20:20 25 июля

20 секунд на одном месте: впечатляющее видео маневров Су-30СМ

В видеоролике, размещенном на видеохостинге YouTube можно увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении российского летчика. При просмотре данного видео складывается впечатление, что истребитель буквально нарушает все законы физики, а в какой-то момент и вовсе практически зависает на одном месте почти что на целых 20 секунд.




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Комментарии 1

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  1. Mystery12345 Сегодня, 19:34
    20 секунд на одном месте: впечатляющее видео маневров Су-30СМ
    ну не чепушите....вертикальная потеря высоты всё равно есть,как и движение в пространстве... глупо господа журналюги...глупо. но наши -красавцы...не отнять!
    Mystery12345
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