«Иркут» до конца 2018 года построит 15 самолетов Як-152
Пять учебно-тренировочных самолётов (УТС) Як-152 будут построены корпорацией «Иркут» в 2017 году, в следующем году планируется выпустить не менее 10 машин этого типа, передает Интерфакс-АВН .
По словам собеседника, «в 2018 году Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Корпорация "Иркут") может выпустить более десяти Як-152».
Говоря об экспортном потенциале Як-152, источник отметил, что, в частности, «Казахстан и Белоруссия высказались за приобретение машин этого типа для своих летных училищ».
Справка агентства: «Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева (входит в состав корпорации "Иркут"). Он оснащен дизельным двигателем мощностью 500 л.с. Максимальная взлётная масса – 1490 кг. Максимальная скорость полёта – 500 км/ч. Практический потолок – 4000 м. Скороподъемность у земли 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка – девять единиц. Дальность полёта – 1500 км».
До конца текущего года планируется построить в Иркутске первую партию из трёх Як-152 для последующей поставки их в лётные училища Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, ещё два самолёта должны быть построены для интенсификации лётных испытаний. То есть, в конце года Иркутск выпустит пять машин,сказал агентству источник в авиастроительной отрасли.
По словам собеседника, «в 2018 году Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Корпорация "Иркут") может выпустить более десяти Як-152».
Говоря об экспортном потенциале Як-152, источник отметил, что, в частности, «Казахстан и Белоруссия высказались за приобретение машин этого типа для своих летных училищ».
Самолет еще не принят на вооружение ВКС, но после этого спрос на Як-152 на мировом рынке ожидается высоким,добавил он.
Справка агентства: «Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева (входит в состав корпорации "Иркут"). Он оснащен дизельным двигателем мощностью 500 л.с. Максимальная взлётная масса – 1490 кг. Максимальная скорость полёта – 500 км/ч. Практический потолок – 4000 м. Скороподъемность у земли 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка – девять единиц. Дальность полёта – 1500 км».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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