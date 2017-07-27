09:25 27 июля
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Арктические претензии касаются не только шельфа

Арктические претензии касаются не только шельфа

Америка считает тему экологической безопасности в Арктике своим козырем в рукаве, но не понимает, что арктические государства играют в шахматы.

В 2017 году США передали председательство в Арктическом совете Финляндии. Совет является группой представителей от государств, имеющих зону ответственности в Арктике, а также от стран-наблюдателей и организаций, заинтересованных в развитии региона. В 2015-2017 году работа Совета держала курс на достижение баланса между экономическим и устойчивым событием, согласно заявлениям американских экспертов. Несмотря на столь благие намерения, удалось достичь лишь очень скромных успехов.

Администрация президента США Дональда Трампа с января не предприняла никаких действий в арктическом регионе. Тема Севера затерялась за другими, вероятно, более важными проблемами.


В то время как американцы напряженно наблюдают за ходом расследования якобы вмешательства Российской Федерации в их выборы, Кремль уверенно продолжает заниматься территориями у берегов северных морей, не скрывая, а напротив, подчеркивая полномочность подобных действий. В марте президент Владимир Путин посетил арктические ледники и ознакомился с технологиями их изучения, в апреле министерство обороны рассказало и показало новую военную базу «Арктический трилистник».

Всему миру становится очевидно, что Москва уделяет значительное внимание Арктике и не собирается сбавлять темпы. Высказывания в зарубежной прессе часто носят далеко не нейтральный характер: «Сегодня Штаты не могут обеспечить постоянное присутствие в Арктике, что позволяет России находиться там круглый год без присмотра. Их территориальные притязания огромны, и если их заявки в ООН будут одобрены, они получат контроль над несметными природными богатствами, похороненными там», - пишет издание CBSNews.
Россия обладает самой длинной береговой арктической линией. Глобальное потепление приводит к таянию полярных льдов, что делает Северный морской путь все более доступным и удобным.

Понимая стратегическую важность арктического региона, Москва вкладывает деньги в развитие его инфраструктуры. Северные порты были расширены и обновлены. Ледокольный российский флот является самым большим в мире. Не ущемляя интересов других участников Арктического совета, России удается извлечь максимум выгоды из последствий климатических изменений.

Поскольку действия российского правительства в Арктике не пересекают государственных границ и не препятствуют деятельности других стран (то, что эта деятельность отсутствует – совсем другой вопрос), эксплуатировать тему оккупации нейтральной территории или нагнетания напряжения в регионе западным государствам не удается. Зато пользуется успехом экологическая проблематика. Вышеупомянутый ресурс CBSNews далее пишет: «Россия не соблюдает стандарты безопасности, не учитывает вероятность катастроф из-за изменения экосистемы и создания промышленных объектов, не заботится о людях, трудящихся в столь трудных условиях». Единственный аргумент в подтверждение такой точки зрения звучит следующим образом: «То, что Россия не интересуется вопросами охраны окружающей среды, стало понятно после аварии в Чернобыле».

По какой-то причине не упоминается, что уборка на российских арктических землях продолжается уже несколько лет, что новейшие технические разработки демонстрируются на выставках и научное сообщество подтверждает их соответствие всем нормам. Почему-то не сказано ни слова о выходе США из Парижского соглашения и планах господина Трампа отменить запрет на добычу нефти в Арктике, наложенного Бараком Обамой и Джастином Трюдо. Если Штаты не хотят признать, что в этой сфере они явно отстают, то всегда можно хотя бы сделать хорошую мину при плохой игре. Но американцы выбирают необоснованные обвинения и тыканье пальцем.
Автор: Виктор Зарецкий


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Комментарии 5

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    Правильно. Пока западные политики и руководство занято своими разборками, пока западные СМИ соревнуются кто больнее ущипнет Россию, наша страна планомерно закрепляется в Арктике. А потом посмотрим на тех кто захочет положить (положил) глаз на природные ископаемые по праву принадлежащие России (в ее границах).
    rotmistr60
    1. maxim947 Сегодня, 08:49
      Так и есть, главное не тратить силы и нервы на ихние вопли. Что-то доказывать и объяснять никакого времени и терпения не хватит. В общем пускай они гавкают, а тем временем... Кремль уверенно продолжает заниматься территориями у берегов северных морей, не скрывая, а напротив, подчеркивая полномочность подобных действий.
      maxim947
  2. aybolyt678 Сегодня, 07:33
    В статье совсен не отражено то, зачем Чкалов летал через Северный полюс. А летал он для того чтобы показать откуда прилетят бомбардировщики
    aybolyt678
  3. Reptiloid Сегодня, 07:36
    За Арктику------респект!!!!!! статье++++++
    А уж если CBSNews озаботились аварией в Чернобыле, то стоило бы им поинтересоваться получше, что сейчас происходит на Украине с разными авариями, пожарами, производствами.....
    А ещё пусть очень сильно поинтересуются-----что же происходит на Донбассе. Пусть поинтересуются гибелью людей, в том числе детей!!!!!!! Пустьпоинтересуются, что там происходит, вроде не знают ещё!! Ну и про аварии после бомбёжек, про фосфорные бомбы, про всё, что
    произошло там за последние 3 года......
    Reptiloid
  4. кедр Сегодня, 08:52
    Они не только пишут, но и высаживают десанты. В нашем случае гринписовцев на буровую платформу Газпрома "Приразломную", сильно озабоченных чистотой Арктики, что их красит.., и совершенно не засветившихся в прессах по поводу глобальной экологической катастрофы в Мексиканском заливе, которая продолжается, что их не только не красит, но и даёт обоснованный повод считать агентурой противников освоения и укрепления России в Арктике.
    кедр
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