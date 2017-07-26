Ту-22 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

25 июля 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря. Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27,

Истребитель Королевских военно-воздушных сил "Тайфун" вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когельничану" у Константы на побережье Черного моря из-за приближения стратегических бомбардировщиков Ту-22 Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО,

Это была обычная операция, которая ничем не отличалась от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе,