10:05 26 июля

Reuters: как "сдавали" Крым

Как сообщает ИноТВ , новостное агентство Reuters рассмотрело причины сдачи Крыма России и возможность развития данного сценария в Прибалтике.

По мнению издания, причины, по которым украинские военные «сдали Крым практически без боя», можно обнаружить, изучив карьеру бывшего заместителя командующего ВМС Украины Сергея Елисеева. Он занял данный пост «задолго до захвата Крыма Россией». Его пример показывает, что «лояльность» многих военных из стран, некогда пребывавших в составе СССР, остаётся под вопросом.
Елисеев имеет русские корни, позволившие «перебежать» ему на сторону России. В настоящее время он занимает должность заместителя командующего Балтийским флотом.

Reuters: как "сдавали" Крым



Москва считает людей с подобными двойственными личными связями потенциальным ценным активом на случай новой конфронтации с Западом.


Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко хорошо знает своего прежнего сослуживца.

Когда он приносил присягу Украине, для него это были пустые слова. Он всегда был настроен пророссийски.


В целом Елисеев – лишь один из многих «перебежчиков», которые не оказывали сопротивления российским солдатам.
Как считает один из высокопоставленных офицеров НАТО, российская разведка «продолжает использовать ту же тактику, что и в Крыму», и пытается «вербовать этнических русских», которые проходят службу в войсках различных стран, пограничных с Россией. С его слов, НАТО особенно беспокоят страны «с высокой концентрацией этнических русских», в первую очередь Прибалтика. Как он заявляет, альянс вынужден «принимать меры предосторожности», хотя русские корни не всегда автоматически означают «лояльность Москве».

Как заявляет бывший офицер украинского флота Мирослав Мамчак, при аттестации Елисеева на вопрос, что он будет делать в случае войны между Россией и Украиной, тот ответил, что подаст в отставку. Несмотря на это, Елисеев, который родился под Москвой, в 1983 году окончил советское военно-морское училище в российском городе Калининграде и служил потом на российском Тихоокеанском флоте, был назначен в 2006 году заместителем командующего ВМС Украины.

Отношения между Россией и Украиной портились по мере того, как Киев сближался с НАТО, и спустя восемь лет после своего назначения Елисеев сдержал своё слово и ушёл с украинской службы.


Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, занимавший во время крымских событий пост заместителя командующего, заявил о том, что его пытались убедить перейти на российскую сторону, обещая должности и квартиру.

Аксёнов предложил назначить меня министром обороны Крыма. Генералы, которые меня уговаривали, говорили, что мы принадлежим к одному кругу, что мы — выходцы из советской армии. Но я сказал им, что я — другой… Я не ваш.


Как рассказывает военный инженер одного из украинских подразделений связи, находясь в компании других военнослужащих, он смотрел российское телевидение и на экране появился Владимир Путин, его сослуживцы встали в знак уважения. Большая их часть перешла на сторону России.

Источник, близкий к российским вооружённым силам» рассказал, что «захват украинских воинских частей в Крыму был простой показухой.


В Прибалтике полагают, что крымский сценарий мало возможен в их странах. После присоединения к НАТО многие бывшие советские офицеры покинули их вооружённые силы. В 2008 году в Латвии была введена проверка спецслужбами «любого, кто поступает на службу в вооруженные силы, — от рядового до генерала». Со слов генсека НАТО Йенс Столтенберг, он «доверяет» армиям Эстонии, Латвии и Литвы.


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Комментарии 20

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  1. Гаврил Сегодня, 09:07
    Как говорится не очень то и хотелось
    Гаврил
    1. cniza Сегодня, 09:10
      Как рассказывает военный инженер одного из украинских подразделений связи, находясь в компании других военнослужащих, он смотрел российское телевидение и на экране появился Владимир Путин, его сослуживцы встали в знак уважения. Большая их часть перешла на сторону России.


      Что можно сказать , если они верят в такие версии и, то мне их жаль и не только Крым вернется в Россию...
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 09:28
        Цитата: cniza
        Как рассказывает военный инженер одного из украинских подразделений связи, находясь в компании других военнослужащих, он смотрел российское телевидение и на экране появился Владимир Путин, его сослуживцы встали в знак уважения. Большая их часть перешла на сторону России.

        Что можно сказать , если они верят в такие версии и, то мне их жаль и не только Крым вернется в Россию...

        2014 год...При появлении Чингис-хана на экране плазмы монгольские темники упали на колени с криком: "Монгол Шуудан!" Хоть бы врать уже научились правдоподобно...Я там на ветке про гей-бойцов доклад оставил! soldier
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 09:34
          Прочитал , а Путин у них - Бог...
          cniza
      2. pjastolov Сегодня, 09:32
        они верят в такие версии и, то мне их жаль и не только Крым вернется в Россию...
        они не только верят, они это знают, вопрос только времени, привет Виктор hi
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 09:35
          Привет Володя hi , да пусть забавляются , а мы будем делать свое время.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 09:46
            а мы будем делать свое время.

            pjastolov
    2. INVESTOR Сегодня, 09:11
      Reuters: крымский сценарий не удастся в Прибалтике

      А вот зарекаться не надо, может повторится легко и без наших вежливых..
      INVESTOR
      1. Чёрный Сегодня, 09:15
        Цитата: INVESTOR
        Reuters: крымский сценарий не удастся в Прибалтике
        А вот зарекаться не надо, может повторится легко и без наших вежливых..

        Да нет...население прибалтийских стран катастрофически тает....так что скоро там мечети начнут как грибы расти....а традиционным блюдом прибалтов станет плов и шаурма laughing
        Чёрный
    3. 210окв Сегодня, 09:12
      Вот именно..Приспичит-ноги целовать будут..
      210окв
    4. Зяблицев Сегодня, 09:52
      Под эту теорию все что угодно можно подвести, лишь бы только скрыть американские уши цветных революции...Так во всех странах бывшего Союза большинство руководящих должностей занимают выходцы из коммунистической или комсомольской номенклатуры - красные вожди и вождицы! А у высокопоставленных военных первой Присягой была Советская...Американцы, конечно, много сделали по укреплению вертикалей власти насадив своих выпускничков, но в % отношении, все равно не достаточно! Приди сейчас к власти в России человек с харизмой Иосифа Виссарионовича и с партбилетом КПСС в кармане, завтра же все они уже будут дружно петь Интернационал! Турчинов, будет повязывать красные галстуки возрожденной пионерии на Крещатике, Грибаускайте проклянет в торжественной обстановке НАТО и прилюдно поцелует портрет Ленина...,ну и т.д. laughing
      А в даном случае мужик все правильно сделал!
      Зяблицев
  2. DEZINTO Сегодня, 09:08
    Его пример показывает, что «лояльность» многих военных из стран, некогда пребывавших в составе СССР


    Это не "лояльность" это честь называется.
    Но переводу на западный язык не поддаётся нынче. request
    DEZINTO
    1. Монос Сегодня, 09:13
      Reuters: крымский сценарий не удастся в Прибалтике

      Да, ладно. Правда, что ли ?
      Монос
      1. DEZINTO Сегодня, 09:51
        Ну и что это за видео?. Потолковее и интереснее не нашлось?

        Вот - красота! Аж мурашки. )



        DEZINTO
  3. Подрезчик Сегодня, 09:10
    КОМУ вы прибалты нужны? Вы нужны только вашим хозяевам, с которыми вы ложитесь спать! Мантра: нас хотят завоевать-нужна вам и только вам!
    Подрезчик
  4. Владимир Анатольевич Сегодня, 09:14
    как там украинцы говорят: Это не предательство - это предвидение.
    Владимир Анатольевич
  5. Толстоевский Сегодня, 09:16
    как говорят небратья: "Нэ кажи хоп..."
    Толстоевский
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:17
    в 1983 году окончил советское военно-морское училище

    А откуда Украина взяла бы свои кадры тем более на таких должностях? По поводу Прибалтики
    В 2008 году в Латвии была введена проверка спецслужбами «любого, кто поступает на службу в вооруженные силы
    понятно, что еще с 1991 г прибалтийские страны начали избавляться от военных, которые считались этническими русскими, заменяя их своей не совсем грамотной гопотой.
    крымский сценарий не удастся в Прибалтике

    Да кому кроме запада нужна нищая Прибалтика? И западу нужна пока только для того, чтобы покусывать Россию, а на большее они не способны. А нам одевать очередной хомут на шею совершенно нет надобности. Но вот то, что прибалты со временем будут раскланиваться перед русскими проживающими там я уверен. И время это покажет.
    rotmistr60
  7. роман66 Сегодня, 09:24
    а насколько грозной силой являются прибалтийские войска? надо ли разваливать их изнутри или достаточно пинка дать?
    роман66
  8. МВГ Сегодня, 09:56
    новостное агентство Reuters не знает самого главного. РФ понастроила 1 млн землеройных танков и будет атаковать прибалтику из-под земли !!!!
    МВГ
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