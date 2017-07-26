14:35 26 июля

Ту-22 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22 выполнили вчера учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-27, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



25 июля 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря. Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27,
говорится в релизе.


В ведомстве отметили, что «полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

Для сопровождения группы российских самолетов с базы в Румынии был поднят истребитель британских ВВС «Тайфун». Об этом сообщается на сайте ВВС Великобритании.

Истребитель Королевских военно-воздушных сил "Тайфун" вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когельничану" у Константы на побережье Черного моря из-за приближения стратегических бомбардировщиков Ту-22 Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО,
говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что «Тайфун» и Ту-22 «не находились в пределах визуальной видимости друг друга». Сопровождение осуществлялось в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Сопровождение продолжалось до тех пор, пока группа российских самолетов не покинула зону интересов альянса.

Это была обычная операция, которая ничем не отличалась от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе,
сказал командир эскадрильи, базирующейся в Румынии.

Использованы фотографии: https://www.goodfon.ru
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Комментарии 15

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  1. vch Сегодня, 10:12
    А с НАТОвскими кораблями в это время все нормально было? Никто рапорта на увольнение не подал?
    vch
    1. Владимир16 Сегодня, 10:15
      Скоро будут писать новости о том, что автобус утром привез на службу служащих военной части. И о заправке по пути следования.
      Владимир16
      1. DEZINTO Сегодня, 10:23
        Шутка ваша ясна конечно.

        Но с другой стороны пилоты этих самолётов не водители автобуса, и службу свою несут в непростое время. Так что можно уж и не поленится и пробежать глазами по строчкам, узнать о столь "рутинной и унылой" работе товарищей, и сказать им про себя - спасибо.
        DEZINTO
        1. роман66 Сегодня, 10:30
          а для меня, как представителя еще советских ВВС любая такая заметка - повод для хорошего настроения
          роман66
      2. 210окв Сегодня, 10:29
        Я соглашусь с Вами.Да,это рядовая ситуация.И может и не надо оповещать об этом.Но эти полеты должны быть регулярными и они есть.Летчики должны набираться опыта.
        Цитата: Владимир16
        Скоро будут писать новости о том, что автобус утром привез на службу служащих военной части. И о заправке по пути следования.
        210окв
      3. хрыч Сегодня, 10:37
        Цитата: Владимир16
        Скоро будут писать новости

        Коль бриташке пришлось подняться по тревоге, значит новость достойна внимания wassat
        хрыч
  2. pvv113 Сегодня, 10:20
    Ту-22 выполнили полет

    Вообще-то не Ту-22, а Ту-22М3. Это два разных самолета и по внешнему виду, и по характеристикам. На фото к статье Ту-22М3, а на фото ниже Ту-22
    pvv113
    1. pjastolov Сегодня, 10:30
      На фото к статье Ту-22М3, а на фото ниже Ту-22
      но шасси то одинаковые laughing
      pjastolov
      1. pvv113 Сегодня, 10:40
        Только передняя стойка wink Основные шасси абсолютно разные, даже по количеству колес smile
        pvv113
      2. avt Сегодня, 11:09
        Цитата: pjastolov
        но шасси то одинаковые

        what Тогда уж .... КОЛЁСА ! bully Порадовало другое
        В релизе отмечается, что «Тайфун» и Ту-22 «не находились в пределах визуальной видимости друг друга».
        А потому как
        25 июля 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря. Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27,
        Ссыкотно , даже если твой аэроплан ,,Тайфуном" называется bully
        avt
    2. роман66 Сегодня, 10:31
      один такой стоит на приколе возле житомирской базы, имени капитана Жеребцова
      роман66
  3. Монархист Сегодня, 10:26
    " пока группа российских самолетов не покинула жару интересов альянса" и кое-кто мнительный раздвмал идти в нужник.
    А какие-то репортеры написали:" Русские угрожают миру и стабильности".
    "
    Монархист
  4. Монархист Сегодня, 10:40
    Цитата: vch
    А с НАТОвскими кораблями в это время все нормально было? Никто рапорта на увольнение не подал?

    Капитан,в флоте НАТО служат в меру нормальные мужики,они знают, что РФ первая не начнет воевать,
    " Никто рапорта на увольнение не подал" какой - то чудила- судила ляпнул: при виде русских самолетов все подают рапорта,а некоторые наивные и рады повторять ерунду.
    Вся эта трескотня пошла , когда наша" сушка" слегка " газанула" над "Куком ,а в Вашингтонском обкома сидел бабуин который помешан на " русских фулюганах"
    Монархист
  5. sabakina Сегодня, 11:36
    двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО,

    Выходит, НАТО уже не военно-политический блок, а государство? Эта ВВС хоть бы напИсало, что "рядом с воздушным пространством стран НАТО".
    sabakina
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:26
    Ну вот потренировались, теперь отчеты осталось написать и до следующего раза.
    rotmistr60
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