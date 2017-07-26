18:28 26 июля

Вашингтон пригрозил Москве ответом на ответ за арест дипсобственности

США будут рассматривать ответные действия Москвы на арест российской дипсобственности как демарш и примут новые меры, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в российской столице.

Американская сторона предупредила, что в случае принятия Россией мер в связи с арестом российской дипсобственности в США Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия
- сказал собеседник агентства.




Во вторник Палата представителей США приняла новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, ограничивает возможности Белого дома по снятию действующих ограничительных мер.

18 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече со старшим заместителем Госсекретаря Томасом Шенноном заявил о том, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае продолжения блокирования своей дипсобственности в США.

За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть объекты недвижимости, не ставя Москве никаких условий. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».

Уходящая администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

Тогда в Москве не стали принимать ответных мер на эти действия Вашингтона. Новая администрация Дональда Трампа пока не вернула России дипсобственность.

Использованы фотографии: http://www.theyeshivaworld.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 102

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  1. Владимирец Сегодня, 15:24
    Наглость - второе счастье. Долго будем на матрасную морду смотреть: как бы чего не вышло. request
    Владимирец
    1. ser-pov Сегодня, 15:27
      [/quote]Американская сторона предупредила, что в случае принятия Россией мер в связи с арестом российской дипсобственности в США Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия [quote]

      Хм... Эти прид.урки нас еще пугают? Феерично... Короче, вывод-разговаривать там не с кем...
      ser-pov
      1. cniza Сегодня, 15:30
        Цитата: Владимирец
        Наглость - второе счастье. Долго будем на матрасную морду смотреть: как бы чего не вышло. request


        Тогда это будет до бесконечности , правда США забывают что есть суды...
        cniza
        1. Владимирец Сегодня, 15:33
          Цитата: cniza
          Тогда это будет до бесконечности



          Но иначе нельзя.
          Владимирец
          1. cniza Сегодня, 15:40
            Очень правильное сравнение , он их и раздавит...
            cniza
            1. Татьяна Сегодня, 16:52
              Случай с арестом российской дипсобственности в США - это показательный пример для пострадавшей стороны - России - того, что "сдачу" наглецу - США - следует давать вовремя, а не затягивать Кремлю с ответом и заниматься дипломатически-словесным умиротворением Вашингтона.

