10:04 26 июля

Конгресс США «закрутил гайки» для самых опасных противников

Содержащиеся в одобренном законопроекте ограничения в отношении России являются самыми широкими санкциями в истории, передает Интерфакс заявление спикера палаты представителей конгресса США республиканца Пола Райана.

Конгресс США «закрутил гайки» для самых опасных противников
Cпикер палаты представителей конгресса США Пол Райан

Законопроект, который только что был принят подавляющим числом голосов при поддержке обеих партий, предусматривает пакет самых широких санкций в истории,
говорится в заявлении спикера.


По его словам, санкции призваны «закрутить гайки для наших самых опасных противников, чтобы обеспечить спокойствие Америке».

Помимо России законопроект ужесточает ограничения против Ирана и КНДР. Эти три страны, как заявил Райан, «представляют собой многосторонние угрозы национальной безопасности США».

Согласно законодательству, одобренные законопроект поступит на рассмотрения сената, а затем ляжет на стол президента США. Документ вступит в силу после его подписания Дональдом Трампом.

Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента,
заявила представитель американской администрации Сара Сандерс.

Однако пока нет уверенности в том, что Трамп подпишет закон, так как он ограничивает полномочия президента по отмене (ослаблению) санкций без согласия парламента.

Использованы фотографии: AP/ТАСС
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Комментарии 41

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  1. cniza Сегодня, 09:07
    Однако пока нет уверенности в том, что трамп подпишет закон, так как он ограничивает полномочия президента по отмене (ослаблению) санкций без согласия парламента.


    Как то не хорошо писать имя с маленькой буквы... , а по сути - Трамп подпишет или уйдет в отставку.
    cniza
    1. Дуплет Сегодня, 09:16
      Цитата: cniza
      Однако пока нет уверенности в том, что трамп подпишет закон, так как он ограничивает полномочия президента по отмене (ослаблению) санкций без согласия парламента.

      Как то не хорошо писать имя с маленькой буквы... , а по сути - Трамп подпишет или уйдет в отставку.

      Не думаю, что Трамп в отставку уйдет. Уверен, что подпишет.
      Дуплет
      1. Zibelew Сегодня, 09:21
        Трамп хороший, это бояре в конгрессе плохие smile .
        Zibelew
    2. Диана Ильина Сегодня, 09:17
      Чего бы Трамп ни хотел на самом деле, политическая верхушка США не даст ему свернуть с проторенной антироссийской дорожки. Так что он или прогнется, или его уберут тем или иным способом.
      И кто то мне еще тут из либерастов будет втирать про "демократию" в США?! laughing
      Диана Ильина
    3. Самаритянин Сегодня, 09:18
      А наш ответ Чемберлену?
      Народ, Чё американское санкционируем ?
      Какие будут предложения?
      Самаритянин
      1. НасРать Сегодня, 09:24
        Не ожидали полосатые, что Россия поднимется после 90-х.... Как их колбасит! Этот расколбас говорит о нестабильности в самих США, она пока незрима для обывателя... У самих США 90-е на носу- посмотрим за дальнейшими событиями.
        НасРать
        1. Дуплет Сегодня, 09:26
          Цитата: НасРать
          Не ожидали полосатые, что Россия поднимется после 90-х.... Как их колбасит! У самих США 90-е на носу- посмотрим за дальнейшими событиями.

          Пока толстый сохнет, худой сдохнет..
          Дуплет
      2. Alex Justice Сегодня, 09:45
        Не покупать американское, закрыть Макдональдсы. Накинуть цену на ракетные двигатели.
        Alex Justice
      3. pjastolov Сегодня, 09:52
        Какие будут предложения?

