Д. Медведев: РФ соблюдает темпы перевооружения

Все задачи известны, они поставлены, сформулированы. Задача, скажем прямо, не простая, но график переоснащения Вооруженных сил в целом соблюдается, мы будем придерживаться установленных темпов и дальше.

Кроме того, расходы на оборону закладываем с учетом того, что параллельно с поступлением вооружений, новой техники должны обустраиваться места базирования техники, внедряться средства и программы обучения военнослужащих и, конечно, повышаться качество и интенсивность боевой подготовки.

Мы должны обеспечить стабильное развитие оборонного потенциала страны, оснастить к 2020 году армию и флот современным вооружением.