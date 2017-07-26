Пистолет-пулемет MGD PM-9 (Франция)



Первый пистолет-пулемет Л. Дебюи под патрон 7,62х20 мм



Пистолет-пулемет под патрон 9х19 мм "Люгер"



Он же, вид слева



Чертеж из патента - конструкция ствольной коробки и затвора



Чертеж из патента - пружинный механизм, связанный с затвором, а также средства его крепления



Пистолет-пулемет в сложенном виде



Ствол и приемная шахта магазина



Ствольная коробка со съемной крышкой и приклад



Переводчик огня на левой стенке ствольной коробки



Пружинный механизм, снятый с оружия



Пистолеты-карабины на основе PM-9

По материалам:

http://modernfirearms.net/

https://forgottenweapons.com/

http://zonwar.ru/

https://google.com/patents/US2843023

В некоторых ситуациях стрелки нуждаются в оружии с минимальными габаритами, как в боевом, так и в транспортном положении. На протяжении многих десятилетий предлагались самые разные способы уменьшения размеров оружия, затрагивавшие отдельные элементы конструкции или предлагавшие различные оригинальные варианты архитектуры. Один из самых интересных вариантов компактного складного оружия был реализован в проекте пистолета-пулемета MGD PM-9 французской разработки.Разработка будущего пистолета-пулемета PM-9 стартовала в конце сороковых годов. Проектом занимались специалисты французской компании Etablissements Merlin & Gerin во главе с конструктором Луи Дебюи. Подробные сведения на этот счет отсутствуют, но, по-видимому, главной целью проекта было максимальное сокращение габаритов оружия в транспортном положении, среди прочего обеспечивавшее возможность скрытной переноски. Решение подобных задач традиционными методами не представлялось возможным, из-за чего Л. Дебюи предложил оригинальный вариант конструкции оружия. Его идеи подразумевали применение сразу нескольких складных устройств, а также оригинальной автоматики, основанной на уже известных принципах.Следует отметить, что в большинстве случаев сокращать габариты оружия можно только за счет складного приклада. Разделение ствольной коробки и ствола является крайне сложной задачей и приводит к соответствующим ограничениям. Тем не менее, и при таких проблемах вполне возможно получение определенного выигрыша в размерах. Л. Дебюи предложил сокращать габариты пистолета-пулемета за счет использования новой конструкции ствольной коробки, затвора и их дополнительного оснащения. В результате поставленные задачи были решены, однако оружие получило необычный внешний вид и соответствующую конструкцию.Перспективный проект пистолета-пулемета за авторством Л. Дебюи получил рабочее обозначение MGD PM-9. Литеры MGD расшифровывались как «Мерлен, Герен и Дебюи» и указывали разработчика проекта, а также компанию-изготовителя. PM-9 означало «pistolet-mitrailleur» (пистолет-пулемет). Девятка, предположительно, обозначала калибр в миллиметрах, т.к. имеются сведения, согласно которым первый вариант проекта обозначался как PM-7.По имеющимся данным, изначально перспективное оружие разрабатывалось для использования французского пистолетного патрона 7,65х20 мм. Подобный вариант пистолета-пулемета даже был доведен до испытаний. Тем не менее, вскоре появился обновленный проект, подразумевавший применение патрона 9х19 мм «Парабеллум» / «Люгер». В таком виде оружие вновь довели до испытаний. Все серийные образцы имели только 9-мм ствол.Основным элементом конструкции пистолета-пулемета PM-9 стала компактная фрезерованная ствольная коробка необычной формы, вмещавшая все основные детали и оснащавшаяся креплениями для прочих агрегатов. Коробка отличалась достаточно простой формой, образованной двумя основными блоками. Передний блок ствольной коробки представлял собой П-образный кожух с креплениями для ствола в передней части. Нижняя часть этого кожуха предназначалась для установки подвижной приемной шахты магазина. Сверху на правой поверхности кожуха имелось окно для выброса гильз.