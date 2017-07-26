14:35 26 июля

Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру

Уголовное дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на продление экс-министру срока домашнего ареста.

Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру


В настоящий момент уголовное дело передано в Генпрокуратуру РФ,
сообщила судья.


Суд признал законным продление до 15 августа срока домашнего ареста бывшему министру.

Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу апелляционной защиты – без удовлетворения,
огласила решение судья.

«Улюкаев отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи», – напоминает агентство.

Телефоном обвиняемый может воспользоваться только в экстренных случаях – для вызова скорой помощи или спасательной службы. Ему разрешены также 2-часовые утренние прогулки и посещение лечебно-реабилитационного центра.

К настоящему времени Улюкаев и его защита завершили ознакомление с делом.

Напомним, задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По данным следствия, он был задержан «при получении взятки в $2 млн. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти"».

Использованы фотографии: Артем Геодакян/ТАСС
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Комментарии 7

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  1. Монос Сегодня, 14:06
    Интересно сколько условных годков ему впаяют ?
    Монос
    1. 210окв Сегодня, 14:09
      А это все зависит от суммы отданной..
      Цитата: Монос
      Интересно сколько условных годков ему впаяют ?
      210окв
    2. Балу Сегодня, 14:10
      Цитата: Монос
      Интересно сколько условных годков ему впаяют ?

      Надеюсь что не будет как с "Мальвиной". А почему уволили начальника охраны Роснефти?
      Балу
      1. Монос Сегодня, 14:27
        Привет, Медведь hi

        Цитата: Балу
        А почему уволили начальника охраны Роснефти?

        Ну и вопросы Вы задаёте. Не так охранял, не тех "прессовал"...
        Монос
    3. ДэнСабака Сегодня, 14:34
      условное пожизненное..... или расстрел в виртуальном тире....
      ДэнСабака
  2. alekc75 Сегодня, 14:18
    ждём! результата
    alekc75
  3. DEZINTO Сегодня, 14:24
    Бедолага придётся посидеть в своей 58 комнатной 7 этажной квартире и как то перенести весь этот кошмар пол года с двухчасовыми прогулками и ни с кем не встречаясь "кроме близких". )) Закон суров!
    DEZINTO
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