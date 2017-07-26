Трамп: у Ирана могут быть «большие, большие проблемы»
Если Тегеран выполнят «атомное» соглашение ненадлежащим образом, то у него возникнут «большие проблемы», передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что сделка «была слишком выгодной», настолько, что в Иране будто бы «не могли поверить» в нее и благодарили администрацию Обамы, которая пошла на это соглашение.
Ранее Госдеп США, возглавляемый Тиллерсоном, в очередной раз подтвердил, что Иран соблюдает взятые на себя обязательства в рамках соглашения.
Напомним, Иран и «шестерка» государств-посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана экономические санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.
Если эта сделка (по ядерной программе) не будет соблюдаться так, как должна соблюдаться, то у них будут большие, большие проблемы,сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Огайо.
Он отметил, что сделка «была слишком выгодной», настолько, что в Иране будто бы «не могли поверить» в нее и благодарили администрацию Обамы, которая пошла на это соглашение.
Они (Иран) набрались смелости, это не будет долго продолжаться,добавил президент.
Ранее Госдеп США, возглавляемый Тиллерсоном, в очередной раз подтвердил, что Иран соблюдает взятые на себя обязательства в рамках соглашения.
Напомним, Иран и «шестерка» государств-посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана экономические санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.
Использованы фотографии: Manuel Balce Ceneta / AP
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти