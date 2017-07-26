Франция поставила ВМФ РФ второй комплект противоминной системы

Предварительные морские испытания, которые состоялись в середине июня 2017 года, показали широкие возможности БЭК и его полезной нагрузки для достижения требуемых характеристик корабля. Благодаря плодотворному сотрудничеству со своим местным партнером, персоналом верфи, экипажем и другими специализированными компаниями, система управления ECA Group (C2) и комплекс программного обеспечения Triton находятся в стадии интеграции на головном корабле. Эта интеграция должна быть завершена в ближайшие несколько недель.

Согласно информации блога bmpd , 25 июля французская группа ECA Group заявила об отгрузке АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СПб, в составе АО «Объединенная судостроительная корпорация») второго комплекта противоминной системы, предназначенной для "кораблей нового поколения". В её состав входит безэкипажный катер Inspector Mk 2 , оснащенный буксируемой ГАС бокового обзора TOWCA и носовой опускаемой ГАС ISSS. Корабль-носитель и катер Inspector Mk 2 оснащены также дистанционно управляемыми подводными поисковыми аппаратами Seascan.Как сообщается, французская компания продолжает на головном морском тральщике "Александр Обухов" проекта 12700 интеграцию первого комплекта противоминной системы, поставленного в конце 2016 года.Поставки осуществляются в рамках исполнения контракта, заключенного в январе 2014 года. Первоначально предусматривалась отгрузка четырех БЭК Inspector Mk 2 и противоминных аппаратов группы ЕСА. Впоследствии планируемые закупки были ограничены тремя катерами. По всей видимости, головной катер Inspector Mk 2 был поставлен в Россию осенью 2015 года, второй - в конце 2016 года. На полях Международного военно-морского салона МВМС-2017 коммерческий директор ECA Group Доминик Малле сообщил о намерении компании создать в течение двух лет российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk 2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk 2.