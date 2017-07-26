Госдеп: российская дипсобственность в США использовалась в «злонамеренных» целях

Переговоры продолжаются. Как вы знаете, (замгоссекретаря) Том Шеннон провел переговоры со своим коллегой (из РФ). Никакого решения не было принято. Мы знаем, что они (здания) были вовлечены в злонамеренные действия здесь, в США. Россия в любом случае по-прежнему ими владеет. Но мы имеем право заставить людей покинуть их, поскольку эта активность имела место,

Вопрос о возврате России дипсобственности в США пока не решен, американскую сторону не устраивает, что эти здания использовались Москвой для «злонамеренных действий», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науерт.сказала Науерт.Напомним, в конце 2016 года администрация Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал изъятие этих зданий «грабежом» и выразил мнение, что администрация Обамы пошла на такой шаг, чтобы сделать «совершенно невыносимой» работу нового хозяина Белого дома Дональда Трампа и его команды. Он также заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.