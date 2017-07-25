20:20 25 июля

F-35 налетали больше 100 тыс. часов

Американские истребители F-35 провели в воздухе уже более 100 000 часов. Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что самолеты, разрабатываемые в рамках программы Joint Strike Fighter, достигли важного этапа в системной разработке и демонстрации (System Development and Demonstration, SDD).

Отметка в 100 000 летных часов знаменует собой высокий уровень зрелости программы Joint Strike Fighter. У нас есть все основания полагать, что уже до конца года мы завершим разработку полнофункционального программного обеспечения 3F, что сделает эти самолеты полностью готовыми к бою
— рассказал генеральный менеджер программы F-35 Джефф Бабионе, передает "Warspot" .


График налета истребителей F-35



По словам Бабионе, до уровня полной боевой готовности еще предстоит завершить испытания F-35B с выполнением взлетов с трамплина в сложных условиях, а также провести полеты версий F-35B и F-35C с нагрузками на предельных скоростях. Кроме того, на завершающей стадии находятся испытания точности вооружения.

Истребители F-35 Lightning II, созданием которых занимается американская корпорация Lockheed Martin, разработаны в трех модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера). Модификация F-35B достигла уровня начальной боевой готовности в 2015 году, F-35A – в 2016 году, а F-35C американские ВВС планируют принять на вооружение только к 2019 году. Известно, что на сегодняшний день собрано уже порядка 250 единиц F-35 в различных модификациях, при этом, помимо США, сборка этих истребителей ведется в Италии и Японии.

Использованы фотографии: https://www.f35.com/
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Комментарии 44

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  1. KGB WATCH YOU Сегодня, 17:56
    "Вывсеврёти", не летает, 100500 миллиардов за штуку, у нас 9 ПАК ФА есть, урррря!
    PS. Ничего не имею против отечественных самолетов 5 поколения, и с нетерпением жду их серию.
    KGB WATCH YOU
    1. Mavrikiy Сегодня, 18:18
      Да нет. Вы врете не все. Летает абсолютно все, от слухов и соплей до F-35.
      .......миллиардов за штуку. Вот тут, извините, обсуждать не готов. Учился в советской школе, и че написано, не пойму.
      у нас 9 ПАК ФА есть, урррря! Ну уря, если есть. Если нет, то расстрелять(кого определимся.)
      PS. Ничего личного, но тройка постановила...
      Mavrikiy
      1. Seaman77 Сегодня, 18:55
        Уважаемые форумчане hi !
        Практически во всех статьях и комментариях к ним упоминается малозаметность Ф-35 и Ф-22. Имея некоторое представление о радиолокации, знаю, что дальность обнаружения цели завист от многих причин, в том числе и от ракурса. Как я предполагаю, заявленная ЭПР 35-го "как теннисный мячик" это его минимальная ЭПР с определенного ракурса. Скорее всего "анфас". Но ведь самолеты в небе встречаются и спереди, и сзади, и сверху, и снизу (прям какая-то эротика получилась feel ).
        И здесь у меня вопрос. А какая максимальная ЭПР 35-го и с какого ракурса? Обладая это информацией можно разработать тактику противодействия "невидимости". Может наши израильские камрады "по-братски" подскажут? Как счастливые обладатели данного транспортного средства... wink
        Seaman77
        1. BlackMokona Сегодня, 19:36
          Так тут как с танками. спереди 1000+мм приведённой, а позади 50мм. Но грамотный командир не должен подставлять филейные части. wink
          BlackMokona
        2. Чёрный Полковник Сегодня, 19:38
          На подобную тему меня тоже иногда терзали смутные сомнения - насчёт ЭПР. В смысле зависимости ЭПР и ракурса.
          Чёрный Полковник
        3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:07
          Цитата: Seaman77
          Может наши израильские камрады "по-братски" подскажут? Как счастливые обладатели данного транспортного средства..

          Думаю вряд ли...Это их дойная корова , вместе с США! Вот когда раскидают пару тысяч по вассалам ...Они новый создадут! (если выживут..))))
          ОТДЕЛ
      2. xetai9977 Сегодня, 19:57
        "Вывсеврёти", не летает, 100500 миллиардов за штуку, у нас 9 ПАК ФА есть, урррря!"
        именно так и говорят тут, на сайте. И всё это не искренне. а от лукавого. Не надо их воспринимать всерьёз. F-35 ждёт блестящее будущее, как в своё время F-16.
        xetai9977
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:17
          Цитата: xetai9977
          "Вывсеврёти", не летает, 100500 миллиардов за штуку, у нас 9 ПАК ФА есть, урррря!"
          именно так и говорят тут, на сайте. И всё это не искренне. а от лукавого. Не надо их воспринимать всерьёз. F-35 ждёт блестящее будущее, как в своё время F-16.

