«Иркут» до конца 2018 года построит 15 самолетов Як-152

До конца текущего года планируется построить в Иркутске первую партию из трёх Як-152 для последующей поставки их в лётные училища Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, ещё два самолёта должны быть построены для интенсификации лётных испытаний. То есть, в конце года Иркутск выпустит пять машин,

Самолет еще не принят на вооружение ВКС, но после этого спрос на Як-152 на мировом рынке ожидается высоким,