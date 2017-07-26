Конгресс США «закрутил гайки» для самых опасных противников

Законопроект, который только что был принят подавляющим числом голосов при поддержке обеих партий, предусматривает пакет самых широких санкций в истории,

Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента,