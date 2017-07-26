Вашингтон пригрозил Москве ответом на ответ за арест дипсобственности

Американская сторона предупредила, что в случае принятия Россией мер в связи с арестом российской дипсобственности в США Вашингтон будет реагировать на них как на отдельный демарш, за которым последуют встречные действия

США будут рассматривать ответные действия Москвы на арест российской дипсобственности как демарш и примут новые меры, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в российской столице.- сказал собеседник агентства.Во вторник Палата представителей США приняла новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, ограничивает возможности Белого дома по снятию действующих ограничительных мер.18 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече со старшим заместителем Госсекретаря Томасом Шенноном заявил о том, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае продолжения блокирования своей дипсобственности в США.За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть объекты недвижимости, не ставя Москве никаких условий. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».Уходящая администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.Тогда в Москве не стали принимать ответных мер на эти действия Вашингтона. Новая администрация Дональда Трампа пока не вернула России дипсобственность.