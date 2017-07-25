Басурин: ВСУ продает бойцам ДНР дорогостоящее вооружение

Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для ВС ДНР. Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты

Дорогостоящие БПЛА американского производства украинские солдаты распродают за копейки

Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения