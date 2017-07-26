10:05 26 июля

Нетрадиционная армия подключилась к борьбе с ИГИЛ

Согласно информации РИА Новости , американский журнал Newsweek сообщает о создании сторонниками нетрадиционного гендерного поведения собственных войск, призванных бороться с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Эти гомосексуалисты убивают фашистов.

— поясняется на растяжке.




Боевой отряд именуется "Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов" (The Queer Insurrection and Liberation Army, или TQILA) и воюет совместно с "Международными революционными народными повстанческими войсками" (IRPGF), которые входят в состав "Международного батальона свободы" (International Freedom Battalion), действующего в Сирии.

Мы, Международные революционные народные повстанческие войска (IRPGF), официально объявляем о создании Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов (TQILA), которая состоит из сторонников движений ЛГБТ и QI, а также тех, кто борется с гендерной бинарностью и продвигает идею женской революции и более масштабной гендерной и сексуальной революции.

— сообщает новое движение.

В качестве цели избрана борьба с "фашизмом, тиранией и гнетом". Как заявляется, боевые геи уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:05
    измором взять решили
    Толстоевский
    1. Балу Сегодня, 08:11
      Цитата: Толстоевский
      измором взять решили

      Боевые геи на насилие решили ответить насилием.
      Там наверное есть еще и живые торпеды, начиненные спидом?
      Балу
      1. krot Сегодня, 08:18
        "Боевые геи" оборжаться можно по моему.. Звучит как "пид..р убийца!" )))))
        krot
        1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:38
          "Боевые геи" оборжаться можно

          Юджин-Евгений
          1. хрыч Сегодня, 09:35
            Цитата: Юджин-Евгений
            "Боевые геи"

            Места там "намоленные", Содом и Гоморра однако, аура, так сказать.
            хрыч
      2. xetai9977 Сегодня, 08:26
        потешная "армия". Нетрудно догадатся. ЧТО с ними сделают игиловцы,если возмут в плен.
        xetai9977
        1. Govorun Сегодня, 08:31
          Догадываюсь.....они им предоставят кучу женщин,а те будут морщиться и страдать))))
          Govorun
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:33
          Как заявляется, боевые геи уже участвуют в боях на территории сирийской Ракки.

          На территории сирийской Ракки? - Уж писали бы прямо: в с.Ракке! Чего скрывать очевидное. yes
          СРЦ П-15
          1. BerBer Сегодня, 08:56
            С тылу подбираются.
            BerBer
          2. роман66 Сегодня, 08:59
            да не - участвуют в боях раком laughing laughing
            роман66
        3. inkass_98 Сегодня, 08:43
          ЧТО с ними сделают игиловцы,если возмут в плен.

          Гораздо смешнее будет, если эти боевые петухи бармалея в плен возьмут. Вот тут я бы ему не позавидовал бы feel .
          inkass_98
          1. BerBer Сегодня, 08:59
            По этому поводу есть анекдот.
            Влетает гей подчинённый к гею командиру и говорит: "на нас наступают". А тот в ответ: "красивые есть?" Подчинённый:"нет". Командир: "Тогда Агонь"
            BerBer
      3. midivan Сегодня, 08:29
        Цитата: Балу
        Боевые геи на насилие решили ответить насилием.
        Там наверное есть еще и живые торпеды, начиненные спидом?

        Все просто-------------------------------------Лекция в вузе. Профессор рассказывает о римских легионерах:
        - Воины годами пребывали в походах, и это сплачивало их настолько, что они, как правило, влюблялись друг в друга. И это поощрялось, ибо легионер, потерявший в одном лице и друга и любовника, был беспощаден к врагу и мстил за убитого.
        Тут один студент хихикает:
        - Значит, легионеры были педиками?
        Профессор тяжело вздохнул, снял очки, посмотрел на студента и говорит:
        - Педики, говорите? Да не дай вам бог повстречаться хоть с одним таким педиком. Нет, мой юный друг, это были никакие не педики. Это были самые настоящие боевые пидерасты!
        midivan
      4. Морм Сегодня, 08:30
        В армии Александра Македонского более половины солдат были гомосексуалами и это не спасло Персидскую империю .В римской армии процент голубых так же был высок.А ведь армия Рима завоевала всю тогдашнюю Ойкумену.
        Морм
        1. 210окв Сегодня, 08:40
          И что?Чем закончилось ЭТО?
          Цитата: Морм
          В армии Александра Македонского более половины солдат были гомосексуалами и это не спасло Персидскую империю .В римской армии процент голубых так же был высок.А ведь армия Рима завоевала всю тогдашнюю Ойкумену.
          210окв
          1. Морм Сегодня, 08:46
            А чем закончилось,уважаемый?Если вы хотите сказать,что Древней Греции и Рима больше нет,так не все вечно под Луной,откуда у вас уверенность,что через 2000 лет Россия как государство будет?
            Морм
          2. Смог Сегодня, 08:46
            Цитата: 210окв
            Чем закончилось ЭТО?