          Ну Азербайджан уже точно купит пару F-35 ...Армян в Карабахе шугать..))))) laughing Израиль им уже давно по ушам катает ...Наивные !
          Многие забыли сбитый в Югославии хваленный США (невидимка..))) Старыми советскими ПВО Карл !!!!

          Очнитесь , что вам пытаются втюхать за сотни миллионов ...
          ОТДЕЛ
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:57
    Пусть в бою испытают и тогда обсудим...
    ОТДЕЛ
    1. Mystery12345 Сегодня, 18:03
      Цитата: ОТДЕЛ
      Пусть в бою испытают и тогда обсудим...

      вызови Виталик,брось перчатку в лицо лиходею,сделай "мужской поступок" а то ,балаболишь на сайте..."мстишь" то за "гиви" то за "моторолу",рвёшь волсосы на ногах обещая америкнцам "армагедец"...ты не жириновский? what
      Mystery12345
      1. Pirogov Сегодня, 18:23
        Цитата: Mystery12345
        вызови Виталик,брось перчатку в лицо лиходею,сделай "мужской поступок" а то ,балаболишь на сайте..."мстишь" то за "гиви" то за "моторолу",рвёшь волсосы на ногах обещая америкнцам "армагедец"...ты не жириновский?

        У вас видимо личное к Виталику ?
        Pirogov
        1. Mystery12345 Сегодня, 18:28
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Mystery12345
          вызови Виталик,брось перчатку в лицо лиходею,сделай "мужской поступок" а то ,балаболишь на сайте..."мстишь" то за "гиви" то за "моторолу",рвёшь волсосы на ногах обещая америкнцам "армагедец"...ты не жириновский?

          У вас видимо личное к Виталику ?

          четыре года "личного",скоро юбилей...
          Mystery12345
          1. Pirogov Сегодня, 18:51
            Цитата: Mystery12345
            четыре года "личного",скоро юбилей...

            Примите мои искренние поздравления !
            Pirogov
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:09
              Цитата: Pirogov
              Цитата: Mystery12345
              четыре года "личного",скоро юбилей...

              Примите мои искренние поздравления !

              Запомнил меня и мстит! Такие натуры их...Я на них не обижаюсь, так иногда задираю для общего тонуса.. wink
              ОТДЕЛ
              1. andr327 Сегодня, 20:00
                ура патриотический троль! Штабной замполит без личного состава...
                Mystery12345 у меня не в любимцах, но прав он.!
                andr327
  3. ADmA_RUS Сегодня, 18:00
    ,.
    а также провести полеты версий F-35B и F-35C с нагрузками на предельных скоростях.
    а чем они все это время развлекались?
    ADmA_RUS
  4. Белорус Сегодня, 18:01
    На тросы их все подвесили и в воздух приподняли что-ли!?
    Хреновенько эта штука летает, чего уж там...
    Белорус
    1. Джедай Сегодня, 18:11
      Американские истребители F-35 провели в воздухе уже более 100 000 часов.

      Вопрос знатокам : а сколько часов они не провели в воздухе из-за проблем? feel
      Джедай
      1. Mystery12345 Сегодня, 18:21
        Цитата: Джедай
        Американские истребители F-35 провели в воздухе уже более 100 000 часов.

        Вопрос знатокам : а сколько часов они не провели в воздухе из-за проблем? feel

        всяко меньше чем вы...хорошо что есть мы...
        Mystery12345
        1. Джедай Сегодня, 18:25
          Цитата: Mystery12345
          всяко меньше чем вы...хорошо что есть мы...

          Сострили, подкололи Беларусь? Так мы никогда и не претендовали на статус "великой авиационной державы".
          Джедай
          1. Mystery12345 Сегодня, 18:32
            Цитата: Джедай
            Цитата: Mystery12345
            всяко меньше чем вы...хорошо что есть мы...

            Сострили, подкололи Беларусь? Так мы никогда и не претендовали на статус "великой авиационной державы".
            смысл тогда в подколах против сша? "слон и моська"?
            Mystery12345
            1. Джедай Сегодня, 18:35
              А Вы предпочитаете петь им дифирамбы? Так хватает Прибалтики, Польши и Украины.
              Джедай
        2. Белорус Сегодня, 18:41
          Ну да, ведь мы без Вас - никто...
          Нахлебники.
          С 94-го под всеми возможными санкциями и в отличие от остальных пока особо под НАТО не прогнулись. Все чаще склоняюсь к мысли: "может, ПЛОХО что Вы есть!?" Особенно, такие "войны" как здешние "весьмирфобы"- ура-комментаторы.
          Белорус
          1. Dym71 Сегодня, 20:16
            Цитата: Белорус
            Все чаще склоняюсь к мысли: "может, ПЛОХО что Вы есть!?"

