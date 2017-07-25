17:28 25 июля

В США напечатали подводную лодку на 3D-принтере

Для американских «Морских котиков» создали уникальную подводную лодку. Портал navaltoday.com сообщил о том, что Лаборатория подрывных технологий (Disruptive Technology Lab) ВМС США показала первую субмарину, напечатанную на 3D-принтере.

В США напечатали подводную лодку на 3D-принтере


Создание пилотируемого подводного аппарата SEAL Delivery Vehicle (SDV), который используется для подводного перемещения бойцов подразделения «Морские котики» (SEAL), обычно занимает 3–5 месяцев и стоит до $800 000. Сотрудники Disruptive Technology Lab при поддержке Oak Ridge National Laboratory (ORNL), смогли создать полный аналог SDV всего за три недели, потратив на это менее $80 000.
При создании «печатной» субмарины вместо металла использовался композитный материал из углеродного волокна. На проектировку и печать шести деталей ушло две недели, еще неделя понадобилась для сборки всей конструкции. За свое творение команда разработчиков уже получила награду от командования ВМС США, передает "Warspot" .


В дальнейшем сотрудники Disruptive Technology Lab планируют создать полностью водонепроницаемый «печатный» корпус для субмарины и развивать возможности 3D-печати в создании боевой техники. В ВМС США заявляют, что ученые смогут приступить к тестированию «печатных» прототипов субмарин уже в 2019 году.


Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 22

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  1. Mystery12345 Сегодня, 16:45
    В США напечатали подводную лодку на 3D-принтере
    теперь экипаж напечатают и всё... "зеа вульф" готов...
    Mystery12345
    1. Страшный_Л. Сегодня, 16:48
      В дальнейшем сотрудники Disruptive Technology Lab планируют создать полностью водонепроницаемый «печатный» корпус для субмарины

      подумаешь, воду пропускает... сущий пустяк для подлодки...
      Страшный_Л.
      1. -Странник- Сегодня, 17:09
        Это не подлодка, а носитель. У боевых пловцов используются носители 2-х типов: "мокрого" и "сухого" и данный носитель относится к первому типу. Дешево, быстро - можно просто после высадки бросить, пластик сам по себе малоотражающий материал увеличивается скрытность, а значит выживаемость и выполнение задач аналогично. Не вижу причин для шуток и приколов по поводу носителя. Наоборот необходимо перенимать передовой опыт, только боюсь у нас как раз и начнется тянучка и "распилы", и наши пловцы по-прежнему будут мили загребать ластами за редким исключением - носители на пальцах пересчитать можно. hi
        -Странник-
      2. Евдоким Сегодня, 17:15
        Деньги печатают, а чем подлодки хуже, разве что текут как дуршлаг, но можно продать союзникам, купят. hi
        Евдоким
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:50
      и экономический результат любопытный,показывает насколько в амерском впк барыжный интерес преобладает над реальными затратами,любопытно как это изделие поведет себя в реальной эксплуатации,а потом останется только 3D принтер побольше слепить для авианосцев))
      Ратник с пулеметом
    3. Dmitriy69 Сегодня, 17:07
      Срочно изобретаем Шрёдер для измельчения подводных обьектов!!! laughing
      Dmitriy69
  2. svp67 Сегодня, 16:45
    Конечно интересно и реально круто, но когда они "морских котиков" научатся на 3-D принтере печатать?
    svp67
    1. болот Сегодня, 16:50
      Цитата: svp67
      Конечно интересно и реально круто, но когда они "морских котиков" научатся на 3-D принтере печатать?

      Да там до фига желающих служить ради гражданства.
      болот
    2. Джедай Сегодня, 16:53
      Так у них прошивка китайская - вот и не рискуют своих "морских свинок" на этом девайсе штамповать.
      Джедай
      1. Страшный_Л. Сегодня, 16:56
        Цитата: Джедай
        Так у них прошивка китайская - вот и не рискуют своих "морских свинок" на этом девайсе штамповать.

