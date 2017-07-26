Спасти президента Трампа!

Что-то август нам готовит… На Донбассе, на линии фронта бойцы ожидают возобновления боевых действий: «хлебное перемирие» давно не соблюдается бандеровцами. И что-то изменилось буквально на днях…Ополченцы ответили у Марьинки и Красногоровки и так ответили, что Киев объявил о прорыве обороны ВСУ и больших потерях. Источники на Донбассе сообщают, что были подавлены артиллерийские позиции, с которых обстреливался Донецк. И добавляют, что получена свобода рук и дальше подавлять огнём позиции, с которых ведутся обстрелы.Синхронно с этими событиями с паническим заявлением о нарушении «хлебного перемирия» выступает германский МИД: «Дальнейшая эскалация грозит полной остановкой политического процесса в рамках урегулирования», и призывает «все стороны конфликта немедленно реализовать имеющиеся договорённости».Здесь интересно то, что Берлин возбудился после контрудара ополченцев, но обвинять не стал, призвал обе стороны к урегулированию. Тон заявления как бы говорит, что Берлин в курсе, что Донецк отдал приказ давать «ответку» при обстрелах.В-третьих, 24 июля состоялся давно намеченный «нормандский формат», но по телефону, причём дату 24 июля Москва сначала не подтвердила. Судя по заявлению германского МИД, она была согласована после телефонного разговора Берлина с Москвой, и похоже, Москва предупредила, что «минские обстрелы» Донбасса должны прекратиться, иначе будет как в Красногоровке. И МИД сделал своё сенсационное заявление.Большинство политологов назвали итоги «нормандских» телефонных переговоров провальными. Берлин и Париж повторили призыв германского МИД к сторонам конфликта прекратить огонь, и выполнять в полном объёме Минские соглашения, в который уже раз? Москва повторила свою позицию по Украине.В-четвёртых, в Киев к фюреру Порошенко приехал батька Лукашенко, о чём они говорили, неизвестно, результаты встречи нулевые, ясно прозвучал только призыв Лукашенко «услышать зов предков». Может быть, он привёз какое-то послание из Москвы, строго конфиденциально?Наконец, малороссийская инициатива Донецка о «реинтеграции Украины» очень случайно появилась именно сейчас, когда Киев готовит «хорватский сценарий» и «реинтеграцию Донбасса», то есть готовит вторжение. Москва провозглашение Малороссии не осудила, как того просили западные коллеги, официальный представитель России Борис Грызлов назвал эту инициативу Донецка ответом на провокации Киева.Назначение Курта Волкера спецпредставителем Вашингтона на Украине, с антироссийским маккейновским бэкграундом, говорит Москве, что президент Дональд Трамп или устранился, или отстранён от решения украинского вопроса. Больше Москва на него рассчитывать не может. Известно мнение Волкера по Украине, что это военный конфликт, и он может быть разрешён военным путём, он высказал его до того, как был назначен спецпредставителем. На днях Пентагон принял решение о поставках оружия на Украину, и Волкер тут же высказался за поставку оружия бандеровскому режиму.О чём всё это может говорить? Москва готовит ответ на попытку «реинтеграции Донбасса». Европейские «нормандские гаранты» оказались полными политическими импотентами, об этом свидетельствует вопль германского МИД, а президент Дональд Трамп находится в политической осаде. Новый пакет антироссийских санкций Конгресса направлен и против Трампа, ряд обозревателей считает, что Трамп может стать их первой жертвой. И Москва ужесточает свои позиции по Донбассу и Украине. Ждать больше нечего.Ставки на Украине, конечно, больше Украины: это площадка противостояния России и США, любой ход России на Украине имеет своей конечной целью воздействие на США, и наоборот. Трамп всё никак не может овладеть властью в Америке, ему всё больше угрожают импичментом. Если Трампа снесут, после него, при новом уже «клинтоновском» президенте, антироссийская позиция США станет ещё более консолидирована, ситуация для Москвы станет ещё хуже. Поэтому Москве нужно попытаться спасти Трампа, или хотя бы оттянуть его импичмент.Один раз Трамп отразил нападки клинтоновцев на него, пусть на время, нанеся удар Томагавками по сирийской авиабазе, под явно притянутым за уши предлогом. Москва это понимает, и принимает, потому что ставки очень велики: на кону, видимо, военное столкновение России и США. Теперь очередь Москвы отводить удар от Трампа, как это ни странно, спасать своей акцией американского президента от его внутренних врагов.Другими словами, Москва больше не будет оттягивать развязку на Украине, потому что определённо лучше, чтобы она наступила при Трампе, чем при его преемнике после импичмента. Донбасс по-любому нужно защищать, а Трампа нужно спасать. Поэтому Москва ответит на «хорватский сценарий» на Украине, и германский МИД кричит об этом в своём заявлении.