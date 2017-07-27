Арктические претензии касаются не только шельфа

В 2017 году США передали председательство в Арктическом совете Финляндии. Совет является группой представителей от государств, имеющих зону ответственности в Арктике, а также от стран-наблюдателей и организаций, заинтересованных в развитии региона. В 2015-2017 году работа Совета держала курс на достижение баланса между экономическим и устойчивым событием, согласно заявлениям американских экспертов. Несмотря на столь благие намерения, удалось достичь лишь очень скромных успехов.Администрация президента США Дональда Трампа с января не предприняла никаких действий в арктическом регионе. Тема Севера затерялась за другими, вероятно, более важными проблемами.В то время как американцы напряженно наблюдают за ходом расследования якобы вмешательства Российской Федерации в их выборы, Кремль уверенно продолжает заниматься территориями у берегов северных морей, не скрывая, а напротив, подчеркивая полномочность подобных действий. В марте президент Владимир Путин посетил арктические ледники и ознакомился с технологиями их изучения, в апреле министерство обороны рассказало и показало новую военную базу «Арктический трилистник».Всему миру становится очевидно, что Москва уделяет значительное внимание Арктике и не собирается сбавлять темпы. Высказывания в зарубежной прессе часто носят далеко не нейтральный характер: «Сегодня Штаты не могут обеспечить постоянное присутствие в Арктике, что позволяет России находиться там круглый год без присмотра. Их территориальные притязания огромны, и если их заявки в ООН будут одобрены, они получат контроль над несметными природными богатствами, похороненными там», - пишет издание CBSNews.Россия обладает самой длинной береговой арктической линией. Глобальное потепление приводит к таянию полярных льдов, что делает Северный морской путь все более доступным и удобным.Понимая стратегическую важность арктического региона, Москва вкладывает деньги в развитие его инфраструктуры. Северные порты были расширены и обновлены. Ледокольный российский флот является самым большим в мире. Не ущемляя интересов других участников Арктического совета, России удается извлечь максимум выгоды из последствий климатических изменений.Поскольку действия российского правительства в Арктике не пересекают государственных границ и не препятствуют деятельности других стран (то, что эта деятельность отсутствует – совсем другой вопрос), эксплуатировать тему оккупации нейтральной территории или нагнетания напряжения в регионе западным государствам не удается. Зато пользуется успехом экологическая проблематика. Вышеупомянутый ресурс CBSNews далее пишет: «Россия не соблюдает стандарты безопасности, не учитывает вероятность катастроф из-за изменения экосистемы и создания промышленных объектов, не заботится о людях, трудящихся в столь трудных условиях». Единственный аргумент в подтверждение такой точки зрения звучит следующим образом: «То, что Россия не интересуется вопросами охраны окружающей среды, стало понятно после аварии в Чернобыле».По какой-то причине не упоминается, что уборка на российских арктических землях продолжается уже несколько лет, что новейшие технические разработки демонстрируются на выставках и научное сообщество подтверждает их соответствие всем нормам. Почему-то не сказано ни слова о выходе США из Парижского соглашения и планах господина Трампа отменить запрет на добычу нефти в Арктике, наложенного Бараком Обамой и Джастином Трюдо. Если Штаты не хотят признать, что в этой сфере они явно отстают, то всегда можно хотя бы сделать хорошую мину при плохой игре. Но американцы выбирают необоснованные обвинения и тыканье пальцем.