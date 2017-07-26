Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
Сумма, которую Украина должна выплатить России за неисполнение обязательств по еврооблигациям времен Виктора Януковича, составляет на сегодняшний день почти $3,5 млрд. Порядок ее расчета утвердил Высокий суд Лондона, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз Минфина
Высокий суд Лондона утвердил сумму, которую Украина должна заплатить России за дефолт по принадлежащим Фонду национального благосостояния (ФНБ) облигациям на $3 млрд. Как сообщил Минфин России в пресс-релизе, английский суд постановил, что помимо основного долга на $3 млрд и невыплаченного купона на $75 млн Украина должна заплатить штрафные проценты на основной долг и сумму невыплаченного купона. По данным Минфина, ежедневно штрафной процент составляет более $673 тыс. и рассчитывается с 21 декабря 2015 года.
Таким образом, сумма штрафа по состоянию на 26 июля 2017 года (за 584 дня) составляет $393 млн. Это значит, что на сегодняшний день Украина должна России $3,47 млрд. Кроме того, суд обязал Украину возместить России судебные расходы в размере £2,8 млн ($3,6 млн), говорит российский Минфин.
Слушание, на котором суд определил порядок расчета сумм, которые должна выплатить Украина, прошло сегодня, в среду, 26 июля. Текста решения на сайте суда нет. В то же время, как сообщил Минфин Украины, суд принял позицию Киева и приостановил исполнение судебного решения о выплате долга. Пауза продлится до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины, говорится в заявлении украинского Минфина. Россия не сможет принудительно взыскать долг до рассмотрения апелляции.
Суд также продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года, сообщает Минфин России. "В связи с небольшим сроком, оставшимся до рассмотрения апелляции, Высокий суд Лондона ожидаемо продлил до вынесения вердикта по апелляции действие ранее принятого им решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной заемных средств", - говорится в сообщении Минфина..
В конце марта 2017 года английский суд обязал Киев выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд и начисленные проценты. В июне Украина подала апелляцию на это решение.
Высокий суд Лондона утвердил сумму, которую Украина должна заплатить России за дефолт по принадлежащим Фонду национального благосостояния (ФНБ) облигациям на $3 млрд. Как сообщил Минфин России в пресс-релизе, английский суд постановил, что помимо основного долга на $3 млрд и невыплаченного купона на $75 млн Украина должна заплатить штрафные проценты на основной долг и сумму невыплаченного купона. По данным Минфина, ежедневно штрафной процент составляет более $673 тыс. и рассчитывается с 21 декабря 2015 года.
Таким образом, сумма штрафа по состоянию на 26 июля 2017 года (за 584 дня) составляет $393 млн. Это значит, что на сегодняшний день Украина должна России $3,47 млрд. Кроме того, суд обязал Украину возместить России судебные расходы в размере £2,8 млн ($3,6 млн), говорит российский Минфин.
Слушание, на котором суд определил порядок расчета сумм, которые должна выплатить Украина, прошло сегодня, в среду, 26 июля. Текста решения на сайте суда нет. В то же время, как сообщил Минфин Украины, суд принял позицию Киева и приостановил исполнение судебного решения о выплате долга. Пауза продлится до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины, говорится в заявлении украинского Минфина. Россия не сможет принудительно взыскать долг до рассмотрения апелляции.
Суд также продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года, сообщает Минфин России. "В связи с небольшим сроком, оставшимся до рассмотрения апелляции, Высокий суд Лондона ожидаемо продлил до вынесения вердикта по апелляции действие ранее принятого им решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной заемных средств", - говорится в сообщении Минфина..
В конце марта 2017 года английский суд обязал Киев выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд и начисленные проценты. В июне Украина подала апелляцию на это решение.
Использованы фотографии: http://navkolo.me/
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