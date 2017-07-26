10:05 26 июля

Прекрасное юмористическое выступления начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко! Или генерала Муженко?..

Вот не хотелось мне писать о "страшных дивизиях", которые Россия развернула на границе с Украиной. Не потому, что тема не интересна. Просто из уважения к нашим читателям. Такого бреда, который выдали начальник Генерального штаба, а затем и сам министр обороны Украины, я от кадровых военных давно не слышал. Смеяться? Надоело. Удивляться? Тоже надоело. Наверное, так же чувствуют себя сотрудники психиатрических больниц.

Прекрасное юмористическое выступления начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко! Или генерала Муженко?..


Однако, просматривая статьи в нашей и зарубежной прессе, понял, что "позорно сбежать" не получится. Опять же из уважения к читателям. Иначе, если у одного или двух читателей появится сомнение, это уже будет маленькая перемога "сильнейшей армии Европы" и её Генштаба. Офицеры и генералы российские посмеются, а украинские обыватели поверят в этот бред. Хотел упомянуть сивую кобылу, но считаю, что тут-то она точно не виновата. Наверное, сало или борщ виноваты...


Начну, пожалуй, с сообщения украинских СМИ, которые ссылаются на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"РФ развернула возле границ Украины три мотострелковые дивизии, не предназначенные для обороны, эти соединения имеют четкую наступательную направленность. Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко. "Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, поступающая на их комплектование свидетельствует о том, что эти российские дивизии по своей сути является ударными и предназначены для ведения наступательных действий. Даже в штатном названии есть понятие «ударные», что отличает их от остальных дивизий и подчеркивает особое назначение". "Например — 144-я Винницкая стрелковая дивизия, которая сейчас дислоцирована в Смоленске, в августе 1944 года штурмовала город Винница. 3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время второй мировой войны участвовала в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская. 150-я мотострелковая дивизия, которая расположена в Новочеркасске, носит название Идрицкой-Берлинская, в свое время участвовала в боевых действиях на территории Польши и в штурме Берлина".

Прочитал я это сообщение и... испытал чувство гордости за наших дедов и прадедов. Это как же надо было напугать противника, чтобы через столько лет одно упоминание этих дивизий вызывает ужас. Это какие же герои там воевали... Спасибо генералу о напоминании...

Ну а если серьезно: как это мы смогли "незаметно" развернуть три дивизии? Это в мирное время, под бдительным присмотром наших "партнеров по НАТО", да и украинцев тоже. И как смогла военная разведка незалежной это не увидеть? Хотя три года назад не увидели же "вежливых людей"...

Странно, почему украинцы и прочие американцы о дивизиях ничего не знали, а я знал? Причем уже давно. Ответ на это "странно" лежит в недалеком прошлом. По секрету скажу, лично мне и ещё миллионам граждан России о дивизиях поведал лично... министр обороны России Сергей Шойгу. Но по секрету!

Представляете, на первом же селекторном совещании в 2016 году Шойгу по секрету сказал о необходимости сформировать три новые дивизии на базе бригад. "Необходимо не только сформировать эти дивизии, но и, безусловно, обустроить их в местах постоянной дислокации со строительством и созданием соответствующих полигонов, мест хранения техники и, естественно, проживания личного состава".

А из других источников были "добыты" более точные сведения. "Три дивизии также создаются в сухопутных войсках. В мотострелковые дивизии будут преобразованы две общевойсковые бригады, одна из которых, 33-я отдельная мотострелковая бригада, была переброшена из Майкопа в Ростовскую область, а другая начала формироваться в прошлом году в Ельне (Смоленская обл.), куда в постсоветское время была выведена из Германии 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, расформированная в 1998 г. Что касается третьей дивизии, то о ее развертывании заявлялось ранее — речь идет о воссоздании 10-й гвардейской танковой дивизии в Богучаре (Воронежская обл.)".

Итак, в отличие о украинской военной разведки, мы с вами знали о формировании новых дивизий уже в начале января 2016 года. Наверное, разведфак Киевского ВОКУ (или как оно там сегодня называется) надо в полном составе направить на журфак какого-нибудь провинциального российского университета. Для повышения квалификации.