Более крупный задний агрегат ствольной коробки вмещал основные элементы автоматики. Он был выполнен в виде прямоугольного корпуса со съемной крышкой в правой части. Крышка представляла собой квадратную пластину со скругленными углами, на которой помещался невысокий цилиндрический кожух. В центре последнего имелось отверстие для вывода оси рукоятки перезаряжания. На своем месте крышка закреплялась при помощи упоров в задней части и подпружиненной цилиндрической защелки спереди. Кнопка защелки находилась на уровне задней части окна выброса гильз. Снизу на ствольной коробке помещалась скоба спускового крючка, а на задней стенке располагались несложные крепления для складного приклада.Пистолет-пулемет оснащался 9-мм нарезным стволом длиной 213 мм (23,6 калибра). Ствол отличался стенками переменной толщины, из-за чего его дульная часть имела наименьший диаметр. В районе патронника ствол имел крупное утолщение, также использовавшееся для его закрепления в передней части ствольной коробки. Ствол служил основанием для мушки, а также мог комплектоваться антабкой для ремня.Конструктор Дебюи предложил использовать обычную для пистолетов-пулеметов автоматику на основе полусвободного затвора, но при этом отказался от стандартной «линейной» компоновки, в которой ствол, затвор и возвратно-боевая пружина располагаются на одной прямой. Вместо этого было решено разработать новый затвор и оригинальную систему его торможения, способную уменьшить габариты оружия. Примечательно, что новая архитектура оружия предлагала достаточно оригинальную компоновку: сама ствольная коробка вмещала только подвижный затвор и несложный ударно-спусковой механизм, тогда как средства торможения и возврата затвора находились на съемной крышке.Пистолет-пулемет оснастили достаточно простым и легким затвором, не имеющим средств запирания ствола. Эта деталь имела Т-образную форму с необычной задней частью. Основная горизонтальная часть затвора образовывалась прямыми и скругленными поверхностями и отличалась сравнительно простой конструкцией. Передний торец имел зеркало со сквозным отверстием для ударника. Справа на затворе находился выбрасыватель.Задняя часть затвора была выполнена в виде вертикально расположенного лотка с загнутой нижней частью. Верхний элемент этого лотка располагался строго вертикально, тогда как в нижней части прорезь изгибалась вперед. Такая форма задней части затвора требовалась для правильного взаимодействия с другими устройствами автоматики. Непосредственно в лоток входил специальный шип, отвечавший за правильное перемещение затвора и выполнение выстрела.Главным элементом автоматики, соединявшимся с затвором, был оригинальный пружинный механизм. Внутри цилиндрического кожуха крышки ствольной коробки помещалась спиральная возвратно-боевая пружина по типу часовой. На своем месте пружина удерживалась крупным маховиком, устанавливавшимся с внутренней стороны. Маховик представлял собой диск-крышку, на одной поверхности которого находилась центральная ось. С другой стороны маховика, со сдвигом к краю, помещался менее длинный цилиндрический выступ-шип, необходимый для взаимодействия с затвором. Ось маховика выводилась через внешний кожух крышки и соединялась с небольшим рычажком-рукояткой взведения. При сборке оружия в крышку коробки устанавливалась пружина, после чего поверх нее монтировался маховик. Средства крепления рукоятки служили фиксатором маховика.Л. Дебюи предложил весьма простой ударно-спусковой механизм, взаимодействовавший с устройствами торможения затвора. В нижней части ствольной коробки помещалась U-образная пружина с парой лепестков в центре, удерживавшая спусковой крючок в требуемом положении. Спусковой крючок имел Г-образную форму, а его верхний элемент соединялся с П-образной рамкой. Последняя отвечала за взаимодействие крючка и пружины. Для удержания механизмов автоматики в нужном положении спусковой крючок имел соответствующие выступы на верхней части. Управление УСМ осуществлялось при помощи флажка предохранителя, выведенного на левую стенку ствольной коробки. Он имел только два положения: блокировка и автоматический огонь.Подача патронов должна была осуществляться из отъемных коробчатых магазинов, помещенных в приемную шахту. Более поздний вариант проекта, рассчитанный для использования патронов 9х19 мм, позволил применить уже готовый магазин. Такая версия PM-9 использовала магазины немецкого пистолета-пулемета MP-38/40 емкостью 32 патрона. Магазин помещался в шахту и фиксировался в ней несложной защелкой. При этом шахта была выполнена подвижной и могла качаться в вертикальной плоскости. В вертикальном положении она фиксировалась отдельной защелкой.