Все Су-34 оснастили новыми системами РЭБ

На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолетов Су-34, и 100 процентов из них оборудованы комплексами "Хибины-10В", которые значительно повышают не только живучесть, но и боевую эффективность этой уникальной машины

[Самолет] сможет защитить не только себя, но и обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление радиолокационных комплексов и зенитных ракетных систем, самолетов дальнего радиолокационного дозора и так далее, то есть защиту и других самолетов группы

Как сегодня сообщил советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев, все фронтовые бомбардировщики Су-34 ВВС России оснащены комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины-10В».— сказал Михеев.Контейнерами с оборудованием постановки активных помех комплекса РЭБ «Хибины» в разных версиях к настоящему времени оснащены практически все новые и модернизированные самолеты фронтовой авиации.В 2015 году руководство концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) сообщило, что в перспективе бомбардировщики Су-34 получат комплекты подвесного оборудования, позволяющего превратить фронтовой бомбардировщик в специализированный самолет радиоэлектронной борьбы.— сказал первый заместитель главы КРЭТ Игорь Насенков.Фронтовой бомбардировщик Су-34 разработан в 1980-2000-х годах и представляет собой ударную машину на платформе Т-10, основным вариантом которой стал истребитель Су-27. При максимальном взлетном весе в 45 тонн самолет развивает скорость до 1900 км/час. Радиус боевого применения может превышать две тысячи километров.