А вот 4 мая прошлого года Сергей Шойгу, опять же по секрету, через ТАСС, сообщил: "Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. До конца года две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе, одна — в Южном военном округе".

Ладно, не буду больше "бить по больному" украинских разведчиков. У них и так проблем с республиканцами хватает. Давайте дальше разбирать чисто военные вопросы юмористического выступления начальника Генерального штаба ВСУ. Что же такое эти самые "по сути своей ударные дивизии"? И как могут эти соединения реально захватить Украину?

Дивизия действительно может решать тактические задачи самостоятельно. Обычная мотострелковая дивизия — это чуть больше 10 000 человек личного состава. Разделена на четыре общевойсковых полка (3 МСП и 1 танковый полк), полки и батальоны родов войск (артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк, разведбат, батальон РЭБ, инженерно-саперный батальон и прочие). Возможны усиления, связанные с конкретными боевыми задачами. Это усиления уже армейского подчинения (типа ракетной бригады и подобных частей и соединений).

Понятно, что для украинского обывателя, да и военнослужащего, который участвовал в карательной операции на Донбассе, три дивизии русских (чуть больше 30 000 человек) — огромная сила. И эта сила вполне может "захватить нэньку". Только сегодня не 1941 год... Сегодня 2017-й... И самостоятельно МСД наступать не способна. Для наступления требуются и другие силы. От ВКС до соединений ПВО и ПРО...

Реально наступления ведут как минимум армейские оперативные группировки. Те же три дивизии с приданными частями, но с единым штабом. А это уже порядка 40 000 человек. Да ещё и с прикрытием ВКС, армейской и фронтовой авиации, дивизиями ПВО и ПРО, частями и соединениями РЭБ и прочими. Даже флот, в случае необходимости, поддерживает... В отдельных случаях в составе армии может быть и 4 дивизии. С соответствующим увеличением численности личного состава.

Итак, согласно военной науке (специально для украинских генералов: существует и такая) дивизия действует в составе армейской группы и выполняет оперативные задачи в рамках армейской операции.

Но и тут у укрогенералов проблема с образованием. Армейская операция никак не может быть спланирована на захват целой страны. Точнее, такой страны, как Украина. Обычная задача для армейской группировки разрабатывается в пределах 100 км. А сил и средств у армии обычно хватает на наступление в 3-4 дня... Такие вещи генерал знать обязан. Я имею в виду армейского генерала, а не украинского...

Для чего Генеральный штаб Украины затеял всю эту "дурку"? Как мне кажется, все дело в разговорах о поставках летального оружия из США. Противно, когда военные, офицеры и генералы выступают в роли клоунов. В любой армии. Какая честь или совесть? Какое уважение? Для того, чтобы получить старое оружие, прикидываться полными профанами и невежами...

Никто не сомневается, что вооружение американцы Украине дадут. Не первой свежести, не самое современное, но дадут. Точно так же понятно и то, что с появлением действительно серьезных систем заработает и наш "военторг". Владимир Путин неоднократно говорил о том, что в обиду Донбасс не даст. А значит, продолжение следует...

А вот уважать украинских генералов я перестал... От слова совсем...
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 36

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  1. parusnik Сегодня, 07:36
    Нам то это все ясно, а подобные вещи объяснять самой "древней нации" на Земле бесполезно, украинство-это диагноз..
    parusnik
    1. Барбулятор Сегодня, 08:10
      Цитата: parusnik
      Нам то это все ясно

      Да вот не все ясно: почему генерал с таким выражением лица, явно выпрашивающий у заграницы, которая "нам поможет", держит расшитую фуражку на голове, а не в руках вверх донышком, приговаривая:"Geben sie mir bitte ein tank fur den krieg". А ведь помогут! Ну как такому швейку не помочь...
      Барбулятор
      1. домохозяйка Сегодня, 08:47
        Ein Panzer! hi
        домохозяйка
      2. роман66 Сегодня, 09:32
        выражение лица напомнило бассета, который бегал по стерне - стерня высокая а лапы короткие, исколол себе все хозяйство, грустит...
        роман66
    2. ДэнСабака Сегодня, 08:34
      Наверное, сало или борщ виноваты...

