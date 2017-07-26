Самоходная артиллерийская установка СУ-100П



Опытная самоходка СУ-100П. Фото 477768.livejournal.com



Вид на правый борт. Фото 477768.livejournal.com



Вид спереди. Член экипажа рядом позволяет оценить пропорции машины. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины"



Вид на корму. Можно рассмотреть оборудование боевого отделения. Фото 477768.livejournal.com



Орудийная установка развернута вправо до упора. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины"



Большая высота орудийной установки в определенной мере затрудняла работу заряжающих. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины"



Прототип СУ-100П, перестроенный по проекту СУ-100ПМ. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины"



Одна из самоходок СУ-100П в Кубинке. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://dogswar.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2010. – Т. 3. 1946–1965

На заключительном этапе Великой Отечественной войны красноармейцы сумели захватить несколько опытных и предсерийных самоходок немецкого производства, характерной особенностью которых было открытое или полуоткрытое размещение вооружения. Такая конструкция самоходных артиллерийских установок заинтересовала советское командование, вследствие чего появилось несколько экспериментальных проектов. Один из них предлагал создание самоходки с орудием калибра 100 мм и имел соответствующее обозначение – СУ-100П.В 1945-46 годах советские специалисты внимательно изучили и испытали трофейные образцы. К концу лета 1946-го ОКБ-3 предприятия «Уралмашзавод» (г. Свердловск) предложило свои варианты перспективных САУ, основывавшихся на идеях и решениях немецких проектов. Такие проекты заинтересовали военное ведомство, в результате чего работы были продолжены. В октябре того же года началось строительство полноразмерного макета будущей самоходки. В дальнейшем мог появиться полноценный проект, по которому можно было бы строить серийные боевые машины.Развитие идей на теоретическом уровне продолжалось до середины 1948 года и привело к появлению новых указаний заказчика. 22 июня 1948-го вышло постановление Совета министров, согласно которому следовало разработать и построить сразу три артиллерийские самоходки нового типа. Эти машины должны были основываться на унифицированном шасси, также предназначенным для использования в других проектах военной техники. Оружие разных типов следовало монтировать на полуоткрытых установках. Перспективные самоходки, попав в войска, должны были сопровождать пехотные, бронетанковые или кавалерийские подразделения, бороться с танками и укреплениями противника, а также вести контрбатарейную борьбу.Первый проект под названием «Объект 105» (впоследствии появилось обозначение СУ-100П) подразумевал строительство самоходки с орудием калибром 100 мм. Машины «Объект 108» и «Объект 116» должны были нести 152-мм орудия разных моделей. По имеющимся данным, базовой моделью семейства должна была стать САУ «Объект 105». Именно в рамках этого проекта специалисты ОКБ-3 должны были проработать основные черты техники, а также создать новое шасси, пригодное для использования в качестве основы для других самоходок. Руководителем «базового» проекта был назначен Л.И. Горлицкий.При создании «Объекта 105» конструкторам пришлось разрабатывать универсальное шасси, пригодное для монтажа разного оборудования и вооружения. Одной из главных проблем в этом контексте являлось создание подходящей трансмиссии и ходовой части. Известно, что конструкторы А.М. Лехтцинд и Д.А. Гериев изучили все известные конструкции современных боевых бронированных машин, определив их преимущества и недостатки. Одной из самых удачных и интересных они посчитали конструкцию ходовой части американской самоходки M-18. Также внимание специалистов привлекли некоторые другие машины. По результатам таких работ удалось определить, какие идеи и решения стоит использовать в новом проекте. В то же время, прямое заимствование определенных решений исключалось ввиду их несовершенства.Важной особенностью проекта «Объект 105» стала возможность разработки и внедрения совершенно новых идей и решений. Благодаря этому получившаяся боевая машина должна была значительно отличаться от существующей техники своего класса, а также показывать иные характеристики и возможности. Одним из последствий такого подхода также стало появление некоторых новых наработок, впоследствии нашедших широкое применение в следующих отечественных проектах бронетехники.