10:04 26 июля

Д. Медведев: РФ соблюдает темпы перевооружения

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о соблюдении графика в ходе перевооружения российских армии и флота и намерении сохранить имеющиеся темпы в дальнейшем.

Все задачи известны, они поставлены, сформулированы. Задача, скажем прямо, не простая, но график переоснащения Вооруженных сил в целом соблюдается, мы будем придерживаться установленных темпов и дальше.





С его слов, при формировании трехлетнего бюджета предусматривается не только успешное завершение текущей госпрограммы вооружения, но и создание задела для реализации новой ГПВ, которая разрабатывается в настоящее время.

Кроме того, расходы на оборону закладываем с учетом того, что параллельно с поступлением вооружений, новой техники должны обустраиваться места базирования техники, внедряться средства и программы обучения военнослужащих и, конечно, повышаться качество и интенсивность боевой подготовки.


Как он указал, на госпрограмму вооружений до 2020 года направляется наибольшая доля военных затрат.

Мы должны обеспечить стабильное развитие оборонного потенциала страны, оснастить к 2020 году армию и флот современным вооружением.


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Комментарии 14

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  1. Беляш Сегодня, 06:54
    Что-то Медведев последнее время стал меньше выкладывать фотографий.
    Беляш
    1. Logall Сегодня, 06:59
      Вам они необходимы? Нечего обсудить?
      Перевооружения– это хорошо. Нет, замечательно! Надеюсь ситуация на рынке позволит и дальше...
      Logall
    2. Зяблицев Сегодня, 07:26
      В редкие периоды между сна Дмитрий Анатолиевич напомнил о себе сделав заявление в стиле Капитана Очевидность... laughing
      Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 07:54
      Медведев собирается просидеть в премьерах до 2020 года? belay
      сибиралт
      1. AUL Сегодня, 09:25
        ...премьер-министр Дмитрий Медведев заявил...
        Уже не верю!
        AUL
  2. DEZINTO Сегодня, 06:56
    О! Выспался что-ли?

    Он же из интернета, не вылазит. Он же в курсе что король мемов, да? И вот интересно нарочно так себя ведёт. Ему просто ржачно, или на всё пофигу? Хочу сплю, хочу не хочу,....

    А ведь был президентом - божечки!!

    Где ты Дима?



    DEZINTO
    1. SarS Сегодня, 07:03
      Может он свои вооружения из интернета и имеет в виду?
      SarS
    2. Анатоль Клим Сегодня, 07:20
      Цитата: DEZINTO
      Где ты Дима?

      Он держится, даже под ливнем, кремень, скала однако.
      Анатоль Клим
      1. DEZINTO Сегодня, 07:22
        Прям мысли читаются - " Ну вот теперь вообще фиг вздремнёшь"!
        DEZINTO
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:23
        На втором плане испуганные глаза - опоздал холоп с раскрытием зонтика? laughing
        Ингвар 72
        1. DEZINTO Сегодня, 07:59
          опоздал холоп с раскрытием зонтика?


          "Поздно, мистер Андерсон, я уже проснулся".

          DEZINTO
  3. Гардамир Сегодня, 07:38
    Всю конституцию не раз вдоль и поперёк перешерстил, но нет в России такой должности, как премьер-министр. Это я к тому что заявлено, что сайт патриотический, а писать должность, как указано в Конституции противно что ли?
    Начните с малого. Пишите должности правильно, может и правда возрождение страны быстрее начнётся. А то всё как в стиле 90х под американщину косим!
    Дмитрий Анатольевич Медведев Председатель Правительства Российской Федерации.
    Гардамир
  4. Alex66 Сегодня, 07:50
    И заметьте ДАМ, Россия соблюдает темпы благодаря плановому производству, нет ни каких инвесторов, рынок ни чего слава богу в оборонке не регулирует, все занимаются своим делом и знают, что будут делать потом. Было бы не плохо вам подумать где надо использовать плановые механизмы, а где рыночные.
    Alex66
  5. voron770247 Сегодня, 08:10
    ...график переоснащения Вооруженных сил в целом соблюдается, мы будем придерживаться установленных темпов и дальше.

    Читаешь это и слеза умиления катится по щеке... Ты мне лучше скажи - сколько мне еще держаться на мою нищенскую пенсию?!
    voron770247
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