Корабли Каспийской флотилии проводят тренировки по отражению атак с воздуха
Отряд кораблей Каспийской флотилии в преддверии праздника проводит тренировки по отражению ударов с воздуха, сообщает пресс-служба ЮВО.
Сообщается, что «тренировки являются одним из эпизодов военно-спортивного праздника, которые будут показаны жителям и гостям Астрахани 30 июля в ходе празднования Дня ВМФ».
В пресс-службе добавили, что в ходе мероприятия «личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчетами корабельной артиллерии тренирует постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отрабатывает активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника».
Артиллеристы выполняют стрельбу холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.
В рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника,говорится в релизе.
Сообщается, что «тренировки являются одним из эпизодов военно-спортивного праздника, которые будут показаны жителям и гостям Астрахани 30 июля в ходе празднования Дня ВМФ».
В пресс-службе добавили, что в ходе мероприятия «личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчетами корабельной артиллерии тренирует постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отрабатывает активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника».
Артиллеристы выполняют стрельбу холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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