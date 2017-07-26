Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 14. Бронеавтомобили Humber (Великобритания)

Humber Armoured Car Mk.I

Humber Armoured Car Mk.II

Humber Armoured Car Mk.IV

Источники информации:

http://www.aviarmor.net

http://arsenal-info.ru/b/book/3074485325/4

http://pro-tank.ru/bronetehnika-england/broneavtomobili/194-hamber-4

Материалы из открытых источников

Перед началом Второй мировой войны и уже в ее годы в Великобритании было создано большое количество самых разных колесных бронеавтомобилей. При этом они выпускались очень большими сериями. Так только компанией Humber было представлено три варианта колесных бронеавтомобилей, все они производились серийно. Это были легкий разведывательный бронеавтомобиль Humber Light Reconnaissance Car (выпущено около 3600 машин), разведывательный бронеавтомобиль Humber Scout Car (выпущено около 4300 машин) и средний бронеавтомобиль Humber Armoured Car, который по британской классификации и вовсе был легким колесным танком (выпущено более 3600 машин).Humber — это достаточно старая британская автомобильная марка. Компания была основана Томасом Хамбером, который и дал ей свое имя, еще в 1868 году и первоначально специализировалась на производстве велосипедов. В 1898 году она начала выпускать автомобили, а в 1931 году была перекуплена группой компаний Rootes братьев Рутс. В годы Второй мировой войны компания специализировалась на выпуске бронеавтомобилей и автомобилей для перевозки военнослужащих и грузов.В годы войны в модельном ряду бронемашин под маркой Humber нашлось место двум разведывательным бронеавтомобилям. В 1940 году инженерами компании был реализован проект переделки серийного легкового автомобиля Humber Super Snipe в бронеавтомобиль с установкой соответствующего вооружения и бронирования. Созданная боевая машина получила достаточно технологичный и простой в производстве корпус, листы которого были расположены под небольшими углами наклона. Толщина бронирования не превышала 12 мм, однако небольшие углы все-таки повышали защищенность машины и ее стойкость к воздействию пуль небольших калибров. Первоначально у бронемашины не было даже крыши, по этой причине вооружение, представленное пулеметом Вren и противотанковым ружьем Boys, размещалось прямо в лобовом листе корпуса. Помимо этого на машине был установлен и дымовой гранатомет. Согласно британской классификации бронеавтомобиль назвали легкой разведывательной машиной — Humber Light Reconnaissance Car.Первая серийная модификация бронеавтомобиля, получившая обозначение Humber Light Reconnaissance Car Mk.I незначительно отличалась от опытного образца, а вот на выпушенном в скором времени варианте Mk.II крыша уже появилась. Помимо этого непосредственно над боевым отделением была расположена небольшая башенка, в которую был перенесен 7,7-мм пулемет. При этом толщину бронирования уменьшили до 10 мм, так как полная боевая масса машины составляла уже почти три тонны.Уже в 1941 году бронеавтомобиль вновь был модернизирован. Для того чтобы выдерживать выросший после предыдущих доработок вес и одновременно с этим повысить ходовые качестве боевой машины, шасси бронеавтомобиля было значительным образом доработано, став полноприводным (колесная формула 4х4). В остальном бронеавтомобиль, получивший обозначение Humber Light Reconnaissance Car Mk.III, соответствовал предыдущей модели боевой машины.Четвертая модификация боевой машины, получившая обозначение Humber Light Reconnaissance Car Mk.IIIA появилась только в 1943 году. Она отличалась несколько измененной формой корпуса, наличием второй радиостанции и дополнительными смотровыми щелями, расположенными в лобовой части корпуса. Немного позднее был выпущен последний вариант бронеавтомобиля Humber Light Reconnaissance Car Mk.IV, отличавшийся от предыдущей версии лишь «косметическими» улучшениями, никак не отражавшимися на характеристиках.