10:05 26 июля

Франция поставила ВМФ РФ второй комплект противоминной системы

Согласно информации блога bmpd , 25 июля французская группа ECA Group заявила об отгрузке АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СПб, в составе АО «Объединенная судостроительная корпорация») второго комплекта противоминной системы, предназначенной для "кораблей нового поколения". В её состав входит безэкипажный катер Inspector Mk 2 , оснащенный буксируемой ГАС бокового обзора TOWCA и носовой опускаемой ГАС ISSS. Корабль-носитель и катер Inspector Mk 2 оснащены также дистанционно управляемыми подводными поисковыми аппаратами Seascan.

Франция поставила ВМФ РФ второй комплект противоминной системы


Как сообщается, французская компания продолжает на головном морском тральщике "Александр Обухов" проекта 12700 интеграцию первого комплекта противоминной системы, поставленного в конце 2016 года.


Предварительные морские испытания, которые состоялись в середине июня 2017 года, показали широкие возможности БЭК и его полезной нагрузки для достижения требуемых характеристик корабля. Благодаря плодотворному сотрудничеству со своим местным партнером, персоналом верфи, экипажем и другими специализированными компаниями, система управления ECA Group (C2) и комплекс программного обеспечения Triton находятся в стадии интеграции на головном корабле. Эта интеграция должна быть завершена в ближайшие несколько недель.




Поставки осуществляются в рамках исполнения контракта, заключенного в январе 2014 года. Первоначально предусматривалась отгрузка четырех БЭК Inspector Mk 2 и противоминных аппаратов группы ЕСА. Впоследствии планируемые закупки были ограничены тремя катерами. По всей видимости, головной катер Inspector Mk 2 был поставлен в Россию осенью 2015 года, второй - в конце 2016 года. На полях Международного военно-морского салона МВМС-2017 коммерческий директор ECA Group Доминик Малле сообщил о намерении компании создать в течение двух лет российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk 2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk 2.


Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2750460.html
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Комментарии 24

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  1. Стирбьорн Сегодня, 08:36
    Жду два разных вектора комментариев от местного диванного войска laughing - 1)вот тебе и санкции и где ваша полная изоляция России 2) история с Мистралями ничему не учит
    Стирбьорн
    1. DEZINTO Сегодня, 08:39
      Ну и где изоляция? Санкции? Бумажки бумажками, а денюжки денюжками. Катера, турбины, чёго-то как-то подвозят и не жжужат soldier
      DEZINTO
      1. cniza Сегодня, 08:53
        Была информация , что не очень довольны наши моряки этими агрегатами...
        cniza
        1. donavi49 Сегодня, 09:16
          Они не влазят на штатный носитель (тральщик типа Александрит). И при этом из-за особенностей отливки тральщиков - изменить его путем удлинения на 3-4 метра, очень сложно (матрицу надо переделывать, а она дорогая очень + те тральцы, которые уже отлили, никак не изменить).

          Поэтому, они могут действовать только как автономная единица отдельно от тральщика. Что вне ближней зоны затруднительно.
          donavi49
      2. Монархист Сегодня, 09:01
        Dezinto, мне кажется если перефразировать Сталина мы получим суть:" санкции приходят и уходят,а прибыль остается.
        Монархист
      3. Смог Сегодня, 09:25
        Я б сказал- жужжат,......но.... подвозят.
        Смог
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:42
      Цитата: Стирбьорн
      Жду два разных вектора комментариев от местного диванного войска - 1)вот тебе и санкции и где ваша полная изоляция России 2) история с Мистралями ничему не учит

      Ждём возврата "Мистралей" России, вот только поможем Египту вооружить его нашими вертолётами! wassat
      СРЦ П-15
      1. Монархист Сегодня, 09:11
        Уважаемый СРЦ П15, позвольте вопрос: как по Вашему: Египит совсем на голову больной,чтоб купить Мистрали ( заметьте за деньги КСА),а потом нам их отдать?
        На данный момент РФ ЕЩЁ не имеет такой силы как Советский Союз в 1970,чтоб Египет послал лесом Саудовскую Аравию
        Монархист
    3. 210окв Сегодня, 08:44
      А я жду Вашего мнения об этом..Моё личное-надо взять лучшее из данной разработки и сделать ещё лучше.
      Цитата: Стирбьорн
      Жду два разных вектора комментариев от местного диванного войска laughing - 1)вот тебе и санкции и где ваша полная изоляция России 2) история с Мистралями ничему не учит
      210окв
      1. Стирбьорн Сегодня, 08:56
        Цитата: 210окв
        А я жду Вашего мнения об этом..Моё личное-надо взять лучшее из данной разработки и сделать ещё лучше.

