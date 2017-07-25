17:28 25 июля

Компания Skat Systems разработала вертикально взлетающий беспилотник

Российская компания Skat Systems разработала новый беспилотный летательный аппарат X-27 FG Avatar самолетного типа с вертикальным взлетом, сообщается на сайте компании, передает информационное агенство RNS .

По информации разработчика, аппарат самолетного типа оснащен четырьмя электродвигателями для вертикального взлета и посадки. Размах крыла беспилотника составляет 4,5 м. Максимальная взлетная масса аппарата — от 27 до 72 кг в зависимости от модификации.

Компания Skat Systems разработала вертикально взлетающий беспилотник



Взлет и посадка дрона осуществляются в вертикальном режиме с использованием четырех винтов, приводимых в движение электродвигателями. Горизонтальный полет беспилотник может выполнять со скоростью от 70 до 300 км/ч на высотах от 300 до 7000 метров. Разработчики заявляют максимальную продолжительность полета в 9 часов в модификации с электрическим двигателем и 27 часов — в модификации с двигателем внутреннего сгорания. Радиус действия беспилотника — 300 км.

Беспилотник может нести широкий спектр систем полезной нагрузки по выбору заказчика, включая фотоаппаратуру, аппаратуру наблюдения, работающую в видимом и тепловом диапазонах, а также РЛС и определители дальности. По информации, распространенной компанией-разработчиком, система может эксплуатироваться при температурах от –40 до +55 градусов по Цельсию и при максимальной скорости ветра 10–15 м/с.

Ранее в рамках МАКСа были проведены переговоры и подписано соглашение о совместном производстве беспилотного самолета X-27 FG "AVATAR" вертикального взлета и посадки с турецкой компанией TAI Anka - главным производителем беспилотных систем Турции.

Кроме того, компании договорились, по инициативе турецкой стороны, разработать и совместно производить самолет вертикального взлета и посадки взлетным весом 550 кг с полезной нагрузкой в 200 кг. Финансирование проекта определено в пропорции 50/50%

Использованы фотографии: https://www.aex.ru/
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Комментарии 6

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  1. Владимир16 Сегодня, 17:15
    договорились, по инициативе турецкой стороны, разработать и совместно производить самолет вертикального взлета и посадки

    Турки легче на подъем, чем наши чинуши.
    Интересно, урожай с полей вывозить этими аппаратами будет дешевле? Помидоры или баклажаны.
    Владимир16
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:21
      система может эксплуатироваться при температурах от –40 до +55 градусов по Цельсию и при максимальной скорости ветра 10–15 м/с.

      Мне вот этот параметр очень понравился , очень важный считаю!
      А то что с турками совместно , это даже плюс ..А то Израиль влезет , без мыла быстренько!
      ОТДЕЛ
      1. Mystery12345 Сегодня, 17:22
        Компания Skat Systems разработала вертикально взлетающий беспилотник
        неужто квадрокоптер изобрели!!!??? belay
        Mystery12345
        1. Басарев Сегодня, 17:27
          Дожили. К туркам на поклон за технологиями пошли... А когда-то были мировыми лидерами в области СВВП.
          Басарев
        2. Вождь краснокожих Сегодня, 17:28
          Берите выше - вертолёт!!!
          Вождь краснокожих
      2. Mystery12345 Сегодня, 17:26
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мне вот этот параметр очень понравился
        в теплицу приспособить хочешь,для проветривания? радуешь Виталик,своими мыслями,как всегда ! дай бог тебе здоровья... laughing
        Mystery12345
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