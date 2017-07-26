14:35 26 июля

Шойгу: Минобороны получило 60 ракет «Калибр» и бригадный комплект «Искандеров»

Российский ОПК во втором квартале поставил в войска бригадный комплект комплексов «Искандер-М», 60 крылатых ракет "Калибр" и другое вооружение, передает Интерфакс сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



Сегодня мы подводим итоги приемки продукции военного назначения и объектов строительства инфраструктуры за второй квартал текущего года. За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса было поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники,
сказал министр на Едином дне приемки военной продукции.


Среди поставленной техники – «бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов различного класса и целевого назначения», сообщил он.

Кроме того, Вооруженные силы получили «60 крылатых ракет морского базирования "Калибр", девять радиолокационных станций различной модификации, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей"».

Шойгу отметил также, что «создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта Единой космической системы».

В свою очередь замминистра обороны Юрий Борисов сообщил о поступлении в войска около 200 единиц бронетехники.

Во втором квартале военными представительствами на предприятиях промышленности приняты в интересах Сухопутных войск 35 новых и 155 отремонтированных танков и боевых бронированных машин, сказал он.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru/КБМ
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Комментарии 16

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  1. _Ugene_ Сегодня, 13:48
    если каждый квартал по 60 калибров будут поставлять то будет неплохо, за несколько лет наберется приличный запас, для массового применения около тысячи нужно (судя по статистике применения КР амерами в локальных конфликтах)
    _Ugene_
    1. Дуплет Сегодня, 13:50
      Цитата: _Ugene_
      если каждый квартал по 60 калибров будут поставлять то будет неплохо, за несколько лет наберется приличный запас

      полосатые залпом в никуда 60 выпустили, на мой взгляд за квартал маловато будет.. еслиб в месяц.. да и то мало.. слишком "друзей" много
      Дуплет
      1. _Ugene_ Сегодня, 13:52
        была информация что наши производственные мощности в год примерно столько могут делать, если в квартал, то уже хорошо, а может они долго их делали а в этом квартале все 60 поставили?
        _Ugene_
      2. dorz Сегодня, 13:59
        Цитата: _Ugene_
        будет неплохо, за несколько лет наберется приличный запас

        У американцев 2,5 тыс. "Томагавков". Такими темпами их догонять 10 лет.
        dorz
        1. Lyncher Сегодня, 14:04
          Только мы не несём "демократию" залпами сотен "топоров". Для защиты нам хватит.
          Lyncher
      3. хрыч Сегодня, 14:24
        Цитата: Дуплет
        на мой взгляд за квартал маловато будет

        Как говорится дело в начинке пирожков, если начинка ядерная, то эти 60 весьма и весьма. А т.к. у РФ вся доктрина ядерная, с глобальными доктринами ударов неядерными средствами мы не связываемся, поэтому расчет иной. Конечно же Калибры есть и в противокорабельном исполнении... И не путайте с ударами по бармалеям - это лишь испытания и пускать такую технику по ним расточительно, хотя Багдади видимо ушатали именно КР.
        хрыч
      4. тол100в Сегодня, 14:32
        Цитата: Дуплет
        . да и то мало.. слишком "друзей" много

        Качественная оценка внешне-политической ситуации вокруг России!
        тол100в
    2. kapitan92 Сегодня, 14:04
      Цитата: _Ugene_
      если каждый квартал по 60 калибров будут поставлять то будет неплохо, за несколько лет наберется приличный запас

      Это "слезы"! Один надводный залп Каспийской флотилии. Может количество и цена изделий охладит пыл "диванных патриотов" популять "Калибрами". Всего один завод в России производит это изделие.
      kapitan92
      1. хрыч Сегодня, 14:27
        Цитата: kapitan92
        пыл "диванных патриотов"

        А "диванных русофобов", не должно радовать то, что при надобности, 60 городов полыхнут от ядерного заряда при одном залпе Каспийской флотилии. wassat
        хрыч
    3. 210окв Сегодня, 14:07
      Их тысяч надцать нужно...Только вот кораблей на столько не наберется..
      Цитата: _Ugene_
      если каждый квартал по 60 калибров будут поставлять то будет неплохо, за несколько лет наберется приличный запас, для массового применения около тысячи нужно (судя по статистике применения КР амерами в локальных конфликтах)
      210окв
    4. RASKAT Сегодня, 14:16
      За прошлый год сдали 180 ракет, в этом году похоже нарастили поставки.
      RASKAT
  2. Толстоевский Сегодня, 13:49
    нашим западным и ближневосточным партнёрам информация к размышлению
    Толстоевский
    1. Logall Сегодня, 13:53
      Цитата: Толстоевский
      нашим западным и ближневосточным партнёрам информация к размышлению

      Нужно МБР подтянуть. Пусть янки в ООН поплачутся...
      Logall
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:23
    Новость отличная. Но думаю надо "Калибры" увеличивать. С учетом специфики современных войн, и наличию "многих потенциальных друзей" у России - это будет весомым аргументом.
    Alexey-74
  4. Беляш Сегодня, 14:23
    И разведки не нужно, Шойгу сам всё сообщает.
    Беляш
  5. faiver Сегодня, 14:31
    маловато будет bully
    faiver
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