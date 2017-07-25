17:28 25 июля

Басурин: ВСУ продает бойцам ДНР дорогостоящее вооружение

Как сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин, военнослужащие ВСУ сбывают бойцам армии ДНР дорогостоящее вооружение и технику по низкой цене, передает Донецкое агенство новостей (ДАН)

Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для ВС ДНР. Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты
— сказал Басурин. —
Дорогостоящие БПЛА американского производства украинские солдаты распродают за копейки


Басурин: ВСУ продает бойцам ДНР дорогостоящее вооружение



Басурин объяснил данный факт тем, что украинские контрактники стараются по возможности обогаиться на службе в армии перед уходом в запас. Подталкивает их к этому обширная система штрафов, которая разработана в каждом подразделений ВСУ. Так, по словам Басурина, за критику в сторону украинского правительства солдат лишается половины денежного довольствия.

Кроме этого, Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики перебросили к линии фронта в Донбассе гаубицы и крупнокалиберные пушки.

Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения
— сказал он.

Так, согласно данным разведки, в районе сел Гнутово (Мариупольское направление, 8 км до линии соприкосновения) и Иванополье (Горловское направление, 22 км до линии соприкосновения) замечено местонахождение восьми 152-мм гаубиц Д-20 и «Мста-Б», а также трех 152-мм пушек «Гиацинт-Б».

Добавим, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым зонам ДНР 110 снарядов и мин. Зафиксировано 42 факта нарушения режима прекращения огня

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 14:43
    Кому война-мать родна!...Да это практика там обычная..
    210окв
    1. Mystery12345 Сегодня, 14:59
      Басурин: ВСУ продает бойцам ДНР дорогостоящее вооружение
      ну и нафига Басурин "слил" это? покупали бы да покупали...
      Mystery12345
      1. uav80 Сегодня, 15:07
        В инете еще в пятницу видос с беспилотником Raven появился, а уже потом на лентах типа аннаньюс и русская весна и тд появилось...
        uav80
      2. Alex_Rarog Сегодня, 16:06
        Так это что бы солдаты знали куда тащить) не браткам а на ту сторону)))типо как реклама)купим недорого)))
        Alex_Rarog
        1. Чёрный Сегодня, 16:51
          Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для ВС ДНР. Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты
          smile
          Чёрный
  2. vch Сегодня, 14:43
    Кто б сомневался. Зато на всех ток-шоу с пеной у рта кричат о наших поставках оружия и спрашивают:"А откуда у ополчения новейшие образцы зарубежного оружия??"
    vch
    1. 210окв Сегодня, 14:45
      Ну,давайте быть реалистами-без нас и нашего вооружения не продержались бы ребята в ЛДНР..Не смотря ни на какие "поставки" по ту сторону фронта..
      Цитата: vch
      Кто б сомневался. Зато на всех ток-шоу с пеной у рта кричат о наших поставках оружия и спрашивают:"А откуда у ополчения новейшие образцы зарубежного оружия??"
      210окв
  3. Алексей7777777 Сегодня, 14:45
    И что тут плохого-то тебе?Бери,пока дают за недорого..Радоваться надо,а не палить на весь мир бизнес,обе стороны устраивающий...Молчал бы лучше,голова говорящая...
    Алексей7777777
    1. Светлана Сегодня, 16:06
      Цитата: Алексей7777777
      И что тут плохого-то тебе?Бери,пока дают за недорого..Радоваться надо,а не палить на весь мир бизнес,обе стороны устраивающий...Молчал бы лучше,голова говорящая...

      Это, конечно, для того, чтобы показать, что мы не помогаем.
      Светлана
  4. Балу Сегодня, 14:46
    Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для ВС ДНР. Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты
    — сказал Басурин.

    Это мы уже слушали
    Так, согласно данным разведки, в районе сел Гнутово (Мариупольское направление, 8 км до линии соприкосновения) и Иванополье (Горловское направление, 22 км до линии соприкосновения) замечено местонахождение восьми 152-мм гаубиц Д-20 и «Мста-Б», а также трех 152-мм пушек «Гиацинт-Б».

    А слабо отжать? Тем более что:
    Добавим, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым зонам ДНР 110 снарядов и мин. Зафиксировано 42 факта нарушения режима прекращения огня
    Балу
  5. soroKING Сегодня, 14:47
    "за копейки"
    зачем цену сбивать? сказал бы, что цена договорная wassat
    soroKING
    1. Подрезчик Сегодня, 15:06
      Ну пропивать что-то надо, если пьешь...Но за критику правительства лишать половины денежного довольствия-до такого "патриотизма" наверное еще никто не догадался! Хотя там можно ждать чего угодно... request
      Подрезчик
  6. Altona Сегодня, 14:53
    Я представляю, что будет, когда на стороне ЛДНР появятся танки "Абрамс" и БМП "Бредли". Наш мир конечно не перевернется, а вот за американский я не ручаюсь. laughing laughing lol
    P.S. Это к слову о потенциальных поставках американских танков в/на Украину.
    Altona
  7. Fei_Wong Сегодня, 14:58
    Подталкивает их к этому обширная система штрафов, которая разработана в каждом подразделений ВСУ. Так, по словам Басурина, за критику в сторону украинского правительства солдат лишается половины денежного довольствия.