            Вы не останавливайтесь на "достигнутом", осваивайте мысль, что МЫ будем. laughing
            Dym71
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 18:03
    Уж больно много всякого-разного всё ещё доводят для этого пингвина, а самолётов уже наклепали 250 штук.
    Чёрный Полковник
    1. Mystery12345 Сегодня, 18:22
      Цитата: Чёрный Полковник
      Уж больно много всякого-разного всё ещё доводят для этого пингвина, а самолётов уже наклепали 250 штук.

      а наши,и доводят,и самолётов нет.
      Mystery12345
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 19:39
        Так лучше ж пяток довести до ума и без косяков, чем потом целую сотню.
        Чёрный Полковник
  6. anjey Сегодня, 18:03
    какая же идет " ненавязчивая " реклама этого "F-35 го чудо-летака",просто как деньги в кредит,готовы "на дом"принести.....
    anjey
    1. Mystery12345 Сегодня, 18:24
      Цитата: anjey
      какая же идет " ненавязчивая " реклама этого "F-35 го чудо-летака",просто как деньги в кредит,готовы "на дом"принести.....

      как и у нас...но с разницей,что они рекламируют строевой ,а мы -строящийся.
      Mystery12345
      1. anjey Сегодня, 19:26
        были бы уверенны в машине -показали бы израильские F-35 например в Сирии...
        anjey
  7. капрал Сегодня, 18:18
    Известно, что на сегодняшний день собрано уже порядка 250 единиц F-35 в различных модификациях,

    И из сегодняшней же статьи:
    По данным «Иркута» на июнь 2017 года, военному ведомству поставлено 83 самолета Су-30, в том числе 17 – для морской авиации (два последних – в мае текущего года)

    Интересно , кто будет смеяться последним? what
    капрал
    1. Mystery12345 Сегодня, 18:26
      Цитата: капрал
      И из сегодняшней же статьи:
      По данным «Иркута» на июнь 2017 года, военному ведомству поставлено 83 самолета Су-30, в том числе 17 – для морской авиации (два последних – в мае текущего года)
      Интересно , кто будет смеяться последним?

      вот и я,пытаюсь "дать нашатыря" нашим "урякалам"...
      Mystery12345
    2. Muvka Сегодня, 19:04
      А вы Су-35 и С-400 не забыли посчитать?
      Muvka
      1. Mystery12345 Сегодня, 19:27
        Цитата: Muvka
        А вы Су-35 и С-400 не забыли посчитать?

        что то изменит сильно?и причём тут наземное ПВО?
        Mystery12345
        1. Muvka Сегодня, 19:32
          При том, что рассматриваются именно сценарии нападения на нашу страну. И поэтому надо учитывать наше многочисленное ПВО.
          Muvka
          1. Арон Заави Сегодня, 19:49
            Цитата: Muvka
            При том, что рассматриваются именно сценарии нападения на нашу страну. И поэтому надо учитывать наше многочисленное ПВО.

            На ядерную державу? Это бред. Все к чему готовятся сегодня армии крупнейших держав это крупная региональная война, потому что массовым самоубийством не хотят заканчивать жизнь ,элиты ни одной страны.
            Арон Заави
            1. Muvka Сегодня, 19:50
              Ну тогда первый комментарий не имеет смысла, ибо какая разница сколько у них F-35 и у нас Су-30. Тогда никто смеяться не будет.
              Muvka
  8. Taran 75 Сегодня, 18:51
    Цитата: Джедай
    Сострили, подкололи Беларусь?

    100 % еврей вас тролит
    Taran 75
    1. Mystery12345 Сегодня, 19:27
      Цитата: Taran 75
      Цитата: Джедай
      Сострили, подкололи Беларусь?

      100 % еврей вас тролит

      от еврея слышу...
      Mystery12345
  9. Беляш Сегодня, 19:40
    Какое следующее поколение будет, какой самолёт ?
    Беляш
  10. bk316 Сегодня, 19:50
    Что-то я не понял 100000 это нарастающим итогом? Или за год?
    Если нарастающим, они практически не летают....
    bk316
    1. andr327 Сегодня, 20:05
      но 4 тыс часов на машину за 3 года, 1300 в год, по 2 часа в день как минимум
      andr327
  11. Архонт Сегодня, 19:59
    Каковы шансы поразить ф35 лазерным оружием? Сможет ли покрытие защитить самолёт или наоборот, усилит повреждение?
    Архонт
    1. Беляш Сегодня, 20:11
      Цитата: Архонт
      Каковы шансы поразить ф35 лазерным оружием? Сможет ли покрытие защитить самолёт или наоборот, усилит повреждение?

      Не знаю.
      Беляш
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