Для перспективного универсального шасси было разработано сразу четыре варианта броневого корпуса. Корпус самоходок должен был обеспечивать защиту от пуль и осколков, но при этом иметь сравнительно малую массу и отличаться достаточной прочностью для установки 152-мм орудий. Специалистам «Уралмашзавода» удалось найти оптимальную конструкцию такого корпуса, однако для решения поставленных задач пришлось использовать нетрадиционную для отечественных бронемашин компоновку. Так, моторно-трансмиссионное отделение размещалось в передней части корпуса, а слева от него находился механик-водитель. Все прочие объемы корпуса отдавались под боевое отделение и различные его агрегаты.Выбранный в итоге вариант корпуса имел броню толщиной до 15 мм. Наиболее толстые катаные листы использовались для защиты лобовой проекции и бортов. Корма, крыша и днище имели толщину 8 мм. Корпус выполнили сварным, однако в конструкции щита орудия использовалась клепка. Впоследствии конструкция всех броневых агрегатов была переделана на сварную.Предложенное шасси имело лобовую часть клиновидного профиля, образованную наклонными деталями. Сбоку к ней присоединялись вертикальные борта. Над двигателем и местом водителя имелась небольшая горизонтальная крыша. Боевое отделение образовывалось бортами и днищем корпуса, а также прикрывалось орудийным щитом. Для некоторого повышения уровня защиты экипажа кормовая часть бортов отличалась незначительно увеличенной высотой.Первый вариант проекта «Объект 105» / СУ-100П предлагал использование броневого щита орудия, собираемого на заклепках. Такой щит имел наклонный лобовой лист с крупным проемом в центре, прикрытым полукруглой маской орудия. По бокам от лобового листа находились установленные под углом скуловые детали. Имелись небольшие прямоугольные бортовые листы. Важной особенностью самоходки «Объект 105» и двух других машин, разрабатывавшихся параллельно, являлось отсутствие полной защиты боевого отделения. Для некоторого повышения технических и боевых характеристик в качестве защиты экипажа предлагалось использовать только передний щит и невысокие борта.В правом переднем отсеке корпуса помещался дизельный двигатель В-105-В, представлявший собой доработанный вариант серийного В-2. Он отличался уменьшенной до 400 л.с. мощностью, но при этом имел больший ресурс. Двигатель оснащался компактной системой охлаждения, в составе которой использовался радиатор авиационного типа. Двигатель соединялся с механической трансмиссией, представлявшей собой дальнейшее развитие существующих систем. При этом существующие агрегаты были переработаны для установки в ограниченном объеме лобовой части корпуса. В составе такой трансмиссии присутствовали главный фрикцион сухого трения, двухпоточный механизм передач и поворота, а также два одноступенчатых бортовых редуктора.С учетом опыта разработки и эксплуатации гусеничных движителей была создана новая ходовая часть. Она получила по шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков на каждом борту. Катки имели индивидуальную торсионную подвеску с дополнительными гидравлическими амортизаторами на передней и задней парах катков. Верхняя ветвь гусеницы помещалась на небольших поддерживающих роликах. Впервые в отечественной практике была разработана и внедрена гусеница с резинометаллическим шарниром. Интересно, что советские инженеры имели доступ к зарубежным разработкам такого рода, однако новую конструкцию пришлось фактически создавать с нуля.В боевом отделении корпуса монтировалась тумбовая установка для артиллерийской части. Непосредственно на ней помещались средства горизонтальной и вертикальной наводки с ручными приводами. Конструкция орудийной установки и отсутствие полноценной рубки позволило обеспечить обстрел целей в горизонтальном секторе шириной 150°. Вертикальное наведение изменялось в пределах от -5° до +37°. Наличие компенсирующего устройства обеспечивало плавное перемещение качающейся части.На подвижной установке предлагалось монтировать 100-мм нарезное орудие Д-50/Д-10. Это изделие было разработано Заводом №9 (г. Свердловск) и представляло собой вариант развития танковой пушки Д-10Т. Орудие со стволом длиной 59 калибров комплектовалось дульным тормозом и имело клиновой полуавтоматический затвор. Спуск осуществлялся при помощи ручной и электрической системы. Использовались гидравлический тормоз отката и гидропневматический накатник. Для стрельбы прямой наводкой предлагалось применять телескопический прицел ОП-1-7, для огня с закрытых позиций – панораму от ЗиС-3.