      Конечно сало и борщ тут не при чём, ибо их наши предки кушали их веками и не деградировали.... Видимо дело в том, что в/на Украине стали что то добавлять в классические рецепт... А вот что именно, я не знаю....
      ДэнСабака
      1. роман66 Сегодня, 09:34
        слова правильные говорить надо - мы под борщ говорим" на здоровье" а они "героям слава" а слово не воробей, а психокорректирующая матрица!
        роман66
        1. ДэнСабака Сегодня, 09:35
          Сало Украине! Хероям саван!
          ДэнСабака
  2. solzh Сегодня, 07:41
    Грешно смеяться над больными людьми, если только они генералы ВСУ, то можно.
    solzh
  3. Mik13 Сегодня, 07:57
    Господин Ставер все-таки упорно придерживается своего фирменного стиля.
    Принципиальное игнорирование "мелочей", которое создает общее негативное впечатление от всей статьи. Кажется, что и с основными тезисами Автор тоже где-то как-то ошибся...
    Наверное, разведфак Киевского ВОКУ (или как оно там сегодня называется) надо в полном составе направить на журфак какого-нибудь провинциального российского университета. Для повышения квалификации.

    Разведфак КВОКУ (которое расформировано в 2000 году) готовил офицеров войсковой разведки (и спецназа). В советской армии это были ВУС 094100, 094001.
    Никакого отношения к ГРУ (или ГУР в украинском варианте) эти специалисты не имели. По сути - та же пехота.
    Mik13
    1. domokl Сегодня, 08:27
      Дядя Миша вы...неумный...Извините за резкость. Это действительно стиль. А разведчики из Киевского ВОКу были в ГРУ...И прекрасно себя зарекомендовали. Там действительно была сильная школа подготовки армейской разведки. А специального училища ГРУ в СССР не было....
      domokl
      1. von schlosser Сегодня, 09:06
        В Рязани факультет..
        von schlosser
      2. Mik13 Сегодня, 09:15
        Цитата: domokl
        Дядя Миша вы...неумный...Извините за резкость.
        Да я на Вас и не обижаюсь. Мне по выслуге лет не положено. И не только.

        Цитата: domokl
        А разведчики из Киевского ВОКу были в ГРУ...И прекрасно себя зарекомендовали. Там действительно была сильная школа подготовки армейской разведки.
        Товарищ полковник, в КВОКУ готовили специалистов войсковой разведки. Это командиры развед. взводов (рот, батальонов) - в войсках, а по другой специальности - командиры групп СпН. И максимум роста такого специалиста без переучивания - начальник разведки полка (бригады) - максимум - нач. разведки дивизии. Все - дальше - только в академию.
        А в ГРУ (и в ГУР вна Украине) набирали всех - включая, что характерно, тыловиков. Там работа принципиально другая. Из общего - название "разведка" разве что... Понятно, что представители некоторых специальостей попадали почаще в силу известных обстоятельств - но это не система.

