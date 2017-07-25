«Авиакор» подал иск о признании российско-украинского СП банкротом
Самарский авиазавод «Авиакор» подал иск в областной арбитражный суд о признании банкротом российско-украинского СП, свое время созданного по проекту Ан-140 («Международный авиационный проект-140»), передает ТАСС .
Согласно исковому заявлению, завод просит признать СП банкротом ввиду его задолженности.
В 2016 году «Авиакор» подавал иск о взыскании с совместного предприятия задолженности по договору займа в размере 196 млн. рублей. В марте этого года арбитражный суд этот иск удовлетворил.
СП «Международный авиационный проект-140» было создано в рамках сотрудничества «Авиакора» с украинскими авиастроителями по проекту производства в Самаре самолетов Ан-140.
Самарский завод приступил к реализации проекта в 2003 году. Первый Ан-140 российской сборки поднялся в воздух летом 2005-го. В 2015 году завод решил приостановить программу из-за ситуации на Украине.
По словам гендиректора «Авиакора» Алексея Гусева, «на Украине находятся 34 поставщика комплектующих по проекту Ан-140, а также головное КБ "Антонов"».
«Авиакор» – крупное авиастроительной предприятие, входит корпорацию «Русские машины». Ранее выпускал самый массовый советский самолет Ту-154.
Согласно исковому заявлению, завод просит признать СП банкротом ввиду его задолженности.
В 2016 году «Авиакор» подавал иск о взыскании с совместного предприятия задолженности по договору займа в размере 196 млн. рублей. В марте этого года арбитражный суд этот иск удовлетворил.
СП «Международный авиационный проект-140» было создано в рамках сотрудничества «Авиакора» с украинскими авиастроителями по проекту производства в Самаре самолетов Ан-140.
Самарский завод приступил к реализации проекта в 2003 году. Первый Ан-140 российской сборки поднялся в воздух летом 2005-го. В 2015 году завод решил приостановить программу из-за ситуации на Украине.
По словам гендиректора «Авиакора» Алексея Гусева, «на Украине находятся 34 поставщика комплектующих по проекту Ан-140, а также головное КБ "Антонов"».
«Авиакор» – крупное авиастроительной предприятие, входит корпорацию «Русские машины». Ранее выпускал самый массовый советский самолет Ту-154.
Использованы фотографии: ТАСС, Николай Никитин
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