            А вот об этом Морм говорить не хочет. Правда не знаю почему? Но не хочет. А может не может?
            Смог
            1. Морм Сегодня, 09:01
              Цитата: Смог
              Цитата: 210окв
              Чем закончилось ЭТО?

              А вот об этом Морм говорить не хочет. Правда не знаю почему? Но не хочет. А может не может?

              Падение римской империи связано в основном с рабством,боевые геи ,если и имеют отношение к развалу страны,то самую малость.Римская империя пала и вследствии того,что на смену республики пришел императорский стиль правления с неограниченной властью принцепсов.И сейчас ,в современном мире есть такие страны-кандидаты на выбывание из истории развития.
              Морм
              1. Смог Сегодня, 09:05
                Да,да,да и еще 100500 раз да.Оправдывайте что хотите и как хотите. Можете даже размножаться. Почкованием. Но только не у нас.
                Смог
                1. Морм Сегодня, 09:44
                  Цитата: Смог
                  Да,да,да и еще 100500 раз да.Оправдывайте что хотите и как хотите. Можете даже размножаться. Почкованием. Но только не у нас.

                  Свои дешевые инсинуации оставьте при себе- у меня трое детей и я женат.Если я не шарахаюсь при встрече с каждым геем и не бегу им бить морды,то это не означает,что данный человек - гей.Я считаю,что каждый человек вправе самостоятельно выбрать себе сексуального партнера.В России государство вмешивается во все сферы жизни,оно начало вмешиваться и в сферу секса.
                  Морм
                  1. Смог Сегодня, 09:53
                    Цитата: Морм
                    Свои дешевые инсинуаци

                    Ну не я первый начал...
                    Цитата: Морм
                    у меня трое детей и я женат

                    Как я за Вас рад!
                    Цитата: Морм
                    Я считаю,что каждый человек вправе самостоятельно выбрать себе сексуального партнера

                    Нарушаете заповеди Господни, а ведь христианин.....
                    Цитата: Морм
                    В России государство начало вмешиваться и в сферу секса.

                    Блин, просыпаюсь ночью рядом с женщиной, а может даже еще и не засыпал (разве ж с женщиной сразу заснешь? А если еще она и не твоя жена, так это вообще проблематично) А надо мной кто то свечку держит. Пригляделся....., Путин....., а может Медведев? Хоть и приглядывался, но при слабой освещенности точно не разобрал. Таки да, вмешиваются в мой с е кс!!!!!! Надо протест выразить.вот думаю , может Лешику Овальному написать, пусть от моего имени иск подаст в ЕСПЧ!!!!!!На 10тыс гринов.
                    Смог
            2. pjastolov Сегодня, 09:02
              Но не хочет. А может не может?
              Привет Костя hi так это же не гламурно laughing
              pjastolov
              1. Смог Сегодня, 09:06
                Володь! soldier И не толерантно, заметь!!!! laughing
                Смог
                1. pjastolov Сегодня, 09:17
                  И не толерантно, заметь!!!!
                  ну так мы и не гейропейцы, однако, нам не понять hi
                  pjastolov
                  1. Смог Сегодня, 09:29
                    Цитата: pjastolov
                    мы и не гейропейцы, однако, нам не понять

                    Да где уж нам, азиатам понять их заднеприводные "ценности"?
                    Смог
                  2. analgin Сегодня, 09:52
                    Цитата: pjastolov
                    И не толерантно, заметь!!!!
                    ну так мы и не гейропейцы, однако, нам не понять hi

                    Ну да, ну да...
                    analgin
                    1. pjastolov Сегодня, 10:03
                      Ну да, ну да..
                      ну так в семье не без урода, а тут император с королем laughing
                      pjastolov
            3. Балу Сегодня, 09:06
              Цитата: Смог
              Цитата: 210окв
              Чем закончилось ЭТО?

              А вот об этом Морм говорить не хочет. Правда не знаю почему? Но не хочет. А может не может?

