Менеджеры катастрофы

Мало кто из нынешнего поколения знает, как близко наш мир стоял у края ядерной пропасти в "Черную субботу" 27 октября 1962 года, в пик кубинского ракетного кризиса. А те, кто знает об этом, на вопрос о причинах этого кошмара, скорее всего, скажут о размещении русскими своих ракет с ядерными боеголовками на Кубе. И практически никто не сможет сказать, что толкнуло русских на подобный шаг. Не принято об этом вспоминать. А ведь этот кризис, едва не положивший начало атомной войне, был вызван размещением в 1961 году Соединенными Штатами в Турции (стране-участнице НАТО) ракет средней дальности "Юпитер", которые меньше чем за 10 минут могли стереть с лица земли любой город в европейской части СССР, включая Москву. Хрущев отреагировал соответственно, дав понять Кеннеди, что в такую игру можно играть и вдвоем. Катастрофы удалось избежать только после того, как русские получили обещание вывода американских ракет из Турции.Думаете, урок в Вашингтоне был усвоен? Сильно ошибаетесь. Многозвездные генералы из Пентагона готовы были сожрать Кеннеди живьем за то, что он не позволил им превратить нашу землю в радиоактивное пепелище. И чуть позже они еще раз попытались приблизить «апокалипсис». Не получилось в Турции, получилось в Германии, куда впихнули мобильные баллистические ракеты "Першинг" и крылатые ракеты наземного базирования "Томагавк". Русские терпеть не стали, дав ответ "букетом" из "СС-20", "СС-4", "СС-5", "СС-12" и выдвинули "СС-23" на территорию ГДР, чтобы накрыть угрожающие позиции "Першингов". И черт знает, чем бы все закончилось, учитывая ковбойские заскоки Рейгана, но мир спасла мягкость и уступчивость Михаила Горбачева, совершенно заслуженно (в отличие от Барака Обамы) удостоенного Нобелевской премии за вклад в дело мира.Именно благодаря Горбачеву удалось достичь компромисса, определившего возможность подписания в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Договора, следует заметить, выгодного в первую очередь США, так как СССР согласился включить в договор "СС-23", хотя они и не попадали под определение РСМД. Мир облегченно вздохнул. Стрелки на часах атомной войны перевели назад.Но кое-кому не терпелось вернуть обратно "счастливое" время, когда американцы и европейцы рыли во дворах противоатомные бункеры и запасались консервами. В одностороннем порядке "миротворец" Обама вывел США из Договора об ограничении систем ПРО. Радары и ракеты направились в Польшу и Чехию, под самый бок русских, которые мрачно выслушали лживый бред про защиту от Ирана и Северной Кореи и направили тактические комплексы "Искандер" в Калининград. И не только потому, что американские противоракеты ломают к чертям весь сложившийся стратегический баланс, но и потому, что пусковые установки ракет-перехватчиков можно в кратчайший срок приспособить для запуска... крылатых ракет "Томагавк"! Вот такое вот джентльменское соблюдение ДРСМД.И как вы думаете, какую реакцию вызвала попытка русских защититься от новой угрозы? Правильно, ряд конгрессменов США предложили считать это поводом для выхода из Договора. Очень хочется доминировать, жонглируя ядерными боеголовками, а тут какой-то ограничивающий договор под ногами путается! Такого себе даже ковбой Рейган не позволял. Этот откат к временам "холодной войны" очень плохо закончится. Причем для всех.