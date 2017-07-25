В США напечатали подводную лодку на 3D-принтере
Для американских «Морских котиков» создали уникальную подводную лодку. Портал navaltoday.com сообщил о том, что Лаборатория подрывных технологий (Disruptive Technology Lab) ВМС США показала первую субмарину, напечатанную на 3D-принтере.
Создание пилотируемого подводного аппарата SEAL Delivery Vehicle (SDV), который используется для подводного перемещения бойцов подразделения «Морские котики» (SEAL), обычно занимает 3–5 месяцев и стоит до $800 000. Сотрудники Disruptive Technology Lab при поддержке Oak Ridge National Laboratory (ORNL), смогли создать полный аналог SDV всего за три недели, потратив на это менее $80 000.
При создании «печатной» субмарины вместо металла использовался композитный материал из углеродного волокна. На проектировку и печать шести деталей ушло две недели, еще неделя понадобилась для сборки всей конструкции. За свое творение команда разработчиков уже получила награду от командования ВМС США, передает "Warspot" .
В дальнейшем сотрудники Disruptive Technology Lab планируют создать полностью водонепроницаемый «печатный» корпус для субмарины и развивать возможности 3D-печати в создании боевой техники. В ВМС США заявляют, что ученые смогут приступить к тестированию «печатных» прототипов субмарин уже в 2019 году.
Создание пилотируемого подводного аппарата SEAL Delivery Vehicle (SDV), который используется для подводного перемещения бойцов подразделения «Морские котики» (SEAL), обычно занимает 3–5 месяцев и стоит до $800 000. Сотрудники Disruptive Technology Lab при поддержке Oak Ridge National Laboratory (ORNL), смогли создать полный аналог SDV всего за три недели, потратив на это менее $80 000.
При создании «печатной» субмарины вместо металла использовался композитный материал из углеродного волокна. На проектировку и печать шести деталей ушло две недели, еще неделя понадобилась для сборки всей конструкции. За свое творение команда разработчиков уже получила награду от командования ВМС США, передает "Warspot" .
В дальнейшем сотрудники Disruptive Technology Lab планируют создать полностью водонепроницаемый «печатный» корпус для субмарины и развивать возможности 3D-печати в создании боевой техники. В ВМС США заявляют, что ученые смогут приступить к тестированию «печатных» прототипов субмарин уже в 2019 году.
Использованы фотографии: navaltoday.com
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