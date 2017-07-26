14:34 26 июля

Госдеп: российская дипсобственность в США использовалась в «злонамеренных» целях

Вопрос о возврате России дипсобственности в США пока не решен, американскую сторону не устраивает, что эти здания использовались Москвой для «злонамеренных действий», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науерт.

Госдеп: российская дипсобственность в США использовалась в «злонамеренных» целях


Переговоры продолжаются. Как вы знаете, (замгоссекретаря) Том Шеннон провел переговоры со своим коллегой (из РФ). Никакого решения не было принято. Мы знаем, что они (здания) были вовлечены в злонамеренные действия здесь, в США. Россия в любом случае по-прежнему ими владеет. Но мы имеем право заставить людей покинуть их, поскольку эта активность имела место,
сказала Науерт.


Напомним, в конце 2016 года администрация Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал изъятие этих зданий «грабежом» и выразил мнение, что администрация Обамы пошла на такой шаг, чтобы сделать «совершенно невыносимой» работу нового хозяина Белого дома Дональда Трампа и его команды. Он также заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Использованы фотографии: U.S. State Department
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. Дуплет Сегодня, 12:01
    Хватит уже причитать, арестовать всё у полосатых, а дипломатов в шею..
    Дуплет
    1. НасРать Сегодня, 12:05
      Цитата: Дуплет
      Хватит уже причитать, арестовать всё у полосатых, а дипломатов в шею..


      Это можно сделать перед выборами в России, что бы меньше воду мутили! bully

      Истерика в США поражает своим масштабом!!!! Занялись не прикрытым гоп-стопом!
      НасРать
      1. Чёрный Сегодня, 12:12
        Нас мордой об асфальт, а мы всё про переговоры.....ну не поймуут они по хорошему....только симметричный ответ
        Чёрный
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:15
          эти здания использовались Москвой для «злонамеренных действий»

          Неужели самогонку там гнали? belay laughing
          СРЦ П-15
          1. Zibelew Сегодня, 12:49
            Шашлыки жарили и водочку русскую под огурчик пили. Недели две назад, Захарова о зеркальном ответе сообщала, где же он этот ответ. Кремль сам превратил себя и Россию в посмешище,не ответив сразу в 2016, и теперь все никак не набирается духа. Тем временем США принимают новый пакет санкций, теперь по газовому сектору. А потом заберут все эти российские фонды,которые правительство скирдует в юрисдикции США.
            Zibelew
            1. cniza Сегодня, 13:09
              Цитата: НасРать
              Это можно сделать перед выборами в России, что бы меньше воду мутили! bully
              Истерика в США поражает своим масштабом!!!! Занялись не прикрытым гоп-стопом!


              Вот это правильно и скорее всего так и будет , если раньше не вернут нашу собственность.
              cniza
          2. Гардамир Сегодня, 12:58
            Неужели самогонку там гнали?
            Наверно что покруче, потому что наши могут гнать самогонку в американской тюрьме.
            http://www.vesti.ru/doc.html?id=2911376&tid=5
            4973
            Гардамир
        2. тол100в Сегодня, 12:41
          Цитата: Чёрный
          ..только симметричный ответ

          В геометрической прогрессии! Тогда поймут!
          тол100в
    2. сибиралт Сегодня, 12:09
      А слабо нам подать в американский суд? Дело то беспроигрышное.
      сибиралт
      1. Дуплет Сегодня, 12:13
        Цитата: сибиралт
        А слабо нам подать в американский суд? Дело то беспроигрышное.

        Хорошая идея, поглумиться над американским правосудием..
        Дуплет
      2. vch Сегодня, 12:27
        Не все так просто. Собственность у нас юридически не отняли, а перекрыли к ней доступ.....Американцы же то же не дураки. Перекрыть доступ, заблокировать улицы и т.д. они имеют у себя дома все права. Так, что в суде перспектив будет не так много.... Другое дело, что мы можем точно так же перекрыть доступ ко всем их дип. учреждениям..... К тому же Спасо Хаусу в Москве и т.д. Но как я понимаю, Путин не хочет сейчас делать каких либо резких шагов. Идет какая то дипломатическая игра, о которой мы даже не догадываемся.
        vch
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:33
          Идет какая то дипломатическая игра, о которой мы даже не догадываемся.