        Цитата: domokl
        Это действительно стиль.
        Похоже, к сожалению, что да. Причем я точно знаю, в какой области Вы весьма компетентны И очень удивлен, что Вы об этом ничего не пишете. Уверяю Вас, все от этого только выиграли бы. Вам же есть, о чем рассказать. Чего жы вы драгоценное время тратите на свидомых клоунов? Напишите что-то из своего опыта (что можно).
        Mik13
  4. Ken71 Сегодня, 08:01
    Да плевать на этих хохлов. Мне объясните почему на два натовских батальона в восточной Европе разворачивают три дивизии.
    Ken71
    1. domokl Сегодня, 08:29
      Почитайте статью о натовской базе в северной Европе (Норвегии). Эти батальоны ни что иное, как базы для быстрого развертывания частей. Главное перебросить тяжелую технику. А она там уже стоит...
      domokl
      1. Ken71 Сегодня, 08:36
        И что с того. Давайте мобилизационной миллион человек и разместим их на границе с Норвегией в ожидании пока они сделают о чем вы пишите.
        Ken71
        1. Диана Ильина Сегодня, 08:54
          Ken71 Сегодня, 08:36 ↑ Новый
          И что с того. Давайте мобилизационной миллион человек и разместим их на границе
          Надо будет разместим и миллион. "Каца, который всегда предлагает сдаться" (тобишь вас) никто спрашивать не будет...! laughing
          Поплачьте еще про пенсии, а то как то уже скучно становится. laughing laughing laughing
          Диана Ильина
          1. Ken71 Сегодня, 09:16
            Кстати о пенсиях. Вам лет сколько уважаемая. И еще миллион человек на границе с Норвегией против не будет когда вы его будете там размещать. Или из патриотично настроенных посетителей ВО будете набирать.
            Ken71
            1. Диана Ильина Сегодня, 09:22
              Ken71 Сегодня, 09:16 ↑
              Кстати о пенсиях. Вам лет сколько уважаемая.
              До пенсии еще далеко, не уважаемый! laughing
              Или из патриотично настроенных посетителей ВО будете набирать.
              Из кого надо из того и наберем. В стране таких как вы плакальщиков меньшинство. Нормальных мужиков гораздо больше, а таким как вы место либо в лагере у параши, либо за бугром... laughing
              Диана Ильина
              1. Ken71 Сегодня, 09:35
                Вот потому что до пенсии далеко вы и заливаетесь соловьем. Будете постарше и про экономику подумаете и как этот миллион кормить и главное зачем он там нужен.
                Ken71
                1. Диана Ильина Сегодня, 09:38
                  Ken71 Сегодня, 09:35 ↑
                  Вот потому что до пенсии далеко вы и заливаетесь соловьем. Будете постарше и про экономику подумаете и как этот миллион кормить и главное зачем он там нужен.
                  "Народ который не хочет кормить собственную армию, будет кормить чужую", но вам видимо эта аксиома явно не знакома?! request
                  Впрочем, чего я тут перед либерастней бесер метаю?!
                  Диана Ильина
                  1. Ken71 Сегодня, 09:49
                    А кто же отказывается кормить армию . Я все налоги плачу и много кстати и гос обязанности исполняю. Но до паранои доходить не нужно. Нужно стараться находить контакты и дружить . А то расходы на армию сожрут экономику. Так тоже бывало. А и еще. Вы не умеете аргументировать свою точку зрения и хамите значит вы не правы.
                    Ken71
            2. marlin1203 Сегодня, 09:26
              Найдите этот миллион сначала с нашей-то демографией
              marlin1203
              1. Ken71 Сегодня, 09:37
                Она же сказала как искать. Кто не хочет тому в тюрьму. Эта девочка не блещет разнообразием идей.
                Ken71
  5. Fast_mutant Сегодня, 08:03
    Опять "сало и борщ"... В общем то это РУССКАЯ еда. Прочитал. Желчь автора утомила.
    Ребята просто выпрашивают деньги, можно оружием, но зачем издеваться над ними? Продажны - да. Дураки - нет.
    Были бы дураки "укрогенералы" у ЛНР+ДНР были бы все территории областей, а не огрызки.
    И еще: раз за русским миром правда, давайте говорить сдержанно, без оскорблений... Не уподобляйтесь западникам, пытающихса простецки обидеть. Учитесь у Лаврова. Как бы ему не был противен собеседник, всегда корректен!
    Fast_mutant
    1. Mik13 Сегодня, 09:02
      Цитата: Fast_mutant
      Опять "сало и борщ"... В общем то это РУССКАЯ еда. Прочитал. Желчь автора утомила.
      Ребята просто выпрашивают деньги, можно оружием, но зачем издеваться над ними? Продажны - да. Дураки - нет.
      Были бы дураки "укрогенералы" у ЛНР+ДНР были бы все территории областей, а не огрызки.
      И еще: раз за русским миром правда, давайте говорить сдержанно, без оскорблений... Не уподобляйтесь западникам, пытающихса простецки обидеть. Учитесь у Лаврова. Как бы ему не был противен собеседник, всегда корректен!