              застенчивый паренек
              Балу
              1. Смог Сегодня, 09:08
                Цитата: Балу
                застенчивый

                Согласен!
                Цитата: Балу
                паренек

                ??????????? laughing lol
                Смог
                1. Морм Сегодня, 09:48
                  Цитата: Смог
                  Цитата: Балу
                  застенчивый

                  Согласен!
                  Цитата: Балу
                  паренек

                  ??????????? laughing lol

                  Твои дешевые попытки приклеить ярлык к форумчанину показывают уровень деградации современной России,ее глубину падения и неспособность вести дискуссию.Мозгов нет-ее заменил телек.
                  Морм
                  1. Смог Сегодня, 10:05
                    Цитата: Морм
                    Твои

                    Мы с Вами пили на брудершафт? Когда? Не помню?
                    Цитата: Морм
                    показывают уровень деградации современной России,ее глубину падения и неспособность вести дискуссию.

                    Пафосу то скоко, скоко пафосу. !!!!! Остыньте уважаемый! Чего ж Вы делаете на российском сайте? Если здесь сплошь деградация и глубина падения? Ну нашли что то бы соответствующее Вашему мировоззрению. .
                    Цитата: Морм
                    Мозгов нет

                    А это не Вам судить!
                    Смог
        2. BerBer Сегодня, 09:01
          Кстати, почему не объявить древних ещё и зоофилами, и педофилами,и тд? По моему эту легенду сами пидерасты и придумали.
          А мы, как попугаи за ними повторяем.
          BerBer
      5. pjastolov Сегодня, 08:57
        Там наверное есть еще и живые торпеды, начиненные спидом?
        и они будут сами сдаваться в плен, что бы их насиловали laughing
        pjastolov
        1. Морм Сегодня, 09:07
          Цитата: pjastolov
          Там наверное есть еще и живые торпеды, начиненные спидом?
          и они будут сами сдаваться в плен, что бы их насиловали laughing

          Среди геев есть актив и пассив,как ы бухгалтерии. wassat Активу ваше предложение не понравится.
          Морм
          1. pjastolov Сегодня, 09:18
            Активу ваше предложение не понравится.
            а актив будет в плен брать laughing
            pjastolov
            1. Морм Сегодня, 09:50
              Цитата: pjastolov
              Активу ваше предложение не понравится.
              а актив будет в плен брать laughing

              Вы поняли хотя бы-что вы написали?
              Морм
    2. Logall Сегодня, 08:12
      Фуууу... Потом ещё и от этих Сирию освобождать придется.
      Противные войска...
      Они в атаку ходят по зеркалам наверное...
      Logall
    3. 210окв Сегодня, 08:14
      Погодите смеяться..Они еще и победителями ИГИЛ сделаются..
      210окв
      1. Толстоевский Сегодня, 08:14
        и парад победителей проведут
        Толстоевский
        1. Микадо Сегодня, 08:39
          и парад победителей проведут

          и побежденных бармалеев страшно и нетрадиционно "накажут" laughing
          Микадо
      2. Reptiloid Сегодня, 08:21
        Цитата: 210окв
        Погодите смеяться..Они еще и победителями ИГИЛ сделаются..

        Как знать, может, наоборот, они скажут, что ошиблись и в плен пойдут.......
        Reptiloid
      3. Вежливый Лось Сегодня, 08:54
        Цитата: 210окв
        Они еще и победителями ИГИЛ сделаются..