          мы не знаем что там важного в обьектах, для чего они служили и прочее. Какое оборудование туда было завезено под прикрытием посольских миссий

          только школота может думать что это были просто дачи

          да и высылать дипломатов и усложнять работу нашей контрразведки - думаю поэтому и не трогают.

          И вся их собственность и так под пристальным присмотром - искать новые пути и возможности для сканирования новых объектов в замен предыдущих...

          В общем думаю наши не дергаются с высылкой и блокированием - потому что поток получения информации из посольства сша и прочих объектов - у нас на потоке.

          А если психануть и сделать назло - значит похерить годы работы. Ну и когда такое дело можно слить на "благородство" - так вообще вариант беспроигрышный

          Кто их знает, кого наша разведка завербовала - новые люди всегда плохо. Работа ведется, мешать не надо.

          Хорошо что Путин имеет отношение к разведке - эмоции не мешают делать дела

          с-т Petrov
          1. Дуплет Сегодня, 13:05
            Цитата: с-т Petrov
            Хорошо что Путин имеет отношение к разведке - эмоции не мешают делать дела

            Да, всё что не делает Путин- это гениально! Он мудр и всё знает, а люди они не далеки.. На самом деле, просто сцут, ибо элита наша, держит деньги и недвижимость у врага и гос-во, к стати тоже. И не хотят, раздувать конфликт, а то и до их собственности доберутся. Вот и вся гениальность.. И с ДНР и ЛНР такая же ситуация.. Вы можете себе представить, что бы при СССР на наших границах такая фигня была? Нет. А почему?
            Дуплет
            1. sogdy Сегодня, 13:25
              Цитата: Дуплет
              Вы можете себе представить, что бы при СССР на наших границах такая фигня была?

              Ну вот, уже и до границ договорился.
              Ну ты давай, бредь дальше.
              sogdy
            2. с-т Petrov Сегодня, 13:27
              Да, всё что не делает Путин- это гениально! Он мудр и всё знает, а люди они не далеки..


              прежде чем судить надо обладать информацией. Вашу информацию вам подают СМИ разнообразные, ВО и прочие источники - где сидят люди в офисах и перепечатывают разное

              У Путина источники такие, к которым доступа никогда у Вас не будет

              Но вы судите. И это забавно.
              с-т Petrov
              1. урман Сегодня, 13:41
                Цитата: с-т Petrov
                ВО и прочие источники - где сидят люди в офисах и перепечатывают разное

                Вот админы ВО часов 20 назад и отличились, муть какую то бандеровскую перепечатали, о том как доблестные украинские нацики предотвратили войну в Крыму в 91-92 годах.
                И быстренько закрыли коменты , к чернухе которую сами и разместили.
                Я то думал ВО патриотичный сайт.
                А сейчас меня терзают смутные сомнения насчёт здешних админов.
                урман
                1. с-т Petrov Сегодня, 13:58
                  Я то думал ВО патриотичный сайт.


                  хаха. Не думайте так - расстроитесь только лишний раз.

                  Потому что нужен рейтинг и посещения. Любой здравомыслящий человек, который занимается делом, столкнется с моментом - когда либо принципы, либо дело.

                  Если писать только про патриотизм и про ура - половина публики съедет.

                  Поэтому для оптимальной работы всего сайта - нужна и грязь тоже

                  В мире без зла бы никто не понял где добро. Так что все как надо. Все как в жизни и полный плюрализм мнений.

                  Из-за этого и в мире все гуано. Но мы люди такие. Каждый смотрит на ситуацию со своей колокольни.

                  Можно бы было стрелять по интернету - тут бы уже было парочка укрепрайонов и пули бы свистели в каждой из тем)

                  с-т Petrov
            3. с-т Petrov Сегодня, 14:02
              Вы можете себе представить, что бы при СССР на наших границах такая фигня была? Нет. А почему?


              умный не будет сравнивать СССР и РФ. Это как спрашивать почему человек с одним пальцем на руке, не может сделать то, что другой сделает рукой с 5 пальцами.

              Японцев больше чем нас. Всех. Вместе взятых.
              с-т Petrov
        2. Гардамир Сегодня, 13:05
          мы даже не догадываемся.
          Шо опять хитрый план? Перестаньте.
          Гардамир
          1. Дуплет Сегодня, 13:07
            Цитата: Гардамир
            мы даже не догадываемся.
            Шо опять хитрый план? Перестаньте.