        хакеров русских боятся... вдруг заложат в программу "котиков", а из принтера наша "десантура" полезет laughing
        Страшный_Л.
        1. Джедай Сегодня, 17:19
          Типун Вам на язык - ведь из окон сыпанут без команды американцы! Хорошо, если этаж какой 100-ый, а если 3-ий? Покалечатся только... lol
          Джедай
  3. Соломон Кейн Сегодня, 16:47
    Что нам стоит флот построить,
    Нарисуем,будем плыть... laughing
    Соломон Кейн
    1. pjastolov Сегодня, 17:06
      Нарисуем,будем плыть...
      у скакуасов это уже хорошо получается good
      pjastolov
  4. Копчёный Сегодня, 16:56
    Наркобароны думаю уже отлайкали в соцесетях.
    Копчёный
  5. Mavrikiy Сегодня, 16:57
    Усе? Производства возвращать из Китаю не треба? Пойдем в туалет и напечатаем "Кадиллак", каждому амеру.
    Уф, еще один пункт программы можно смыть.
    Mavrikiy
  6. болот Сегодня, 16:59
    Вообще 3Д принтор интересная тема,пробывали печатать из полуриэтана колпачки на ножки,для школьных парт много времени это занимало,так что пришлось прессформы заказывать,да из гранулированного полистерола их делать,быстрее.
    болот
    1. voyaka uh Сегодня, 17:05
      3-Д печать становится выгодна для изготовления деталей сложной
      и сверхсложной формы. Или когда можно поставить сотню
      принтеров рядами на ночь, например. К утру "испекут" сотню
      деталей более простых форм.

      А в принципе - это будущее. Которое уверенно убьет токарные, фрезерные
      и сверлильные станки.
      voyaka uh
      1. болот Сегодня, 17:12
        Цитата: voyaka uh
        3-Д печать становится выгодна для изготовления деталей сложной
        и сверхсложной формы. Или когда можно поставить сотню
        принтеров рядами на ночь, например. К утру "испекут" сотню
        деталей более простых форм.
        А в принципе - это будущее. Которое уверенно убьет токарные, фрезерные
        и сверлильные станки.

        Да же спорить не буду,десяток собранных есть а так 3Д фрезеры координатники но себистоимость оказалась у нас дороже,чем обратиться тем кто прессформы и матрицы у нас выпускает.
        3Д это спасение для стран,где человеческий труд очень дорог,как то так.
        У нас проще самим изготовить экструдеры да прессформы или заказать в Китае,у нас дешевле даже чем в Китае. laughing
        болот
        1. Mystery12345 Сегодня, 17:20
          Цитата: болот
          У нас проще самим изготовить экструдеры да прессформы или заказать в Китае,у нас дешевле даже чем в Китае.

          скажу по секрету: в ДНР дешевле... yes было дело.
          Mystery12345
          1. болот Сегодня, 17:25
            Цитата: Mystery12345
            скажу по секрету: в ДНР дешевле... было дело.

            Знаю,мастеровитых там много.Но как привезти?И как оформить.
            Хотя сами выпускали экструдера,для макоронных линий и производства песчанно-полимерной фигни,от канализационных люков заканчивая черепицей.
            болот
      2. Диана Ильина Сегодня, 17:18
        voyaka uh Сегодня, 17:05 ↑ Новый
        3-Д печать становится выгодна для изготовления деталей сложной
        и сверхсложной формы.
        Ну так какие проблемы?! Прямо сегодня и начинайте. Поставили пару сотен принтеров и наштамповали себе Фу-35 как горячих пирожков... laughing А чего, дешево и сердито... Из отходов производства можно сразу печатать биотуалеты, вам пригодятся как пить дать... laughing laughing laughing
        Диана Ильина
  7. boat-man Сегодня, 17:09
    Осталось только маски с трубками напечатать.
    boat-man
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