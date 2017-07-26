В ЦВО создадут новый артдивизион большой мощности
В Оренбургской области будет создан дивизион большой мощности, на вооружение которого будут переданы тяжелые самоходные минометы, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Центрального военного округа.
В пресс-службе отметили, что дивизион «усилит боевые возможности артиллерийского соединения округа».
2С4 Тюльпан" – 240-миллиметровый самоходный миномет разработки уральского предприятия «Трансмаш» в Екатеринбурге.
Он «предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня», добавили в округе.
Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 километров, активно-реактивным – до 20. Благодаря 520-сильному дизельному двигателю установка развивает скорость 62 километра в час.
Формирование нового подразделения планируется завершить до конца года, основу его вооружения составят тяжелые самоходные минометы 2С4"Тюльпан",говорится в релизе.
В пресс-службе отметили, что дивизион «усилит боевые возможности артиллерийского соединения округа».
2С4 Тюльпан" – 240-миллиметровый самоходный миномет разработки уральского предприятия «Трансмаш» в Екатеринбурге.
Он «предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня», добавили в округе.
Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 километров, активно-реактивным – до 20. Благодаря 520-сильному дизельному двигателю установка развивает скорость 62 километра в час.
Использованы фотографии: http://www.avtoexport.cz
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