              Упущенное Кремлём время для ответа Вашингтону только сработало на США и укрепило агрессивные позиции милитаристов в Конгрессе США против РФ и против самого Трампа как президента США!.
              Татьяна
              1. cniza Сегодня, 17:31
                Да это они восприняли , как слабость , но лучше позже чем никогда и придумать , что то оригинальное , сделать это под выборы , выслав всех их спецов и разрушить им все планы , а новых не принимать пока у нас не пройдут выборы...
                cniza
              2. Великанов Сегодня, 17:58
                Всё правильно говорите. Политика Путина - такого подчёркнуто вежливого человека ( что уже давно стало раздражать) - приносит свои плоды. Когда забрали дипсобственность, это был беспредел. И отвечать нужно было сразу, а не через пол-года.
                Великанов
        2. pjastolov Сегодня, 15:41
          правда США забывают что есть суды...
          дааааа, матрасный суд, самый гуманный суд в мире laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 15:43
            К стати , да , но есть и другие суды. wink
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 15:45
              Так и они под матрасами, и гуманность 259 лет по совокупности преступлений laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 15:49
                Зря ты так Володя , суды у них суровые ... , но лучше в другом , поскольку нарушается венская конвенция.
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 16:03
                  Одной из составляющих их иммунитета является неприкосновенность. В соответствии со ст.22 Венской конвенции помещения дипломатического представительства неприкосновенны. При этом к помещениям представительства, согласно ст.1 Венской конвенции, относятся здания или части зданий, используемые для целей представительства, включая резиденцию главы представительства, кому бы ни принадлежало право собственности на них, включая обслуживающий данное здание или часть здания земельный участок. Таким образом, помещения представительства неприкосновенны независимо от того, находятся ли они в собственности аккредитующего государства или на праве аренды (либо ином вещном/обязательственном праве), а также от того, представляют ли эти помещения обособленное здание, комплекс зданий или только часть здания (в последнем случае в целях обеспечения неприкосновенности эта часть должна быть оборудована отдельным входом). Соответственно власти государства пребывания, во-первых, не могут вступать в помещения представительства иначе, как с согласия его главы. Во-вторых, на государстве пребывания лежит специальная обязанность предпринимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Иногда для обеспечения охраны посольств выделяются силы местной полиции.
                  и......?
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 16:09
                    Что и...? , я и говорю в суд.
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 16:14
                      я и говорю в суд.
                      так чего ж, Виктор, не подают? а договариваются? знают что проиграют? или опять озабоченность не дает? Вон на соседней ветке появилось что Лондонский суд признал долг Украины, но исполнение решения отсрочил, и опять по кругу request
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:42
                        Нет , дают возможность сохранить лицо , мы очень добрые...
                        cniza
                      2. Владимир16 Сегодня, 17:05
                        Суды, пересуды... Мир не вчера появился. В дипотношениях принято отвечать зеркально.
                        Не бывает международного суда. Так как нет того органа который заставит исполнять наказание. Можно порицать, издать постановление ООН либо другого международного сообщества, но вопрос в наказании за несоблюдении решения суда. Всегда осужденный несет наказание под силовым воздействием государства. В межгосударственных отношениях все зыбко.
                        В случае с фашистами силой принуждения к ответственности была диктатура США и СССР как победителей.
                        Сейчас США желает быть этой силой единолично. Но русские не желают. А "международные суды" пусть курят бамбук. В этих делах они марионетки. hi
                        Владимир16
                    2. pjastolov Сегодня, 16:44
                      дают возможность сохранить лицо , мы очень добрые..
                      если только так laughing да только наше то лицо hi
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 17:32
                        Наше лицо оказалось не в лучшем виде...
                        cniza
                  2. vovanpain Сегодня, 16:47
                    Цитата: pjastolov
                    и......?

                    А не фига Володя! hi drinks Запукали джентльмены записные. laughing Угрозы в ход пошли good Матка то она не железная.Ну вон разве кулемы заплакали, good И меня это радует. good
                    vovanpain
                    1. pjastolov Сегодня, 16:51
                      Угрозы в ход пошли
                      это как бандюки в подворотне - начали орать, а вдруг кошелек отдадут?
                      pjastolov
                      1. vovanpain Сегодня, 16:55
                        Цитата: pjastolov
                        Угрозы в ход пошли
                        это как бандюки в подворотне - начали орать, а вдруг кошелек отдадут?

                        А им не вдомек,что заместо кошелька можно в табло получить.Вот только надо сделать сначала.
                        vovanpain
                      2. pjastolov Сегодня, 18:22
                        Наше лицо оказалось не в лучшем виде...

                        pjastolov
                    2. Джедай Сегодня, 17:24
                      США ведёт себя как типичная гопота... Стало быть, понимают они только один язык : по щам с вертухана. angry
                      Джедай
            2. To be or not to be Сегодня, 16:00
              Ну и чё ? То правосудие ( суды и судьи )с завязанными глазами. заткнутыми ушами..и с котомкой для .. сбора подаяний..
              Только ответные меры ...быстрые и жесткие ..за весь американский беспредел .
              To be or not to be
          2. Правда Сегодня, 17:01
            Не по теме, но интересно мне, от куда Вы взяли это выражение:матрасники? Просто я придумал его лет 15 назад. Так называют в Испании фк Атлетико. У них форма такая. я не писатель или что-то в этом роде, т.е. ооооочень мало вероятно что от меня. Но в последнее время чаще стало попадаться, может одновременно разные люди придумали?
            Правда
            1. Ныробский Сегодня, 17:49
              Цитата: Правда
              Не по теме, но интересно мне, от куда Вы взяли это выражение:матрасники? Просто я придумал его лет 15 назад. Так называют в Испании фк Атлетико. У них форма такая. я не писатель или что-то в этом роде, т.е. ооооочень мало вероятно что от меня. Но в последнее время чаще стало попадаться, может одновременно разные люди придумали?

