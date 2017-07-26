10:05 26 июля

Ситуация в Сирии

ВКС РФ и ВВС САР атаковали ИГ (группировка запрещена в РФ) на северо-западе Дамаска и на окраине Дейр эз-Зора. «Тахрир Аш-Шам» открыла огонь по жилым кварталам Алеппо. ИГ несет потери на востоке Хомса и на западе Дамаска. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Ситуация в Сирии


На протяжении дня происходили столкновения между террористами ИГ и подразделениями «Хезболлы» и САА в районе Западного Каламуна вблизи границы с Ливаном. Во второй половине дня при поддержке со стороны ВВС Сирии проасадовским отрядам удалось отбить у ИГ шесть населенных пунктов, нанеся при этом значительный урон укреплениям боевиков. САА также перехватила крупную партию вооружения «Тахрир Аш-Шам»на пути в район города Арсал.


На севере провинции Алеппо отмечались столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и бойцами Сирийской демократической армии (SDF). В очередной раз исламисты антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» открыли огонь из минометов по жилому району Аз-Захра, расположенному в северо-западной части города Алеппо. Информации о пострадавших пока не поступало.

После того как на восток провинции Хомс прибыли дополнительные части проправительственных войск, ранее находившиеся в южной части Эс-Сувейды, подразделения союзников САА начали готовиться к наступлению вблизи административной границы с Дейр эз-Зор, а также к северу от газового месторождения Аль-Хейль. Проасадовские ополченцы-шииты открывали огонь по позициям радикалов ИГ недалеко от города Хамима, в результате чего были ликвидированы несколько единиц военной техники исламистов. Кроме того, террористы лишились ряда высот севернее поля Аль-Хейль. Союзники САА продвинулись более чем на четыре километра в сторону города Ас-Сухна.

Группировка ИГ понесла потери в живой силе в районе города Дейр эз-Зор. Значительную поддержку Сирийской армии (САА) с воздуха оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии. В результате боевых вылетов в кварталах Аль-Панорама и Аль-Хувейка были ликвидированы один из складов с оружием и боеприпасами, а также военный лагерь ИГ.

Радикалы антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» продолжили борьбу против «спящих ячеек» ИГ в провинции Идлиб и расстреляли двоих мужчин, подозреваемых в пособничестве террористам. Объединенные войска Турции и Сирийской свободной армии (ССА) между тем перекрыли КПП в районе города Хирбет Аль-Джауз, планируя в скором времени начать наступление на позиции «Тахрир Аш-Шам».

Сирийская демократическая армия (SDF) получила очередную партию вооружений и техники от Соединенных Штатов Америки, в которую входили множество транспортных средств, беспилотников, противотанковых ракет и пулеметных установок. При поддержке ВВС западной коалиции курдские отряды отбили у ИГ ряд позиций в квартале Назлат Шахда (Ракка), а также уничтожили несколько единиц военной техники противника. Однако террористы предприняли контратаку, в результате которой погибли около 40 курдов. Во второй половине дня курдские подразделения смогли не только отбить атаку, но и захватить 90 процентов квартала Хишам ибн Абдуль-Малек, ликвидировав при этом около 35 боевиков.

Палестинские ополченцы «Лива Аль-Кудс» совместно с Национальными силами обороны (NDF) освободили в провинции Хама одну из стратегических высот вблизи города Кулайб Ат-Тавр. Террористы ИГ предприняли попытку атаки недалеко от вершины Джадед-Фритан, однако понесли потери в живой силе.

Использованы фотографии: http://poliksal.ru
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Комментарии 5

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  1. DEZINTO Сегодня, 08:42
    Сирийская демократическая армия (SDF) получила очередную партию вооружений и техники от Соединенных Штатов Америки, в которую входили множество транспортных средств, беспилотников, противотанковых ракет и пулеметных установок.


    Вот это на совбезе ООн обсудить не хотят, не?
    DEZINTO
    1. cniza Сегодня, 08:50
      " Кто её ужинает , тот ее и танцует " , даже если вынести на обсуждение , США и еже с ней заблокируют.
      cniza
    2. midivan Сегодня, 09:10
      Цитата: DEZINTO
      Вот это на совбезе ООн обсудить не хотят, не?

      А шоо тут обсуждать? И так все ясно what
      midivan
    3. Pivot Сегодня, 09:24
      Мочить их надо, а обсуждать когда все терорюги сдохнут.
      Pivot
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:01
    Каша! Кто с кем и против кого - это только те, кто в теме, могут разобраться. Но очевидно, что стихает пожар... Как США не "подливают" масла в огонь - не разгорается... wassat
    Горный стрелок
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