабельности, в России такая схема выглядит не совсем очевидной и ранее никогда не применялась».
Речь идет о дополнительной партии в 10-12 машин. По словам источника газеты, в Минобороны, ситуация до конца не решена, «это действительно сейчас обсуждается, вопрос находится на рассмотрении».
Другой собеседник издания добавил, что полученные средства планируется направить на финансирование выпуска новейшего среднемагистрального самолета МС-21.
«МС-21 совершил первый полет в Иркутске в конце мая. Средняя стоимость самолета составляет около $90 млн. Портфель твердых заказов – 175 самолетов, по всем из них был получен аванс. К 2022 году "Иркут" должен производить 70 машин в год», – напоминает газета.
По данным «Иркута» на июнь 2017 года, военному ведомству поставлено 83 самолета Су-30, в том числе 17 – для морской авиации (два последних – в мае текущего года). Средняя стоимость одного истребителя данного типа составляет около 1,5 млрд. руб.
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отмечает, что дополнительная партия Су-30СМ лишней для военных не будет. По его словам, «кому действительно нужны Су-30СМ, так это флоту». Закупка возможна, поскольку Минобороны не пока «не получило полный комплект законтрактованных машин», добавил эксперт.
Источник газеты, знакомый с ситуацией, отметил, что «новая госпрограмма вооружений еще обсуждается, документ будет принят в 2018 году», поэтому «возможны различные варианты распределения средств».
«Иркут» никогда официально не раскрывал объем вложений в МС-21. Но в середине прошлого года, во время выкатки самолета, газета сообщала со ссылкой на руководство корпорации, что финансирование производства МС-21 велось, в частности, за счет средств от экспортных поставок многоцелевого истребителя Су-30МК, в том числе для ВВС Индии.
Аналитики сомневаются, что денег, полученных от дополнительной закупки десяти Су-30СМ, будет достаточно для финансирования проекта МС-21. Как отметил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, с учетом того, что «контракты Минобороны находятся на грани рентабельности, в России такая схема выглядит не совсем очевидной и ранее никогда не применялась».
Использованы фотографии: https://defence.ru
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