              Сие идёт от их полосатого,(как в старые добрые времена, ватного матраса) - флага! Да и суть их вся, как у клопов кровопивцев, обитающих в матрасе - вампирская.
              Ныробский
        3. kapitan92 Сегодня, 16:03
          Цитата: cniza
          правда США забывают что есть суды...

          Какие и где? Вы, право насмешили! Штаты давно послали на ......международное право. Действует одно право - право сильного! Полгода прошло после ареста российской дипсобствености, и высылки наших дипломатов. Где асимметричный ответ??? Все пальчиком грозят?
          Англосаксам нельзя палец в рот давать - по локоть откусят! Лучше иным предметом и в иное место. hi
          kapitan92
        4. KUOLEMA Сегодня, 16:23
          Эх терпилы терпилы гдеж стержень твой елиты россиянские
          KUOLEMA
        5. Вас Влад Сегодня, 16:51
          Цитата: cniza
          Тогда это будет до бесконечности , правда США забывают что есть суды...

          У них суд в техасе любые решения других судов отменит belay
          Вас Влад
      2. Владимир16 Сегодня, 15:31
        Не хрен было сиськи мять. Ежели принято в дипломатии отвечать зеркально, то отвечайте. Время ушло. Теперь арест дипсобственности американцы воспринимают как отдельный шаг Москвы.
        Бабулесы у "элиты" русской на западе. Так, что будут принимать все, что хозяева ключей от банковских счетов скажут.
        ВВП предупредил еще до украинских событий о возврате деньжат на землю русскую, но мало кто его уразумел.
        Реальным ответом может быть закрытие русского рынка для американского производителя. Разговаривают и договариваются лишь равные. Во всех остальных случаях один исполняет волю другого.
        Владимир16
        1. Лужский Сегодня, 15:53
          Цитата: Владимир16
          Не хрен было сиськи мять. Ежели принято в дипломатии отвечать зеркально, то отвечайте. Время ушло. Теперь арест дипсобственности американцы воспринимают как отдельный шаг Москвы.

          Да, в общем-то, всем понятно, и матрасам, в первую очередь, что это не отдельный демарш, а отложенный штраф. Надо, конечно, симметричные меры предпринимать и сразу готовить "ответку на ответку". Арестовать американскую дипсобственность в РФ и подготовить пару неприятностей про запас, в зависимости от размера их ответной пакости. Только делать это надо гласно, открыто, предупредив весь мир заранее. Как, собственно, все и происходит. Мне почему-то кажется, что матрасы в этот раз блефуют и ни на какие крутые меры не пойдут. Так, мелкие пакости.
          Лужский
          1. Владимир16 Сегодня, 16:52
            Цитата: Лужский
            Только делать это надо гласно, открыто, предупредив весь мир заранее.

            Оправдаться заранее? Вы заранее уверены в том, что Ваши действия неадекватны? Извините мол, Вы не так меня поняли.....
            Одни говорят, другие делают.
            Вот Вы даже в своем комментарии оправдываетесь. Хотя это не Ваши действия. Зачем Вам это?
            Владимир16
      3. maxim947 Сегодня, 15:35
        Это высказывание как то унизительно звучит... Не принятие незамедлительных ответных мер с чем интересно было связано?
        - с верою в дипломатию? - это давно не актуально и даже смешно.
        - с нерешительностью? - так уже давно пора все понять и прекратить тупить.
        Не хотелось бы думать, что это связано с трусостью...
        maxim947
        1. Анд123 Сегодня, 16:15
          С деньгами чиновников!(((
          Анд123
        2. урапатриот Сегодня, 16:42
          Цитата: maxim947
          Это высказывание как то унизительно звучит... Не принятие незамедлительных ответных мер с чем интересно было связано?
          - с верою в дипломатию? - это давно не актуально и даже смешно.
          - с нерешительностью? - так уже давно пора все понять и прекратить тупить.
          Не хотелось бы думать, что это связано с трусостью...

