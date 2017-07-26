Спецпредставитель администрации Трампа «открыл Америку» на Донбассе

Специальный представитель американской администрации по Украине Курт Волкер в выходные побывал на подконтрольной украинским властям части Донбасса и даже дал в воскресенье пресс-конференцию в Краматорске. Мировые СМИ тут же растиражировали оценку Волкером конфликта на Украине. «Мои наблюдения-это не замороженный конфликт, а горячая война, — определил ситуацию американский спецпредставитель. — Тут есть убитые, раненые, уничтожена экономика, промышленность».Признание высокопоставленным американским чиновником давно очевидного факта мало кого удивило в России. Здесь о «горячей войне» на Донбассе знают хорошо, так что Волкер нам, как в таких случаях говорится, «открыл Америку». Спецпредставитель Соединённых Штатов имел возможность убедиться, что де-факто не действует не только минское перемирие, но даже широко разрекламированное «хлебное перемирие», объявленное в зоне конфликта на время уборки урожая.Как доложили в Краматорске Курту Волкеру сопровождавшие его в поездке по Донбассу представители киевской власти, только за сутки 19−20 июля в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Новгородское погибли девять украинских военнослужащих. Всего же за май-июнь-июль подразделения вооружённых сил Украины и добровольческие батальоны потеряли убитыми и ранеными свыше пятисот человек.Говорят, Волкер впечатлился данными о потерях в рядах украинских военных. О реакции американского спецпредставителя на гибель мирных жителей Донбасса не известно ничего. Меж тем, скорбный список людей, убитых украинским воинством в результате артиллерийских и миномётных обстрелов населенных пунктов, продолжает расти.В апреле, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер заявил, что с начала нынешнего года в зоне конфликта погибли 140 гражданских лиц. Позднее, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик говорил о тревожной динамике гибели мирных жителей Донбасса.По словам Сайдика, потери среди гражданских лиц за год выросли более чем вдвое. Точнее — на 120 процентов. «Это результат продолжающегося использования тяжелого вооружения и затягивания разминирования», — процитировал Интерфакс заявление спецпредставителя ОБСЕ. Однако есть ещё причина столь стремительного роста потерь среди гражданского населения.В конце января подразделения вооружённых сил Украины попытались перейти в наступление и взять под контроль так называемые «серые зоны», являющиеся, по сути, территорией размежевания участников конфликта. Особенно ожесточённые бои развернулись под Авдеевкой. Бились за промзону, неподалеку от которой находится Ясиноватская развязка — важный транспортный узел региона.По оценкам наблюдателей, таких серьёзных боестолкновений не было с августа 2015 года, когда войска киевской власти вели массированные обстрелы населённых пунктов ДНР. Об этом, кстати, проговорился и Мартин Сайдик. Он назвал Авдеевку (вместе с Ясиноватой и Светлодарском) в числе трёх зон, где произошла основная масса (85 процентов) всех нарушений применения тяжёлого вооружения.Однако даже эти трагические события стали лишь фрагментами кровавого гражданского конфликта, которые нынешние власти Украины развязали на востоке страны. Организация Объединённых Наций ведёт его горькую статистику. По данным ООН, в результате конфликта на Донбассе, отсчёт которого идёт с 2014 года, пострадало свыше 33 тысяч человек, почти треть из них погибли.На фоне этих жутких цифр, откровение американского эмиссара о «горячей войне» на Донбассе воспринимается, по меньшей мере, как вчерашняя новость. Однако ещё больше удивили планы «миротворца» из Вашингтона.Это была вторая поездка Курта Волкера на Украину. В начале июля он посетил Киев вместе с госсекретарём Рексом Тиллерсоном и даже задержался там на три дня, чтобы получше разобраться в обстановке. Нынешняя командировка спецпредставителя администрации США (с 21 по 24 июля) ограничилась похожими временными рамками. Только на этот раз Волкер перешёл к практическому «восстановлению суверенитета Украины и её территориальной целостности» и даже дозрел до публичных заявлений.Вначале, как помним, была его пресс-конференция в Краматорске. В понедельник — интервью для ВВС. Тут Волкер тоже не отличился новизной идей. Британским журналистам он заявил, что Вашингтон активно рассматривает возможность послать Киеву оружие для помощи в борьбе с пророссийскими боевиками.По мнению Курта Волкера, поставка Соединёнными Штатами вооружений для украинской армии «помогла бы остановить Россию, которая угрожает Украине». Ровно тоже ещё год назад артикулировал заболевший ныне сенатор Джон Маккейн. Тогда Волкер работал исполнительным директором Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона.Институт этот не только впитал в своё помпезное название имя сенатора-«ястреба», но и принял его политические установки. С ними Курт Волкер вернулся в высокую политику. Здесь Волкер не новичок. Он успел поработать в пяти американских администрациях. Занимался вопросами европейской политики и безопасности. Заработал репутацию эксперта в сфере международных отношений, национальной безопасности и по делам Европы и Евразии, а ещё — репутацию «ястреба».Это качество Курта Волкера вполне проявилось в нынешнем апреле на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената США. Волкер там призвал администрацию Дональда Трампа «противодействовать вызовам со стороны России» и даже привёл примеры «российской агрессии». Здесь нашлось место для Грузии, Молдовы, Украины…С этими политическими установками Волкер переместился из Аризоны в Вашингтон и занял высокое место в раздираемой противоречиями администрации президента Трампа. Она сегодня напоминает команду без тренера, где каждый волен играть свою игру. Из-за такой неразберихи и круговерти уже начались отставки в ближайшем окружении Дональда Трампа.Пока они коснулись лиц второго эшелона. Во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации раструбил информацию, что может досрочно уйти в отставку госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В качестве причины называются неоднократные разногласия Тиллерсона с Дональдом Трампом. Касались они и назначений заместителей госсекретаря.Возможно, Курт Волкер в курсе темы, коль скоро проявил невиданную самостоятельность и в пику мнению госсекретаря заговорил о поставке Киеву летальных вооружений. Пойти по этому пути — всё равно, что плеснуть бензина в пламя войны. Вменяемые политики за океаном понимают, что этот шаг укрепит власти Украины в мысли решать конфликт на Донбассе исключительно силовыми методами, что принесёт новую кровь и новые невинные жертвы.Волкер, кстати, знает и о таких настроениях в Вашингтоне. В интервью ВВС он сожалел, что оружие может быть не отправлено Украине из-за боязни американского истеблишмента «разозлить Россию». Впрочем, тут дело совсем не боязни кого-то «разозлить». Даже Волкер на ВВС согласился, что установить мир на востоке Украины можно только с помощью нового стратегического диалога с Россией.Тема эта не очень популярна в нынешнем Вашингтоне. Сегодня здесь грезят победами, выгодными сделками и приоритетом американских интересов над прочими. Пока ставка делается на решение проблем при помощи силы, а не стратегического диалога. Своим намерением поставлять оружие Киеву спецпредставитель американской администрации по Украине Курт Волкер подтвердил это предельно ясно. Тут он «Америки не открыл».