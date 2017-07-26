Конгресс США «закрутил гайки» для самых опасных противников
Содержащиеся в одобренном законопроекте ограничения в отношении России являются самыми широкими санкциями в истории, передает Интерфакс заявление спикера палаты представителей конгресса США республиканца Пола Райана.
Cпикер палаты представителей конгресса США Пол Райан
По его словам, санкции призваны «закрутить гайки для наших самых опасных противников, чтобы обеспечить спокойствие Америке».
Помимо России законопроект ужесточает ограничения против Ирана и КНДР. Эти три страны, как заявил Райан, «представляют собой многосторонние угрозы национальной безопасности США».
Согласно законодательству, одобренные законопроект поступит на рассмотрения сената, а затем ляжет на стол президента США. Документ вступит в силу после его подписания Дональдом Трампом.
Однако пока нет уверенности в том, что Трамп подпишет закон, так как он ограничивает полномочия президента по отмене (ослаблению) санкций без согласия парламента.
Законопроект, который только что был принят подавляющим числом голосов при поддержке обеих партий, предусматривает пакет самых широких санкций в истории,говорится в заявлении спикера.
По его словам, санкции призваны «закрутить гайки для наших самых опасных противников, чтобы обеспечить спокойствие Америке».
Помимо России законопроект ужесточает ограничения против Ирана и КНДР. Эти три страны, как заявил Райан, «представляют собой многосторонние угрозы национальной безопасности США».
Согласно законодательству, одобренные законопроект поступит на рассмотрения сената, а затем ляжет на стол президента США. Документ вступит в силу после его подписания Дональдом Трампом.
Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента,заявила представитель американской администрации Сара Сандерс.
Однако пока нет уверенности в том, что Трамп подпишет закон, так как он ограничивает полномочия президента по отмене (ослаблению) санкций без согласия парламента.
Использованы фотографии: AP/ТАСС
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