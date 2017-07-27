В энергетической мировой войне победят русские
Палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект, чьей основной целью является усиление санкций против российской экономики. От новых санкций, если закон подпишет президент Трамп, могут пострадать проекты «Газпрома», в т. ч. «Северный поток 2». Фактически развязана мировая энергетическая война. Интересно, что некоторые иностранные эксперты предсказывают победу в ней России.
Палатой представителей США одобрен законопроект, усиливающий санкции в отношении России (как физических лиц, так и целых отраслей экономики), а заодно определяющий запретительные меры в отношении Ирана и КНДР. Документ был одобрен почти единогласно: всего три человека проголосовали «против».
Закон был одобрен подавляющим числом голосов, сообщает радио «Свобода» : 419 — «за», только 3 — «против». Билль узаконивает санкции, введённые ранее указами президента США в ответ «на аннексию Россией Крыма, действия на востоке Украины и вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию». Режим санкций расширяется: президент обязывается ввести новые санкции против граждан РФ, уличённых в причастности к «активной деятельности, подрывающей кибербезопасность граждан, демократических институтов или правительств по заданию правительства Российской Федерации».
Столь дружное голосование конгрессменов, однако, пока не означает однозначного полного одобрения: на следующем этапе, отмечает «РБК» , законопроект вернётся в сенат, где представители обеих партий ранее поддержали изменения в документе (были одобрены голосами 98 из 100 сенаторов 15 июня, но с процедурными нарушениями). Сроки нового голосования сенаторов пока не установлены.
Законопроект направлен на ужесточение ограничений в области передачи американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководных территориях, арктическом шельфе и в сланцах. До сих пор соответствующие ограничительные меры действовали в отношении проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и «ЛУКойла», то теперь его предлагается распространить на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» (от 33%).
От новых санкций США, если они будут одобрены в Белом доме, могут пострадать восемь проектов с участием российских и европейских компаний: «Балтийский СПГ» («Газпром» и «Shell»), «Голубой поток» («Газпром» и «Eni»), трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума («Роснефть», «Shell», «Eni»), «Северный поток» и «Северный поток 2» («Газпром» и европейские компании), расширение завода СПГ «Сахалин 2» («Газпром» и «Shell»), Южно-Кавказский газопровод и месторождение Шах-Дениз («ЛУКойл» и «BP»), месторождение Зохр на шельфе Средиземного моря («Роснефть», «BP», «Eni» и др.).
Устанавливается запрет на вложение средств в проекты РФ по трубопроводному экспорту энергоресурсов и предоставление для них товаров, услуг и технологий, если стоимость каждой из них в отдельности превышает 1 млн. долл., или же их агрегированная стоимость превышает 5 млн. долл. в течение года.
Американские санкции, прописанные в документе, направлены также на ограничение сделок с участием военных ведомств России и сделок в области трубопроводного экспорта энергоресурсов. Сюда законодатели отнесли запрет на доступ к кредитам или гарантиям Экспортно-импортного банка США и ограничения на кредиты от финансовых организаций США. В списке присутствуют также запреты на получение государственных контрактов, на инвестирование в ценные бумаги учреждений, находящихся под санкциями, и прописана экстрадиция сотрудников соответствующих компаний из США. Санкции, относящиеся к российским спецслужбам, коснутся физических и юридических лиц, совершающих «существенные транзакции» с Главным управлением Генштаба Вооружённых сил РФ, ФСБ и другими структурами, отвечающими за разведку или оборону.
Документ предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с государственным имуществом РФ, если объём инвестиций при соответствующих сделках превышает 10 млн. долл. в год и «способствует незаконному обогащению чиновников, их приближённых или родственников», отмечает «РБК».
Предусмотрены и санкции против финансовых учреждений РФ и их сотрудников, которые помогают сирийскому президенту Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения и ракетный потенциал.
Наконец, новый законопроект нацелен на наказание физических лиц, подозреваемых в причастности к кибератакам учреждения США. Этим лицам закроют возможность въезда в США, аннулируют открытые визы, а активы их заморозят.
Ограничительные меры могут быть введены не ранее чем через 60 дней после подписания законопроекта президентом.
Небывалое партийное единение царит в США: и республиканцы, и демократы приветствовали почти единодушное решение членов Палаты представителей. Конгресс США предпринял этот решительный шаг «в критический момент, когда наши союзники не понимают, какова позиция администрации в отношении российской агрессии», цитирует «Свобода» Стени Хоера, одного из руководителей демократического меньшинства в американском конгрессе.