    Слава героям украинским эффективным менеджерам! Так и победим... По сходной цене. ^_^
    Fei_Wong
  8. vital.33 Сегодня, 14:59
    А слабо фотки хотя бы показать?? А то бред от Басурина уже не смешит даже...
    vital.33
    1. salat Сегодня, 15:07
      Вообще уже как неделю новость гуляет, видео даже имеется))

      http://warfiles.ru/show-158373-v-set-popali-kadry
      -kak-nischie-vsushniki-prodayut-opolchencam-gosti
      ncy-ssha.html
      salat
      1. vital.33 Сегодня, 15:21
        Таких "фильмов" можно миллион наснимать wassat lol ...
        vital.33
        1. salat Сегодня, 15:25
          Ну учитывая ваш флаг на аватарке то я не удивлен вашему ответу!
          Вам что не предоставь то вранье.
          тогда идите сами к линии и продайте что нибудь сами, за одно убедитесь.

          PS: я не утверждаю что это настоящее видео.
          salat
    2. Fei_Wong Сегодня, 15:08
      Обратитесь к "Контрольной закупке", там помогут.
      Fei_Wong
    3. Анатоль Клим Сегодня, 15:09
      Цитата: vital.33
      А слабо фотки хотя бы показать??

      Есть видео о продаже беспилотников, довольно занимательное.
      Анатоль Клим
      1. хмурый лис Сегодня, 15:23
        чего то волнуется человек отвечая на вопрос !а штука очень Хорошая .
        хмурый лис
  9. А. Привалов Сегодня, 15:00
    В ближайших супермаркетах wink запасы вооружений, видимо, истощились, пришла пора покупать "у военнослужащих ВСУ дорогостоящее вооружение и технику по низкой цене."
    А. Привалов
    1. Fei_Wong Сегодня, 15:04
      Если продают по демпинговым ценам - чому бы и не купить? Вон, Ванька Ерохин (точнее, Ван Ка Еро-Хин) "Варяга" вообще по цене металлолома приобрёл и таки доработал напильником до приличного авианосца.
      Fei_Wong
  10. Гардамир Сегодня, 15:05
    Одни продают, то чего у них нет, другие покупают, на то что у них нет. Сделайте вылазку и захватите, нет они видите ли купили!
    Гардамир
  11. хмурый лис Сегодня, 15:19
    так может ДНР денежек дать пусть скупит у кров пол армии за копейки ?может тогда и война кончится быстрей ,а то сидят в окопах считаю сколько раз нарушили Режим "тишины" и какими калибрами . request
    хмурый лис
    1. роман66 Сегодня, 15:51
      мелко! предлагаю сразу купить всю страну, б/у, битая, правда, без пробега по РФ, ну, в общем, сходная цена должна быть
      роман66
      1. Fei_Wong Сегодня, 15:57
        Не, только Восточную, разве что. Центр и Галичину пусть Гейропа жрёт.
        Fei_Wong
        1. роман66 Сегодня, 15:59
          а Киев - мать городов русских, а потом - это праздничный набор такой
          роман66
          1. Fei_Wong Сегодня, 16:07
            А Россия - родина слонов, и что? Киев уже давно настолько гадюшник, что его ещё 25 лет отмывать от всей дряни придётся. Современного Жукова, в предельно котороткое время вычистившего послевоенную Одессу от бандюков, у нас нет и не предвидится.
            Fei_Wong
  12. лысова Сегодня, 15:19
    Вот только зачем вслух, такой "бизнес" положителен. Этим только хуже делает.
    лысова
  13. Чёрный Полковник Сегодня, 15:24
    Цитата: Балу
    А слабо отжать? Тем более что:

    А Вы-то как себе представляете это самое ОТЖАТЬ? Можете опытом поделиться?
    Чёрный Полковник
  14. demo Сегодня, 15:27
    Сейчас, надеемся, начнется самое интересное:
    "45 минут назад, источник: РИА Новости
    Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании
    МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании"
    «Украинские попытки саботировать кампанию Трампа — “тихо работая над продвижением Клинтон”. Так где же расследование генпрокурора?» — написал он в Twitter.

    Ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии «фактически сотрудничал» с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.
    demo
  15. SlavaS Сегодня, 15:31
    Может это троянский конь, или зарплату совсем бойцам не платят
    SlavaS
    1. Fei_Wong Сегодня, 16:03
      Зачем зарплата, когда есть вышиваночный патриотизм с туристическим безвизом?
      Fei_Wong
  16. tank64rus Сегодня, 15:36
    Кто бы сомневался, причём с согласуя с командирами могут и танки продать
    tank64rus
    1. роман66 Сегодня, 15:54
      так вот зачем их к линии фронта придвигают - товар лицом lol
      роман66
    2. Fei_Wong Сегодня, 16:01
      причём с согласуя с командирами могут и танки продать

      Вообще-то не раз уже и продавали. ЛДНР свои бронетанковые войска не только на одних трофеях формировали.
      Fei_Wong
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