18:28 26 июля

Омбудсмен: девушки лишены права проходить срочную службу, ситуацию надо менять

Девушки ущемлены в праве проходить срочную службу в Вооруженных силах России, передает РАПСИ заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.



Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом,
сказала Москалькова на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».


По словам омбудсмена, в ее адрес «регулярно поступают сообщения от представительниц женского пола, желающих проходить службу, освоить военные профессии, стать летчицами». Она призвала менять ситуацию в этой сфере, поскольку «неправильно» ущемлять стремление россиянок.

Также, по мнению Москальковой, необходимо принимать более эффективные меры по поддержке вдов военнослужащих, погибших при исполнении долга.

Это огромная площадка для помощи: сиротам, вдовам, военнослужащим, которые ушли на пенсию,
отметила она.

Ранее, в 2012 году, Москалькова, будучи депутатом от «Справедливой России», предлагала присылать девушкам, достигшим совершеннолетия, повестки с предложением служить в армии. Но, в отличие от мужчин, женщины не будут военнообязанными, поэтому у них будет право самим выбирать – служить по призыву или нет.

Использованы фотографии: ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. vch Сегодня, 15:41
    Ну еще девчонок в казарме на срочке не хватало! У нас что, некому больше Родину защищать?
    vch
    1. Zibelew Сегодня, 15:42
      Глупости всё это... Даже Израиль, хоть и пошёл на призыв женщин на срочную по причине катастрофической нехватки людских ресурсов, всё равно их не допускают в зону боевых действий. Отправить Москалькову на гауптвахту дней на 30 за бред.
      Zibelew
      1. Владимир16 Сегодня, 15:45
        я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом,

        Её нужно призвать на службу солдаткой. Бабёнка думает, что это рай земной. Тут лишь собственная шкура мозги может вправить. Женщина рождена быть матерью и хозяйкой в доме. Но видимо это не про это существо в юбке.
        Еще раз убеждаюсь, что жизнь в раскайфовках сносит башню людям. Для этих растоманов все в розовом свете.
        Такую нужно в стройбат. Пусть пару лет (как ранее) потрудится на благо Родины. Ну и заодно на дачах генеральских по-батрачит за балабас.

        Одна главной проблемой школы видит классы прямоугольной формы. Ей подавай круглые и жизнь в стране наладится. Эта девчат в армию солдатом служить отправляет. Где их находят???
        Владимир16
        1. фигвам Сегодня, 15:46
          Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом

          Значит право рожать, скоро дадут и мужикам.
          фигвам
          1. cniza Сегодня, 15:56
            Шутки шутками , но могут же быть и дети...
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 17:17
              То есть, контрактной службы женщинам мало? Срочную подавай? Оголтелый феминизм с Запада завезли? Дуристика полная...
              Джедай
              1. Татьяна Сегодня, 17:37
                Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - по своему базовому вечернему образованию юрист, ну и + какая-нибудь задолбанная у неё горе-кандидатская по философии.
                И что нормального в плане призыва девушек на военную службу Москалёва может предложить, не будучи никогда на передовой линии во время службы в милиции?
                Она даже не практикующий врач - ГИНЕКОЛОГ, - как министр обороны современной Германии!

                В этом вопросе она просто недообразованная карьерно-меркантильная прозападного толка ограниченная ФЕМИНИСТКА!
                Татьяна
                1. Джедай Сегодня, 17:44
                  Цитата: Татьяна
                  В этом вопросе она просто недообразованная карьерно-меркантильная прозападного толка ограниченная ФЕМИНИСТКА!

                  Вот те же самые мысли! А ещё, как мне видится, попытка с её стороны проиллюстрировать "коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт.". Глупо это... Или это такой сигнал Западу, что Россия готова к войне с ними и "Вставай, страна огромная!"? Не понимаю я такого...
                  Джедай
            2. Комментарий был удален.
          2. Чёрный Сегодня, 16:16
            Цитата: фигвам
            м

            Значит право рожать, скоро дадут и мужикам.

            В европе дали...они во всю стараются , но родить пока не могут wassat
            Чёрный
        2. pjastolov Сегодня, 15:54
          Но видимо это не про это существо в юбке.
          и не только в юбке
          pjastolov
        3. Andrey591 Сегодня, 18:15
          Правильно! Пускай пример покажет, сама!
          Andrey591
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:48
        всё равно их не допускают в зону боевых действий.

        В случае масштабной войны наши женщины будут воевать так же как и в ВОВ... медиками,снайперами,связистками и т.д. ...вообщем где больше всего проявляются качества женщин...
        Обдусмену надо бы поподробней разъяснить народу чего хотят на самом деле женщины ...воевать на передовой это одно , а проходить службу в тылу это совсем другое.
        Не думаю что кровавые схватки с боевиками надо поручать женщинам...все таки эта резня не для женщин... и потом представьте что милой девушке оторвет ногу миной где-то в рейде...как потом она будет жить с этим...нехорошо все это.
        Тот же ЛЕХА
      3. pjastolov Сегодня, 15:51
        По словам омбудсмена, в ее адрес «регулярно поступают сообщения от представительниц женского пола, желающих проходить службу, освоить военные профессии, стать летчицами».
        а она не в курсе, что чтобы стать летчицами надо училище закончить, что то курнула она серьезное, не травку fool
        pjastolov
      4. Морм Сегодня, 16:24
        Я присоединяюсь к мнению большинства- я также против службы женщин в армии.Но!!!Бывают и исключения.Вот 102 российская база в Гюмри- ЧП на ЧП- то военнослужащий расстреливает целую семью из семерых человек,то один солдат из части убивает другого,то военнослужащие крадут рации из танков и продают их,то один армянин убивает вне пределов российской базы русского солдата-кинолога,по фотографиям- безобидного и умного человека.А что еже заменить солдат- мужиков конкретно в Гюмри на женщин?Женщины стрессоустойчивы и они не возьмут автомат и не расстреляют семью.Женщины убивать друг друга с таким остервенением не будут и
        Морм
        1. Морм Сегодня, 16:32
          И ,наконец,никто из армян не полезет убивать женщину-солдата в городе.Везде плюсы.А что касается падения обороноспособности- так 4-5 тысяч солдат у самой границы с Турцией при нападении последней долго не продержатся,турецкая армия их быстро сомнет.А так хоть девушки будут радовать глаз,русские девушки ,чего уж таиться,покрасивее будут,чем наши армянки.
          Морм
      5. 210окв Сегодня, 16:24
        На такой срок не сажают..А вот возьмем призыв весенний в нашем районе ..40 человек призвали по плану.Это не раньше уклонялись и бегали по бабушкам..Сейчас не всех желающих юношей и возьмут на срочку..
        Цитата: Zibelew
        Глупости всё это... Даже Израиль, хоть и пошёл на призыв женщин на срочную по причине катастрофической нехватки людских ресурсов, всё равно их не допускают в зону боевых действий. Отправить Москалькову на гауптвахту дней на 30 за бред.
        210окв
      6. papas-57 Сегодня, 17:23
        ''Отправить Москалькову на гауптвахту дней на 30 за бред''. А лучше в казарму на два года. Слишком ''умных'' очень любят в армии отцы-командиры.
        papas-57
    2. BlackMokona Сегодня, 15:42
      Судя по хроническому недобору, да.
      BlackMokona
    3. Белорус Сегодня, 15:51
      Видимо некому...
      Большинство, как это не прискорбно, "воюют" в диванных войсках. А кто-то даже на контрактной основе.
      Белорус
    4. Владимирец Сегодня, 15:57
      Цитата: vch
      Ну еще девчонок в казарме на срочке не хватало!

      По собственному опыту ... не хватало... feel
      Владимирец
    5. Зяблицев Сегодня, 16:01
      А еще геи, трансгендеры и т.п., много страждущих в России послужить... laughing
      В Европах уже на подводных лодках пеленальные столы...Ко всей моей любви к женщинам, ей богу их место, на кухне...!
      Зяблицев
    6. сибиралт Сегодня, 16:02
      А как её должность по - русски называется? Или она не переводится? belay Если так, то почему наши власти сами же вытесняют русский язык из РФ?
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 16:28
        Москалькова Татьяна Николаевна – российский политик, заслуженный юрист РФ, депутат Госдумы пятого и шестого созывов. С 2016 г. работает в качестве уполномоченного по правам человека. Является членом «Справедливой России», доктором философских и юридических наук.
        ну типа уполномоченный
        pjastolov
        1. Mystery12345 Сегодня, 17:27
          как ...как такие персонажи "погоны" получили?... ведь "недалёкая" тётка...нельзя таким голос подавать.
          Mystery12345
          1. pjastolov Сегодня, 18:24
            нельзя таким голос подавать.
            подавать можно, но не голос, а в забегаловке hi
            pjastolov
    7. ЮБОРГ Сегодня, 17:37
      Беременных она будет посылать в атаку или на полосу препятствий? Гнать такого амбудсмена надо и дальше прилавка или метлы не пускать. Мозг как у рыбы.
      ЮБОРГ
    8. YakimovSS Сегодня, 17:51
      Да, на срочке в казарме их многим не хватало!
      YakimovSS
    9. arane Сегодня, 17:52
      Цитата: vch
      Ну еще девчонок в казарме на срочке не хватало! У нас что, некому больше Родину защищать?