        Конечно, всегда лучше свое иметь, но пока приходится у французов заказывать, ибо лучше все равно, чем со старыми траллами ходить, разработок еще со ВМВ - и хорошо что в этом хотя бы, французы нам не отказывают, в отличие от истории с Мистралями, или германскими двигателями MTU hi
        Стирбьорн
        1. 210окв Сегодня, 09:07
          Безусловно,когда мы разрушали-они шли вперед.Приходится поступать именно так. hi
          Цитата: Стирбьорн
          Цитата: 210окв
          А я жду Вашего мнения об этом..Моё личное-надо взять лучшее из данной разработки и сделать ещё лучше.

          Конечно, всегда лучше свое иметь, но пока приходится у французов заказывать, ибо лучше все равно, чем со старыми траллами ходить, разработок еще со ВМВ - и хорошо что в этом хотя бы, французы нам не отказывают, в отличие от истории с Мистралями, или германскими двигателями MTU hi
          210окв
        2. Монос Сегодня, 09:10
          Доминик Малле сообщил о намерении компании создать в течение двух лет российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk 2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk 2.

          Ну, если производство переносится в Россию, это тоже импортозамещение. smile И даже больше. И, да! Где санкции, Стирбьорн ?
          Монос
          1. analgin Сегодня, 09:32
            Цитата: Монос
            И, да! Где санкции, Стирбьорн ?

            В следующий раз, когда будете писать очередную банальную глупость, потратьте немного времени, что бы выяснить суть вопроса. Санкции на это когда нибудь распространялись?
            analgin
            1. Монос Сегодня, 09:37
              Цитата: analgin
              В следующий раз,

              Ты откуда вылез, чудо? Иди тараканов у себя на кухне поучай.
              Монос
              1. analgin Сегодня, 09:40
                Цитата: Монос
                Цитата: analgin
                В следующий раз,

                Ты откуда вылез, чудо? Иди тараканов у себя на кухне поучай.

                А зачем мне поучать тараканов? Они хотя бы молчат и не выглядят нелепо, как вы, со своими постоянными перлами. good
                analgin
    4. Кент0001 Сегодня, 08:44
      Вы не правы, коллега. Я хочу спросить почему мы сами ЭТО не умеем делать. или наш будет размером с Ладу-Калину?
      Кент0001
    5. ИванИванов Сегодня, 09:10
      Цитата: Стирбьорн
      Жду два разных вектора комментариев от местного диванного войска

      верно ждете, к правительству тот же что в тучные годы вопрос: что делать будете когда/если поссоритесь?
      ИванИванов
  2. Alex_Rarog Сегодня, 08:37
    Сменился призидент сменился курс? Теперь санкции побоку?
    Alex_Rarog
    1. donavi49 Сегодня, 09:17
      Нет - это доступная для экспорта продукция. Контракт выполнен еще при Оланде если что.
      donavi49
  3. san4es Сегодня, 08:44
    Тросик кормового подъёмника хиленький sad
    san4es
    1. Гронский Сегодня, 08:55
      Да и вообще какой то этот комплекс...... В общем французский.
      Остается надеятся, что купили его для изучения и наработки опыта применения подобной техники, как в случае с израильскими БПЛА. А там глядишь и свои появятся.
      Гронский
  4. san4es Сегодня, 08:49
    Работа мин-детектора и mine-killera
    san4es
  5. Монархист Сегодня, 08:54
    Цитата: DEZINTO
    Ну и где изоляция? Санкции? Бумажки бумажками, а денюжки денюжками. Катера, турбины, чёго-то как-то подвозят и не жжужат soldier

    Что делать если денег хочется всегда.
    Монархист
  6. Монархист Сегодня, 08:56
    Цитата: Alex_Rarog
    Сменился призидент сменился курс? Теперь санкции побоку?

    Я бы хотел в это поверить,но малость сумлеваюсь
    Монархист
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