          Это связано с очередным супергениальным ХПП под названием "Трампанаш", каковой феерично провалился, как и все предыдущие ХПП )))
          урапатриот
      4. Pirogov Сегодня, 16:27
        Цитата: ser-pov
        Хм... Эти прид.урки нас еще пугают? Феерично... Короче, вывод-разговаривать там не с кем.

        Это все давно поняли ,кроме Лаврова и ВВП дурачком прикидывается ,каждое его выступление начинается со слов ,что он надеяться на здравый смысл ..............Людей арестовывают где хотят ,теперь и дип собственность арестовали ,какой следующий будет шаг америки если это всё хавать то чем хорошим это не кончится ?
        Pirogov
      5. Дуплет Сегодня, 16:41
        Цитата: ser-pov
        Американская сторона предупредила, что в случае принятия Россией мер в связи с арестом российской дипсобственности в США Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия

        Хм... Эти прид.урки нас еще пугают? Феерично... Короче, вывод-разговаривать там не с кем...

        Конечно не с кем, там кроме санкций у людей фантазии не на что не хватает. Но вот зачем мы всё лебезим перед ними? Хотя ответ очевиден..
        Дуплет
      6. avt Сегодня, 17:26
        Цитата: ser-pov
        Хм... Эти прид.урки нас еще пугают?

        Нет. Они увидели как первый раз осталось без ответа и повышают ставки.Если бы вполне себе адекватно и зеркально ответили бы Обамке, то этого сегодняшнего .....да просто предъявы лошадиной не было бы.
        avt
      7. Burbon Сегодня, 17:54
        Цитата: ser-pov
        Хм... Эти прид.урки нас еще пугают?

        они уже напугали, так как арест был в прошлом году а ответа как не было так и не будет((
        Burbon
    2. Dmitriy69 Сегодня, 15:31
      Людииииии!!!! У кого-нибудь цензурные слова остались по этому поводу?! У меня кончились! am
      Dmitriy69
      1. роман66 Сегодня, 15:41
        ....." этот, Василий Алибабаевич,.... этот, нехороший человек..... батарею мне на ногу уронил... падла!
        роман66
      2. фигвам Сегодня, 15:43
        Получается матрасник нам дал по морде и сказал не дёргаться, а то хуже будет!
        Сидим и не дёргаемся. Не понимаю. am
        фигвам
    3. dauria Сегодня, 15:37
      Долго будем на матрасную морду смотреть...


      Пока детки в Колумбийском ( и.т.д ) универе ...
      dauria
    4. сибиралт Сегодня, 15:59
      Делать надо, а не угрозы слушать.
      сибиралт
    5. Анд123 Сегодня, 16:13
      Пока у наших чиновников там недвижимость, счёта и семьи НИКТО, НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИМЕТ!
      Анд123
      1. KUOLEMA Сегодня, 16:26
        ай непапулярную вешш сказал друг разве можно уважаемых людей рылом тыкать в непосильно нажитое)))
        KUOLEMA
    6. vovanpain Сегодня, 16:41
      Вашингтон пригрозил Москве ответом на ответ за арест дипсобственности

      Господи и эти чм.ошники нас еще чем то пугают,да братцы кролики,пусть меня забанят,но после таких слов, request с этим детским садом имени Авраама Линкольна,да блин просто жалко их,да я ноги об вас и ваших прихлебателей вытру,большего вы не заслуживайте.
      vovanpain
    7. vladfill Сегодня, 16:50
      Мы асимметрично - промолчим и проглотим.
      vladfill
    8. Geisenberg Сегодня, 17:15
      Цитата: Владимирец
      Наглость - второе счастье. Долго будем на матрасную морду смотреть: как бы чего не вышло. request


      Первое.
      Geisenberg
  2. Zibelew Сегодня, 15:24
    Надо закрыть американское консульство в Екатеринбурге. И Ельцин-центр тоже. С Урала их гоните ко всем чертям. Развели там рассадник либералов. Уже давно там баламутят.
    Zibelew
    1. cniza Сегодня, 15:31
      Там нет посольства , посольство одно в Москве.
      cniza
      1. sabakina Сегодня, 15:37
        Виктор. hi Насколько я помню, есть.
        sabakina
        1. cniza Сегодня, 15:41
          Там консульство , приветствую Вячеслав hi
          cniza
      2. pjastolov Сегодня, 15:42
        Там нет посольства , посольство одно
        это не важно, собственность то есть am
        pjastolov
  3. пушкарь Сегодня, 15:26
    Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?
    пушкарь
    1. ser-pov Сегодня, 15:33
      Цитата: пушкарь
      Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?