      Она что, д.у.р.а? Пусть почитает первоисточники. Срочная служба не право, а обязанность. И если девушка хочет, то ради бога, по контракту с 18 лет.
      arane
  2. Прогрессор Сегодня, 15:43
    Зачем?
    По контракту, ради Бога, а так?
    Прогрессор
    1. Logall Сегодня, 15:44
      Цитата: Прогрессор
      Зачем?
      По контракту, ради Бога, а так?

      Солдат порадовать...
      Logall
      1. cniza Сегодня, 15:46
        Бардак будет , а не армия , очень осторожно с этим вопросом.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 15:58
          а её армия интересует? recourse
          pjastolov
          1. сибиралт Сегодня, 16:08
            Права Человека - фетиш для либероидов. Есть права гражданина и личности.
            сибиралт
            1. pjastolov Сегодня, 16:10
              пиарится, однако laughing
              pjastolov
          2. KUOLEMA Сегодня, 16:19
            Нда тетку плющит не похожа сама на солдата Джейн
            KUOLEMA
          3. кедр Сегодня, 16:30
            Москальковой не мешало бы для начала напомнить факт, что человека Человеком делают не права, которые он качает, а обязанности, которые он выполняет.
            кедр
            1. pjastolov Сегодня, 16:33
              она
              заслуженный юрист РФ
              hi
              pjastolov
        2. Logall Сегодня, 16:06
          Чтобы не совращать солдат, пидерастам и подобной нечисти запретили службу в армии. А тут...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 17:11
            Привет , Саша. Странное мнение и не совсем понятное, если честно. Так и представил себе, как девчонок на срочку отправляют, а возле военкомата их парни со слезами сопли друг другу утирают... crying
            Джедай
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:47
    Она в своём уме?На "срочке" девушки? Если только отдельная и полностью изолированная часть,типа "Института благородных девиц".Кто её назначил на этот пост?Для опыта-её саму в казарму.Мозги поправятся.Блин.Материться хочется! am
    ВЕРЕСК
  4. Белорус Сегодня, 15:50
    Да, а еще братцы-россияне стебаетесь над женщинами-министрами обороны!
    Ваши "женщинки", я смотрю, тоже не отстают - в дела обороны (или наступления) по всем фронтам устремились!
    Белорус
  5. mac789 Сегодня, 15:50
    Еслиб девушки служили, мы б на дембель не спешили...
    Ну а если серьезно. Кто нибудь готов предоставить своих дочерей в распоряжение не сильно вменяемых командиров? По призыву? У нас ведь как было - кто в армии служил тот в цирке не смеётся. Думаю мало что изменилось.
    mac789
    1. Logall Сегодня, 16:08
      Цитата: mac789
      Думаю мало что изменилось.

