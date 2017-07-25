МИД РФ опроверг заявления CNN о вооружении Россией движения "Талибан"*

Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур — надежный инструмент пропаганды

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сегодня в эфире радиостанции "Говорит Москва" опровергла заявления телеканала CNN о вооружении Россией афганского движения "Талибан", передает РИА Новости — сказала она.CNN во вторник опубликовал фотографии боевиков "Талибана", вооруженных автоматами Калашникова, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами без опознавательных знаков. В статье говорилось, что, по утверждению самих боевиков, они получают оружие из России через Иран и через границу с Таджикистаном.При этом отмечалось, что неопровержимых доказательств того, что за поставками оружия стоит именно Москва, у телеканала нет.Ранее высокопоставленные американские военные не раз обвиняли Россию в поддержке талибов оружием и финансами. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти заявления непрофессиональными и ни на чем не основанными, а представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что у российского военного ведомства не было и не может быть взаимодействия с террористами, а тем более поставок им вооружений.Талибан* - Запрещенная в России террористическая организация.