Достаточно простой бронеавтомобиль, построенный на базе коммерческой модели и оснащенный стандартным бензиновым двигателем, выпускался в Великобритании на протяжении четырех лет с 1940 по 1943 год, всего за это время в стране было собрано порядка 3600 бронеавтомобилей Humber Light Reconnaissance Car всех модификаций. Данные бронеавтомобили широко использовались в боях в Северной Африке, где они, в частности, использовались в составе 56-го разведывательного полка 78-й пехотной дивизии. С сентября 1943 года их можно было встретить в составе британских войск, высадившихся в Италии, а летом следующего года эти колесные бронеавтомобили приняли участие в боях во Франции. Помимо армейских подразделений эти боевые машины широко использовались в частях наземной разведки Королевских ВВС (RAF).После завершения Второй мировой войны легкие разведывательные бронеавтомобили Humber Light Reconnaissance Car остались на вооружении лишь британских частей в Индии и на Дальнем Востоке, где в те годы развернулись освободительное движение против колонизаторов. Точная дата их полного списания с вооружения неизвестна, но, по всей видимости, это произошло в начале 50-х годов XX века.Тактико-технические характеристики Humber Light Reconnaissance Car:Габаритные размеры: длина — 4370 мм, ширина — 1880 мм, высота — 2160 мм, клиренс — 230 мм.Боевая масса — около 3-х т (Mk III).Бронирование — до 12 мм (лоб корпуса).Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Humber мощностью 87 л.с.Максимальная скорость — до 100 км/ч (по шоссе).Запас хода — 180 км (по шоссе).Вооружение — 7,7-мм пулемет Вren, 13,97-мм противотанковое ружье Boys и 50,8-мм дымовой гранатомет.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 3 человека.Еще одним разведывательным бронеавтомобилем британской армии стал Humber Scout Car. Несмотря на тот факт, что еще в 1939 году на вооружение в качестве основной машины разведки был принят бронеавтомобиль «Dingo» компании Daimler, потребность в новой бронетехнике оказалась столь велика, что уже осенью того же года британские военные выдали новый заказ на создание аналогичной боевой машины. Но в связи с началом Второй мировой войны основные усилия британской промышленности были сконцентрированы на выпуске массой и уже освоенной продукции, тем более, что британская армия потерпела крупное поражение во Франции, потеряв практически всю боевую технику. В итоге созданием нового разведывательного бронеавтомобиля компания Rootes Group Humber из Ковентри занялась лишь в 1942 году. При создании опытного образца инженеры компании учитывали боевой опыт использования бронеавтомобилей «Dingo», которые достаточно хорошо себя зарекомендовали в боях 1940-42 годов, также ими учитывался опыт создания более тяжелых бронемашин Humber Armored Car.По своим габаритам новый бронеавтомобиль «Хамбер» тяготел к уже выпускающемуся «Даймлеру», однако отличался компоновкой с передним расположением двигателя. Корпус новой бронемашины, получившей обозначение Humber Scout Car, собирался из бронелистов толщиной от 9 до 14 мм. Небольшая толщина брони отчасти компенсировалась рациональными углами расположения бронелистов в передней части и по бортам корпуса. Это придавало бронеавтомобилю некую схожесть с немецким бронеавтомобилем Sd.Kfz.222.При создании бронемашины конструкторами была задействована ходовая часть от полноприводного автомобиля Humber 4x4, использовались шины размерности 9,25х16 дюймов. Передние колеса обладали поперечной подвеской, задние — подвеской на полуэллиптических листовых рессорах. Трансмиссия бронеавтомобиля состояли из двухскоростной раздаточной коробки, отключаемого переднего моста, однодискового сцепления, четырехскоростной коробки переключения передач и гидравлических тормозов.Сердцем Humber Scout Car был стандартный 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения объемом 4088 кубических сантиметров, он развивал максимальную мощность — 87 л.с. при 3300 оборотах в минуту. Такой же двигатель был установлен и на бронеавтомобиле Humber Light Reconnaissance Car. Мощности двигателя хватало, чтобы разогнать бронемашину массой чуть более двух тонн до скорости 100 км/ч при движении по дорогам с твердым покрытием, что было очень приличным показателем для тех лет.Вооружение бронеавтомобиля было исключительно пулеметным и состояло из одного или двух 7,7-мм пулеметов Bren с дисковыми магазинами на 100 патронов. Один из них устанавливался на крыше боевого отделения на специальном штыре. Механик-водитель вел наблюдение за окружающей местностью через два люка, расположенных в лобовом листе корпуса. В люках имелись бронестелка, помимо этого они могли прикрываться броневыми крышками. В бортах корпуса также имелись небольшие по размерам смотровые лючки, которые прикрывались бронекрышками. Все машины имели радиостанцию Wireless Set No. 19. Полный экипаж разведывательного бронеавтомобиля Humber Scout Car состоял из двух человек, но в случае необходимости его можно было расширить до трех человек.