      Кого вы имеете ввиду под быком? Если у мат.расов с головой беда и из ..опы прет исключительность, то как водится получат ответ.... Я так понимаю,что ВВП все считал, что общается с адекватными людьми... С такими подходами как у аме.ров, и до горячей войны не далеко... Пока им не потпалят причинное место - не успокоятся... angry
      ser-pov
      1. KUOLEMA Сегодня, 16:27
        многоходовочка ХПП
        KUOLEMA
  4. ShadowCat Сегодня, 15:26
    По мойму янки не понимают что не тока сук пилят, так еще и яму копают под ним.
    Итак за последние годы дипломатия и международное право сдали...
    ShadowCat
  5. askort154 Сегодня, 15:33
    Вот результат наших "выжиданий". Если бы сразу ответили , как принято в дипломатии - "зеркально", а не устраивали "новогодние ёлки", то этот вопрос был бы уже закрыт. Есть старая поговорка , типа - " дашь укусить за палец, откусят по локоть". Это реально и актуально к "партнёрству" с США.
    askort154
    1. ranger Сегодня, 15:54
      Цитата: askort154
      Вот результат наших "выжиданий".

      Так все надеялись, что Трамп вот-вот отменит все санкции (вспомните восторг и ликования когда был избран "наш" Трамп) - и на тебе.... Как то упустили из виду, что в США Президент не всесилен и есть еще Конгресс (это вам не наша Госдума) и по нашей старой доброй традиции принимали желаемое за действительное....
      Воистину блаженны те, кто ничего не ждет ибо они не разочаруются - сказано бы давно, но актуальности не потеряло....
      ranger
  6. Pacifist Сегодня, 15:38
    По моему ребята вообще берега попутали. Самое простое в такой ситуации сделать симметричные действия, но с небольшим дополнением. Как ранее говорилось, кол-во работников дипломатических и консульских учреждений Америки на нашей территории сильно превышает аналогичное кол-во наших работников на из территории. Было правильно сначала конфисковать дип. собственность аналогично их действиям, а в ответ на их демарш поступить аналогично плюс выслать всех сотрудников сверх аналогичного кол-ва наших у них. Уровняем поле.
    Pacifist
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:41
    Да гнать,нафиг,всех их домой.Оставить пару человек.Консула и повара.Остальные-только шарахаються по стране с "умным" видом.Месяц назад у нас перед КПП машину с америкосами остановили.Они давно пытаются посмотреть на ГХК.Зачем нам злыдни?Упечь их за океан без права возвращения.
    ВЕРЕСК
  8. Rostislav Сегодня, 15:51
    Конкретно провоцируют на обострение отношений.
    Интересно, наши отвечать уже сейчас будут или начнут поближе к выборам, чтобы закрыть пару площадок и лишить либеральную тусовку места раздачи пайков и получения инструкций от американских кураторов? Чтобы новую точку подготовить не успели.
    Rostislav
  9. faiver Сегодня, 15:53
    вот тебе раз, а кремль с мидом все сопли жуют..., только на словах бруталы...
    faiver
    1. Монархист Сегодня, 17:10
      Атлант, я ниже говорил, что надо быть РЕАЛЬНО сильными, а когда вы такими не являетесь то как это не прискорбно,будет и ужом
      Монархист
      1. Atlant-1164 Сегодня, 17:52
        Монархист , взялся за гуж,не говори что не дюж.. а так сегодня уже кажется кто-то, кого-то на понт брал.
        Atlant-1164
  10. Atlant-1164 Сегодня, 15:56
    плохо быть бесхребетным..и не важно о государстве, или о личности .. идет разговор.
    Atlant-1164
  11. Alexandr2637 Сегодня, 15:57
    Нет, ну это уже слишком. stop
    Они что, действительно решили с нами в горячую войнушку сыграть? fool
    Alexandr2637
  12. Flinky Сегодня, 15:57
    Реагировать будет Матрасня, а "информированный источник" в Москве.
    Я один подозреваю, что это изощрённая деза с определёнными целями?
    Flinky
    1. Правда Сегодня, 17:09
      Да,Вы один.
      Правда
  13. Langf Сегодня, 16:04
    В общем-то это всё, что нужно знать об Америке.
    Langf
  14. Анд123 Сегодня, 16:10
    А ответные их меры будут арест недвижимости и счетов российских чиновников! Они об этом, прекрасно знают, поэтому ничего не делают! Своя рубашка ближе к телу!
    Анд123
  15. Хаджи Мурат Сегодня, 16:17
    янки специально проверяют нас на вшивость дрогнем или нет...уважают только сильных. способных дать ответ
    Хаджи Мурат
    1. Монархист Сегодня, 17:05
      Хаджи Мурат, Вы верно говорите, но есть одно существенное НО:уважают РЕАЛЬНО сильных,а не тех кто пытается ,а на самом деле....
      Владимир Владимировичу в два если не в ЧЕТЫРЕ раза труднее чем "дорогому Леониду Ильичу": Брежнев исследовал Советский Союз в 1964 после" кукурузного Никиты", когда Союз был одной из двух сверхдержав, а В. В.кому исследовал и кем была РФ? В ту пору последняя макака в Африке знала: янки самые- самые.
      Монархист
  16. Vittt Сегодня, 16:18
    Цитата: cniza
    Цитата: Владимирец
    Наглость - второе счастье. Долго будем на матрасную морду смотреть: как бы чего не вышло. request