Орудие должно было использовать унитарные 100-мм выстрелы различных типов. Номенклатура боеприпасов соответствовала другим системам семейства Д-10. В объемах имеющегося боевого отделения удалось разместить несколько стеллажей на 48 снарядов. Основные укладки находились у кормового борта и были выполнены в виде ящиков с закрывающимися крышками. Заряжание следовало осуществлять вручную. В связи со сравнительно высоким расположением пушки загрузка снаряда отличалась относительной сложностью.Перспективной самоходкой должен был управлять экипаж из четырех человек. Внутри передней части корпуса, под собственным люком, находился механик-водитель. Командир и наводчик размещались по бокам от орудия. Место заряжающего находилось в задней части боевого отделения. По понятным причинам, боевое отделение не оснащалось какими-либо люками.За счет использования компоновки с кормовым боевым отделением удалось получить заметное сокращение габаритов в сравнении с другими отечественными САУ. СУ-100П имела длину по корпусу на уровне 6,5 м, длину с пушкой вперед – 7,66 м. Ширина машины составляла 3,1 м, высота – менее 2,5 м. Боевая масса достигла 22,86 т. Удельная мощность около 18,5 л.с. на тонну, по расчетам, позволяла развивать на шоссе скорость более 60 км/ч. Запас хода достигал 300 км.Разработка «Объекта 105» / СУ-100П завершилась в начале 1949 года, и вскоре стартовала сборка опытного образца. Параллельно с первой самоходкой, оснащенной 100-мм орудием, строился другой прототип, несший более мощное оружие. 2 июня 1949 года опытные «Объект 105» и «Объект 108» вышли на заводские испытания. В ходе первого этапа проверок опытная самоходка прошла почти 2910 км и сделала 93 выстрела. Одной из главных задач этих проверок являлось постепенное увеличение средней скорости движения. Во время заводских испытаний этот параметр удалось вывести на уровень 40 км/ч. Прочность конструкции, силовая установка и вооружение, в целом, показали себя хорошо. Тем не менее, возникли определенные претензии, прежде всего, к ходовой части.При всех своих преимуществах, использованная гусеница имела некоторые недостатки. Ликвидировать их предлагалось в ходе следующих испытаний. Также появилось предложение о повышении гарантийного ресурса с 1000 до 3000 часов. По результатам первых испытаний проект был отправлен на доработку, которую следовало завершить в течение нескольких следующих месяцев.В силу определенных причин доработка «Объекта 105» затянулась. Сроки начала новых проверок дважды сдвигались вправо, но в январе 1950 года улучшенный опытный образец все же был отправлен на полигон для прохождения государственных испытаний. В ходе подобных проверок САУ прошла более 3000 км и сделала свыше 160 выстрелов. Отдельные особенности бронемашины получили одобрение, однако другие подверглись критике. В соответствии с заключением, опытный образец государственные испытания не прошел и должен был подвергнуться новой доработке. Требовалось повысить надежность трансмиссии и подвески, уменьшить высоту орудийной установки, переработать боевое отделение и т.д.Существующее шасси было обновлено, однако кардинальные изменения в его конструкцию не вносились. При этом самым серьезным образом переделали орудийную установку. Изменилась конструкция опорной тумбы, средств крепления орудия и т.д. За счет этого линия огня была опущена на 110 мм, что в определенной мере упростило работу заряжающего. Кроме того, для стрельбы прямой наводкой теперь должен был использоваться прицел ОП-2-5. Для повышения эффективности боевой работы экипаж был увеличен до пяти человек. Длина доработанной самоходки достигла 7,8 м.Модернизация СУ-100П в рамках проекта, получившего обозначение «Объект 105ВК», продолжалась до середины 1951 года. За этим последовали заводские испытания и доводка, занявшие достаточно много времени. Только в конце следующего года опытный образец вновь смог выйти на повторные государственные испытания. Интересно, что параллельно проводились государственные испытания более новой самоходки СУ-100М.Новые проверки показали, что в ходе доработки САУ «Объект 105» удалось избавиться от некоторых имевшихся проблем, но в целом ситуация значительно не изменилась. Надежность отдельных агрегатов осталась на прежнем уровне. Тем не менее, машину рекомендовали к производству. В начале 1953 года Главное бронетанковое управление заказало постройку 10 самоходок предсерийной партии. В некоторых источниках упоминается больший объем заказа – 24 единицы.