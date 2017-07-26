Д. Медведев: РФ соблюдает темпы перевооружения
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о соблюдении графика в ходе перевооружения российских армии и флота и намерении сохранить имеющиеся темпы в дальнейшем.
С его слов, при формировании трехлетнего бюджета предусматривается не только успешное завершение текущей госпрограммы вооружения, но и создание задела для реализации новой ГПВ, которая разрабатывается в настоящее время.
Как он указал, на госпрограмму вооружений до 2020 года направляется наибольшая доля военных затрат.
Все задачи известны, они поставлены, сформулированы. Задача, скажем прямо, не простая, но график переоснащения Вооруженных сил в целом соблюдается, мы будем придерживаться установленных темпов и дальше.
С его слов, при формировании трехлетнего бюджета предусматривается не только успешное завершение текущей госпрограммы вооружения, но и создание задела для реализации новой ГПВ, которая разрабатывается в настоящее время.
Кроме того, расходы на оборону закладываем с учетом того, что параллельно с поступлением вооружений, новой техники должны обустраиваться места базирования техники, внедряться средства и программы обучения военнослужащих и, конечно, повышаться качество и интенсивность боевой подготовки.
Как он указал, на госпрограмму вооружений до 2020 года направляется наибольшая доля военных затрат.
Мы должны обеспечить стабильное развитие оборонного потенциала страны, оснастить к 2020 году армию и флот современным вооружением.
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