Москва считает людей с подобными двойственными личными связями потенциальным ценным активом на случай новой конфронтации с Западом.

Когда он приносил присягу Украине, для него это были пустые слова. Он всегда был настроен пророссийски.

Отношения между Россией и Украиной портились по мере того, как Киев сближался с НАТО, и спустя восемь лет после своего назначения Елисеев сдержал своё слово и ушёл с украинской службы.

Аксёнов предложил назначить меня министром обороны Крыма. Генералы, которые меня уговаривали, говорили, что мы принадлежим к одному кругу, что мы — выходцы из советской армии. Но я сказал им, что я — другой… Я не ваш.

Источник, близкий к российским вооружённым силам» рассказал, что «захват украинских воинских частей в Крыму был простой показухой.