По словам этого конгрессмена, законодатели введут дополнительные санкции против энергетической отрасли России в том случае, если Путин и его окружение «не воспримут всерьёз сигнал о том, что они не могут и не смогут действовать по-старому».
Вторит Хоеру и спикер Палаты представителей Пол Райан. По его словам, с помощью нового закона Вашингтон «затягивает гайки в отношении самых опасных противников Соединённых Штатов с тем, чтобы обеспечить безопасность американцев».
В Европе, однако, санкционные решения конгрессменов не приветствуют.
«Санкционный» законопроект санкций вызвал большое беспокойство в ЕС. В британской газете «The Financial Times» приводится мнение Жан-Клода Юнкера (Jean-Claude Juncker). Председатель Еврокомиссии считает, что следует безотлагательно обсудить будущий ответ ЕС на меры, которые в США скоро могут одобрить на самом высшем уровне.
Среди вариантов «ответа» Европы — требование от мистера Трампа «публичного или письменного заверения» в том, что новые санкции никак не затронут интересов Евросоюза.
Следующий вариант — признать ограничительные меры Вашингтона на территории Евросоюза недействительными. Этот вариант может коснуться только тех санкций, которые не соответствуют интересам европейских государств, в том числе не соответствуют интересам энергетических компаний, находящихся в Европе и имеющих с Россией совместные проекты.
Ещё один вариант — некие «ответные меры», которые не противоречат «требованиям ВТО». Об обсуждении этого варианта пока нет сведений.
В России считают, что новые санкции США могут причинить неудобства не только ЕС, но и американским компаниям. Об этом сказал Владимир Джабаров, первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.
«Трудно сказать, — приводит его слова «Лайф» , — насколько жёсткими будут ответные меры Евросоюза. Даже американские компании недовольны. Конгрессмены в таком запале, в таком раже потеряли все берега, как мне кажется. Это беспрецедентный пакет санкций со времён холодной войны, по сути, вся внешняя политика переходит под контроль конгресса. Не американский президент определяет отношения с нашей страной, а конгресс».
Что касается Евросоюза, то санкции здесь направлены на изгнание России с энергетического рынка Европы: «США вводят санкции, чтобы вытянуть Россию с энергетического рынка Европы. Они будут предлагать свой газ, свою нефть. Немцы, в частности, как основные потребители нашего газа по «Северному потоку», понимают, что их просто заставят платить больше. Но во имя чего? Чтобы американская экономика процветала в ущерб немецкой и вообще европейской?»
Любопытно, что некоторые западные эксперты предсказывают победу в войне вовсе не США. Победит Россия.
Как пишет в журнале «Форбс» обозреватель Кеннет Рапоза, русские «намерены выиграть газовую войну».
Стол мощная воля к победе объясняется просто: у США нет ни конкурентоспособной цены, ни необходимо количества СПГ для поставок в Европу. Сжиженный газ из США подходит лишь для поставок в Латинскую Америку — там на него «лучшая цена».
Трамп может говорить что угодно, с иронией отмечает журналист, но в прошлом году Россия экспортировала 200 миллионов кубометров газа, а США — 5 миллионов.
Вот почему русские победят.
В Европе Трампу придётся нелегко и потому, что немцы и австрийцы выступают за «Северный поток 2». Австрия и Германия в лице «Газпрома» имеют надёжного партнера и не хотят, чтобы этого поставщика «вырезали» из европейского рынка при помощи санкций.
Что касается поставок в Польшу, то заявление Трампа о подписании всех необходимых бумаг «за четверть часа» энергетические эксперты называют «бравадой»: такие документы прорабатываются месяцами и годами. К тому же договоры о поставках газа заключаются между компаниями, а не между странами, и американские поставщики вовсе не подчиняются правительству США. Они делают бизнес, и поэтому газ США идёт туда, где цены на него выше, а не ниже. Это два региона: Азиатско-Тихоокеанский и Южная Америка. В Европе цены на СПГ, наоборот, низкие. И даже поляки до сих пор «любят» русский газ — у них контракт с «Газпромом» до 2022 года. И они будут покупать газ у русских, потому что он по-прежнему дешевле, чем то, что предлагают американцы.
Таким образом, добавим, даже правительство Польши, которое никто не назовёт пророссийским, понимает, что денежка счёт любит. И все разговоры об энергетической «поддержке» со стороны США, который ведёт команда Трампа и команда Дуды, пока яйца выеденного не стоят. На фоне возмущённых Германии и Австрии Варшава разыгрывает роль первейшего союзника США в Евросоюзе, но переключаться полностью на американский СПГ не спешит и она. Вот если с «Северным потоком 2» будет туго, и немцы свою позицию переменят — другой разговор. Однако пока Берлин недоволен, и недовольна санкциями и Еврокомиссия. Польша же в Европе по влиянию несопоставима с Германией.
