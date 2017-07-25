20 секунд на одном месте: впечатляющее видео маневров Су-30СМ
В видеоролике, размещенном на видеохостинге YouTube можно увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении российского летчика. При просмотре данного видео складывается впечатление, что истребитель буквально нарушает все законы физики, а в какой-то момент и вовсе практически зависает на одном месте почти что на целых 20 секунд.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти