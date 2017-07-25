F-35 налетали больше 100 тыс. часов
Американские истребители F-35 провели в воздухе уже более 100 000 часов. Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что самолеты, разрабатываемые в рамках программы Joint Strike Fighter, достигли важного этапа в системной разработке и демонстрации (System Development and Demonstration, SDD).
По словам Бабионе, до уровня полной боевой готовности еще предстоит завершить испытания F-35B с выполнением взлетов с трамплина в сложных условиях, а также провести полеты версий F-35B и F-35C с нагрузками на предельных скоростях. Кроме того, на завершающей стадии находятся испытания точности вооружения.
Истребители F-35 Lightning II, созданием которых занимается американская корпорация Lockheed Martin, разработаны в трех модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера). Модификация F-35B достигла уровня начальной боевой готовности в 2015 году, F-35A – в 2016 году, а F-35C американские ВВС планируют принять на вооружение только к 2019 году. Известно, что на сегодняшний день собрано уже порядка 250 единиц F-35 в различных модификациях, при этом, помимо США, сборка этих истребителей ведется в Италии и Японии.
Отметка в 100 000 летных часов знаменует собой высокий уровень зрелости программы Joint Strike Fighter. У нас есть все основания полагать, что уже до конца года мы завершим разработку полнофункционального программного обеспечения 3F, что сделает эти самолеты полностью готовыми к бою— рассказал генеральный менеджер программы F-35 Джефф Бабионе, передает "Warspot" .
График налета истребителей F-35
По словам Бабионе, до уровня полной боевой готовности еще предстоит завершить испытания F-35B с выполнением взлетов с трамплина в сложных условиях, а также провести полеты версий F-35B и F-35C с нагрузками на предельных скоростях. Кроме того, на завершающей стадии находятся испытания точности вооружения.
Истребители F-35 Lightning II, созданием которых занимается американская корпорация Lockheed Martin, разработаны в трех модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера). Модификация F-35B достигла уровня начальной боевой готовности в 2015 году, F-35A – в 2016 году, а F-35C американские ВВС планируют принять на вооружение только к 2019 году. Известно, что на сегодняшний день собрано уже порядка 250 единиц F-35 в различных модификациях, при этом, помимо США, сборка этих истребителей ведется в Италии и Японии.
Использованы фотографии: https://www.f35.com/
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