      Тут даже бром не поможет...
      Logall
  6. Балу Сегодня, 15:52
    Не знаю, не знаю... Но нужно очень пристально обращать внимание не только на интеллект ,но и на физподготовку, чтобы здоровье не подвело в трудную минуту.
    Случайно на ютубе посмотрел как на параде шли китаянки и наши девчонки. Увы, китаянки шли более четко, а наши как-то слегка расхлябанно, менее собрано. И дел здесь не в муштре, а именно физподготовке-умении владеть телом. У китайцев элемент национальной культуры-У-шу. Кстати рекомендую для любого возраста, на ютубе полно этих комплексов. Научитесь дышать правильно, и суставы с позвоночником станут гибче и давление у кого-нибудь выравняется. Не буду засорять эфир, но МО надо подумать о том, чтобы был физкультурный канал, для тех, кто не может дойти до спортзала. Не развлекалово, а занятие с инструктором. Только инструкторам нужно помнить, что расчитывать надо на зрителя с минимальной подготовкой. И уберите с ТВ йогу. Йога требует подготовки с детства! По всему миру ежегодно умирают люди от инсульта или становятся инвалидами переоценив свои возможности с дуру начав резко заниматься йогой. УШУ можно заниматься и в 80 лет.
    Ну да, отвлекся. Женщины могут служить срочную и по контракту, но должен быть строгий отбор по физическим параметрам и психологическим тестам. Враг в бою слабостей не простит. hi
    Балу
    1. KUOLEMA Сегодня, 16:20
      а как насчет изнасилований?
      KUOLEMA
  7. Mavrikiy Сегодня, 15:52
    Мужики лишены права рожать. Она скоро озаботится и здесь навести справедливость.
    Аааа вон в чем дело. Она блондинка.
    Mavrikiy
  8. Flinky Сегодня, 15:58
    Женская дедовщина - это будет куда жёстче, чем обычная.
    Flinky
    1. Прогрессор Сегодня, 16:11
      А такая бывает?
      Прогрессор
  9. anjey Сегодня, 16:00
    Также, по мнению Москальковой, необходимо принимать более эффективные меры по поддержке вдов военнослужащих, погибших при исполнении долга.
    ага наберем женских батальонов и в мясорубку а в России демогрфию подрывать и вдовцов плодить будем,через чур эмансипация прет...
    anjey
    1. anjey Сегодня, 16:53
      хорошие зарплаты и социалка и женщина готова залезть черт знает куда....
      anjey
  10. Диванный воин Сегодня, 16:04
    Надеюсь срочку вообще отменят как обязаловку. Хочешь служить - служи, не хочешь - не служи, всё равно от пацанов загнанных из-под палки толк близкий к нулевому.
    Диванный воин
    1. l7yzo Сегодня, 16:16
      Так сделали без службы в армии - ты никуда не попадёшь на гос службу и всё - народ попёр. Да и за 10 лет - право хаты. А ипатека на гражданке - 20 лет, да её и платить надо. А тут тебя и оденут и накормят.
      l7yzo
  11. трофим Сегодня, 16:09
    Заняться ей нечем, развлекается собака женского пола. Так сказать изображает бурную кипучую деятельность.
    трофим
  12. Roma-1977 Сегодня, 16:13
    А через 9 месяцев появится юридическое понятие "сын полка"...
    Roma-1977
  13. Blue Fox Сегодня, 16:14
    Что-то это больше всего напоминает PR а-ля фильм "Солдат Джейн", только в реальности концовочка будет иная.
    Blue Fox
  14. l7yzo Сегодня, 16:14
    Предлагаю ей пойти послужить. А то чот в её заслугах - только работа в "помиловании". Интересно - как она сможет стрелять и бить в морду???
    l7yzo
  15. JonnyT Сегодня, 16:18
    Бредит баба, ох и бредит.
    Женщинам дорогу в армию никто не закрывал - если захотела иди учись в специализированные учебные заведения....
    Эта полоумная просто хочет бардака в армии больше и в социального напряжения на гражданке От этих инициатив несет феминизмом и вредительством за версту
    JonnyT
    1. alstr Сегодня, 16:47
      Я скажу даже более того, не знаю как сейчас, но раньше:
      1. Все медики (большинство женщины) имели военный билет, звание и периодически призывались на сборы. У меня мама (имеет военбилет - медсестра. последний раз была на сборах где то в конце 90-х хотя медсестрой даже не работала)
      2. В училищах было много женщин вольнонаемных, которые тоже звания имели
      3. В военных городках тоже (особенно в голодные 90-е) жены офицеров часто замещали должности в том числе и боевые (например, операторов С-300)
      4. Более того, если девушка хотела, то она могла поступить на военную кафедру и пройти там обучение (это тоже в 90 - е началось). Правда без сборов.

      А сейчас чуть ли не в каждом училище есть взвод или больше девушек.
      Так что есть много возможностей у девушек стать военными.

