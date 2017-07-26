Гаубица "Мста-Б" в Сирии
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », состоящие на вооружении правительственных сил Сирии буксируемые российские гаубицы 2А65 "Мста-Б" являются на текущий момент наиболее современными артиллерийскими образцами арабской республики. В интернет-пространство выложены фотографии, запечатлевшие данное оружие в ходе боев в районе Пальмиры.
Согласно имеющейся информации, орудия сумели не только эффективно поддержать атаку на позиции боевиков, но и успешно отбросить их при попытке проведения контратаки. Большая роль «Мста-Б» в указанном сражении обусловлена её высокими техническими характеристиками. При весе в 7 т., орудие в состоянии поражать цели на дальности до 28 900 м. Скорострельность составляет 7 выстрелов минуту. Расчет - 8 чел.
Предполагалось, что боевая апробация корректируемого снаряда с лазерной подсветкой 3ОФ39 комплекса 2К25 "Краснополь" будет произведена именно с гаубицы "Мста-Б". Однако, по некоторым данным, они были применены пушками Д-20.
152-мм пушка «Мста-Б» является последней в длинном ряду послевоенных полевых гаубиц советской разработки. Она была принята на вооружение в 1986 году и на текущий момент является наиболее современным орудием полевой артиллерии российской армии.
Согласно имеющейся информации, орудия сумели не только эффективно поддержать атаку на позиции боевиков, но и успешно отбросить их при попытке проведения контратаки. Большая роль «Мста-Б» в указанном сражении обусловлена её высокими техническими характеристиками. При весе в 7 т., орудие в состоянии поражать цели на дальности до 28 900 м. Скорострельность составляет 7 выстрелов минуту. Расчет - 8 чел.
Предполагалось, что боевая апробация корректируемого снаряда с лазерной подсветкой 3ОФ39 комплекса 2К25 "Краснополь" будет произведена именно с гаубицы "Мста-Б". Однако, по некоторым данным, они были применены пушками Д-20.
152-мм пушка «Мста-Б» является последней в длинном ряду послевоенных полевых гаубиц советской разработки. Она была принята на вооружение в 1986 году и на текущий момент является наиболее современным орудием полевой артиллерии российской армии.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20757.htm
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