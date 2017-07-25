14:15 25 июля

Вьетнам подтвердил закупку 64 российских танков Т-90С/СК

Государственные информационные агентства Вьетнама подтвердили контракт на приобретение 64 танков Т-90С/СК российского производства.

Ранее сообщалось, что Россия продала танки Т-90С Ираку и Вьетнаму. Это следует из опубликованного «Уралвагонзаводом» итогового отчета за 2016 год. 4 июля, корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала итоговый отчет о деятельности за 2016 год. В нем, в частности, указывалось, что с Вьетнамом заключен контракт на поставку 64 танков типа Т-90С и Т-90СК. Впоследствии отчет был удален из доступа с сайта компании, передает "Военный Информатор" .

Вьетнам подтвердил закупку 64 российских танков Т-90С/СК

Основной танк Т-90С на выставке военной техники в Омске в 2010 г.


В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком «704». Второй заключен с инозаказчиком «368», по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.

Т-90С — экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ Штора, вместо них установлены доп. блоки ВДЗ. Т-90СК — командирский вариант Т-90С, с дополнительным связным и навигационным оборудованием.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) «704» — это Вьетнам, «368» — это Ирак.

Вьетнам является одним из важнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, он получал зенитные системы С-300ПМУ-1 (два дивизиона), 36 истребителей Су-30МК2, корветы проекта 11661Э «Гепард» (два переданы, два строятся в России), два дивизиона противокорабельных ракетных комплексов «Бастион», а также шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.

Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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Комментарии 11

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  1. SS68SS Сегодня, 11:49
    Вьетнам является одним из важнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

    Вьетнамцы хорошо помнят кто их бомбил, а кто защищал.
    Вывод: вьетнамская память лучше чем японская. Факт.
    SS68SS
    1. SAG Сегодня, 12:21
      Рассуждаете как второклассник, может дело в том ,смогли ли захватчики положить всю элиту и руководство страны под себя? Перенаправить экономические ресурсы куда надо, подписать не публичные обязательства, завести компромат на властьимущих и расставить своих марионеток на ключевые посты... подумайте hi
      SAG
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:50
    Наша база во Вьетнаме Камрань будет вновь функционировать или нет .
    Spartanez300
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:57
      Наша база во Вьетнаме Камрань будет вновь функционировать или нет .

      Этот вопрос не к России, а к Вьетнаму. Слишком хорошие на первый взгляд отношения у него (Вьетнама) складываются с Сша. Американцы в роли "доброго дяди" пытаются укрепить свои позиции в этом регионе заигрывая с этой страной.
      rotmistr60
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:53
        Опять мне моя паранойя вещует что без матрасов здесь не обошлось . Пусть "Уралвагонзавод" работает только на инозаказчика , в ущерб отечественному перевооружению , как и предполагал коллега Per se .
        bouncyhunter
    2. ватник Сегодня, 12:04
      Цитата: Spartanez300
      Наша база во Вьетнаме Камрань будет вновь функционировать или нет

      В данный момент у нас просто кораблей на неё не хватит так что так ли необходима она сейчас?
      Цитата:статья
      Вьетнам подтвердил закупку 64 российских танков Т-90С/СК

      Молодец Вьетнам что решил обновить свой танковый парк а то ведь основная их "машина" это "старенький" Т-55 поставленный ещё в далеких года при СССР и очень радует что он выбрал именно российские танки.
      Вьетнамские Т-55 хоть и "стары" но находятся в идеальном состоянии.


      Кстати говоря есть сомнения это именно советский Т-55 или всё же его китайский аналог Т-59?
      ватник
  3. Spartanez300 Сегодня, 11:57
    Себе же отвечаю :
    12 октября 2016 года официальный представитель министерства иностранных дел Вьетнама Ле Хай Бинь заявил, что «мы не будем вступать в военные союзы или альянсы против третьих стран», добавив, что Вьетнам не допустит размещения на своей территории любых иностранных военных баз.
    Spartanez300
    1. kapitan92 Сегодня, 12:05
      Цитата: Spartanez300
      Вьетнам не допустит размещения на своей территории любых иностранных военных баз.

      Рановато Россия списала долги Вьетнаму. Долг исчисляемый в млрд. баксов весомый аргумент в переговорах.
      kapitan92
      1. Spartanez300 Сегодня, 12:08
        В сентябре 2000 года Россией были списаны $9,53 млрд из $11,03 млрд долга Вьетнама. Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016—2022 годы.
        Spartanez300
  4. ДМ51 Сегодня, 12:03
    Многие говорили: зачем мы воюем в Сирии,столько денег туда вбухиваем. А Сирия оказалась отличной рекламной площадкой для нашего ОПК - это во-первых,а во-вторых,я уверен,что война в Сирии сделала наше оружие ещё лучше,потому что нигде,как не на войне выявляются все огрехи вооружения - никакими стендовыми испытаниями и учениями не выявишь все косяки - война лучшее ОТК,как это не печально
    ДМ51
  5. Alexey-74 Сегодня, 12:34
    Память о США во Вьетнаме жива.....и знают "вьетконговцы" какова дружба с ами.
    Alexey-74
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