Вскоре «Уралмашзавод» приступил к сборке требуемой техники. В ходе ее производства планировалось максимально соблюдать требования проекта. В частности, развернулась настоящая борьба за обеспечение требуемой массы конструкции. Детали, масса которых превышала проектную, стачивались и доводились до нужных показателей. В некоторых случаях подобной «доработке» подвергались даже броневые листы, что приводило к некоторому сокращению их характеристик.В 1954 году десять бронемашин опытной партии были переданы войскам для проведения очередных испытаний. Через несколько месяцев «Объект 105ВК» был рекомендован к принятию на вооружение и постановке в серию. В ближайшее время промышленность могла получить заказ на массовое строительство подобной бронетехники.Однако серийное производство не было запущено. В соответствии с требованиями высшего руководства страны, министерство обороны изменило свои взгляды на структуру парка бронетехники сухопутных войск. Среди прочего, под сокращение попадали перспективные проекты артиллерийских систем. Как следствие, новые СУ-100П в ближайшее время не строились. Тем не менее, от этой машины не стали отказываться. В феврале 1956 года вышло новое постановление Совмина о продолжении развития существующего проекта.В рамках проекта «Объект 105М» / СУ-100ПМ требовалось повысить надежность всех основных агрегатов самоходки. Кроме того, следовало использовать новое орудие с повышенными характеристиками. При этом габариты и масса должны были оставаться на уровне базового образца. Поставленные задачи были успешно решены при помощи новых материалов и технологий. В частности, подвеска получила новые торсионы, а резиновые бандажи теперь крепились к каткам при помощи специально разработанного клея. За счет этого максимальная скорость была доведена до 65 км/ч, скорость на танковой трассе – до 21 км/ч. Боевые характеристики СУ-100ПМ повышались за счет использования нового орудия Д-10М с улучшенными показателями. Штатные средства наблюдения дополнили приборами ночного видения. Также появился отдельный ночной прицел. Над орудием установили прожектор подсветки для ночных средств наблюдения.В 1958 году на полигон отправили опытный образец новой САУ «Объект 105М» / СУ-100ПМ. Испытания продолжались до лета 1960-го включительно и показали заметный рост основных характеристик и боевых возможностей. Во время проверок прототип прошел более 10 тыс. км и сделал почти 90 выстрелов днем и ночью. В отчете об испытаниях отмечалось, что бронемашина успешно справилась с испытаниями. В то же время, к принятию на вооружение и серийному производству этот образец не рекомендовался.В том же 1960 году на базе проекта СУ-100ПМ начали разрабатывать новую самоходку «Объект 120», однако ей так и не удалось пройти все необходимые испытания. Развитие ствольной самоходной артиллерии на некоторое время прекратилось. Военное и политическое руководство Советского Союза считало ракеты более перспективным направлением и решило сосредоточить все усилия именно на нем.Самоходная артиллерийская установка СУ-100П / «Объект 105» не пошла в серию, но все же поспособствовала дальнейшему развитию отечественной военной техники. Предложенное шасси с передним моторным отделением оказалось удобной базой для машин того или иного назначения. В дальнейшем на базе этого образца было создано более двух десятков боевых и специальных машин различного назначения. Некоторая их часть строилась серийно и поставлялась в войска. Более того, определенные образцы этого семейства до сих пор остаются на вооружении.В связи с принятием решения о прекращения работ почти все имевшиеся в наличии самоходки СУ-100П были утилизированы. Сохранившуюся машину опытной серии сейчас можно увидеть в бронетанковом музее г. Кубинка.Целью проекта «Объект 105» и ряда других разработок того времени было использование собственного и чужого опыта в интересах дальнейшего развития бронетехники. Использование достаточно смелых и оригинальных идей привело к некоторым затруднениям, но итогом работ стало появление достаточно интересной бронемашины, имеющей определенные шансы повлиять на боеспособность войск. Тем не менее, разработка СУ-100П заметно затянулась и завершилась в не самый удачный период. В связи с изменением приоритетов командования интересный проект, как и некоторые другие, был закрыт. И все же не пошедшая в серию самоходка помогла отечественным вооруженным силам. Ее шасси стало основой для множества новых образцов техники, в том числе эксплуатируемых до сих пор.