По имеющимся данным, ранние образцы пистолета-пулемета MGD PM-9 комплектовались складным деревянным прикладом винтовочного типа. Впоследствии была разработана новая конструкция этого устройства. На задней стенке ствольной коробки появился шарнир, на котором подвешивался рамочный приклад. Интересно, что приклад состоял из двух частей, нижней прямой трубки и изогнутой верхней, проходившей вдоль нижней и образовывавшей плечевой упор. В нижней части упора находилось винтовое соединение, причем в качестве крепежа использовался шомпол. Последний помещался внутрь нижней трубки и за счет резьбы возле заднего торца соединял детали приклада. Приклад фиксировался в рабочем или транспортном положении при помощи простого замка на основе круглых сухарей и выемок в основании шарнира. Для транспортировки оружия приклад складывался поворотом влево.Проект Л. Дебюи подразумевал использование простейших прицельных приспособлений. На дульной части ствола имелась стойка с нерегулируемой мушкой, выполненной в виде прорези. В задней части ствольной коробки располагался двойной перекидной целик с отверстиями разного размера, рассчитанными для стрельбы на различную дальность.Транспортировать пистолет-пулемет предлагалось, прежде всего, в сложенном состоянии, для чего могли использоваться подсумки требуемых размеров. Тем не менее, некоторые образцы комплектовались антабкой для ремня, помещенной под дулом.Оригинальная конструкция автоматики позволила получить примечательные габаритные характеристики. При разложенном прикладе пистолет-пулемет PM-9 имел длину 659 мм, при сложенном – всего 359 мм, из которых 213 мм приходилось на ствол. Кроме того, в сложенном состоянии оружие отличалось уменьшенной высотой, что достигалось за счет поворота магазина. Масса изделия в боеготовом состоянии незначительно превышала 2,5 кг. Оружие могло делать 750 выстрелов в минуту и поражать цели на дальностях до 100 м.В транспортном положении оригинальный пистолет-пулемет слабо напоминал боевое оружие. В таком состоянии приклад располагался вдоль левой поверхности оружия, а примкнутый магазин проходил параллельно стволу, непосредственно под ним. Чтобы использовать оружие, требовалось разложить и зафиксировать приклад, повернуть вниз магазин вместе с шахтой и закрепить последнюю на своем месте, после чего протолкнуть магазин в рабочее положение.Взведение осуществлялось необычным образом. Стрелок должен был потянуть в сторону рукоятку взведения, разблокировав ее. Затем рукоятка и рычажок поворачивались против часовой стрелки (при взгляде справа) на 180°. При необходимости можно было провернуть рукоятку еще на 90°, в нижнее положение. Там имелась выемка, позволявшая закрепить рукоятку и заблокировать автоматику. Поворот рукоятки заставлял вращаться маховик. Тот сжимал пружину, а также при помощи внутреннего шипа взаимодействовал с затвором. Поворот маховика приводил к отведению затвора назад. В таком положении маховик блокировался спусковым крючком. Оружие могло сделать выстрел. Стрельба велась только с открытого затвора.При нажатии на спусковой крючок маховик освобождался и, под действием пружины, проворачивался по часовой стрелке. Одновременно с этим выступ-шип маховика перемещался по лотку затвора и двигал последний вперед. Происходило досылание нового патрона. По выходу затвора в крайнее переднее положение шип маховика бил по хвостовой части ударника и производил выстрел. Под действием отдачи затвор откатывался назад, выбрасывал гильзу и проворачивал маховик, который, в свою очередь сжимал пружину. После полного отката затвора оружие было готово к новому выстрелу.Первый вариант проекта перспективного оружия был подготовлен компанией Etablissements Merlin & Gerin еще в конце сороковых годов. Эта версия имела 7,65-мм ствол и использовала магазин под патроны 7,65х20 мм. Параметры маховика и пружины так же соответствовали энергетике боеприпаса. Насколько известно, по этому проекту было изготовлено только несколько опытных пистолетов-пулеметов. По имеющимся данным, они комплектовались нескладываемым деревянным прикладом, а также имели иные отличия от более поздних изделий.