      А вот срочную в наших условиях девушкам противопоказано. В принципе, того что есть достаточно, т.к. в армии девушки замещающие солдатские должности не нужны от слова совсем. А вот подготовленные специалисты для подразделений, которые не ведут непосредственно боевые действия (связь, тыловые службы и т.п.) плюс войска ПВО, там вполне женщины будут к месту
      alstr
  16. Dark_Filin Сегодня, 16:19
    Не понимаю, нахрена это, собственно. На контракт их берут, а реально срочку служить пойдут, я думаю, единицы. Да и что это за неравноправие - бабам по желанию срочку, а пацанам - обязаловка?
    Dark_Filin
  17. svp67 Сегодня, 16:22
    Девушки ущемлены в праве проходить срочную службу в Вооруженных силах России, передает РАПСИ заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
    А в чем ущемление то ? Ну давайте разрешим парням рожать.... Ведь не слабо же, только смысл в этом какой? Хотят девушки служить - пожалуйте в военкомат, на контрактную службу.
    svp67
  18. vladimirvn Сегодня, 16:23
    ..поэтому у них будет право самим выбирать – служить по призыву или нет. .
    Права, правами, а сколько деньжищ надо отвалить, что бы создать нормальные условия для их службы?
    vladimirvn
  19. Диванный воин Сегодня, 16:25
    Цитата: l7yzo
    Так сделали без службы в армии - ты никуда не попадёшь на гос службу и всё - народ попёр. Да и за 10 лет - право хаты. А ипатека на гражданке - 20 лет, да её и платить надо. А тут тебя и оденут и накормят.

    Мне пофиг, переживу без госслужбы. Поработаю в каком-нибудь сбербанке или другой подобной конторе. Не надо меня кормить и одевать, и хата мне в таком порядке не нужна. Пусть дадут возможность самому зарабатывать а не от военкома бегать - и всё сразу встанет на свои места, и накормлюсь сам, и оденусь и обуюсь. К тому же зачем брать ипотеку когда можно снять комнату с девушкой на двоих и спокойно за пять-семь лет заработать на квартиру в небольшом городе. Если конечно жить негде реально. Не будет ни взяток врачам и военкомам, не будет полка ленивых откосников в университетах которые сидя на коммерции читают еле-еле и много чего ещё чего нехорошего.

    Дайте парням возможность выбора - и всё встанет на свои места. Тем более это гораздо дешевле чем бегать за призывниками и бить по рукам взяточникам, которые наживаются на откосах.
    Диванный воин
  20. кедр Сегодня, 16:39
    "...По словам омбудсМЕНА, в ее ( в его?) адрес «регулярно поступают сообщения от представительниц женского пола, желающих проходить службу, освоить военные профессии, стать летчицами». Она ( он?) призвала (призвал) менять ситуацию в этой сфере, поскольку «неправильно» ущемлять стремление россиянок..."

    История о том как западня мозги нам вправляет или дурдом на выезде...
    кедр
  21. LUCKY777 Сегодня, 16:42
    «регулярно поступают сообщения от представительниц женского пола, желающих проходить службу, освоить военные профессии, стать летчицами»
    Нихай летають, только на вступильных экзаменах обязать с одной рукой нужду справить вот в такую штучку, и что б ни капли мимо! winked
    LUCKY777
  22. yuriy55 Сегодня, 16:46
    Девушки ущемлены в праве проходить срочную службу в Вооруженных силах России, передает РАПСИ заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

    В праве проходить срочную службу? В качестве кого? Если в качестве солдата, то милости просим...А, если в качестве "бесплатного приложения"...Пусть живут и в браке и рожают от законных мужей...
    yuriy55
  23. Кома_64 Сегодня, 16:52
    Она к милиции отношение имеет только погонами.Даже не знает с какой стороны в райотдел заходят.Еще генераль,клоунада сплошная.
    Кома_64
  24. 3officer Сегодня, 16:53
    В то время когда толпы парней в Дагестане не могут в Армию попасть(даже взятки плотют в комиссариате belay )госпожа Москалькова дурью мается.В стране рождаемость и так не ахи,а она с очередной депутатской авнтюрой.Воистину дармоедский корпус.Раньше Яровая "гнала" по весне и осени теперь еще одна нарисовалась.
    3officer
    1. Василенко Владимир Сегодня, 17:48
      Цитата: 3officer
      Раньше Яровая "гнала"

