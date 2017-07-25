14:15 25 июля

«Авиакор» подал иск о признании российско-украинского СП банкротом

Самарский авиазавод «Авиакор» подал иск в областной арбитражный суд о признании банкротом российско-украинского СП, свое время созданного по проекту Ан-140 («Международный авиационный проект-140»), передает ТАСС .

«Авиакор» подал иск о признании российско-украинского СП банкротом


Согласно исковому заявлению, завод просит признать СП банкротом ввиду его задолженности.


В 2016 году «Авиакор» подавал иск о взыскании с совместного предприятия задолженности по договору займа в размере 196 млн. рублей. В марте этого года арбитражный суд этот иск удовлетворил.

СП «Международный авиационный проект-140» было создано в рамках сотрудничества «Авиакора» с украинскими авиастроителями по проекту производства в Самаре самолетов Ан-140.

Самарский завод приступил к реализации проекта в 2003 году. Первый Ан-140 российской сборки поднялся в воздух летом 2005-го. В 2015 году завод решил приостановить программу из-за ситуации на Украине.

По словам гендиректора «Авиакора» Алексея Гусева, «на Украине находятся 34 поставщика комплектующих по проекту Ан-140, а также головное КБ "Антонов"».

«Авиакор» – крупное авиастроительной предприятие, входит корпорацию «Русские машины». Ранее выпускал самый массовый советский самолет Ту-154.

Использованы фотографии: ТАСС, Николай Никитин
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Комментарии 6

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  1. Холуай Сегодня, 13:50
    Так и сам завод по сути банкрот и уже давно!
    Холуай
    1. Алексей7777777 Сегодня, 13:57
      Ну там область пытается как-то реанимировать его,долги МО списать...А так да-пациент скорее мёртв,чем жив,к сожалению,в своё время дядька с сестрёнкой мои там работали...Жаль...
      Алексей7777777
      1. 210окв Сегодня, 14:11
        Сказать что надо делать свою продукцию.. "ИЛы","ТУ"...Да надо просто спасать оставшиеся авиационные заводы.Кое что отошло к "Тактическому ракетному вооружению"-Смоленский авиазавод..Саратовский накрылся медным тазом..
        Цитата: Алексей7777777
        Ну там область пытается как-то реанимировать его,долги МО списать...А так да-пациент скорее мёртв,чем жив,к сожалению,в своё время дядька с сестрёнкой мои там работали...Жаль...
        210окв
  2. g1washntwn Сегодня, 13:57
    Вопрос: кто будет делать "Слона" которого на МАКСЕ презентовали?
    http://bmpd.livejournal.com/2742690.html
    g1washntwn
  3. Laksamana Besar Сегодня, 14:10
    Был российско-украинским, станет российским, вместо Ан будет Ил. wink
    Laksamana Besar
  4. ded100 Сегодня, 14:11
    Изночально было понятно что сотруднечество с хохлами ничего хорошего не принесет жаль только средств и времени потраченного впустую!
    ded100
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