Первая серийная модификация разведывательного бронеавтомобиля под обозначением Humber Scout Car Mk.I была принята на вооружение в 1942 году, после чего на протяжении почти двух лет было собрано около 2600 экземпляров данной боевой машины. Вторая модификация Humber Scout Car Mk.II практически не имела внешних отличий, доработки касались лишь трансмиссии и двигателя, в этой версии было произведено еще порядка 1700 бронеавтомобилей. Поскольку к моменту появления данных бронемашин боевые действия в Северной Африке почти закончились, они были направлены сначала на юг Италии, а затем во Францию и Бельгию, где и приняли активное участие в боях с немцами. Они имелись в составе 11-й британской танковой дивизии, а также состояли на вооружении 2-го польского корпуса, который воевал в Италии, Чехословацкой танковой бригады и бельгийском бронеэскадроне.После завершения Второй мировой войны существенное количество бронеавтомобилей Humber Scout Car продолжило нести службу в британской армии, при этом часть бронемашин была передана армиям Голландии, Дании, Франции, Чехословакии, Италии и Норвегии. На новую технику их активно заменили к 1949-1950 годам, в результате лишь бронемашины, приписанные к бельгийской жандармерии, находились на службе вплоть до 1958 года.Тактико-технические характеристики Humber Scout Car:Габаритные размеры: длина — 3840 мм, ширина — 1890 мм, высота — 2110 мм, клиренс — 240 мм.Боевая масса — 2,3 т.Бронирование — до 14 мм (лоб корпуса).Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Humber мощностью 87 л.с.Максимальная скорость — до 100 км/ч (по шоссе).Запас хода — 320 км (по шоссе).Вооружение — один или два 7,7-мм пулемета Вren.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 2 человека.В конце 1939 года компанией Roots был спроектирован новый колесный бронеавтомобиль, который можно было отнести к бронемашинам среднего класса, машина получила официальное обозначение Humber Armoured Car. Взяв за основу артиллерийский тягач Karrier KT4, который достаточно успешно применялся в колониальных владениях Великобритании (например, Индии) и обладал отличными ходовыми качествами, удалось создать достаточно хороший бронеавтомобиль. Шасси новой боевой машины было полноприводным и имело колесную формулу 4х4, шины размерностью 10,5х20 дюймов и подвеску на листовых полуэллиптических рессорах. Трансмиссия бронеавтомобиля состояла из четырехскоростной коробки переключения передач, двухскоростной раздаточной коробки, сцепления сухого трения и гидравлических тормозов. В качестве силовой установки был использован 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Rootes, развивавший максимальную мощность в 90 л.с. при 3200 оборотах в минуту.Корпус новой бронемашины с некоторыми доработками был задействован от модели Guy Armored Car. Guy Armored Car был британским средним бронеавтомобилем периода Второй мировой войны, по национальной классификации он обозначался как «Легкий колесный танк Модель I» (Light Tank (Wheeled) Mark I). Данная боевая машина была создана инженерами компании Guy Motors еще в 1938 году на базе артиллерийского тягача Guy Quad-Ant, став первым британским полноприводным бронеавтомобилем. Учитывая многочисленные контрактные обязательства по выпуску артиллерийских тягачей и грузовых автомобилей перед правительством Великобритании, компания Guy Motors была не в состоянии выпускать еще и бронеавтомобили (в достаточном количестве), поэтому их производство было передано промышленной корпорации Rootes, которая в годы войны выпустила до 60% всех британских колесных бронеавтомобилей под своей маркой Humber. При этом компания Guy Motors продолжила производить сварные корпуса для бронеавтомобилей.Корпус бронемашины Humber Armoured Car имел клепано-сварную конструкцию и собирался из бронелистов толщиной от 9 до 15 мм, при этом верхние бронелисты располагались под рациональными углами наклона, что повышало защищенность машины. Отличительной особенностью бронеавтомобиля был сравнительно высокий корпус, что можно было отнести к недостаткам. Толщина лобовой брони корпуса доходила до 15 мм, толщина лобовой брони башни достигала 20 мм. В передней части корпуса бронеавтомобиля находилось отделение управления с местом механика-водителя, в средней части — боевое отделение на двух человек, в задней части — моторное отделение.