        Да. ИГИЛ теперь несладко придется с их радикально-исламистскими верованиями. Ни в плен сдаться, ни противника на свою сторону переманить. А моральный дух джихадистов будет падать после любого сражения, независимо от его исхода. Ведь победить каких-то п-сов - это недостойно и не по-мусульмански. А проиграть п-сам это вообще за гранью допустимого.
        P.S. Представляю себе, как на похоронах бородатого его командир говорит: "Он был храбрый воин и настоящий мусульманин. Но погиб от руки п-са. Поэтому в рай он попадет в качестве гурии".
        Вежливый Лось
        1. pjastolov Сегодня, 09:03
          Поэтому в рай он попадет в качестве гурии".
          респект hi
          pjastolov
  2. Zibelew Сегодня, 08:08
    С этой заметой ВО подпадает под закон о запрете пропаганды гомосексуализма.
    Zibelew
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:09
      Ага, вместе с РИА Новости
      Юджин-Евгений
    2. Подрезчик Сегодня, 08:28
      Вообще, чего в мире происходит? Завтра педофилы создадут спецназ для борьбы с терроризмом? Потом зоофилы отдельный кавалерийский полк? ЗаДЕРЬМОкратились! fool
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 08:59
        Александр hi доброго времени! , весь мир сошел с ума , куда мы катимся?
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 09:20
          Виктор, мое почтение! hi Докладываю, куда катимся: создается отдельный фетишистский трусо-рогаточный батальон для борьбы с терроризмом! Все понимают, что это такая ахинея, но господин МОРМ (выше) под армянским флажком упорно доказывает обратное по принципу: Серж Саргсян плохой президент, а ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТ РОССИЯ И ВСЕ РУССКОЕ НЕПРАВИЛЬНО!!! Предлагаю: не разубеждать его в этой уверенности! Доклад закончил! soldier
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 09:23
            Принят к сведению.
            cniza
      2. роман66 Сегодня, 09:03
        зоофильский полк - это вообще зверинец будет, там же могут быть и слоны и верблюды - да мало ли экзотики
        роман66
      3. pjastolov Сегодня, 09:16
        ЗаДЕРЬМОкратились!

        pjastolov
        1. Подрезчик Сегодня, 09:33
          Владимир, здравия желаю! soldier Ну как тебе идея "новоиспеченных" борцов с терроризмом? Это же бред какой-то...
          Подрезчик
          1. pjastolov Сегодня, 09:37
            Это же бред какой-то...
            Александр hi , а вдруг там есть красивые laughing
            pjastolov
            1. Подрезчик Сегодня, 09:43
              Тьфу ты... wink Вот думаю, им поставят скоростной интернет для просмотра порносайтов в короткие минуты отдыха от "ратных" дел?
              Подрезчик
  3. DEZINTO Сегодня, 08:08
    Слабые места ищут.
    Там бронежелет не надеть.
    DEZINTO
    1. Толстоевский Сегодня, 08:16
      чувствуется, что акция спланирована производителями поясов верности
      Толстоевский
      1. Reptiloid Сегодня, 08:32
        Цитата: Толстоевский
        чувствуется, что акция спланирована

        Мне тоже так кажется, только смысл? Где-то собака порылась.........
        Может ИГИЛ, запрещёная в РФ, хочет быть побеждённой голубыми??
        Reptiloid
    2. Masya Masya Сегодня, 09:39
      Цитата: DEZINTO
      Там бронежелет не надеть.

      Да ладно...
      wink
      Masya Masya
      1. DEZINTO Сегодня, 09:40
        Я знал что кто-нибудь найдёт это фото. laughing laughing
        DEZINTO
  4. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:08
    У них свой интернационал smile
    IGOR GORDEEV
    1. Балу Сегодня, 08:13
      Цитата: IGOR GORDEEV
      У них свой интернационал smile

      Думаете боевые геи договорятся с ИГИЛ? belay
      Надо что-то делать, человечество в опасности. angry
      Балу
  5. Pivot Сегодня, 08:14
    Этим в плен сдаваться не будут.
    Pivot
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:20
    Цитата: 210окв
    Погодите смеяться..Они еще и победителями ИГИЛ сделаются..

    Даже не удивлюсь. При современной западной толерантности, ангажированности СМИ и развитии Интернета внушить обывателю кто победитель не представит слишком большого труда.
    rotmistr60
  7. soroKING Сегодня, 08:21
    вы не понимаете! онижесмертники, им в плен нельзя... садомазо можно wassat
    soroKING
  8. Печенег Сегодня, 08:31
    Эти боевые геи бармалеев будут убивать через умба-юмба, как в старом анекдоте кто не помнит.
    Печенег
  9. Ныробский Сегодня, 08:32
    Даже войну испоганить умудрились...... Будут по три раза на день бегать сдаваться "плохишам бородатым". Не представляю, как они будут бороться с "гнётом".
    Ныробский
  10. сайгон Сегодня, 08:34
    Господа приколисты вы хоть почитайте про отношения мусульманства к гомосятене , так просто чтоб ерундой не засорять ресурс .
    Стыдно господа , вроде не глупые люди но херню несут многие.
    сайгон
    1. Serg65 Сегодня, 09:04
      Цитата: сайгон
      Господа приколисты вы хоть почитайте про отношения мусульманства к гомосятене

