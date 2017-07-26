14:34 26 июля

В ЦВО создадут новый артдивизион большой мощности

В Оренбургской области будет создан дивизион большой мощности, на вооружение которого будут переданы тяжелые самоходные минометы, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

В ЦВО создадут новый артдивизион большой мощности


Формирование нового подразделения планируется завершить до конца года, основу его вооружения составят тяжелые самоходные минометы 2С4"Тюльпан",
говорится в релизе.


В пресс-службе отметили, что дивизион «усилит боевые возможности артиллерийского соединения округа».

2С4 Тюльпан" – 240-миллиметровый самоходный миномет разработки уральского предприятия «Трансмаш» в Екатеринбурге.

Он «предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня», добавили в округе.

Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 километров, активно-реактивным – до 20. Благодаря 520-сильному дизельному двигателю установка развивает скорость 62 километра в час.

Использованы фотографии: http://www.avtoexport.cz
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Комментарии 23

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  1. 3officer Сегодня, 13:04
    2С4 Тюльпан" – 240-миллиметровый самоходный миномет разработки уральского предприятия «Трансмаш» в Екатеринбурге.
    Это новые или сняли с консервации?
    3officer
    1. Zibelew Сегодня, 13:06
      "Цветочек" с хранения. Самоходный миномет 2С4 является единственным в мире минометом такого калибра.
      Zibelew
      1. Вадим237 Сегодня, 13:16
        Для этого миномёта, новые активно реактивные мины нужно создавать, с дальностью стрельбы 30 километров.
        Вадим237
    2. alexmach Сегодня, 14:15
      Да конечно с консервации. Или переведут откуда-нибудь.
      alexmach
  2. kolkulon Сегодня, 13:10
    И пяток "Конденсаторов".Вот это бы была моща.
    kolkulon
    1. Zibelew Сегодня, 13:20
      Мощь это бог войны "Ока" - 420 мм ядерный миномёт fellow А "Тюльпан" так - местность почистить smile
      Zibelew
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:04
        Цитата: Zibelew
        Ока" - 420 мм ядерный миномёт fellow
        Вот они, две "мелкашки" laughing
        Paranoid50
  3. Zaurbek Сегодня, 13:11
    Тюльпан бы осовременить и сделать на современном уровне из современных материалов с компьютером для расчета поправок. С таким боеприпасом и повышенной точностью - сказка просто
    Zaurbek
    1. Маз Сегодня, 13:31
      Ага , вбухать кучу бабок на разработку и доводку, притом что этот, почти за бесплатно, кладёт мины весом в 2 пуда взрывчатки с точностью стрельбы - плюс-минус пять метров. Для поддержки пехоты в Сирии, как раз самое то. 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения укреплённых зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

      В основной боекомплект миномёта 2Б8 входят фугасные мины 53-Ф-864 с максимальной дальностью стрельбы в 9,65 км, а также активно-реактивные мины 3Ф2 с максимальной дальностью стрельбы в 19,69 км. В 1982 году на вооружение 2С4 был принят корректируемый снаряд «Смельчак». Кроме того, для 240-мм миномётов М-240 и 2С4 разработаны: зажигательные мины «Сайда», снаряжённые напалмом и образующие устойчивые очаги возгорания на площади 7850 м² вокруг центра разрыва снаряда, кассетные мины «Нерпа», снаряжённые осколочно-фугасными боевыми элементами 3ОФ16, ядерные снаряды мощностью 2 килотонны в обычном и активно-реактивном варианте, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата». Максимальная скорострельность при угле возвышения 60° и среднем положении ствола — 1 выстрел за 62 секунды
      Маз
      1. stalkerwalker Сегодня, 13:36
        Цитата: Маз
        Для поддержки пехоты в Сирии, как раз самое то

        У меня таки предчувствие, шо цель гораздо ближе..... wassat
        stalkerwalker
      2. Лопатов Сегодня, 13:57
        Цитата: Маз
        Ага , вбухать кучу бабок на разработку и доводку, притом что этот, почти за бесплатно, кладёт мины весом в 2 пуда взрывчатки с точностью стрельбы - плюс-минус пять метров.

