20 секунд на одном месте: впечатляющее видео маневров Су-30СМ

В видеоролике, размещенном на видеохостинге YouTube можно увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении российского летчика. При просмотре данного видео складывается впечатление, что истребитель буквально нарушает все законы физики, а в какой-то момент и вовсе практически зависает на одном месте почти что на целых 20 секунд.