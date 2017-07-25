Вьетнам подтвердил закупку 64 российских танков Т-90С/СК
Государственные информационные агентства Вьетнама подтвердили контракт на приобретение 64 танков Т-90С/СК российского производства.
Ранее сообщалось, что Россия продала танки Т-90С Ираку и Вьетнаму. Это следует из опубликованного «Уралвагонзаводом» итогового отчета за 2016 год. 4 июля, корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала итоговый отчет о деятельности за 2016 год. В нем, в частности, указывалось, что с Вьетнамом заключен контракт на поставку 64 танков типа Т-90С и Т-90СК. Впоследствии отчет был удален из доступа с сайта компании, передает "Военный Информатор" .
В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком «704». Второй заключен с инозаказчиком «368», по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.
Т-90С — экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ Штора, вместо них установлены доп. блоки ВДЗ. Т-90СК — командирский вариант Т-90С, с дополнительным связным и навигационным оборудованием.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) «704» — это Вьетнам, «368» — это Ирак.
Вьетнам является одним из важнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, он получал зенитные системы С-300ПМУ-1 (два дивизиона), 36 истребителей Су-30МК2, корветы проекта 11661Э «Гепард» (два переданы, два строятся в России), два дивизиона противокорабельных ракетных комплексов «Бастион», а также шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.
Ранее сообщалось, что Россия продала танки Т-90С Ираку и Вьетнаму. Это следует из опубликованного «Уралвагонзаводом» итогового отчета за 2016 год. 4 июля, корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала итоговый отчет о деятельности за 2016 год. В нем, в частности, указывалось, что с Вьетнамом заключен контракт на поставку 64 танков типа Т-90С и Т-90СК. Впоследствии отчет был удален из доступа с сайта компании, передает "Военный Информатор" .
Основной танк Т-90С на выставке военной техники в Омске в 2010 г.
В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком «704». Второй заключен с инозаказчиком «368», по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.
Т-90С — экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ Штора, вместо них установлены доп. блоки ВДЗ. Т-90СК — командирский вариант Т-90С, с дополнительным связным и навигационным оборудованием.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) «704» — это Вьетнам, «368» — это Ирак.
Вьетнам является одним из важнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, он получал зенитные системы С-300ПМУ-1 (два дивизиона), 36 истребителей Су-30МК2, корветы проекта 11661Э «Гепард» (два переданы, два строятся в России), два дивизиона противокорабельных ракетных комплексов «Бастион», а также шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.
Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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