      Вот я с Вашим комментарием просто категорически по всем пунктам согласен, но нынче на ВО такая точка зрения несколько не в тренде. К сожалению.
      Mik13
  6. kotdavin4i Сегодня, 08:18
    От страны где командующий ВМС - танкист, можно ждать всего... Хотя, судя по тому что волонтерам на нужды армии уже не подают, запад оружие не дает надо же как-то поддерживать страх у людей.
    kotdavin4i
  7. Ken71 Сегодня, 08:20
    Кстати а почему автор думает что это единственные дивизии. Может украинцы возбудились на то что это дополнительные дивизии к уже имеющимся соединениям. И как раз именно дивизий не хватало для придания ударного характера возможной группировке.
    Ken71
    1. domokl Сегодня, 08:57
      не думает а знает..Только и всего. не было у нас дивизий на границе с Украиной. Зачем они нужны в пределах СНГ? А вот то, что сегодня от укровояк можно ожидать любого нападения факт. Значит и ответ должен быть мгновенным.
      не знаю, помните ли вы случайно залетевшие к нам украинские снаряды. И не просто залетевшие, а ещё и убившие людей..А ведь ответа не было..Это справедливо?
      domokl
      1. Диана Ильина Сегодня, 09:04
        domokl Сегодня, 08:57 ↑ Новый
        ..А ведь ответа не было..Это справедливо?
        Александр hi , по мнению этого индивида, справедливо все, что направленно против России. Это же гозман или сытин fool negative , судя по его рассуждениям. Поэтому вступать с ним в полемику можно только с юмором, серьезно говорить с представителем нашей либерастни, это все равно что с пациентом палаты №6 всерьез обсуждать как космические корабли бороздят Большой театр... laughing

        П.С. По поводу дивизий на границе. В Новочеркасске и в Казачьих Лагерях раньше стояла дивизия "ДОН-100" внутренних войск МВД РФ. Почему знаю, потому что в ней мои два брата служили. Потом её вроде сократили до бригады, как теперь не знаю...
        Диана Ильина
      2. Ken71 Сегодня, 09:28
        Вот именно
        Были бригады. Которые как известно ограниченно могут вести самостоятельные боевые действия. А теперь плюс к бригадам там появятся дивизии. И еще несколько в перспективе.
        Кстати про украинские снаряды. Если вы помните то бои у нашей границы были когда ополчение прижало украинские подразделения к границе и усиленно их добивало. То есть с очень большой долей вероятности эти снаряды прилетели от ополчения перелетами. Украинцы стреляли в другую сторону. Хотя конечно все может быть
        Ken71
        1. Диана Ильина Сегодня, 09:33
          Ken71 Сегодня, 09:28 ↑
          Вот именно
          Были бригады. Которые как известно ограниченно могут вести самостоятельные боевые действия. А теперь плюс к бригадам там появятся дивизии. И еще несколько в перспективе.
          Да хочется вам плакать, ну так и плачьте, только тихо, как мышь под веником. Послушать вас и вам подобных, так в 1941-ом надо было вообще все войска от границы отвести. Проходили мы уже все это и не один раз. Я вот удивляюсь, вы реально считаете всех вокруг идиотами?! Или вы думаете, что у нашего народа память короткая?!

          Как только земля русская таких вот на себе носит и терпит?! request recourse
          Диана Ильина
          1. роман66 Сегодня, 09:43
            Дианочка hi love , земля русская терпелива и мудра, всех перенесет выдержит и в конечном счете переварит, черноземы не на пустом месте возникают....... lol а когда страна прикажет быть героям даже нытики могут стать нормальными солдатами ." с людьми помягше, а не вопросы смотреть поширше" wink
            роман66
            1. Диана Ильина Сегодня, 09:48
              Рома hi love , не могу я с такими "помягше", ну вот хоть убей не могу, воспитание не то...! request У меня половина семьи военных, а это особая каста и особый взгляд на жизнь. Либерастов в этой среде на дух не переносят, да и всевозможного рода нытиков тоже не жалуют. Как то так!
              Диана Ильина
              1. роман66 Сегодня, 09:57
                ну, мы где-то в одном окопе drinks
                роман66
          2. Ken71 Сегодня, 09:57
            Может вы разнообразите ваш треп и хамство мыслями по теме. Или это для вас слишком сложно.
            Ken71
  8. gendarm Сегодня, 10:04
    На мой взгляд, дивизия, особенно--мотострелковая, как раз то самодостаточное войсковое соединение, которая может автономно решать ряд тактических задач (в т. ч., наступление, на фронте 4-5 км) самостоятельно, без привязки к армейской группе.
    gendarm
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