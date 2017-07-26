Госдеп: российская дипсобственность в США использовалась в «злонамеренных» целях
Вопрос о возврате России дипсобственности в США пока не решен, американскую сторону не устраивает, что эти здания использовались Москвой для «злонамеренных действий», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науерт.
Напомним, в конце 2016 года администрация Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал изъятие этих зданий «грабежом» и выразил мнение, что администрация Обамы пошла на такой шаг, чтобы сделать «совершенно невыносимой» работу нового хозяина Белого дома Дональда Трампа и его команды. Он также заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Переговоры продолжаются. Как вы знаете, (замгоссекретаря) Том Шеннон провел переговоры со своим коллегой (из РФ). Никакого решения не было принято. Мы знаем, что они (здания) были вовлечены в злонамеренные действия здесь, в США. Россия в любом случае по-прежнему ими владеет. Но мы имеем право заставить людей покинуть их, поскольку эта активность имела место,сказала Науерт.
Напомним, в конце 2016 года администрация Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал изъятие этих зданий «грабежом» и выразил мнение, что администрация Обамы пошла на такой шаг, чтобы сделать «совершенно невыносимой» работу нового хозяина Белого дома Дональда Трампа и его команды. Он также заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Использованы фотографии: U.S. State Department
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