Вооружение бронеавтомобиля размещалось в сварной башне, которая также была частично заимствована от бронеавтомобиля Guy. Оно включало в себя спаренную установку с 15-мм и 7,92-мм пулеметами Besa. На лобовом листе корпуса также располагался двуствольный дымовой гранатомет. В качестве вспомогательного вооружения на бронеавтомобиль можно было установить еще один 7,7-мм пулемет Bren в качестве зенитного. При этом самая массовая модификация бронеавтомобиля Humber Armoured Car Mk.IV имела более мощное вооружение, на ней 15-мм пулемет был заменен на 37-мм американскую пушку M6.В целом следует признать, что британские колесные бронеавтомобили периода Второй мировой войны были достаточно удачными и технически превосходили машины многих стран. Humber Armoured Car не был исключением. Достаточно хорошо вооруженный и неплохо бронированный, данный средний бронеавтомобиль обладал прекрасной проходимостью по пересеченной местности, а по дорогам с твердым покрытием он мог передвигаться со скоростью до 80 км/ч. Все более поздние модификации данного «Хамбера» сохранили 90-сильный бензиновый двигатель и шасси, изменениям в основном подвергались корпус, башня и состав вооружения. Боевая машина была представлена следующими модификациями:Humber Armoured Car Mk.I — сварные башня и корпус, аналогичные по форме корпусу и башне бронеавтомобиля Guy Mk.IA. Механик-водитель располагался в передней части корпуса в бронированной рубке со смотровыми щелями. Произведено порядка 300 бронемашин.Humber Armoured Car Mk.I AA — зенитный вариант среднего бронеавтомобиля с установленной башней от опытной зенитной самоходной установки на базе танка Mk VIB, вооружение данной машины состояло из 4х7,92-мм пулеметов Besa.Humber Armoured Car Mk.II — модификация получила корпус улучшенной формы и 7,7-мм зенитный пулемет Вгеn. Боевая масса увеличилась до 7,1 т. Всего произведено 440 бронемашин.Humber Armoured Car Mk.II ОР (Observation Post) — бронеавтомобиль артиллерийских наблюдателей. Вооружался двумя пулеметами Besa калибра 7,92 мм.Humber Armoured Car Mk.III — модифицированная бронемашина Mk.II с новой трехместной башней. Экипаж увеличился с трех до четырех человек.Humber Armoured Car Mk.IV — модифицированный бронеавтомобиль Mk.III, получивший американскую 37-мм пушку М6, спаренную с 7,92-мм пулеметом Besa. Боевая масса увеличилась до 7,25 т. Всего было выпущено порядка 2000 бронемашин данного типа.Бронеавтомобили Humber Armoured Car не успели к боям во Франции весной-летом 1940 года, поэтому их боевой дебют пришелся на вторую половину 1941 года, когда они впервые были использованы британцами в боях в Северной Африке. Первым боевым подразделением, получившим данные средние бронеавтомобили, стал 11-й гусарский полк, дислоцированный на территории Египта. Данные бронемашины активно использовались англичанами, начиная с 1941 года и вплоть до конца войны, применяясь на всех театрах боевых действий. При благоприятном стечении обстоятельств (например, при ведении огня из засад) они могли эффективно бороться и с бронетехникой противника. Правда, при встрече с немецкими танками в чистом поле шансов уцелеть у них было крайне мало.После завершения Второй мировой войны бронеавтомобили «Хамбер» вскоре были сняты с вооружения британской армии, как устаревшие боевые машины. Однако служба их продолжилась в армиях других государств. Великобритания поставила данные бронемашины в Бирму, Португалию, Мексику, Цейлон и на Кипр. В армиях некоторых из этих стран они достаточно активно использовались вплоть до начала 1960-х годов.Тактико-технические характеристики Humber Armoured Car:Габаритные размеры: длина — 4575 мм, ширина — 2190 мм, высота — 2390 мм, клиренс — 310 мм.Боевая масса — 6,85 т.Бронирование — до 15 мм (лоб корпуса)Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Rootes мощностью 90 л.с.Максимальная скорость — 80 км/ч (по шоссе).Запас хода — 320 км (по шоссе).Вооружение — 15-мм и 7,92-мм пулемет Besa (модификации Mk I-III), на модификации Mk IV — 37-мм пушка M6 и 7,92-мм пулемет Besa.Боекомплект (для Mk IV) — 71 снаряд и 2475 патронов к пулемету.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 3-4 человека.