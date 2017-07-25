Под воду в Т-72: танкисты от первого лица показали, как надо нырять
На видео можно увидеть, как танк Т-72Б3 преодолевает около 100 метров под водой на глубине в 4 м. Механику-водителю приходится прикладывать немало усилий, передвигаясь в условиях практически нулевой видимости. При этом ему нельзя переключать передачи, останавливаться или делать резкие повороты, так как боевая машина может попросту заглохнуть на дне под толщей воды.
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