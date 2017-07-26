18:28 26 июля

Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд

Сумма, которую Украина должна выплатить России за неисполнение обязательств по еврооблигациям времен Виктора Януковича, составляет на сегодняшний день почти $3,5 млрд. Порядок ее расчета утвердил Высокий суд Лондона, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз Минфина

Высокий суд Лондона утвердил сумму, которую Украина должна заплатить России за дефолт по принадлежащим Фонду национального благосостояния (ФНБ) облигациям на $3 млрд. Как сообщил Минфин России в пресс-релизе, английский суд постановил, что помимо основного долга на $3 млрд и невыплаченного купона на $75 млн Украина должна заплатить штрафные проценты на основной долг и сумму невыплаченного купона. По данным Минфина, ежедневно штрафной процент составляет более $673 тыс. и рассчитывается с 21 декабря 2015 года.

Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд



Таким образом, сумма штрафа по состоянию на 26 июля 2017 года (за 584 дня) составляет $393 млн. Это значит, что на сегодняшний день Украина должна России $3,47 млрд. Кроме того, суд обязал Украину возместить России судебные расходы в размере £2,8 млн ($3,6 млн), говорит российский Минфин.

Слушание, на котором суд определил порядок расчета сумм, которые должна выплатить Украина, прошло сегодня, в среду, 26 июля. Текста решения на сайте суда нет. В то же время, как сообщил Минфин Украины, суд принял позицию Киева и приостановил исполнение судебного решения о выплате долга. Пауза продлится до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины, говорится в заявлении украинского Минфина. Россия не сможет принудительно взыскать долг до рассмотрения апелляции.

Суд также продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года, сообщает Минфин России. "В связи с небольшим сроком, оставшимся до рассмотрения апелляции, Высокий суд Лондона ожидаемо продлил до вынесения вердикта по апелляции действие ранее принятого им решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной заемных средств", - говорится в сообщении Минфина..

В конце марта 2017 года английский суд обязал Киев выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд и начисленные проценты. В июне Украина подала апелляцию на это решение.



Использованы фотографии: http://navkolo.me/
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Комментарии 44

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  1. Владимирец Сегодня, 16:08
    "слушания в котором запланированы на январь 2018 года"

    Потом ещё обжалуют. А там или ишак сдохнет, или падишах. recourse
    Владимирец
    1. RASKAT Сегодня, 16:12
      Не способность выплатить украиной такой суммы разве не будет означать дефолт украинец экономики? Неужели это случиться? Перемога!
      RASKAT
      1. Лев Бронш Сегодня, 16:37
        А при чём тут дефолт? Собственно технический дефолт на украине давно, а как послушаешь их през/премьера - так страна в деньгах купается, прям так и говорят: Не знаем куда девать!)) Так что не сразу, но наскребут. И к тому же впереди весьма занятный аттракцион предстоит - выплата долгов с привязкой к росту ВВП украины)) Это про других кредиторов, которые коммерческие и к которым нам примкнуть очень советовали. Будь моя воля, я бы примкнул - там такие условия отдачи для украины, что решение лондонского суда сказкой кажутся. Если не лень, погуглите)) Другой вопрос, что мы опять некий "братский" народ спасаем, взимая долги по самой мягкой схеме. Но это совсем другой вопрос((
        Лев Бронш
        1. Zibelew Сегодня, 16:44
          Окончательное решение по апелляции будет принято в январе 2018 года, ожидаемо в пользу России. А там, в 2019 году подоспевают остальные первые крупные платежи по сделке заключенной Яресько с западными кредиторами Украины. Честно говоря, не вижу как Украина в этой ситуации сможет избежать дефолта, и это уже будет не технический, а самый что ни на есть полный п... Паническая волна приватизации государственных активов, стартовавшая на этой неделе видимо связана именно с этим прогнозом, в котором правительство Гройсмана пытается быстро сбагрить государственные активы, которые так или иначе пришлось бы отдавать в частные руки кредиторов, но сегодня они пока еще могут это сделать с выгодой для близкого им круга лиц.
          Zibelew
          1. Монос Сегодня, 17:02
            Цитата: Zibelew
            Гройсмана пытается быстро сбагрить государственные активы, которые так или иначе пришлось бы отдавать в частные руки кредиторов,

            Раньше деревеньки вместе холопами продавали, а теперь целые страны...
            Монос
          2. Монархист Сегодня, 18:08
            А для Гройсмана это главное:"с выгодой для близкого круга им лиц"
            Монархист
          3. YUG64 Сегодня, 18:10
            Как избежать...Да просто не будут платить,или кто-то думает по-другому?Позиция Запада будет примерно такая:"Решение есть,платить обязаны.Нехорошо,что не платят,ай-яй-яй".Что в такой ситуации будут делать наши?Ну,изредка будут напоминать всему миру,какие нехорошие люди дорвались до власти в Киеве,и кто ж этому поспособствовал????Ай-яй-яй...Вот и все...!
            YUG64
    2. cniza Сегодня, 16:12
      Ничего там уже не долго останется , правда платить им нечем , вот образование Украина может не дожить.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 16:15
        С попрошайки нечего взять..Остается только надавать "лещей".И еще.А какие меры по взысканию долга могут быть приняты?Взять "натурой"?
        210окв
        1. DMB_95 Сегодня, 16:42
          Цитата: 210окв
          А какие меры по взысканию долга могут быть приняты?Взять "натурой"?