            Конечно)) хахах
            Дуплет
          2. с-т Petrov Сегодня, 13:26
            ну я понимаю что у некоторых в голове управлять государством и писать посты - плюс минус одно и тоже.

            И конечно в геополитике нет хитрых планов и многоходовок - все прямолинейно как у машинистов. ага
            с-т Petrov
        3. МВГ Сегодня, 13:13
          Ага. Огородить бетонным забором их представительства и залить бетоном под обрез забора )))))
          МВГ
      3. den3080 Сегодня, 13:25
        Подавайте, так и быть!
        den3080
  2. pjastolov Сегодня, 12:02
    Россия в любом случае по-прежнему ими владеет. Но мы имеем право заставить людей покинуть их
    пора уже заставить матрасов покинуть все свои здания, сколько уже можно, а как у мамочки на улицу просимся am
    pjastolov
    1. Подрезчик Сегодня, 12:16
      А-а-а, понятно, дети и жены посольских работников "злонамеренно" вмешивались в выборы президента США путем хакерских атак с территории посольской дачи! wink Вот у них маргарин в головах!!! fool
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 12:23
        "злонамеренно" вмешивались в выборы
        на участки для голосования водку подвозили laughing привет Александр hi
        pjastolov
        1. Подрезчик Сегодня, 12:40
          Володя, приветствую! hi Водка называлась "Русская" с нарисованными тремя богатырями. Жены дипкорпуса раздавали фотографии Трампа в Москве с женщинами легкого поведения, а дети (злонамеренный ужас!) водили хороводы с песней "...из лесу елочку взяли мы домой!" тем самым намекая на вербовку будущего американского президента! lol Не маргарин, Кока-Кола плюхается в головах...
          Подрезчик
          1. pjastolov Сегодня, 12:56
            Кока-Кола плюхается в головах...
            вообще как то обо этом не подумал, кока-кола ржавчину разъедает, точно good
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 13:11
              Её лучше вместо пестицидов и гербицидов использовать.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 13:18
                Её лучше вместо пестицидов и гербицидов использовать
                не поверишь - они её пьют laughing
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 13:21
                  Знаю , сам видел , а потом "вырастают" вширь , как телепузики.
                  cniza
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:03
    российская дипсобственность в США использовалась в «злонамеренных» целях

    Как зловеще-интригующе звучит. Наверное кокаин расфасовывали для встреч с американской элитой?
    rotmistr60
    1. To be or not to be Сегодня, 12:17
      Это американская подсказка Российскому МИДу как забирать американскую собственность особенно в регионах России . ..
      To be or not to be
  4. лесовозник Сегодня, 12:03
    А они для каких? Майданы всякие у нас готовят , разных там навально-анальных финансируют.
    лесовозник
    1. Дуплет Сегодня, 12:05
      Цитата: лесовозник
      А они для каких? Майданы всякие у нас готовят , разных там навально-анальных финансируют.

      Мне видится, что Навального не только госдеп финансирует, возможно и Димон денег подкидывает..
      Дуплет
      1. 3officer Сегодня, 12:17
        Цитата: Дуплет
        и Димон денег подкидывает..

        Он не только недимон но еще и мазохист laughing "Леха на те еще деньжат..разоблачи меня полностью wassat
        3officer
        1. Дуплет Сегодня, 12:22
          Цитата: 3officer
          Цитата: Дуплет
          и Димон денег подкидывает..

          Он не только недимон но еще и мазохист laughing "Леха на те еще деньжат..разоблачи меня полностью wassat

          А толку то, от разоблачений. Пошумели и всё на этом, внимание народа от проблем реальных отвлекают. Да и про суд, что то не слышно, вроде Усманов на него подал и тишина) Видно Навальный то, правду раскопал, ну точнее госдеп ему подсказал.
          Дуплет
          1. Б.Т.В. Сегодня, 12:36
            Цитата: Дуплет
            Да и про суд, что то не слышно, вроде Усманов на него подал и тишина)