Палатой представителей США одобрен законопроект, усиливающий санкции в отношении России (как физических лиц, так и целых отраслей экономики), а заодно определяющий запретительные меры в отношении Ирана и КНДР. Документ был одобрен почти единогласно: всего три человека проголосовали «против».
Закон был одобрен подавляющим числом голосов, сообщает радио «Свобода» : 419 — «за», только 3 — «против». Билль узаконивает санкции, введённые ранее указами президента США в ответ «на аннексию Россией Крыма, действия на востоке Украины и вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию». Режим санкций расширяется: президент обязывается ввести новые санкции против граждан РФ, уличённых в причастности к «активной деятельности, подрывающей кибербезопасность граждан, демократических институтов или правительств по заданию правительства Российской Федерации».
Столь дружное голосование конгрессменов, однако, пока не означает однозначного полного одобрения: на следующем этапе, отмечает «РБК» , законопроект вернётся в сенат, где представители обеих партий ранее поддержали изменения в документе (были одобрены голосами 98 из 100 сенаторов 15 июня, но с процедурными нарушениями). Сроки нового голосования сенаторов пока не установлены.
Законопроект направлен на ужесточение ограничений в области передачи американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководных территориях, арктическом шельфе и в сланцах. До сих пор соответствующие ограничительные меры действовали в отношении проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и «ЛУКойла», то теперь его предлагается распространить на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» (от 33%).
От новых санкций США, если они будут одобрены в Белом доме, могут пострадать восемь проектов с участием российских и европейских компаний: «Балтийский СПГ» («Газпром» и «Shell»), «Голубой поток» («Газпром» и «Eni»), трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума («Роснефть», «Shell», «Eni»), «Северный поток» и «Северный поток 2» («Газпром» и европейские компании), расширение завода СПГ «Сахалин 2» («Газпром» и «Shell»), Южно-Кавказский газопровод и месторождение Шах-Дениз («ЛУКойл» и «BP»), месторождение Зохр на шельфе Средиземного моря («Роснефть», «BP», «Eni» и др.).
Устанавливается запрет на вложение средств в проекты РФ по трубопроводному экспорту энергоресурсов и предоставление для них товаров, услуг и технологий, если стоимость каждой из них в отдельности превышает 1 млн. долл., или же их агрегированная стоимость превышает 5 млн. долл. в течение года.
Американские санкции, прописанные в документе, направлены также на ограничение сделок с участием военных ведомств России и сделок в области трубопроводного экспорта энергоресурсов. Сюда законодатели отнесли запрет на доступ к кредитам или гарантиям Экспортно-импортного банка США и ограничения на кредиты от финансовых организаций США. В списке присутствуют также запреты на получение государственных контрактов, на инвестирование в ценные бумаги учреждений, находящихся под санкциями, и прописана экстрадиция сотрудников соответствующих компаний из США. Санкции, относящиеся к российским спецслужбам, коснутся физических и юридических лиц, совершающих «существенные транзакции» с Главным управлением Генштаба Вооружённых сил РФ, ФСБ и другими структурами, отвечающими за разведку или оборону.
Документ предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с государственным имуществом РФ, если объём инвестиций при соответствующих сделках превышает 10 млн. долл. в год и «способствует незаконному обогащению чиновников, их приближённых или родственников», отмечает «РБК».
Предусмотрены и санкции против финансовых учреждений РФ и их сотрудников, которые помогают сирийскому президенту Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения и ракетный потенциал.
Наконец, новый законопроект нацелен на наказание физических лиц, подозреваемых в причастности к кибератакам учреждения США. Этим лицам закроют возможность въезда в США, аннулируют открытые визы, а активы их заморозят.
Ограничительные меры могут быть введены не ранее чем через 60 дней после подписания законопроекта президентом.
Небывалое партийное единение царит в США: и республиканцы, и демократы приветствовали почти единодушное решение членов Палаты представителей. Конгресс США предпринял этот решительный шаг «в критический момент, когда наши союзники не понимают, какова позиция администрации в отношении российской агрессии», цитирует «Свобода» Стени Хоера, одного из руководителей демократического меньшинства в американском конгрессе.
По словам этого конгрессмена, законодатели введут дополнительные санкции против энергетической отрасли России в том случае, если Путин и его окружение «не воспримут всерьёз сигнал о том, что они не могут и не смогут действовать по-старому».
