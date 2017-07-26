Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру
Уголовное дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на продление экс-министру срока домашнего ареста.
Суд признал законным продление до 15 августа срока домашнего ареста бывшему министру.
«Улюкаев отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи», – напоминает агентство.
Телефоном обвиняемый может воспользоваться только в экстренных случаях – для вызова скорой помощи или спасательной службы. Ему разрешены также 2-часовые утренние прогулки и посещение лечебно-реабилитационного центра.
К настоящему времени Улюкаев и его защита завершили ознакомление с делом.
Напомним, задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По данным следствия, он был задержан «при получении взятки в $2 млн. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти"».
В настоящий момент уголовное дело передано в Генпрокуратуру РФ,сообщила судья.
Суд признал законным продление до 15 августа срока домашнего ареста бывшему министру.
Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу апелляционной защиты – без удовлетворения,огласила решение судья.
«Улюкаев отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи», – напоминает агентство.
Телефоном обвиняемый может воспользоваться только в экстренных случаях – для вызова скорой помощи или спасательной службы. Ему разрешены также 2-часовые утренние прогулки и посещение лечебно-реабилитационного центра.
К настоящему времени Улюкаев и его защита завершили ознакомление с делом.
Напомним, задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По данным следствия, он был задержан «при получении взятки в $2 млн. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти"».
Использованы фотографии: Артем Геодакян/ТАСС
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