17:28 25 июля

Все Су-34 оснастили новыми системами РЭБ

Как сегодня сообщил советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев, все фронтовые бомбардировщики Су-34 ВВС России оснащены комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины-10В».

На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолетов Су-34, и 100 процентов из них оборудованы комплексами "Хибины-10В", которые значительно повышают не только живучесть, но и боевую эффективность этой уникальной машины
— сказал Михеев.

Все Су-34 оснастили новыми системами РЭБ



Контейнерами с оборудованием постановки активных помех комплекса РЭБ «Хибины» в разных версиях к настоящему времени оснащены практически все новые и модернизированные самолеты фронтовой авиации.

В 2015 году руководство концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) сообщило, что в перспективе бомбардировщики Су-34 получат комплекты подвесного оборудования, позволяющего превратить фронтовой бомбардировщик в специализированный самолет радиоэлектронной борьбы.

[Самолет] сможет защитить не только себя, но и обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление радиолокационных комплексов и зенитных ракетных систем, самолетов дальнего радиолокационного дозора и так далее, то есть защиту и других самолетов группы
— сказал первый заместитель главы КРЭТ Игорь Насенков.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 разработан в 1980-2000-х годах и представляет собой ударную машину на платформе Т-10, основным вариантом которой стал истребитель Су-27. При максимальном взлетном весе в 45 тонн самолет развивает скорость до 1900 км/час. Радиус боевого применения может превышать две тысячи километров.

Использованы фотографии: http://www.waronline.org/fora/index.php
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Комментарии 20

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  1. pjastolov Сегодня, 15:03
    [Самолет] сможет защитить не только себя, но и обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление радиолокационных комплексов и зенитных ракетных систем, самолетов дальнего радиолокационного дозора и так далее, то есть защиту и других самолетов группы
    и что на это скажут любители F-35? bully
    pjastolov
    1. А. Привалов Сегодня, 15:30
      А чего тут говорить? Хвала Вс-вышнему! Очередную приблуду примастырили. Благо, полезную нагрузку ещё есть куда тратить. За 20 лет существования "Хибин", наконец сподобились в действующие войска отправить.
      А. Привалов
      1. tanit Сегодня, 15:43
        Цитата: А. Привалов
        За 20 лет существования "Хибин", наконец сподобились в действующие войска отправить.

        laughing Ну да, ну да. 18 марта 2014 года СУ-34 с комплексом Хибины принят на вооружение. И буквально через 20 лет belay , в 2017 году belay - все СУ-34 оснащены Хибинами.
        tanit
      2. Mystery12345 Сегодня, 15:44
        На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолетов Су-34, и 100 процентов из них оборудованы комплексами "Хибины-10В"
        Аминь...
        Mystery12345
      3. Fei_Wong Сегодня, 16:35
        Цитата: А. Привалов
        А чего тут говорить? Хвала Вс-вышнему! Очередную приблуду примастырили. Благо, полезную нагрузку ещё есть куда тратить. За 20 лет существования "Хибин", наконец сподобились в действующие войска отправить.

        Аналогично хочу восславить Б-га за то, что Его милостью летающая приблуда F-35 (она же в девичестве - практически украденный куда более ранний Як-141) за 17 лет своего существования так до сих пор и не сподобилась попасть в действующие войска.
        Fei_Wong
        1. А. Привалов Сегодня, 16:44
          Совершенно верно. Вам просто более ничего не остаётся, только на это и вся надежда. drinks
          А. Привалов
          1. _Ugene_ Сегодня, 16:50
            По факту так и есть, просто повезло что американцы немного сократили наше отставание по 5-му поколению столь долгим доведением F-35. Но отставание в несколько лет осталось пока пакфа не пойдет в войска.
            _Ugene_
          2. Fei_Wong Сегодня, 17:10
            Цитата: А. Привалов
            только на это и вся надежда

            Ваша надежда? Надейтесь, не возражаю. Ждали же 17 лет, подождёте ещё. Всё равно никто ничего лучшего не продаст, а самим сделать - слабо.
            Да, ещё раз старый вопрос... не подскажете, каким боком F-35 - ВНЕЗАПНО самолёт пятого поколения, если не может держать сверхзвук без форсажа?
            Fei_Wong
  2. Аморфис Сегодня, 15:16
    Разработан новый пепелатц F-35БИС-УХ. Он настолько секретный и невидимый, что даже разработчики его ещё не видели lol
    Аморфис
  3. DenZ Сегодня, 15:19
    Видимо сирийский опыт все же идет на пользу.
    DenZ
    1. Вадим237 Сегодня, 15:32
      Эти системы ещё ни разу не применялись против зарубежной техники и ракет, так что их эффективность условна.
      Вадим237
    2. Mystery12345 Сегодня, 15:45
      Цитата: DenZ
      Видимо сирийский опыт все же идет на пользу.

      "хибины" разработаны раньше.
      Mystery12345
      1. DenZ Сегодня, 16:05
        Цитата: Mystery12345
        "хибины" разработаны раньше

        Это понятно, просто решение о их поставки в войска появилось после того как они побывали в Сирии. Возможно, конечно, это просто совпадение.
        DenZ
      2. tanit Сегодня, 16:11
        Цитата: Mystery12345
        хибины" разработаны раньше.

        И с момента разработки в них все то же и осталось. belay
        tanit
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 15:20
    Интересно, как сказывается работа бортовой электроники в прикрываемой группе во время работы данного комплекса РЭБ
    Чёрный Полковник
    1. san4es Сегодня, 16:18
      Цитата: Чёрный Полковник
      Интересно, как сказывается работа бортовой электроники в прикрываемой группе во время работы данного комплекса РЭБ

      ...Её бодрит wink
      Мультик в тему
      san4es
      1. ALLxANDr Сегодня, 16:26
        Зачётный ролик )) Действительно бодрит lol
        ALLxANDr
      2. Alexandr2637 Сегодня, 16:31
        Как-бы на деле всё наоборот не вышло...
        Alexandr2637
  5. pvv113 Сегодня, 15:53
    Радиус боевого применения может превышать две тысячи километров.

    На сколько я помню, боевой радиус у Су-34 1100-1200 км hi
    pvv113
  6. БВС Сегодня, 17:11
    Цитата: tanit
    Цитата: А. Привалов
    За 20 лет существования "Хибин", наконец сподобились в действующие войска отправить.

    laughing Ну да, ну да. 18 марта 2014 года СУ-34 с комплексом Хибины принят на вооружение. И буквально через 20 лет belay , в 2017 году belay - все СУ-34 оснащены Хибинами.

    Первые работы, связанные с созданием КРЭП «Хибины», начались в Калужском научно-исследовательском радиотехническом институте (КНИРТИ) в 1977 году.
    В 1990 году первый образец «Хибин» («изделие Л-175В») прошёл приёмо-сдаточные испытания
    БВС
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