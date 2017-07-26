14:35 26 июля

В Госдепе подтвердили подготовку новых санкций в отношении КНДР

В скором времени администрация США представит новые санкции в связи с деятельностью КНДР в области ракетных и ядерных испытаний, передает РИА Новости сообщение и.о. помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон.



Я не могу сказать точно, но вы узнаете что-то довольно скоро,
сказала Торнтон, отвечая на вопрос сенатора, готовит ли администрация введение новых санкций в течение предстоящих 30 дней.


Она также ответила утвердительно на уточняющий вопрос о подготовке санкций в отношении китайских компаний.

Представитель Госдепа вновь отметила, что США «не хотят смены режима или военной операции против КНДР», но сделают всё возможное, чтобы «увеличить давление на Северную Корею, если ее власти не изменят свою позицию» и не откажутся от ракетной и ядерной программ.

Кроме того, по словам Торнтон, Вашингтон продолжает давление на зарубежные компании, которые могут вести бизнес с Пхеньяном, с целью «прервать финансовые потоки в КНДР».

Агентство напоминает, что в июне Белый дом объявили о намерении внести в санкционный лист китайский Bank of Dandong в связи с тем, что он «действует как проводник для незаконной северокорейской финансовой деятельности».

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 13

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  1. Самаритянин Сегодня, 11:41
    Кроме смеха, эмоций нет laughing
    То, что Вашингтон запретил своим гражданам и организациям иметь дело с Внешторгбанком КНДР, не окажет особого влияния на Северную Корею. Объем экономических отношений двух стран незначителен: двусторонний товарооборот за 2011 налоговый год в США составил лишь 38 млн. долл. (менее 1% внешнего товарооборота КНДР).
    Самаритянин
    1. pjastolov Сегодня, 11:46
      также ответила утвердительно на уточняющий вопрос о подготовке санкций в отношении китайских компаний.
      а как китайцы предложат выкупить матрасам все их гособлигации, тогда что? recourse
      pjastolov
      1. Гардамир Сегодня, 12:29
        [quote]китайцы предложат выкупить матрасам все их гособлигации, /quote]зачем им это, что б лично вас порадовать?
        Гардамир
        1. pjastolov Сегодня, 12:31
          что б лично вас порадовать?
          и, если не секрет, чем?
          pjastolov
          1. Гардамир Сегодня, 12:50
            не секрет
            Просто здесь много обсуждений на тему, что китайцы назло своей стране кинутся наказывать Америку, поддерживать Россию или ещё что-то в этом же духе.
            Гардамир
            1. pjastolov Сегодня, 12:54
              А вы статью и мой коммент внимательно прочитали? для вас цитирую еще раз
              ответила утвердительно на уточняющий вопрос о подготовке санкций в отношении китайских компаний.
              pjastolov
    2. ser-pov Сегодня, 12:37
      [/quote]Я не могу сказать точно, но вы узнаете что-то довольно скоро[quote]

      Не захлебнитесь сами от собственной значимости-"санкционные изоляторы"... fellow
      Нам в принципе уже терять нечего, все санкции мы уже получили, можем и помочь КНДР... yes
      ser-pov
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:25
        Цитата: ser-pov
        Нам в принципе уже терять нечего, все санкции мы уже получили, можем и помочь КНДР...

        Дык,это нам с персами и корейцами групповую "пришили". Теперь Киму прицепом "шьют" поддержку террористов. "Только он в полной несознанке, ни на что не колется..."(с) laughing
        Paranoid50
  2. Flinky Сегодня, 11:49
    Продолжают самообматываться изолентой. Ну, Б-г в помощь.
    Flinky
  3. Костадинов Сегодня, 11:58
    В скором времени администрация США представит новые санкции в связи с деятельностью КНДР в области ракетных и ядерных испытаний

    Так держат - надо больше и лучше санкции. Спасибо администрации США - так для КНДР будет легче закончить ракетние и ядерние испитания.
    Костадинов
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    А в КНДР так испугались, что решили тотчас свернуть все свои программы. Американские санкции для КНДР - слова на ветер. Они под этими санкциями уже более 60 лет.
    rotmistr60
  5. павлентий Сегодня, 13:05
    Фраза и.о. помощника - верх гениальности и осведомленности))
    павлентий
  6. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:22
    Почему бы не помочь КНДР в создании компактной термоядерной бомбы ? Можно продать корейцам партию импульсных нейтронных инициаторов и другие сложные компоненты заряда, что значительно ускорит их ядерную программу.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
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