        Вот только цена этого "почти за бесплатно" весьма высока. И "Смельчаки", которые наклепали при СССР, уже заканчиваются.
        А при стрельбе обычными точность не особо велика. Плюс очень низкая скорострельность.
        Лопатов
      3. Zaurbek Сегодня, 14:05
        А какую кучу денег вбухать? Шасси есть (разве, что дизель новый поставить) СУО на всех артсистемах одинаковое , ствол на современных станках и з современных сплавов сделать...это модернизация скорее. А по мощности и точности практически замена авиации (с учетом применения БПЛА)
        Zaurbek
  4. Хаджи Мурат Сегодня, 13:21
    Это уже второй дивизион Тюльпанов в России.Их снимают с консервации,Шойгу об этом говорил в прошлом году
    Хаджи Мурат
    1. stalkerwalker Сегодня, 13:33
      Цитата: Хаджи Мурат
      Это уже второй дивизион Тюльпанов в России.Их снимают с консервации,Шойгу об этом говорил в прошлом году

      Ну очень интересно - на каком участке "фронта" будет сосредоточена эта неимоверная мощь? Кто попадёт "под раздачу гостинцев"?
      lol
      stalkerwalker
    2. Paranoid50 Сегодня, 14:08
      Цитата: Хаджи Мурат
      Это уже второй дивизион Тюльпанов в России.Их снимают с консервации,

      И не только их. Так же в войска поступают САУ 2с7"Пион" и 2с7м"Малка", 203 мм. Там тоже "хитрый" боеприпас имеется. yes
      Paranoid50
  5. Zomanus Сегодня, 13:22
    Интересно, боеприпасы к "Тюльпану" еще изготавливаем?
    Или может создаются подразделения что бы отстрелять остатки боекомплекта и списать.
    Потому как понятно, что такие штуки сейчас очень уязвимы.
    Zomanus
  6. К-50 Сегодня, 13:24
    Если выполнить такой же, но по крупнее, на современной технологической базе и калибр взять этак под 300 мм с боеприпасом под 350 кг гексогена и обкатать на бармалеях. recourse
    Вони правда поднимется о "бесчеловечных русских". Хотя с другой стороны, не нас рать ли нам на их вопли?
    Главное чтобы польза была. yes
    К-50
    1. Лопатов Сегодня, 14:12
      Цитата: К-50
      Если выполнить такой же, но по крупнее, на современной технологической базе и калибр взять этак под 300 мм с боеприпасом под 350 кг гексогена и обкатать на бармалеях.

      Избыточно. Лучше поступить по-ирански. Взять 160-мм миномёт и уменьшить длину ствола для повышения мобильности
      Лопатов
  7. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:30
    Давно пора опробовать это изделие по прямому назначению. 240 мм мина одним попаданием разворотит блиндаж или блокпост, не оставив ни единого шанса противнику на выживание. 2С4 в сочетании со спецбоеприпасами способна очень быстро уничтожить враждебную фауну в заданном квадрате.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  8. Proton Сегодня, 13:55
    Этот цветочек, кроме всего прочего, ядерными зарядами пуляется,вот для чего его с хранения снимают angry и в войска.
    Proton
    1. Zaurbek Сегодня, 14:05
      Не хотел бы я быть в том расчете, который стреляет спецбоеприпасом из миномета... bully
      Zaurbek
    2. Лопатов Сегодня, 14:08
      Ядерным?
      Максимальная дальность стрельбы ОФ миной на заряде "особом"- 9700 метров. Страшновато ядерным... 8)))
      Лопатов
  9. vagus Сегодня, 14:07
    Опыт применения был в первую чеченскую. Когда из старых панельных пяти этажных домов делали огневые точки . Один выстрел " Смельчака" из тюльпана складывал дом обьемным подрывом боеприса из подвала.
    vagus
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