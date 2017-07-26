Ту-22 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря
Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22 выполнили вчера учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-27, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что «полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».
Для сопровождения группы российских самолетов с базы в Румынии был поднят истребитель британских ВВС «Тайфун». Об этом сообщается на сайте ВВС Великобритании.
В релизе отмечается, что «Тайфун» и Ту-22 «не находились в пределах визуальной видимости друг друга». Сопровождение осуществлялось в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Сопровождение продолжалось до тех пор, пока группа российских самолетов не покинула зону интересов альянса.
25 июля 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря. Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27,говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что «полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».
Для сопровождения группы российских самолетов с базы в Румынии был поднят истребитель британских ВВС «Тайфун». Об этом сообщается на сайте ВВС Великобритании.
Истребитель Королевских военно-воздушных сил "Тайфун" вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когельничану" у Константы на побережье Черного моря из-за приближения стратегических бомбардировщиков Ту-22 Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО,говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что «Тайфун» и Ту-22 «не находились в пределах визуальной видимости друг друга». Сопровождение осуществлялось в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Сопровождение продолжалось до тех пор, пока группа российских самолетов не покинула зону интересов альянса.
Это была обычная операция, которая ничем не отличалась от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе,сказал командир эскадрильи, базирующейся в Румынии.
Использованы фотографии: https://www.goodfon.ru
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