        pjastolov
    4. Монос Сегодня, 09:23
      Виктор, приветствую! hi
      Законопроект, который только что был принят подавляющим числом голосов при поддержке обеих партий, предусматривает пакет самых широких санкций в истории,

      laughing Борьба за санкции против нас ужесточается! Как ЕС ответив на санкции США против России?
      БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если США введут новые санкции против России, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 09:26
        Приветствую hi , будем дальше наблюдать , но что то будет происходить...
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 09:57
          будем дальше наблюдать

          pjastolov
  2. 210окв Сегодня, 09:10
    Резьбу еще сорвали?Давайте санкции против Волги и Дона введите,да и против Волго-Донского канала..Ибо это транспортный коридор для ненавистного всем вам режима..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 09:12
      Пусть занимаются самоуспокоением , а некоторые санкции нам принесут пользу...
      cniza
      1. rudolff Сегодня, 09:15
        Никакие санкции пользу не несут.
        rudolff
        1. cniza Сегодня, 09:17
          Нам несут - заставляют наше Правительство работать и создают много бизнеса , рабочих мест в России , ибо без санкций мы бы этого не делали.
          cniza
          1. Burbon Сегодня, 09:21
            Цитата: cniza
            Нам несут - заставляют наше Правительство работать и создают много бизнеса и рабочих мест в России ибо без санкций мы бы этого не делали

            правительству нет дела до народа! - иначе бы мы(Россияне) живущие в самой богатой(природными ресурсами) стране, жили бы очень хорошо - а вы зайдите во дворы городов -поселки-деревни и посмотрите как кто живет...пенсия 8000 - это плевок в лицо, ну и так далее.....
            Burbon
            1. cniza Сегодня, 09:27
              Вам похоже не дают порулить , все понятно ...
              cniza
              1. Burbon Сегодня, 09:43
                Цитата: cniza
                Вам похоже не дают порулить , все понятно ...

                мне не дают ВОЗМОЖНОСТЬ - открыть свое производство!!
                Burbon
        2. Burbon Сегодня, 09:19
          Цитата: cniza
          а некоторые санкции нам принесут пользу...

          wassat fool ага несут... wassat
          Burbon
          1. cniza Сегодня, 09:21
            И это все что Вы можете сказать ?
            cniza
            1. Burbon Сегодня, 09:24
              Цитата: cniza
              И это все что Вы можете сказать ?

              что говорить - достаточно снять розовые очки и открыть глаза!!!.....да забыл - и включить мозг!
              Burbon
              1. vovanpain Сегодня, 09:30
                Цитата: Burbon
                что говорить - достаточно снять розовые очки и открыть глаза!!!

                Дмитрий,может пора сдаваться? what Так если сдадимся,то санкции то не отменят,наоборот будет-горе побежденным. yes
                Цитата: Burbon
                да забыл - и включить мозг!

                Вот тут согласен с вами. hi
                vovanpain
                1. Burbon Сегодня, 09:35
                  Цитата: vovanpain
                  Дмитрий,может пора сдаваться?

                  я этого не говорил, а вот зубоскалить насчет санкций, что это хорошо и они нам помогают - полный, глупый бред!
                  Burbon
                  1. cniza Сегодня, 09:42
                    а вот зубоскалить насчет санкций


                    А где Вы видите зубоскальство ? и в чем ?
                    cniza
                  2. vovanpain Сегодня, 09:46
                    Цитата: Burbon
                    а вот зубоскалить насчет санкций, что это хорошо и они нам помогают - полный, глупый бред!

                    Почему бред?Санкции конечно не есть хорошо,никто не спорит.Но без санкций наше достопочтенное правительство по прежнему сидело бы сиднем,предпочитая покупать китайские огурцы,хотя своих девать не куда.Свое производство надо развивать,свое,а не кормить чужих рабочих.И так во многих отраслях.Санкции снимут,правительство опять заснет,с думой что легче за рубежом купить,чем у себя сделать. hi
                    vovanpain
                    1. cniza Сегодня, 09:58
                      Приветствую Владимир ! hi у нас , конечно , будут неприятности с некоторыми ограничениями , но мы всегда были под санкциями , не смертельно , проживем.
                      cniza
              2. cniza Сегодня, 09:32
                Вы все себе порекомендовали правильно , осталось применить... всепропальщик Вы наш.
                cniza
                1. Burbon Сегодня, 09:37
                  Цитата: cniza
                  всепропальщик Вы наш.