      она и ЩЯс гонит
      Василенко Владимир
  25. Сергей-8848 Сегодня, 16:57
    Инициаторша этого бреда - давай, - вперёд, и только после всестороннего тестирования законодательной инициативы - к рассмотрению в ГД и СФ.
    Сергей-8848
  26. Низнайка Сегодня, 17:38
    лишены права? вмените в обязанность! и всё будет архиправильно - равные права-равные обязанности! good
    во истинну "бабыдуры" пишется слитно fool
    Низнайка
  27. Василенко Владимир Сегодня, 17:47
    Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом

    не только не поддержат, но еще и у виска пальцем покрутят
    Василенко Владимир
  28. KOLAaps Сегодня, 17:52
    ...Я - за!!! В прочный корпус!!! В автономку! ... Солёной рыбы и тарани там навалом.... Ну а мастеры по гинекологии - в каждом отсеке (горький, горький опыт...)
    KOLAaps
  29. Гардамир Сегодня, 17:55
    Как они достали своими правами. Хорошо при тоталитаризме женщины обязаны рожать, мужики Родину защищать.
    Гардамир
  30. Laksamana Besar Сегодня, 17:56
    Выборы скоро, отсюда и эта чушь.
    Laksamana Besar
  31. komrad buh Сегодня, 18:08
    Всех этих "обутсменов" отправить в Сибирь. Пусть там права людей защищают
    komrad buh
  32. рус-5819 Сегодня, 18:15
    Цитата: Татьяна
    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - по своему базовому вечернему образованию юрист, ну и + какая-нибудь задолбанная у неё горе-кандидатская по философии.
    И что нормального в плане призыва девушек на военную службу Москалёва может предложить, не будучи никогда на передовой линии во время службы в милиции?
    Она даже не практикующий врач - ГИНЕКОЛОГ, - как министр обороны современной Германии!
    В этом вопросе она просто недообразованная карьерно-меркантильная прозападного толка ограниченная ФЕМИНИСТКА!

    Приветствую, Татьяна!
    Судя по всему. Москалькова посмотрела "Солдат Джейн". Но на себя она явно примерила роль сенаторши, а не солдатки.
    А вообще то, как говаривал один киношный герой Галкина :" Женщины в армию стремятся потому, что там мужички видные и в большом количестве" к/ф "Ответный ход"
    Видимо Москалькова так решает демографическую проблему в России!!!
    рус-5819
  33. Doliva63 Сегодня, 18:15
    Году так в 88-м знакомый ком.МСР(новатор, блин, мы с ним за одним столом в паевой столовой сидели) решил завести в роте девку-санинструктора. Его отговаривали, как могли все - и начальство, и друзья. Но - имел право. И завёл. Через неделю рота превратилась в балаган.
    Он на людях долго не появлялся потом - дом, казарма, полигон, дом. Стыдно было.
    Баба имеет право/обязана быть женой и рожать здоровое потомство. Остальное - это в Европу. Точка.
    Doliva63
  34. трассер Сегодня, 18:22
    Еше одно подтверждение того, что баб надо делом занимать , которое им предназначено . А то мысли дурные заводятся. Это кто там хочет летчитцей стать? Пусть машины сначала водить научатся !!! Залетчитцей ей предназначено быть, а уж никак не летчицей. В десантное училище баб понабрали.. Наш " батя " в гробу переворачивается от злости наверно. Еще в силы спезназначения пусть наберут. Для спец обслуживания. Наши бабенки все хотят " КАК у них" .Только вот забыают что " им" плевать на людей с высокой башни , без разницы сколько баб или мужиков положат, нет разницы никакой. А ВОТ У НАС ЕСТЬ И БУДЕТ. БАБАМ РОЖАТЬ НАДО И БОЛЬНЫХ С РАНЕНЫМИ ВЫХАЖИВАТЬ. ЭТО ИХ ВОЙНА И ВКЛАД В ПОБЕДУ. И ЗАБУДТЕ ВЫ ПРО ЖЕНЩИН СНАЙПЕРОВ , КТО ОБ ЭТОМ СЕРЬЕЗНО ГОВОРИТ , ТОТ ВООБЩЕ К ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения . А СЛЕДОВАТЕЛЬНО " лошара" в голове и поступках. Российска армия стояла и будет стоять на чести и выучке офицерского корпуса, на мужестве и находчивости русского солдата. А уж никак НЕ на " бабьих сарафанах".
    трассер
Картина дня