УкрОборонПром продемонстрировал новый огнемет РПВ-16
Концерн УкрОборонПром представил новейший реактивный огнемет РПВ-16 во время демонстрации своих новых разработок на военном полигоне в Черниговской области, передает Военный Информатор
РПВ-16 является разработкой специалистов из Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (ГНИИХП) г. Шостка. Новая разработка представляет собой реактивный огнемёт одноразового применения, который предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника.
Дальность действия ручного реактивного гранатомета РПВ-16 составляет порядка 1 км, при этом прицельная дальность не превышает 300 метров.
Гранатомёт представляет собой пусковой контейнер с установленным боеприпасом, который оснащается отделяемым в полете пороховым двигателем и собственно самой боевой частью. Боевая часть уже состоит из капсулы, заполненной огнесмесью, взрывателя и блока таблеток воспламенительно-разрывного заряда. При попадании в цель происходит подрыв термобарического боеприпаса с его топливовоздушной смесью, что в итоге приводит к объёмной детонации и разрушению укрепленной точки или бункера. Аэрозольное облако и ударная волна, проникающие даже в самые мелкие щели.
Данное оружие относится к перспективным и имеет высокие шансы в ближайшее время оказаться на вооружении украинских военных.
РПВ-16 является разработкой специалистов из Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (ГНИИХП) г. Шостка. Новая разработка представляет собой реактивный огнемёт одноразового применения, который предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника.
Реактивный огнемет РПВ-16
Дальность действия ручного реактивного гранатомета РПВ-16 составляет порядка 1 км, при этом прицельная дальность не превышает 300 метров.
Гранатомёт представляет собой пусковой контейнер с установленным боеприпасом, который оснащается отделяемым в полете пороховым двигателем и собственно самой боевой частью. Боевая часть уже состоит из капсулы, заполненной огнесмесью, взрывателя и блока таблеток воспламенительно-разрывного заряда. При попадании в цель происходит подрыв термобарического боеприпаса с его топливовоздушной смесью, что в итоге приводит к объёмной детонации и разрушению укрепленной точки или бункера. Аэрозольное облако и ударная волна, проникающие даже в самые мелкие щели.
Данное оружие относится к перспективным и имеет высокие шансы в ближайшее время оказаться на вооружении украинских военных.
Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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