            Усманов выиграл суд.
            Б.Т.В.
  5. soroKING Сегодня, 12:05
    "злонамеренные действия"
    жарили шашлыки, пили водку и пели Дорогая моя столица, золотая моя Москва wassat drinks
    soroKING
  6. Стройбат запаса Сегодня, 12:06
    У нас в Екатеринбурге здание посольства матрасии используется в злонамеренных целях. Там сидят матрасные "дипломаты" (чемоданы ...) и подкармливают либерастню. Отсюда и ёлкин-центр и транспортная реформа, которую отдали на откуп паре-тройке салаг 20-25 лет, которые в этом посольстве нередкие гости.
    Стройбат запаса
    1. sabakina Сегодня, 12:40
      Если судить по сегодняшней статье про Польшу и ООН, они вас хотят сделать независимым государством и принять в ООН в качестве учредителя. Гоните их поганой метлой.
      sabakina
  7. atakan Сегодня, 12:07
    ну что за бред ?
    давайте уже следующую новость , эта родилась мёртвой.
    atakan
  8. Василенко Владимир Сегодня, 12:16
    Цитата: Госдеп
    российская дипсобственность в США использовалась в «злонамеренных» целях
    исходя из этого постулата, поскольку все действия дипкорпуса сша в РФ направлены в том или ином виде на подрыв существующего строя можно сказать, что "дипсобственность США в РФ используется в «злонамеренных» целях" и ...
    Василенко Владимир
  9. pvv113 Сегодня, 12:16
    Москва оставляет за собой право на ответные меры.

    Может уже пора не заявления делать, а принимать соответствующие ответные меры?
    pvv113
    1. sogdy Сегодня, 13:33
      Куда-то торопишься?
      Боишься недонести?
      sogdy
  10. Ingvar0401 Сегодня, 12:19
    А с какой радости их должно волновать чем мы там занимались? Наша собственность - можем хоть бордель открыть
    Ingvar0401
    1. Василенко Владимир Сегодня, 12:29
      бордель не можем, УК РФ запрещено hi
      УК РФ, Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
      Василенко Владимир
      1. nikolaev Сегодня, 13:02
        привет. Увод в сторону?
        nikolaev
        1. nikolaev Сегодня, 13:04
          Это С.Демьяненко
          nikolaev
  11. Alex66 Сегодня, 12:20
    Кто много говорит, тот мало делает, вот китайцы мне в этом плане больше нравятся, делают себе свои дела потихому, а говорить начинают, только тогда, когда молчать уже нельзя. Пора бы и ущипнуть сша для начала.
    Alex66
  12. Const Сегодня, 12:26
    Надо бы подумать, как сотрудникам дипмиссии США ограничить возможность отдыха и свободных перемещений на территории нашей страны. Выделить им путь, от щедрот наших, мимо красот наших, "кабинет - квартира" и назад.
    Const
    1. sogdy Сегодня, 13:46
      Ну как бы все претензии и начались с того, что ихним "внештатникам" ограничили круг общения, а потом и свободное перемещение.
      Запретили "лекции читать" без рабочей визы. Колледжи Хаббарда позакрывали на "надуманных" основаниях - типа не образованием там занимаются.
      А вообще - американцы пытаются полностью прекратить въезд наших дипломатов и общественников в США - там ООН, ЮНЕСКО и много более мелких организаций.
      sogdy
  13. hohkn Сегодня, 12:27
    американскую сторону не устраивает, что эти здания использовались Москвой для «злонамеренных действий»

    Можно подумать, что полосатики в России белые и пушистые, используют свои здания исключительно для блага России.
    Д.Б. (с) Лавров С.В.
    hohkn
    1. Zibelew Сегодня, 12:55
      Надо думать, в американском консульстве в Екатеринбурге поселилась сама добродетель!
      Zibelew
  14. sabakina Сегодня, 12:34
    американскую сторону не устраивает, что эти здания использовались Москвой для «злонамеренных действий»,

