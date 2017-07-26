10:04 26 июля

Гаубица "Мста-Б" в Сирии

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », состоящие на вооружении правительственных сил Сирии буксируемые российские гаубицы 2А65 "Мста-Б" являются на текущий момент наиболее современными артиллерийскими образцами арабской республики. В интернет-пространство выложены фотографии, запечатлевшие данное оружие в ходе боев в районе Пальмиры.

Гаубица "Мста-Б" в Сирии


Согласно имеющейся информации, орудия сумели не только эффективно поддержать атаку на позиции боевиков, но и успешно отбросить их при попытке проведения контратаки. Большая роль «Мста-Б» в указанном сражении обусловлена её высокими техническими характеристиками. При весе в 7 т., орудие в состоянии поражать цели на дальности до 28 900 м. Скорострельность составляет 7 выстрелов минуту. Расчет - 8 чел.




Предполагалось, что боевая апробация корректируемого снаряда с лазерной подсветкой 3ОФ39 комплекса 2К25 "Краснополь" будет произведена именно с гаубицы "Мста-Б". Однако, по некоторым данным, они были применены пушками Д-20.

152-мм пушка «Мста-Б» является последней в длинном ряду послевоенных полевых гаубиц советской разработки. Она была принята на вооружение в 1986 году и на текущий момент является наиболее современным орудием полевой артиллерии российской армии.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20757.htm
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Комментарии 7

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  1. seregatara1969 Сегодня, 07:55
    ничего - что русскому хорошо то бармалею смерть
    seregatara1969
  2. Pivot Сегодня, 08:03
    Хорошее орудие, как раз такие были у нас во время службы.
    Pivot
  3. Беляш Сегодня, 08:03
    Так вот с чего сирийцы обстреливают Израиль(
    Беляш
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:29
      Так вот с чего сирийцы обстреливают Израиль

      Вот только жалко, что в Беляш попасть не могут. Надо будет потренировать сирийских артиллеристов. Чтобы сначала "вилку", а потом в центр, чтобы фарш из беляша выскочил. Запах фарша начинает раздражать.
      rotmistr60
      1. Гронский Сегодня, 08:57
        Его надо просто помыть, перхоть там вывести и все такое. hi
        Гронский
  4. von schlosser Сегодня, 09:00
    Этот инструмент широко использовался в неолите для охоты и бытовых нужд,найден на территории Сирии , является шагом вперёд в технологии ))))))
    von schlosser
  5. Paranoid50 Сегодня, 09:40
    И, всё бы ничего,но снова пушечно-гаубичная мешанина:
    152-мм пушка «Мста-Б» является последней в длинном ряду послевоенных полевых гаубиц советской разработки.
    Блин,"Вестник Мордовии" теряет квалификацию. Хорошо,что мортиры отошли в прошлое.... yes
    Paranoid50
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