По результатам проверки 7,65-мм оружия было решено разработать новый его вариант под более распространенный патрон 9х19 мм «Люгер». Такая версия пистолета-пулемета, также получившая складной приклад и некоторые другие доработки, справилась с испытаниями и была рекомендована к серийному производству. При этом доработки проекта заняли достаточно много времени, из-за чего первые серийные MGD PM-9 удалось выпустить только в 1954 году.Компания-разработчик изначально собирала только пистолеты-пулеметы в базовой конфигурации со складным прикладом. Такое оружие могло заинтересовать полицию или иные силовые структуры. Впоследствии, желая привлечь внимание новых заказчиков, фирмой Мерлена и Герена были созданы новые модификации. Так, вновь вернулись к идее фиксированного деревянного приклада. Также существовал вариант автоматического пистолета-карабина. От базового PM-9 такое оружие отличалось деревянным прикладом и значительно удлиненным стволом, имевшим дульный тормоз-компенсатор. Несмотря на отсутствие шарнира приклада, эти изделия сохраняли возможность складывания магазина для некоторого уменьшения вертикальных габаритов.Несмотря на ряд очевидных преимуществ перед другими разработками своего класса, пистолет-пулемет MGD PM-9 не смог отвоевать заметную долю на рынке. В 1954-55 годах компания Etablissements Merlin & Gerin выпустила несколько небольших партий такого оружия, после чего производство было свернуто в связи с отсутствием заказов. Причины этого были достаточно простыми. В производстве использовались крупные фрезерованные детали и новые узлы, требовавшие повышенной точности изготовления. Как следствие, оружие получалось весьма дорогим. Кроме того, имелись определенные проблемы с надежностью, так же не устраивавшие потенциальных заказчиков.В 1956 году проект PM-9 мог получить новую жизнь, а пистолет-пулемет получил шанс вновь вернуться в серийное производство. Немецкая компания ERMA Werke, имевшая большой опыт в деле создания автоматического оружия, проявила интерес к французскому пистолету-пулемету и решила приобрести лицензию на массовое производство и продажу такого оружия. Однако была выпущена лишь единственная установочная партия в размере 10 единиц. Немецкие специалисты внимательно изучили готовые изделия и решили отказаться от дальнейшей их сборки. Внимание компании ERMA переключилось на другие образцы стрелкового оружия.MGD PM-9 немецкой сборки оказались последними образцами оружия своей модели. После второй неудачи французские оружейники решили не возобновлять производство ввиду отсутствия реальных перспектив. Как выяснилось на практике, оригинальная складная конструкция и необычная автоматика пистолета-пулемета привлекали внимание специалистов, но совсем не способствовали появлению новых заказов. Возобновление производства не имело смысла.По разным данным, было изготовлено не более нескольких десятков или нескольких сотен пистолетов-пулеметов и пистолетов-карабинов всех модификаций и версий. Это оружие, прежде всего, поставлялось французским заказчикам, но нельзя исключать, что часть изделий отправилась за рубеж. Выпущенные и проданные образцы эксплуатировались различными стрелками и имели разную судьбу. Одни из них при тех или иных обстоятельствах прекратили свое существование, тогда как другим удалось попасть в музеи или частные коллекции. Как и многие другие необычные образцы стрелкового оружия, пистолеты-пулеметы MGD PM-9 теперь представляют исключительно историческую ценность.Одной из основных целей оригинального проекта Луи Дебюи было создание стрелкового оружия с высокими огневыми характеристиками и минимальными размерами. Подобная задача была успешно решена, и на оружейный рынок вышел весьма интересный образец, имеющий определенные преимущества перед другими пистолетами-пулеметами. Однако оригинальная складная конструкция фактически оказалась единственным преимуществом пистолета-пулемета MGD PM-9, которое не позволило потеснить основных конкурентов. Немногочисленные заказы на серийное оружие наглядно показали, что далеко не все оригинальные идеи действительно представляют интерес для эксплуатантов и могут стать конкурентным преимуществом.