F-35 налетали больше 100 тыс. часов

Отметка в 100 000 летных часов знаменует собой высокий уровень зрелости программы Joint Strike Fighter. У нас есть все основания полагать, что уже до конца года мы завершим разработку полнофункционального программного обеспечения 3F, что сделает эти самолеты полностью готовыми к бою

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