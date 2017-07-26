В Госдепе подтвердили подготовку новых санкций в отношении КНДР

Я не могу сказать точно, но вы узнаете что-то довольно скоро,

В скором времени администрация США представит новые санкции в связи с деятельностью КНДР в области ракетных и ядерных испытаний, передает РИА Новости сообщение и.о. помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон.сказала Торнтон, отвечая на вопрос сенатора, готовит ли администрация введение новых санкций в течение предстоящих 30 дней.Она также ответила утвердительно на уточняющий вопрос о подготовке санкций в отношении китайских компаний.Представитель Госдепа вновь отметила, что США «не хотят смены режима или военной операции против КНДР», но сделают всё возможное, чтобы «увеличить давление на Северную Корею, если ее власти не изменят свою позицию» и не откажутся от ракетной и ядерной программ.Кроме того, по словам Торнтон, Вашингтон продолжает давление на зарубежные компании, которые могут вести бизнес с Пхеньяном, с целью «прервать финансовые потоки в КНДР».Агентство напоминает, что в июне Белый дом объявили о намерении внести в санкционный лист китайский Bank of Dandong в связи с тем, что он «действует как проводник для незаконной северокорейской финансовой деятельности».