14:34 26 июля

Суд в Киеве обязал СБУ расследовать возможную госизмену Порошенко

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украину (СБУ) возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по заявлению о возможной государственной измене, сообщил экс-замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин.

Публикую определение Печерского суда Киева от 25 июля… Суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13 февраля
— написал Кузьмин в среду в Facebook , передает РИА Новости.

Суд в Киеве обязал СБУ расследовать возможную госизмену Порошенко






Он сообщил, что ранее подал в СБУ заявление на Порошенко о совершении уголовного преступления по статье "государственная измена". Экс-прокурор утверждает, что президент Украины "в 2013-2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины". При этом, по словам экс-замгенпрокурора, спецслужба отказалась заниматься расследованием изложенных в заявлении фактов, сославшись на то, что деятельность фабрики Roshen в РФ не запрещена украинской стороной.



Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RRKuzmin/
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Комментарии 40

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  1. pjastolov Сегодня, 11:43
    подал в СБУ заявление на Порошенко о совершении уголовного преступления по статье "государственная измена".
    так изменяет он не с Россией, а со штатами laughing
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 12:00
      Цитата: pjastolov
      подал в СБУ заявление на Порошенко о совершении уголовного преступления по статье "государственная измена".
      так изменяет он не с Россией, а со штатами laughing

      Со штатами можно laughing.....Пеца предъявит простреленную сепарами шоколадку и скажет , что она жертва агрессии РФ...ещё и компенсацию для фабрики Рошен потребует - за сложность и напряжённость связанную с работой в тылу врага laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 12:05
        а чего ж уголовное дело за Россию? request
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 13:14
          А так веселее , получается Порошенко того и на право и на лево... laughing
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 13:16
            того и на право и на лево...

            pjastolov
    2. soroKING Сегодня, 12:00
      по секрету: он изменяет сам с собой feel
      soroKING
      1. vch Сегодня, 12:32
        Вот где кино, вот где триллер! Пауки в банке перешли к открытым действиям! Понятно, что СБУ будет всячески динамить это дело, но сам факт принятия заявления и обязанность расследовать действия порося уже о многом говорит......
        vch
    3. сибиралт Сегодня, 12:31
      Потешное определение суда, как и вся украинская власть. Смыл - возбудить дело и разобраться ни с чем, что равносильно воду носить решетом с заранее известным результатом.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 13:19
        Зато все при деле и зрителей много.
        cniza
  2. kdakda Сегодня, 11:48
    Хряк изменщик.Аяяй.Намечается очередной укаинский цирк.
    kdakda
    1. Лелёк Сегодня, 12:22
      Цитата: kdakda
      Хряк изменщик.Аяяй.Намечается очередной укаинский цирк.


      Как сказал один бородатый политпоп прошлого века: "вся-то наша жизнь есть борьба" (впрочем, может быть он этого и не говорил). Мне лично фиолетово как закончат своё существование гетьман Вальцман и иже с ним его подельники, лишь бы закончили поскорее. А то ведь не справедливо, что "киборги" АТО уходят в мир иной пачками, а их "крёстные папы" продолжают попивать вискарь и закусывать турецкой икоркой. bully
      Лелёк
      1. роман66 Сегодня, 13:48
        турецкая, в смысле, баклажанная?
        роман66
  3. FIREMAN Сегодня, 11:49
    А за измену жене не пробовали еще возбудить что-нибудь. Можно подумать, после этого Вальцман на колени упадет. Как уже надоел этот Еврогабон.
    FIREMAN
  4. 210окв Сегодня, 11:49
    Пусть бежит..Но не в Ростов..А в Москву.Ленинградка его примет за своего..
    210окв
    1. Балу Сегодня, 12:14
      Цитата: 210окв
      Пусть бежит..Но не в Ростов..А в Москву.Ленинградка его примет за своего..

      На колыме ему место, доставить бесплатно за счет казны. А почему заява не на мове?
      Балу
  5. parusnik Сегодня, 11:55
    Новости палаты № 6 жовто-блакитного дома...
    parusnik
  6. роман66 Сегодня, 11:56
    клоуны-то они, конечно. клоуны, но уж больно какие-то
    роман66
  7. злой партизан Сегодня, 11:56
    Хороший троллинг. Но не более того. Вот интересное видео с Кузьминым:
    злой партизан
  8. Лесник Сегодня, 11:58
    Эээээээээ!!! Это как понимать то fool ? В то время когда кровожадные орды бурятских конных водолазов из Мордора стоят у границ и покушаются......э.......(на что там можно покуситься то? recourse ), ну ладно, короче покушаются!!! И в это время всякие тут заявления на Великого Светоча Дерьмократии пишут!!!! Он же один-не спит , не ест, тока горькую тянет crying . Один против варваров с востока бьется, а вы его....... Эх......
    Лесник
    1. роман66 Сегодня, 12:10
      вам дал свободу, дал безвиз
      за вас уже не просыхаю!
      а вы меня все мордой вниз
      ну что, блин за страна такая crying
      роман66
  9. Тульский пряник Сегодня, 12:01
    Может уже пора стать "стороной конфликта" а то украинцы уже устали ждать.
    Тульский пряник
  10. pvv113 Сегодня, 12:10
    президент Украины "в 2013-2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию

    Имеется еще море доказательств о госизмене
    pvv113
    1. Балу Сегодня, 12:16
      Цитата: pvv113
      президент Украины "в 2013-2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию

      Имеется еще море доказательств о госизмене

      Там в правом кармане еще матрешка, я даже знаю с чьей дарственной надписью.
      Балу
      1. pvv113 Сегодня, 12:17
        Поаккуратнее с гостайнами wink
        pvv113
        1. Балу Сегодня, 12:19
          Цитата: pvv113
          Поаккуратнее с гостайнами wink

          Понял. Я подписок не давал, но тайну сохраню. Нет я лучше забуду про матрешку, вдруг враги пытать начнут.
          Балу
          1. pvv113 Сегодня, 12:30
            Порошенко по пьяни сам проболтается laughing
            pvv113
            1. pjastolov Сегодня, 12:35
              Царь думу думает
              pjastolov
      2. To be or not to be Сегодня, 12:22
        "Там в правом кармане еще матрешка, ...."
        To be or not to be
      3. Лесник Сегодня, 12:39
        А чего далеко ходить то? По телефону с Путиным общался? Общался! Все 100% лично Путиным завербованный шпиона мать!!!
        Лесник
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:11
    Украина продолжает жечь не по детски. "Тупой и еще тупее" часть N-я.
    rotmistr60
  12. Сергей-svs Сегодня, 12:18
    ...утверждает, что президент Украины "в 2013-2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию...

    Хохлы руки прочь от дона Педро! stop Педро - это же наш "шоколадный Штирлиц", наша главная военная тайна ГРУ МО РФ! laughing laughing laughing
    Сергей-svs
  13. wasjasibirjac Сегодня, 12:21
    с одной стороны гр. Ку-ьмин конечно прав - т.к. фабрика Рошен находится в России то и налоги платятся в России и российская казна 5% тратит на бюджет МО РФ. но с другой стороны - какой у Пети был умысел - он же не может распоряжаться куда будут потрачены его налоги. Ведь так, Петины деньги, с петиными отпечатками пальцев могут ВСЕ потратить на армию России. а он ведь этого не ХХОООООТТТЕЕЕЕЕЕЛ! его злобный Путин заставил! laughing и еще одно - разве президенты на период своей службы в качестве президента не пользуются неприкосновенностью от уголовного преследования и расследование в отношении президента возможно только с разрешения верховной законодательной власти? видать хохлы и здесь впереди планеты - президента может снять просто любой судья. кстати это идея - в Донецке что, судей нет, пущай снимут Петю с должности за совершение многократного умышленного убийства в составе ОПГ ВСУ no
    wasjasibirjac
  14. alta Сегодня, 12:29
    Цирк, Украина показывает, что она такая же демократичесая страна, как США, где могут привлечь к судебной ответвенности Президента ...
    Видимо, перестарались : не может районный суд привлечь Президента к уголовной ответственности ..
    alta
    1. роман66 Сегодня, 12:36
      Украина - недострана, где нет места слову" невозможно"
      роман66
  15. gukoyan Сегодня, 12:34
    Так всё официально, а я думал что его по-тихому шлёпнут где-нибудь в закоулке.
    gukoyan
    1. Балу Сегодня, 12:43
      Цитата: gukoyan
      Так всё официально, а я думал что его по-тихому шлёпнут где-нибудь в закоулке.

      lol
      Новость ожидаемая миллионами людей.
      Ну, за торжество справедливости drinks
      Балу
      1. pvv113 Сегодня, 12:57
        Цитата: Балу
        Новость ожидаемая миллионами людей.

        pvv113
      2. роман66 Сегодня, 13:45
        нееее - ЗА ДОНА ПЕДРО!
        drinks
        роман66
  16. den3080 Сегодня, 12:53
    вот жеш зрадник!! вот оно хде всё!!
    а западноукраинские гастарбайтеры? ездят, строят клятым угро-финно-монголо-... всякую недвижимость задарма, а эти угро-финно-... потом там замышляют всякое против неньки
    кругом зрада. куда ни глянь wassat
    den3080
  17. DEZINTO Сегодня, 13:27
    А! фотожаба шедевральная! Не видел!

    "Эээмм Ренат а куда это мы свернули"? Нам же прямо"?
    "Пётр Аликсеич сегодня на дачу не едем"......
    DEZINTO
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