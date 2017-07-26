Нетрадиционная армия подключилась к борьбе с ИГИЛ

Эти гомосексуалисты убивают фашистов.

Мы, Международные революционные народные повстанческие войска (IRPGF), официально объявляем о создании Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов (TQILA), которая состоит из сторонников движений ЛГБТ и QI, а также тех, кто борется с гендерной бинарностью и продвигает идею женской революции и более масштабной гендерной и сексуальной революции.