                  laughing fool ....я в отличие от вас ВВП поднимаю и реальным делом занимаюсь - металлургия это вам не попы в офисах протирать, занимаясь перепродажей!
                  Burbon
                  1. cniza Сегодня, 09:41
                    Так Вы ещё и про всех все знаете , кто чем занимается... , продолжайте поднимать себя , хотя бы в собственных глазах и не ищите виноватых. yes
                    cniza
                    1. rudolff Сегодня, 09:43
                      "... ибо без санкций мы бы этого не делали". Простите, а почему без санкций мы бы этого не делали? И почему только санкции могут заставить работать правительство? А без них никак? Своих мозгов не хватает?
                      rudolff
                      1. cniza Сегодня, 10:01
                        Потому как зажравшееся и ленивое Правительство у нас , что имеем то имеем и , к сожалению , по другому мы не можем заставить их работать , майданы не предлагать , а так хоть санкции помогают...
                        cniza
                    2. Burbon Сегодня, 09:45
                      Цитата: cniza
                      продолжайте поднимать себя , хотя бы в собственных глазах и не ищите виноватых

                      вы хоть иногда думаете, прежде чем написать?....6-30 за кВТ???......какая может быть конкуренция с Китайскими товарами??...когда им продаем то же эл-во по 3рэ за кВт
                      Burbon
                      1. cniza Сегодня, 10:02
                        Я понимаю , что у Вас есть проблемы , поверьте у всех они есть , у многих есть желание придушить кой кого... , спасибо санкциям помогают расшевелить болото.
                        cniza
  3. Обломов Сегодня, 09:26
    А может пора перекрыть краник?
    - Перестать титан продавать Боингу, да и вообще запретить деятельность его конструкторских структур на территории России;
    - Перестать продавать им наши ракетные двигатели;
    - Запретить их (сша) авиакомпаниям транзитные полёты над Россией.
    Есть ведь рычаги для "партнёров"
    Обломов
    1. Burbon Сегодня, 09:39
      Цитата: Обломов
      А может пора перекрыть краник?

      нет, не надо хранить бабосы в амеровских ценных бумагах....ведь Набибулина всю подушку от нефте-газо баксах хранит в США.....где блин логика?????
      Burbon
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:29
    «закрутить гайки для наших самых опасных противников, чтобы обеспечить спокойствие Америке».

    Ситуация в мире сложилась довольно "интересная". Одна страна считающая себя сверхдержавой присвоила себе право накладывать экономические и политические санкции на любую другую страну. которая ей не нравится. Мало того принуждать другие страны поддерживать наложенные санкции в ущерб себе. По моему Сша зашли слишком далеко и их может остановить только жесткая реакция на весь этот беспредел и не только от России. Значит нужно создавать откровенно антиамериканский блок.
    rotmistr60
    1. Burbon Сегодня, 09:41
      Цитата: rotmistr60
      присвоила себе право накладывать экономические и политические санкции на любую другую страну. которая ей не нравится. Мало того принуждать другие страны поддерживать наложенные санкции в ущерб себе.

      эту возможность пин -достану мы подарили в 90-ые годы....теперь надо с ужесточением чистить тупоголовых людей из думы и правительства....откатно-распильное производство бюджета уже должны были прекратить в 14 году!
      Burbon
  5. pvv113 Сегодня, 09:40
    Эти три страны, как заявил Райан, «представляют собой многосторонние угрозы национальной безопасности США

    Угрозу национальной безопасности США представляют не эти страны, а низкий IQ, сформированный у американцев уже на генном уровне. Достаточно вспомнить, что в Америку сбежало все европейское отребье, которое и стояло у истоков США hi
    pvv113
  6. Alex Justice Сегодня, 09:41
    Цитата: Диана Ильина
    И кто то мне еще тут из либерастов будет втирать про "демократию" в США?!

    В чем проблема. Это Самая настоящая демократия. У большинства есть рычаг управления президентом. Большинство считает, что закон хорош для Америки.
    Alex Justice
  7. megadeth Сегодня, 09:59
    Опять утрёмся, и будем терпеливо доказывать нашу позицию "партнёрам".
    Что то ВВП начал сдавать...
    megadeth
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