Вторит Хоеру и спикер Палаты представителей Пол Райан. По его словам, с помощью нового закона Вашингтон «затягивает гайки в отношении самых опасных противников Соединённых Штатов с тем, чтобы обеспечить безопасность американцев».
В Европе, однако, санкционные решения конгрессменов не приветствуют.
«Санкционный» законопроект санкций вызвал большое беспокойство в ЕС. В британской газете «The Financial Times» приводится мнение Жан-Клода Юнкера (Jean-Claude Juncker). Председатель Еврокомиссии считает, что следует безотлагательно обсудить будущий ответ ЕС на меры, которые в США скоро могут одобрить на самом высшем уровне.
Среди вариантов «ответа» Европы — требование от мистера Трампа «публичного или письменного заверения» в том, что новые санкции никак не затронут интересов Евросоюза.
Следующий вариант — признать ограничительные меры Вашингтона на территории Евросоюза недействительными. Этот вариант может коснуться только тех санкций, которые не соответствуют интересам европейских государств, в том числе не соответствуют интересам энергетических компаний, находящихся в Европе и имеющих с Россией совместные проекты.
Ещё один вариант — некие «ответные меры», которые не противоречат «требованиям ВТО». Об обсуждении этого варианта пока нет сведений.
В России считают, что новые санкции США могут причинить неудобства не только ЕС, но и американским компаниям. Об этом сказал Владимир Джабаров, первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.
«Трудно сказать, — приводит его слова «Лайф» , — насколько жёсткими будут ответные меры Евросоюза. Даже американские компании недовольны. Конгрессмены в таком запале, в таком раже потеряли все берега, как мне кажется. Это беспрецедентный пакет санкций со времён холодной войны, по сути, вся внешняя политика переходит под контроль конгресса. Не американский президент определяет отношения с нашей страной, а конгресс».
Что касается Евросоюза, то санкции здесь направлены на изгнание России с энергетического рынка Европы: «США вводят санкции, чтобы вытянуть Россию с энергетического рынка Европы. Они будут предлагать свой газ, свою нефть. Немцы, в частности, как основные потребители нашего газа по «Северному потоку», понимают, что их просто заставят платить больше. Но во имя чего? Чтобы американская экономика процветала в ущерб немецкой и вообще европейской?»
Любопытно, что некоторые западные эксперты предсказывают победу в войне вовсе не США. Победит Россия.
Как пишет в журнале «Форбс» обозреватель Кеннет Рапоза, русские «намерены выиграть газовую войну».
Стол мощная воля к победе объясняется просто: у США нет ни конкурентоспособной цены, ни необходимо количества СПГ для поставок в Европу. Сжиженный газ из США подходит лишь для поставок в Латинскую Америку — там на него «лучшая цена».
Трамп может говорить что угодно, с иронией отмечает журналист, но в прошлом году Россия экспортировала 200 миллионов кубометров газа, а США — 5 миллионов.
Вот почему русские победят.
В Европе Трампу придётся нелегко и потому, что немцы и австрийцы выступают за «Северный поток 2». Австрия и Германия в лице «Газпрома» имеют надёжного партнера и не хотят, чтобы этого поставщика «вырезали» из европейского рынка при помощи санкций.
Что касается поставок в Польшу, то заявление Трампа о подписании всех необходимых бумаг «за четверть часа» энергетические эксперты называют «бравадой»: такие документы прорабатываются месяцами и годами. К тому же договоры о поставках газа заключаются между компаниями, а не между странами, и американские поставщики вовсе не подчиняются правительству США. Они делают бизнес, и поэтому газ США идёт туда, где цены на него выше, а не ниже. Это два региона: Азиатско-Тихоокеанский и Южная Америка. В Европе цены на СПГ, наоборот, низкие. И даже поляки до сих пор «любят» русский газ — у них контракт с «Газпромом» до 2022 года. И они будут покупать газ у русских, потому что он по-прежнему дешевле, чем то, что предлагают американцы.
Таким образом, добавим, даже правительство Польши, которое никто не назовёт пророссийским, понимает, что денежка счёт любит. И все разговоры об энергетической «поддержке» со стороны США, который ведёт команда Трампа и команда Дуды, пока яйца выеденного не стоят. На фоне возмущённых Германии и Австрии Варшава разыгрывает роль первейшего союзника США в Евросоюзе, но переключаться полностью на американский СПГ не спешит и она. Вот если с «Северным потоком 2» будет туго, и немцы свою позицию переменят — другой разговор. Однако пока Берлин недоволен, и недовольна санкциями и Еврокомиссия. Польша же в Европе по влиянию несопоставима с Германией.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Юрий Белинский / ТАСС
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