10:04 26 июля

Трамп: у Ирана могут быть «большие, большие проблемы»

Если Тегеран выполнят «атомное» соглашение ненадлежащим образом, то у него возникнут «большие проблемы», передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.

Трамп: у Ирана могут быть «большие, большие проблемы»


Если эта сделка (по ядерной программе) не будет соблюдаться так, как должна соблюдаться, то у них будут большие, большие проблемы,
сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Огайо.


Он отметил, что сделка «была слишком выгодной», настолько, что в Иране будто бы «не могли поверить» в нее и благодарили администрацию Обамы, которая пошла на это соглашение.

Они (Иран) набрались смелости, это не будет долго продолжаться,
добавил президент.

Ранее Госдеп США, возглавляемый Тиллерсоном, в очередной раз подтвердил, что Иран соблюдает взятые на себя обязательства в рамках соглашения.

Напомним, Иран и «шестерка» государств-посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана экономические санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.

Использованы фотографии: Manuel Balce Ceneta / AP
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Комментарии 7

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  1. DEZINTO Сегодня, 09:45
    Кажется это у Трампа большие проблемы, и он морщит лицо как может.
    DEZINTO
    1. Logall Сегодня, 09:53
      Цитата: DEZINTO
      Кажется это у Трампа большие проблемы, и он морщит лицо как может.

      Как тут не морщится. От Ына убежал, с Ираном совладать не может. Такими темпами и какая-нибудь Зимбабве на США плевать начнёт...
      Logall
    2. Trevis Сегодня, 09:54
      Цитата: DEZINTO
      Они (Иран) набрались смелости, это не будет долго продолжаться,

      А ни то что? Солдат своих кинете или санкциями забросаете?
      Trevis
    3. хрыч Сегодня, 09:56
      Цитата: DEZINTO
      Кажется это у Трампа большие проблемы

      Фраза, типа "Если ... То", двусмысленная и не несет в себе большой угрозы, растянута во времени ... возможно до конца президентского срока wassat Адресована израильтянам, мол мы помним о вас, в Иране тоже помнят и центрифуги крутят, крутят ...
      хрыч
    4. vch Сегодня, 09:59
      У Трампа большие проблемы со знанием истории... Американцы один раз уже пытались решить "проблему" с Ираном силовым методом - чем это закончилось - все хорошо помнят......Кроме Трампа наверное....
      vch
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:57
    Всем грозят большими проблемами совершенно забывая. что проблемы зреют уже внутри Сша.
    rotmistr60
    1. НасРать Сегодня, 10:01
      Цитата: rotmistr60
      что проблемы зреют уже внутри Сша.


      Они уже созрели, начали давать плоды. laughing
      НасРать
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