    Тогда это будет до бесконечности , правда США забывают что есть суды...

    Какие суды, ихние? Вы монсеньор, точно не фельдмаршал!
    Vittt
  17. Семенов Сегодня, 16:23
    Ну вот и посмотрим, что скажет Путин. Лакмусовая бумажка будет, так сказать.
    Семенов
  18. sgazeev Сегодня, 16:25
    Надо было сразу дать ответку дать по горячим следам,Лавров напоминает Козырева немного.Теперь утираются. fool
    sgazeev
  19. ОТДЕЛ Сегодня, 16:30
    Правильно Лавров высказался по этому поводу..
    "Это разбой среди бела дня..." Обама под конец , решил подгадить России, а Трамп боится отменить ..
    ОТДЕЛ
    1. yuriy55 Сегодня, 16:39
      А у вас своего мнения нет? Чего вы Лаврова всё цитируете, как истину? Дипломатия хороша тогда, когда перед лицом не машут санкциями и "томагавками"...
      Только сильная воля президента России, напрямую дающая направление движения разным "околовсяким", способна переломить хребет этой гниющей и отравляющей мир гадине под названием США, пусть даже и в виде чьей-то марионетки. Сломанная кукла - уже удар по кукловоду (ам)...
      yuriy55
  20. Jovanni Сегодня, 16:30
    Вот что значит быть "добренькими" с этими акулами. Сразу надо было предпринимать ответные действия зеркальные, или круче. Понадеялись на добренького "дедушку Трампа". Придет к власти, типа, и всё образуется. Щщщаассс...
    Jovanni
  21. 1536 Сегодня, 16:45
    А зачем нам американское посольство в Москве? Тем более такое большое. И посол США живет отдельно от посольства, и дома для "дипломатов" и т.п. склады шпионского имущества. Может быть, мы ездим отдыхать в США, или к родственникам, или еще по какой-то надобности? Нет. Может быть, США наш сосед? Опять нет. Вот, например, посольство Сомали располагается в обычном гостиничном номере неподалеку от метро на окраине Москвы. Так что Good Bay, America! А шпионские гнезда американцев надо отдать под музеи и картинные галереи, детские дома творчества. Квартиры нуждающимся, кто пострадал от действий американцев с 1991-го года. Дальше бороться за ликвидацию окопавшихся в Москве и других городах России американских СМИ, за ликвидацию американских баз в Прибалтике и в Восточной Европе.
    Чтобы звучал глас народа, надо провести блиц опрос по ТВ или в Интернете среди граждан России: "Кто за то, чтобы выгнать американцев из московских диппредставительств?" По результатам опроса выгнать или не выгонять.
    1536
  22. Монархист Сегодня, 16:46
    Будем справедливы: бабуин пока седел на овальной ветке столько гадостей наделал,что ещё долго будет икаться всему миру.
    Кто породил ИГИЛ?- бабуин.
    Кто " поставил на крыло" сотни тысяч мигрантов? Попробуйте теперь их назад загнать ФИГУ.
    Кто раскаламутил Украину?
    Кто в последнее два- три месяца готов был марсиан в НАТО взять?
    Нет все-таки обезьяна останется обезьяной. Видимо, Дарвин, что-то перемудрил
    Монархист
  23. Монархист Сегодня, 16:51
    Цитата: sgazeev
    Надо было сразу дать ответку дать по горячим следам,Лавров напоминает Козырева немного.Теперь утираются. fool