    Анекдот про Штирлица и парашют?
    sabakina
  15. Starik72 Сегодня, 12:47
    Эх РОССИЯНЕ ! ВАС откровенно называют ВРАГАМИ, АГРЕССОРАМИ и ОКУПАНТАМИ, ваших людей,США арестовывает по всему миру, и сажает в тюрьмы,ОБЪЯВЛЯЮТ САНКЦИИ, а ВЫ сидите сюсюкаете, и глотаете слюни,жуёте сопли. МОЖЕТ ХВАТИТ ,пора переходить к открытым действенным мерам. РОССИЯ САМОДОСТАТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО !!! БУДЬТЕ ГОРДЫМИ, не живите по принципу : ПАНА КЛЯНУТ, А ОН ТОЛСТЕЕТ !
    Starik72
    1. ser-pov Сегодня, 12:55
      [/quote]Эх РОССИЯНЕ ! ВАС откровенно называют ВРАГАМИ, АГРЕССОРАМИ и ОКУПАНТАМИ, ваших людей,США арестовывает по всему миру, и сажает в тюрьмы,ОБЪЯВЛЯЮТ САНКЦИИ, а ВЫ сидите сюсюкаете, и глотаете слюни,жуёте сопли. МОЖЕТ ХВАТИТ ,пора переходить к открытым действенным мерам. РОССИЯ САМОДОСТАТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО !!! БУДЬТЕ ГОРДЫМИ, не живите по принципу : ПАНА КЛЯНУТ, А ОН ТОЛСТЕЕТ ![quote]

      Месть-это блюдо, которое подается холодным... Мы медленно спустимся с горы и окучим все стадо... fellow
      ser-pov
    2. sogdy Сегодня, 13:56
      Естъ, что предлагать - предлагай. Посмотрим, посмеемся.

      Там, чуть северо-восточнее БАМа, поместится вся Европа. Да и проплаченные белорусы войдут. Батька с удовольствием их сплавит.
      Так что посмотри карту: оно может и не стоит скакать?
      sogdy
    3. с-т Petrov Сегодня, 14:06
      от РФ соскочили все "братские республики" и теперь можно и на амбразуру россиян)

      Вы самые близкие к нам люди - и то отвернулись от нас. И не жмете своего царя чтоб русские воссоединились

      а ВЫ сидите сюсюкаете, и глотаете слюни,жуёте сопли.


      трудно делать по-другому, когда типа союзник - не признает Крым, не поддерживает РФ в конфликте с Грузией и прочее прочее

      И это типа союзник. А есть еще 200 стран

      с-т Petrov
  16. nikolaev Сегодня, 12:49
    ГД СЩА не может представить как может быть по - другому: ведь госдеп всегда использовал дипсобственность в злонамеренных целях - так же , вероятнее всего, ведет себя и Россия
    nikolaev
  17. Беляш Сегодня, 12:51
    Без дач и ни туды, и ни суды. Остальные санкции не так интересны.
    Беляш
    1. pjastolov Сегодня, 13:21
      Лучше бы личные счета отжали, и отбили бы охоту грабить Россию и вкладываться в матрасию hi
      pjastolov
    2. sogdy Сегодня, 14:01
      Странные люди - ни об чем не знают, а всем советуют.
      "Дипломатические дачи" - место ведения переговоров.
      sogdy
      1. Беляш Сегодня, 14:04
        Цитата: sogdy
        Странные люди - ни об чем не знают, а всем советуют

        я всегда так делаю
        что знаю, думаю, то и говорю
        Беляш
  18. МВГ Сегодня, 13:09
    "Мы знаем, что они (здания) были вовлечены в злонамеренные действия здесь, в США." - днем здания исполняют свои прямые функции, а по ночам бегают по США и совершают всякие противоправные действия? Так, что ли? Заявления в лучших традициях наивно-тупых заявлений Госдепа. Псакинг в действии )))))
    МВГ
  19. arnulla Сегодня, 13:11
    Ждем от нашего мида и гаранта пятитысячное китайское предупреждение...)))
    arnulla
    1. den3080 Сегодня, 13:28
      с выражением глубокой обеспокоенности в том, что... ну и так далее
      den3080
    2. sogdy Сегодня, 14:04
      Цитата: arnulla
      Мы их прекрасно наблюдаем в сми.Причем многие из них и стесняются об этом вещать.Раньше продавались за колбасу,джинсы,макдональдсы там разные,за туалетную бумагу наконец.Так что никуда от такого явления не деться-были ,есть и будут

      Не уподобляйся.
      sogdy
  20. Berg Berg Сегодня, 14:10
    И где ответные меры !? Может мешают банковские счета за границей ? Ждём адекватного ответа .
    Berg Berg
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