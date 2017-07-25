14:15 25 июля

«Иркут» до конца 2018 года построит 15 самолетов Як-152

Пять учебно-тренировочных самолётов (УТС) Як-152 будут построены корпорацией «Иркут» в 2017 году, в следующем году планируется выпустить не менее 10 машин этого типа, передает Интерфакс-АВН .



До конца текущего года планируется построить в Иркутске первую партию из трёх Як-152 для последующей поставки их в лётные училища Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, ещё два самолёта должны быть построены для интенсификации лётных испытаний. То есть, в конце года Иркутск выпустит пять машин,
сказал агентству источник в авиастроительной отрасли.


По словам собеседника, «в 2018 году Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Корпорация "Иркут") может выпустить более десяти Як-152».

Говоря об экспортном потенциале Як-152, источник отметил, что, в частности, «Казахстан и Белоруссия высказались за приобретение машин этого типа для своих летных училищ».

Самолет еще не принят на вооружение ВКС, но после этого спрос на Як-152 на мировом рынке ожидается высоким,
добавил он.

Справка агентства: «Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева (входит в состав корпорации "Иркут"). Он оснащен дизельным двигателем мощностью 500 л.с. Максимальная взлётная масса – 1490 кг. Максимальная скорость полёта – 500 км/ч. Практический потолок – 4000 м. Скороподъемность у земли 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка – девять единиц. Дальность полёта – 1500 км».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 4

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:05
    "ИРКУТ" вкалывает не по детски.Такую линейку самолётов делать! fellow Молодца ребята! hi
    ВЕРЕСК
  2. павлентий Сегодня, 13:37
    Что-то с двигателем надо придумывать. Неужели у нас нет нормального дизельного движка?
    павлентий
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:47
      Нет.Для больших-ПД-14 фиг знает когда в серию пойдёт.Его клоны-ПД-35,это вообще фэнтэзи.Как и сам МС-21.К сожалению.Дизеля,увы,мы не умеем делать.
      ВЕРЕСК
      1. Topotun Сегодня, 14:11
        А зачем дизеля? Почему не делать наконец бензиновые движки? Да дизель эконимчнее, да воде усилие на валу больше. Но ведь и бензиновые по ряду характеристик даже лучше... Главное свой движок. Почему не производим? Наконец старичка АШ82 - разве нельзя модерниировать или переделать?
        Topotun
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