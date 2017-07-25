22:55 25 июля

Под воду в Т-72: танкисты от первого лица показали, как надо нырять

На видео можно увидеть, как танк Т-72Б3 преодолевает около 100 метров под водой на глубине в 4 м. Механику-водителю приходится прикладывать немало усилий, передвигаясь в условиях практически нулевой видимости. При этом ему нельзя переключать передачи, останавливаться или делать резкие повороты, так как боевая машина может попросту заглохнуть на дне под толщей воды.




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Комментарии 5

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  1. Masya Masya Сегодня, 21:53
    "Бригаде же, несмотря на ропот танкистов по поводу износа машин, была поставлена новая задача: своим ходом проследовать до Белого моря. Для сокращения пути было решено отказаться от переправы по мосту через р. Свирь и проследовать в сторону Онежского озера. Для этого следовало преодолеть реку Свирь по дну. Глубина реки в месте переправы 6-7 метров. Такое танкистам и во сне не снилось.
    Готовились к переправе тщательно. Сняли перископы на башне. Вместо них установили трубы большого диаметра и закрепили их. Задраили все щели тряпьем с солидолом. Провели инструктаж экипажей. Переправлялись на малой скорости, соблюдая дистанцию между машинами. Поддерживали соответствующие обороты двигателя так, как на малых оборотах он мог заглохнуть. В машине находились только два члена экипажа, а остальные переправлялись на лодках. При переправе через задраенные щели пробивались струи воды, от которых приходилось уклоняться.
    В танках постепенно прибывала вода. Наконец наш танк вышел из воды и направился в колонне, к крутому берегу, где заранее вдоль обрыва была подготовлена дорога для подъема на высокий берег. Поднялись, вышли из машин и посмотрели на переправу. Танки, как богатыри, медленно погружались в воду. По реке виднелась цепочка медленно движущихся труб, торчащих из воды. У крутого берега танки выходили из воды, нагоняя легкую волну и организованной колонной с ревом взбирались на противоположный берег. Незабываемое зрелище!"
    Нефедов Михаил Павлович
    Masya Masya
    1. лысова Сегодня, 22:09
      А на видео подстраховка мощная ! Ко всему были готовы.
      лысова
      1. Masya Masya Сегодня, 22:17
        Цитата: лысова
        Ко всему были готовы.

        Семь раз отмерь, потом уж в омут с головой... wink
        Masya Masya
        1. лысова Сегодня, 22:38
          А вот на счёт рассказа - там действительно напряжёнка. Скорее всего дно прощупали (на ил), завязнуть элементарно.
          лысова
  2. Комментарий был удален.
  3. Masya Masya Сегодня, 22:44
    Броня крепка, и танки наши быстры,
    И наши люди мужества полны:
    В строю стоят советские танкисты -
    Своей великой Родины сыны.
    А если к нам полезет враг матерый,
    Он будет бит повсюду и везде!
    Тогда нажмут водители стартеры
    И по лесам, по сопкам и в ВОДЕ...
    Masya Masya
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