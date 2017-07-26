Прекрасное юмористическое выступления начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко! Или генерала Муженко?..

Вот не хотелось мне писать о "страшных дивизиях", которые Россия развернула на границе с Украиной. Не потому, что тема не интересна. Просто из уважения к нашим читателям. Такого бреда, который выдали начальник Генерального штаба, а затем и сам министр обороны Украины, я от кадровых военных давно не слышал. Смеяться? Надоело. Удивляться? Тоже надоело. Наверное, так же чувствуют себя сотрудники психиатрических больниц.Однако, просматривая статьи в нашей и зарубежной прессе, понял, что "позорно сбежать" не получится. Опять же из уважения к читателям. Иначе, если у одного или двух читателей появится сомнение, это уже будет маленькая перемога "сильнейшей армии Европы" и её Генштаба. Офицеры и генералы российские посмеются, а украинские обыватели поверят в этот бред. Хотел упомянуть сивую кобылу, но считаю, что тут-то она точно не виновата. Наверное, сало или борщ виноваты...Начну, пожалуй, с сообщения украинских СМИ, которые ссылаются на пресс-службу Генштаба ВСУ."РФ развернула возле границ Украины три мотострелковые дивизии, не предназначенные для обороны, эти соединения имеют четкую наступательную направленность. Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. "Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, поступающая на их комплектование свидетельствует о том, что эти российские дивизии по своей сути является ударными и предназначены для ведения наступательных действий. Даже в штатном названии есть понятие «ударные», что отличает их от остальных дивизий и подчеркивает особое назначение". "Например — 144-я Винницкая стрелковая дивизия, которая сейчас дислоцирована в Смоленске, в августе 1944 года штурмовала город Винница. 3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время второй мировой войны участвовала в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская. 150-я мотострелковая дивизия, которая расположена в Новочеркасске, носит название Идрицкой-Берлинская, в свое время участвовала в боевых действиях на территории Польши и в штурме Берлина".Прочитал я это сообщение и... испытал чувство гордости за наших дедов и прадедов. Это как же надо было напугать противника, чтобы через столько лет одно упоминание этих дивизий вызывает ужас. Это какие же герои там воевали... Спасибо генералу о напоминании...Ну а если серьезно: как это мы смогли "незаметно" развернуть три дивизии? Это в мирное время, под бдительным присмотром наших "партнеров по НАТО", да и украинцев тоже. И как смогла военная разведка незалежной это не увидеть? Хотя три года назад не увидели же "вежливых людей"...Странно, почему украинцы и прочие американцы о дивизиях ничего не знали, а я знал? Причем уже давно. Ответ на это "странно" лежит в недалеком прошлом. По секрету скажу, лично мне и ещё миллионам граждан России о дивизиях поведал лично... министр обороны России Сергей Шойгу. Но по секрету!Представляете, на первом же селекторном совещании в 2016 году Шойгу по секрету сказал о необходимости сформировать три новые дивизии на базе бригад. "Необходимо не только сформировать эти дивизии, но и, безусловно, обустроить их в местах постоянной дислокации со строительством и созданием соответствующих полигонов, мест хранения техники и, естественно, проживания личного состава".А из других источников были "добыты" более точные сведения. "Три дивизии также создаются в сухопутных войсках. В мотострелковые дивизии будут преобразованы две общевойсковые бригады, одна из которых, 33-я отдельная мотострелковая бригада, была переброшена из Майкопа в Ростовскую область, а другая начала формироваться в прошлом году в Ельне (Смоленская обл.), куда в постсоветское время была выведена из Германии 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, расформированная в 1998 г. Что касается третьей дивизии, то о ее развертывании заявлялось ранее — речь идет о воссоздании 10-й гвардейской танковой дивизии в Богучаре (Воронежская обл.)".Итак, в отличие о украинской военной разведки, мы с вами знали о формировании новых дивизий уже в начале января 2016 года. Наверное, разведфак Киевского ВОКУ (или как оно там сегодня называется) надо в полном составе направить на журфак какого-нибудь провинциального российского университета. Для повышения квалификации.А вот 4 мая прошлого года Сергей Шойгу, опять же по секрету, через ТАСС, сообщил: "Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. До конца года две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе, одна — в Южном военном округе".Ладно, не буду больше "бить по больному" украинских разведчиков. У них и так проблем с республиканцами хватает. Давайте дальше разбирать чисто военные вопросы юмористического выступления начальника Генерального штаба ВСУ. Что же такое эти самые "по сути своей ударные дивизии"? И как могут эти соединения реально захватить Украину?Дивизия действительно может решать тактические задачи самостоятельно. Обычная мотострелковая дивизия — это чуть больше 10 000 человек личного состава. Разделена на четыре общевойсковых полка (3 МСП и 1 танковый полк), полки и батальоны родов войск (артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк, разведбат, батальон РЭБ, инженерно-саперный батальон и прочие). Возможны усиления, связанные с конкретными боевыми задачами. Это усиления уже армейского подчинения (типа ракетной бригады и подобных частей и соединений).Понятно, что для украинского обывателя, да и военнослужащего, который участвовал в карательной операции на Донбассе, три дивизии русских (чуть больше 30 000 человек) — огромная сила. И эта сила вполне может "захватить нэньку". Только сегодня не 1941 год... Сегодня 2017-й... И самостоятельно МСД наступать не способна. Для наступления требуются и другие силы. От ВКС до соединений ПВО и ПРО...Реально наступления ведут как минимум армейские оперативные группировки. Те же три дивизии с приданными частями, но с единым штабом. А это уже порядка 40 000 человек. Да ещё и с прикрытием ВКС, армейской и фронтовой авиации, дивизиями ПВО и ПРО, частями и соединениями РЭБ и прочими. Даже флот, в случае необходимости, поддерживает... В отдельных случаях в составе армии может быть и 4 дивизии. С соответствующим увеличением численности личного состава.Итак, согласно военной науке (специально для украинских генералов: существует и такая) дивизия действует в составе армейской группы и выполняет оперативные задачи в рамках армейской операции.Но и тут у укрогенералов проблема с образованием. Армейская операция никак не может быть спланирована на захват целой страны. Точнее, такой страны, как Украина. Обычная задача для армейской группировки разрабатывается в пределах 100 км. А сил и средств у армии обычно хватает на наступление в 3-4 дня... Такие вещи генерал знать обязан. Я имею в виду армейского генерала, а не украинского...Для чего Генеральный штаб Украины затеял всю эту "дурку"? Как мне кажется, все дело в разговорах о поставках летального оружия из США. Противно, когда военные, офицеры и генералы выступают в роли клоунов. В любой армии. Какая честь или совесть? Какое уважение? Для того, чтобы получить старое оружие, прикидываться полными профанами и невежами...Никто не сомневается, что вооружение американцы Украине дадут. Не первой свежести, не самое современное, но дадут. Точно так же понятно и то, что с появлением действительно серьезных систем заработает и наш "военторг". Владимир Путин неоднократно говорил о том, что в обиду Донбасс не даст. А значит, продолжение следует...А вот уважать украинских генералов я перестал... От слова совсем...