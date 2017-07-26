18:28 26 июля

Корабли Каспийской флотилии проводят тренировки по отражению атак с воздуха

Отряд кораблей Каспийской флотилии в преддверии праздника проводит тренировки по отражению ударов с воздуха, сообщает пресс-служба ЮВО.



В рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника,
говорится в релизе.


Сообщается, что «тренировки являются одним из эпизодов военно-спортивного праздника, которые будут показаны жителям и гостям Астрахани 30 июля в ходе празднования Дня ВМФ».

В пресс-службе добавили, что в ходе мероприятия «личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчетами корабельной артиллерии тренирует постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отрабатывает активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника».

Артиллеристы выполняют стрельбу холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Беляш Сегодня, 15:13
    Всё тренируются и тренируются, воинственные люди. smile
    Беляш
    1. роман66 Сегодня, 15:30
      а когда столько " друзей и партнеров " вокруг твоих границ метушиться . поневоле задумаешься : а сухой ли порох? можно подумать в Израиле военные только строем ходют
      роман66
      1. Mystery12345 Сегодня, 17:33
        «личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчетами корабельной артиллерии тренирует постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отрабатывает активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника».
        -это понятно,и правильно,но,вот это:
        Артиллеристы выполняют стрельбу холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.
        наводит на представление о пикирующих на "конвои" "фоккерах" и "юнкерсах"сыплющих бомбы...-такого не будет. всё теперь заточено на максимальную дистанцию.Первый увидел,и выстрелил-ты и победил."скорострельные пушки" против авиации теперь не канают...
        Mystery12345
        1. роман66 Сегодня, 18:24
          ну, ракеты-то можно сбивать и из пушек?
          роман66
  2. mvg Сегодня, 15:24
    А мне казалось, что ПВО на Каспии отсутствует. И, если не прикрыть Каспийскую флотилию с воздуха, ей даже вертолеты смертельно страшны ( Тренировать надо сильные стороны, а не бесполезные.
    mvg
    1. Essex62 Сегодня, 17:00
      К 20у году наклепаем достаточное колличеством эропланов, хватит и на Каспий
      А МРК красив.
      Essex62
  3. Владимирец Сегодня, 15:31
    "В рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота"

    Для матроса (солдата) праздник, как для лошади свадьба - голова в цветах, а задница в мыле. yes
    Владимирец
Картина дня