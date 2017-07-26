Шойгу: Минобороны получило 60 ракет «Калибр» и бригадный комплект «Искандеров»

Сегодня мы подводим итоги приемки продукции военного назначения и объектов строительства инфраструктуры за второй квартал текущего года. За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса было поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники,

Российский ОПК во втором квартале поставил в войска бригадный комплект комплексов «Искандер-М», 60 крылатых ракет "Калибр" и другое вооружение, передает Интерфакс сообщение министра обороны Сергея Шойгу.сказал министр на Едином дне приемки военной продукции.Среди поставленной техники – «бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов различного класса и целевого назначения», сообщил он.Кроме того, Вооруженные силы получили «60 крылатых ракет морского базирования "Калибр", девять радиолокационных станций различной модификации, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей"».Шойгу отметил также, что «создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта Единой космической системы».В свою очередь замминистра обороны Юрий Борисов сообщил о поступлении в войска около 200 единиц бронетехники.Во втором квартале военными представительствами на предприятиях промышленности приняты в интересах Сухопутных войск 35 новых и 155 отремонтированных танков и боевых бронированных машин, сказал он.