    Камрад, а Вы думаете Андрей Андреевич (Громыко) сразу бы дубиной глушил? Ошибаетесь: Андрей Андреевич постарался бы подобрать ключики к новой администраыии
    Монархист
  24. Сергей-8848 Сегодня, 16:53
    Тут уж без всяких гамбургских и зимбабвийских судов - эти люди не политики и не бизнесмены, они просто охренели в своей PI-AR- значимости. Этих граждан (сенаторов и конгрессменов) уже отлавливать и сажать навсегда надо по всем штатам, как ведущим дело к ликвидации собственной страны.
    Сергей-8848
  25. Вал31rus Сегодня, 16:56
    Цитата: ОТДЕЛ
    Правильно Лавров высказался по этому поводу..
    "Это разбой среди бела дня..." Обама под конец , решил подгадить России, а Трамп боится отменить ..

    бандиты с большой дороги а с такими разговор короткий...
    Вал31rus
  26. Лена Петрова Сегодня, 17:09
    Какая разница, - сразу, не сразу ответили? Выждали, дали время штатам исправить ситуацию, новому президенту в том числе. Раз нет, - то и суда нет. Лавров предупредил уже. Скоро, думаю, сделают, как и говорил.
    Лена Петрова
  27. mahoney Сегодня, 17:11
    Пусть деток наших власть имущих выгонят с позором.....
    mahoney
    1. Шмель_3 Сегодня, 17:34
      mahoney Пусть деток наших власть имущих выгонят с позором.....
      Ага, еще и вклады в облигации с процентами вернут. Ну и мысли у вас.
      Шмель_3
  28. Geisenberg Сегодня, 17:16
    Нефиг было угрожать. Надо было просто отжать собственность и посольство выставить нафиг в 314ндостан.
    Geisenberg
  29. RUSOIVAN Сегодня, 17:23
    Цитата: 1536
    А зачем нам американское посольство в Москве? Тем более такое большое. И посол США живет отдельно от посольства, и дома для "дипломатов" и т.п. склады шпионского имущества. Может быть, мы ездим отдыхать в США, или к родственникам, или еще по какой-то надобности? Нет. Может быть, США наш сосед? Опять нет. Вот, например, посольство Сомали располагается в обычном гостиничном номере неподалеку от метро на окраине Москвы. Так что Good Bay, America! А шпионские гнезда американцев надо отдать под музеи и картинные галереи, детские дома творчества. Квартиры нуждающимся, кто пострадал от действий американцев с 1991-го года. Дальше бороться за ликвидацию окопавшихся в Москве и других городах России американских СМИ, за ликвидацию американских баз в Прибалтике и в Восточной Европе.
    Чтобы звучал глас народа, надо провести блиц опрос по ТВ или в Интернете среди граждан России: "Кто за то, чтобы выгнать американцев из московских диппредставительств?" По результатам опроса выгнать или не выгонять.
    RUSOIVAN
  30. МорякЧФ Сегодня, 17:27
    Однозначно нужно ответить,и обязательно симитрично с высылкой 35 их шпионов!!!
    МорякЧФ
  31. Монархист Сегодня, 17:28
    Цитата: faiver
    вот тебе раз, а кремль с мидом все сопли жуют..., только на словах бруталы...

