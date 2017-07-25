Басурин: ВСУ продает бойцам ДНР дорогостоящее вооружение
Как сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин, военнослужащие ВСУ сбывают бойцам армии ДНР дорогостоящее вооружение и технику по низкой цене, передает Донецкое агенство новостей (ДАН)
Басурин объяснил данный факт тем, что украинские контрактники стараются по возможности обогаиться на службе в армии перед уходом в запас. Подталкивает их к этому обширная система штрафов, которая разработана в каждом подразделений ВСУ. Так, по словам Басурина, за критику в сторону украинского правительства солдат лишается половины денежного довольствия.
Кроме этого, Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики перебросили к линии фронта в Донбассе гаубицы и крупнокалиберные пушки.
Так, согласно данным разведки, в районе сел Гнутово (Мариупольское направление, 8 км до линии соприкосновения) и Иванополье (Горловское направление, 22 км до линии соприкосновения) замечено местонахождение восьми 152-мм гаубиц Д-20 и «Мста-Б», а также трех 152-мм пушек «Гиацинт-Б».
Добавим, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым зонам ДНР 110 снарядов и мин. Зафиксировано 42 факта нарушения режима прекращения огня
Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для ВС ДНР. Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты— сказал Басурин. —
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Басурин объяснил данный факт тем, что украинские контрактники стараются по возможности обогаиться на службе в армии перед уходом в запас. Подталкивает их к этому обширная система штрафов, которая разработана в каждом подразделений ВСУ. Так, по словам Басурина, за критику в сторону украинского правительства солдат лишается половины денежного довольствия.
Кроме этого, Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики перебросили к линии фронта в Донбассе гаубицы и крупнокалиберные пушки.
Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения— сказал он.
Так, согласно данным разведки, в районе сел Гнутово (Мариупольское направление, 8 км до линии соприкосновения) и Иванополье (Горловское направление, 22 км до линии соприкосновения) замечено местонахождение восьми 152-мм гаубиц Д-20 и «Мста-Б», а также трех 152-мм пушек «Гиацинт-Б».
Добавим, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым зонам ДНР 110 снарядов и мин. Зафиксировано 42 факта нарушения режима прекращения огня
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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