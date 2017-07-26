14:35 26 июля

УкрОборонПром продемонстрировал новый огнемет РПВ-16

Концерн УкрОборонПром представил новейший реактивный огнемет РПВ-16 во время демонстрации своих новых разработок на военном полигоне в Черниговской области, передает Военный Информатор

РПВ-16 является разработкой специалистов из Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (ГНИИХП) г. Шостка. Новая разработка представляет собой реактивный огнемёт одноразового применения, который предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника.


Реактивный огнемет РПВ-16



Дальность действия ручного реактивного гранатомета РПВ-16 составляет порядка 1 км, при этом прицельная дальность не превышает 300 метров.

Гранатомёт представляет собой пусковой контейнер с установленным боеприпасом, который оснащается отделяемым в полете пороховым двигателем и собственно самой боевой частью. Боевая часть уже состоит из капсулы, заполненной огнесмесью, взрывателя и блока таблеток воспламенительно-разрывного заряда. При попадании в цель происходит подрыв термобарического боеприпаса с его топливовоздушной смесью, что в итоге приводит к объёмной детонации и разрушению укрепленной точки или бункера. Аэрозольное облако и ударная волна, проникающие даже в самые мелкие щели.

Данное оружие относится к перспективным и имеет высокие шансы в ближайшее время оказаться на вооружении украинских военных.


Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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Комментарии 16

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  1. Zomanus Сегодня, 14:17
    О, значит скоро будем читать новости о сожженных своим же огнеметом укровоинов.
    С минометами та же байда постоянно.
    Zomanus
    1. RASKAT Сегодня, 14:21
      Как расшифровать, реактивни пихотний вагнимёт? Тупо Шмель слизали, мне даже кажется что старый советский просто покрасили, Очередная перемога. Интерестно завод которые это сделал то же попал в список 1250 заводов подлежащих уничтожению, на пути в светлое аграрное будущее.
      RASKAT
      1. НасРать Сегодня, 14:27
        Цитата: RASKAT
        попал в список 1250 заводов подлежащих уничтожению, на пути в светлое аграрное будущее.


        Известные украинские предприятия «Антонов», «Мотор Сич» и «Южмаш» становятся китайскими брендами....
        В китайской провинции Шэньси на территории площадью 124 квадратных километра заканчивается строительство производственного Луянху, где будут жить и работать порядка двух тысяч сотрудников украинского конструкторского бюро «Антонов». Для расселения работников возведены более 40 многоэтажных домов, организован парк культуры и отдыха. Общая стоимость комплекса проектных, инженерных и строительных работ, а также компенсаций местных жителям за изъятие земель составила более 930 миллионов долларов.

        В районе Лянцзян будут построены жилой комплекс и вся необходимая инфраструктура для нового двигателестроительного завода. Общая стоимость воздания комплекса составит почти три миллиарда долларов, из которых 250 миллионов долларов будут выделены на релокацию двух-трёх тысяч сотрудников «Мотор Сич» и членов их семей в Китай.
        Украинская сторона продала китайским ракетостроителям техническую документацию и образцы двигателей РД-170, РД-120 и РД-9. Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что очень скоро на территории КНР будут построены заводы и жилые комплексы для сотрудников украинского «Южмаша».

        Украина окружает Россию!!! wassat
        НасРать
  2. Беляш Сегодня, 14:19
    Разве огнемёт не запрещенное оружие.
    Беляш
    1. Толстоевский Сегодня, 14:23
      где закон, а где окраина
      Толстоевский
    2. 210окв Сегодня, 14:23
      Нет,оно самое "дерьмократическое" оружие.Тем более в руках "воинов света"..Я бы(тьфу блин)на месте укровоинов держался от стреляющего подальше..
      Цитата: Беляш
      Разве огнемёт не запрещенное оружие.
      210окв
    3. Лопатов Сегодня, 14:25
      Запрещено применять только в населённых пунктах. К тому же термобарические боеприпасы никакого отношения к огнемётам не имеют.
      Лопатов
    4. профессор Сегодня, 14:27
      Цитата: Беляш
      Разве огнемёт не запрещенное оружие.

      Нет, не запрещенное.


      PS
      Уж больно он Шмель напоминает. request
      профессор
  3. demokrat86 Сегодня, 14:20
    Неужели у укрохунты закончились советские запасы, или "шмель" списали согласно закона о декомунизации
    demokrat86
    1. 210окв Сегодня, 14:25
      Представьте-нет.Шильдик новый напечатали..
      Цитата: demokrat86
      Неужели у укрохунты закончились советские запасы, или "шмель" списали согласно закона о декомунизации
      210окв
  4. Толстоевский Сегодня, 14:23
    никакие вундервафли уже не спасут голодомордорский укрорейх
    Толстоевский
    1. профессор Сегодня, 14:27
      как это мило
      профессор
  5. Лопатов Сегодня, 14:24
    подрыв термобарического боеприпаса с его топливовоздушной смесью,

    Или топливо-воздушная смесь, или термобарический. Одно и то же одновременно существовать не может. Такие гермафродиты невозможны с точки зрения физики взрыва.
    Лопатов
  6. 72jora72 Сегодня, 14:27
    Цитата: Беляш
    Разве огнемёт не запрещенное оружие.

    нет
    72jora72
  7. Белорус Сегодня, 14:28
    Да, ребята, комментарии потрясающие... Укровоины, перамога, окраина, хунта...
    Ведь могут, а это уже о чем-то говорит!
    Белорус
  8. Govorun Сегодня, 14:29
    УкрОборонПром продемонстрировал новый огнемет РПВ-16
    Я даже нашел исходную модель этого огнемета...
    Govorun
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