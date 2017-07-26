Reuters: как "сдавали" Крым
Как сообщает ИноТВ , новостное агентство Reuters рассмотрело причины сдачи Крыма России и возможность развития данного сценария в Прибалтике.
По мнению издания, причины, по которым украинские военные «сдали Крым практически без боя», можно обнаружить, изучив карьеру бывшего заместителя командующего ВМС Украины Сергея Елисеева. Он занял данный пост «задолго до захвата Крыма Россией». Его пример показывает, что «лояльность» многих военных из стран, некогда пребывавших в составе СССР, остаётся под вопросом.
Елисеев имеет русские корни, позволившие «перебежать» ему на сторону России. В настоящее время он занимает должность заместителя командующего Балтийским флотом.
Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко хорошо знает своего прежнего сослуживца.
В целом Елисеев – лишь один из многих «перебежчиков», которые не оказывали сопротивления российским солдатам.
Как считает один из высокопоставленных офицеров НАТО, российская разведка «продолжает использовать ту же тактику, что и в Крыму», и пытается «вербовать этнических русских», которые проходят службу в войсках различных стран, пограничных с Россией. С его слов, НАТО особенно беспокоят страны «с высокой концентрацией этнических русских», в первую очередь Прибалтика. Как он заявляет, альянс вынужден «принимать меры предосторожности», хотя русские корни не всегда автоматически означают «лояльность Москве».
Как заявляет бывший офицер украинского флота Мирослав Мамчак, при аттестации Елисеева на вопрос, что он будет делать в случае войны между Россией и Украиной, тот ответил, что подаст в отставку. Несмотря на это, Елисеев, который родился под Москвой, в 1983 году окончил советское военно-морское училище в российском городе Калининграде и служил потом на российском Тихоокеанском флоте, был назначен в 2006 году заместителем командующего ВМС Украины.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, занимавший во время крымских событий пост заместителя командующего, заявил о том, что его пытались убедить перейти на российскую сторону, обещая должности и квартиру.
Как рассказывает военный инженер одного из украинских подразделений связи, находясь в компании других военнослужащих, он смотрел российское телевидение и на экране появился Владимир Путин, его сослуживцы встали в знак уважения. Большая их часть перешла на сторону России.
В Прибалтике полагают, что крымский сценарий мало возможен в их странах. После присоединения к НАТО многие бывшие советские офицеры покинули их вооружённые силы. В 2008 году в Латвии была введена проверка спецслужбами «любого, кто поступает на службу в вооруженные силы, — от рядового до генерала». Со слов генсека НАТО Йенс Столтенберг, он «доверяет» армиям Эстонии, Латвии и Литвы.
По мнению издания, причины, по которым украинские военные «сдали Крым практически без боя», можно обнаружить, изучив карьеру бывшего заместителя командующего ВМС Украины Сергея Елисеева. Он занял данный пост «задолго до захвата Крыма Россией». Его пример показывает, что «лояльность» многих военных из стран, некогда пребывавших в составе СССР, остаётся под вопросом.
Елисеев имеет русские корни, позволившие «перебежать» ему на сторону России. В настоящее время он занимает должность заместителя командующего Балтийским флотом.
Москва считает людей с подобными двойственными личными связями потенциальным ценным активом на случай новой конфронтации с Западом.
Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко хорошо знает своего прежнего сослуживца.
Когда он приносил присягу Украине, для него это были пустые слова. Он всегда был настроен пророссийски.
В целом Елисеев – лишь один из многих «перебежчиков», которые не оказывали сопротивления российским солдатам.
Как считает один из высокопоставленных офицеров НАТО, российская разведка «продолжает использовать ту же тактику, что и в Крыму», и пытается «вербовать этнических русских», которые проходят службу в войсках различных стран, пограничных с Россией. С его слов, НАТО особенно беспокоят страны «с высокой концентрацией этнических русских», в первую очередь Прибалтика. Как он заявляет, альянс вынужден «принимать меры предосторожности», хотя русские корни не всегда автоматически означают «лояльность Москве».
Как заявляет бывший офицер украинского флота Мирослав Мамчак, при аттестации Елисеева на вопрос, что он будет делать в случае войны между Россией и Украиной, тот ответил, что подаст в отставку. Несмотря на это, Елисеев, который родился под Москвой, в 1983 году окончил советское военно-морское училище в российском городе Калининграде и служил потом на российском Тихоокеанском флоте, был назначен в 2006 году заместителем командующего ВМС Украины.
Отношения между Россией и Украиной портились по мере того, как Киев сближался с НАТО, и спустя восемь лет после своего назначения Елисеев сдержал своё слово и ушёл с украинской службы.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, занимавший во время крымских событий пост заместителя командующего, заявил о том, что его пытались убедить перейти на российскую сторону, обещая должности и квартиру.
Аксёнов предложил назначить меня министром обороны Крыма. Генералы, которые меня уговаривали, говорили, что мы принадлежим к одному кругу, что мы — выходцы из советской армии. Но я сказал им, что я — другой… Я не ваш.
Как рассказывает военный инженер одного из украинских подразделений связи, находясь в компании других военнослужащих, он смотрел российское телевидение и на экране появился Владимир Путин, его сослуживцы встали в знак уважения. Большая их часть перешла на сторону России.
Источник, близкий к российским вооружённым силам» рассказал, что «захват украинских воинских частей в Крыму был простой показухой.
В Прибалтике полагают, что крымский сценарий мало возможен в их странах. После присоединения к НАТО многие бывшие советские офицеры покинули их вооружённые силы. В 2008 году в Латвии была введена проверка спецслужбами «любого, кто поступает на службу в вооруженные силы, — от рядового до генерала». Со слов генсека НАТО Йенс Столтенберг, он «доверяет» армиям Эстонии, Латвии и Литвы.
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