    Думаете Л. И.сразу вытряхнул бы янкесов из особняков? Фигу:собрали бы Политбюро, а там уже свои дискуссии, но и после экстренного заседания не было ничего крайнего
    Вспомните, Ливан 1983 когда израильские танки фактически арестовали наше посольство в Бейруте. Большего оскорбления трудно найти и как реагировал Советский Союз? Спросите наших капиталов со звездой Давида, возможно, кто - то был там и помнит? Возможно, камрад Мичман Вам расскажет, он по работе знал и Зайкова и других
    Монархист
  32. рус-5819 Сегодня, 17:33
    Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия

    Кто эту катавасию начал? Где обамка? Встречные действия? Ну-ну!!
    Если у нас пороху ( не путать с порошенкой) хватит, то "ответочка" должна быть максимально жёсткой: никаких экономических контактов (поставок РД и т.д.), политические контакты свести до минимума.
    Это война, объявленная нам, слава Богу, пока в холодной фазе.
    Тупые конгрессмены ФША настолько уверовали в свою исключительность, что пока не получат "ледяной душ"
    ( Пёрл-Харбор, Арденны ,Вьетнам, Корея, Афганистан) не успокоятся.

    в Москве не стали принимать ответных мер на эти действия Вашингтона. Новая администрация Дональда Трампа пока не вернула России дипсобственность
    рус-5819
  33. megadeth Сегодня, 17:35
    Молодцы Американцы, так и надо с нами..., мы и дальше будем разяснять нашу позицию нашим "партнёрам"
    megadeth
  34. Stoler Сегодня, 17:37
    Да нас положили большой БОЛТ!!! И мы это ХАВАЕМ!!! И УЛЫБАЕМСЯ!!!! МЫ Б... ВЫШЕ ЭТОГО!!! МЫ Б... АНГЕЛЫ!!!!
    Stoler
  35. Holsten Сегодня, 17:44
    Пора гасить подлых шакалов : только тогда выясним - они шерханы или табаки . Но без усов им быть по-любому .
    Holsten
  36. Правдодел Сегодня, 17:49
    Вор объявляет хозяина вором и грозит ответом, если хозяин поймает вора?!!! Удивляет наглость пинд..осов, англосаксов.

    «Народ-государство-отечество» - вот лозунг каждого патриота России. Сильный, сплоченный народ, опирающийся на могучее государство, обеспечивает процветание Отечества в веках.
    Правдодел
  37. Клон Сегодня, 17:53
    Нда... на удар надо сразу отвечать ударом, а не надеяться на проявление какого-то там здравомыслия и благородства со стороны международного авантюриста. И особенно, в отношение к п...., ах, да, к американцам, вконец обнаглевшим от своей вседозволенности.
    Клон
  38. RaZH Сегодня, 17:55
    «Когда я слышу, что бог справедлив, мне становится страшно за Америку»
    Т. Джефферсон третий президент США
    RaZH
  39. Best Сегодня, 17:56
    В любом случае следует строить только догадки. Позволю свои:
    1. Руководство России лишено возможности вводить контрмеры действиями либералов;
    2. Руководство России не рискует вводить контрмеры из-за того, что будут заблокированы многие счета слуг народа и пр., лишат их детей (жен, близких, родных) обучению и проживанию в США , лишат потным трудом заработанных денег и приобретенных на них собственностей в США и других странах;
    3. Не могут найти следующую формулировку выражения обеспокоенности.
    Может быть что-то упустил.... Но пощечина не первая, безответная и очень неприятная уже для всего народа, государства.
    Best
  40. bsk_una Сегодня, 18:15
    Не надо объявлять разрыв дипотношений с 3,14ндостаном, а просто отобрать все здания и выслать 35 дипломатов, остальные сами укатят за 24 часа. Просто и чудненько!!!
    bsk_una
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