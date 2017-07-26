Омбудсмен: девушки лишены права проходить срочную службу, ситуацию надо менять
Девушки ущемлены в праве проходить срочную службу в Вооруженных силах России, передает РАПСИ заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
По словам омбудсмена, в ее адрес «регулярно поступают сообщения от представительниц женского пола, желающих проходить службу, освоить военные профессии, стать летчицами». Она призвала менять ситуацию в этой сфере, поскольку «неправильно» ущемлять стремление россиянок.
Также, по мнению Москальковой, необходимо принимать более эффективные меры по поддержке вдов военнослужащих, погибших при исполнении долга.
Ранее, в 2012 году, Москалькова, будучи депутатом от «Справедливой России», предлагала присылать девушкам, достигшим совершеннолетия, повестки с предложением служить в армии. Но, в отличие от мужчин, женщины не будут военнообязанными, поэтому у них будет право самим выбирать – служить по призыву или нет.
Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом,сказала Москалькова на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
По словам омбудсмена, в ее адрес «регулярно поступают сообщения от представительниц женского пола, желающих проходить службу, освоить военные профессии, стать летчицами». Она призвала менять ситуацию в этой сфере, поскольку «неправильно» ущемлять стремление россиянок.
Также, по мнению Москальковой, необходимо принимать более эффективные меры по поддержке вдов военнослужащих, погибших при исполнении долга.
Это огромная площадка для помощи: сиротам, вдовам, военнослужащим, которые ушли на пенсию,отметила она.
Ранее, в 2012 году, Москалькова, будучи депутатом от «Справедливой России», предлагала присылать девушкам, достигшим совершеннолетия, повестки с предложением служить в армии. Но, в отличие от мужчин, женщины не будут военнообязанными, поэтому у них будет право самим выбирать – служить по призыву или нет.
Использованы фотографии: ТАСС
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