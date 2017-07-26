Нетрадиционная армия подключилась к борьбе с ИГИЛ
Согласно информации РИА Новости , американский журнал Newsweek сообщает о создании сторонниками нетрадиционного гендерного поведения собственных войск, призванных бороться с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
— поясняется на растяжке.
Боевой отряд именуется "Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов" (The Queer Insurrection and Liberation Army, или TQILA) и воюет совместно с "Международными революционными народными повстанческими войсками" (IRPGF), которые входят в состав "Международного батальона свободы" (International Freedom Battalion), действующего в Сирии.
— сообщает новое движение.
В качестве цели избрана борьба с "фашизмом, тиранией и гнетом". Как заявляется, боевые геи уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.
Эти гомосексуалисты убивают фашистов.
— поясняется на растяжке.
Боевой отряд именуется "Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов" (The Queer Insurrection and Liberation Army, или TQILA) и воюет совместно с "Международными революционными народными повстанческими войсками" (IRPGF), которые входят в состав "Международного батальона свободы" (International Freedom Battalion), действующего в Сирии.
Мы, Международные революционные народные повстанческие войска (IRPGF), официально объявляем о создании Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов (TQILA), которая состоит из сторонников движений ЛГБТ и QI, а также тех, кто борется с гендерной бинарностью и продвигает идею женской революции и более масштабной гендерной и сексуальной революции.
— сообщает новое движение.
В качестве цели избрана борьба с "фашизмом, тиранией и гнетом". Как заявляется, боевые геи уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.
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