      В сборнике хадисов аль-Бухари приводится следующий хадис: «Сообщается, что сподвижник пророка Ибн Аббас сказал: «Посланник Аллаха проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам, и сказал: «Изгоняйте их из ваших домов!»
      Сура 7-я, 80-й аят
      Мы отправили Лута (Лота), и он сказал своему народу: «Неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? [[О Мухаммад! Помяни Нашего раба Лута, которого Мы отправили проповедовать среди его народа. Он приказал им поклоняться одному Аллаху и запретил им совершать мерзкое злодеяние, которое прежде не совершал ни один другой народ. Он сказал: «Ваш поступок настолько отвратителен и ужасен, что превосходит все остальные мерзкие деяния. Никто прежде не осмеливался поступать так». Мужеложство само по себе было отвратительным злодеянием, и еще более отвратительным оно становилось от того, что соплеменники Лута первыми стали совершать этот грех и проложили дорогу для остальных. Далее Всевышний Аллах разъяснил характер их злодеяния:]]

      И как по вашему мусульмане относятся к мужеловству?
      Serg65
    2. Балу Сегодня, 09:09
      Цитата: сайгон
      Господа приколисты вы хоть почитайте про отношения мусульманства к гомосятене , так просто чтоб ерундой не засорять ресурс .
      Стыдно господа , вроде не глупые люди но херню несут многие.

      А что, пошутить нельзя? belay
      Балу
  11. Masya Masya Сегодня, 08:37
    Куда катится мир... причем скорость только увеличивается... recourse
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:07
      Масенька hi love мир , видимо, катится к полной толерантности, когда детей заводить будет просто некому и человечество вымрет. надо держаться, на нас вся надежда. а вот вопрос - а как это боевые петухи себя обозначать на поле боя будут - одной помады мало а в колготках сильно не повоюешь
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 09:13
        Приветик, Роман! love
        Цитата: роман66
        а как это боевые петухи себя обозначать на поле боя будут

        lol
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 09:16
          но такая форма их будет сильно демаскировать - хотя. подумав, геи ли убивают бармалеев или бармалеи геев - мы-то только выигрываем. проект признать удачным, хотя и ржачным!
          роман66
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 08:46
    Звездорасы рвутся в герои?
    Матерь божья....
    Так и видится мне, какую PR компанию они раздуют.
    КОТ БАЮН
    1. роман66 Сегодня, 09:09
      проведут военный гей-парад, в своих любимых одеяниях и макияже, но с оружием и держа строй - оборжаться можно будет
      роман66
  13. Василенко Владимир Сегодня, 09:00
    Боевой отряд именуется "Повстанческой освободительной армией гомосексуалистов"

    ну вот а мы смеялись по поводу боевых пидоров
    Василенко Владимир
  14. МВГ Сегодня, 09:06
    Будут пугать ежа голой жопой ))))
    МВГ
  15. Lesorub Сегодня, 09:12
    Фото для статьи - люди в чистеньких камуфляжах (штанины до колен не в пыли) - короче фотомодели - эти го******и! )
    Lesorub
  16. Смог Сегодня, 09:14
    Цитата: Морм
    Среди геев есть актив и пассив,как ы бухгалтерии.

    Как Вы в этом хорошо разбираетесь!!!!!! И откуда такая осведомленность? А вот это вообще выдающийся перл-
    Активу ваше предложение не понравится.
    Аплодирую Вашей осведомленности.и знанию предмета. lol
    Смог
    1. Masya Masya Сегодня, 09:29
      Интересно, а с таким " активом" и "пассивом" баланс сойдется? recourse lol
      Masya Masya
      1. Смог Сегодня, 09:32
        Марина! Извини, не по адресу вопрос. Это надо застенчивому пареньку Морму адресовать.
        Я в таких вопросах, прости Господи, не при делах!!!!!!
        Смог
  17. LUCKY777 Сегодня, 09:32

    Весёленький будет парад победы)))
    LUCKY777
    1. pjastolov Сегодня, 09:40
      Весёленький будет парад победы)))
      на один парад они уже опаздывали laughing
      pjastolov
  18. Viktor77 Сегодня, 09:33
    боевые геи....звучит жестко.В плен точно никто не будет сдаваться
    Viktor77
  19. bratchanin3 Сегодня, 09:43
    Наверняка это передовой легализованный отряд американской армии.
    bratchanin3
  20. Борис Томаров_2 Сегодня, 10:03
    Может игиловцы их вздрючат, а они только рады будут.
    Борис Томаров_2
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