          Да там и "натуры" нормальной почти не осталось . До января 2018 эти деятели продадут или угробят всё более-менее приличное . Как на днях угробили компанию "Антонов".
          DMB_95
        2. Alekseits Сегодня, 17:04
          Из "натуры" там остались только земля и люди.
          Alekseits
        3. alexmach Сегодня, 17:12
          Как насчет ареста транша от МВФ? Вобщем-то возможность очень даже теоретическая...
          С другой стороны до января 2017 года ведь ещё штрафные санкции накапают..
          alexmach
      2. pjastolov Сегодня, 16:16
        вот образование Украина может не дожить.
        падишах сдохнет? laughing
        pjastolov
      3. kapitan92 Сегодня, 16:35
        Цитата: cniza
        правда платить им нечем

        Золотовалютные резервы окраины на 26.07.17г составляют порядка 18 млрд. баксов.
        Должны они 75 млрд. , срок первых выплат по траншам конец 2018г, первое погашение 11 млрд. баксов. Если суд затянет с решением - платить точно будет нечем. Может на это и расчет?
        kapitan92
      4. Джедай Сегодня, 17:05
        А вот интересно : Украина уже обозвала Великобританию "агентами Путина" или хозяин пока не разрешил? what
        Джедай
    3. mayday Сегодня, 16:16
      Потом ещё обжалуют. А там или ишак сдохнет, или падишах.


      Последующее обжалование не препятствует принудительному взысканию долга, учите мат. часть, уважаемый.
      mayday
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:22
        Скорее небо на землю упадет, чем хохлы долги вернут...! Этим временьщикам в Киеве все до лапочки, они все равно скоро разбегутся
        ОТДЕЛ
    4. Владыка Ситх Сегодня, 16:19
      В общем слили Украину в ходе переговоров Трампа и Путина.
      Владыка Ситх
      1. pjastolov Сегодня, 16:31
        В общем слили Украину
        Трамп предложил поделиться? laughing
        pjastolov
    5. Сухой_Т-50 Сегодня, 16:39
      Цитата: Владимирец
      "слушания в котором запланированы на январь 2018 года"
      Потом ещё обжалуют. А там или ишак сдохнет, или падишах. recourse

      Дык это они как раз и пытались обжаловать
      Сухой_Т-50
    6. Лев Бронш Сегодня, 16:40
      Не так, дальше обжаловать негде будет, ну разве что "к людям доброй воли" обратиться)). А это суд далеко не Стокгольмский арбитраж, т.к. взыскивает он не в пользу РФ, а первоначально в пользу биржи, зарегистрировавшей эти ценные бумаги, ну и застраховавшей их! Ключевой слово - взыскивает и для своих!!
      Лев Бронш
    7. сибиралт Сегодня, 16:42
      Обязал выплатить, но можно и подождать лет несколько.
      сибиралт
    8. злой партизан Сегодня, 18:06
      Цитата: Владимирец
      Потом ещё обжалуют.

      Обязательно. И не раз. yes
      Цитата: Владимирец
      А там или ишак сдохнет, или падишах.

      А вот и не угадали, Коллега! tongue "Северный Поток - 2" к тому времени построят!! wink Ради этого-то и затевалась эта многоходовочка с Высоким Судом Лондона ( а не с Лондонским Арбитражем) и со Стокгольмским Арбитражем, в котором спор между Нафтагазом и Газпромом, который сам в свою очередь будет подавать апелляцию (и не одну) на его решение, ну ни как не успеет завершится к началу 2019 года. Соответственно: Украина будет (точнее-уже) поставлена в крайне невыгодное положение и в смысле перспектив транзита и в смысле имиджа надёжного транзитёра и заёмщика.
      Эту инфу я почерпнул у О. Устенко - украинского экономиста из одной его пресс-конференции, где он разъяснял смысл первого вердикта Высокого Суда. В сети найти можно.
      Привет браконьерам Средней Полосы от заслуженных друзей уральской природы! drinks
      злой партизан
  2. parusnik Сегодня, 16:08
    Что ж ждем решение апелляции..А пока обсуждать нечего...
    parusnik
    1. Logall Сегодня, 16:11
      Цитата: parusnik
      Что ж ждем решение апелляции..А пока обсуждать нечего...

      Как нечего? Пусть расплачиваются Донбассом. И волки сыты, и овцы целы...
      Logall
      1. alexmach Сегодня, 17:13
        А что с этим Донбасом то делать потом Вы подумали?
        alexmach
    2. GAF Сегодня, 16:57
      Цитата: parusnik
      Что ж ждем решение апелляции..А пока обсуждать нечего...

      Обсуждать действительно нечего. Решение принято. Это серьёзно. Счётчик работает. Репутация подмочена в смысле ожидания Окраиной чудаков, готовых к рискованному вложению финансов в "Щё не вмерло".
      GAF
    3. avt Сегодня, 17:18
      Цитата: parusnik
      Что ж ждем решение апелляции..А пока обсуждать нечего...

      wassat Как это нечего !? А зраду зрадную ? Апелляция , апелляцией, а факт фактом - НИКТО не стал ломать финансовую систему за ради какой то Руины! А уж сколько визгу то было за- ,,не признаем, не отдадим!" bully Ну и -получите и распишитесь . Ведь предупреждали свидомитов то!Не верили ! bully
      avt
  3. Подрезчик Сегодня, 16:11
    Долги надо отдавать рано или поздно! Не отдашь сейчас-потом заберут больше! Одно плохо-Порошенко это все переложит на плечи своих европодданных... recourse
    Подрезчик
    1. 210окв Сегодня, 16:19
      Кому плохо?Нам?Нет!А те которые там..А плевать на терпил..
      Цитата: Подрезчик
      Долги надо отдавать рано или поздно! Не отдашь сейчас-потом заберут больше! Одно плохо-Порошенко это все переложит на плечи своих европодданных... recourse
      210окв
    2. pjastolov Сегодня, 16:19
      это все переложит на плечи своих европодданных...
      pjastolov
  4. mayday Сегодня, 16:15
    Процентики капают..)
    mayday
  5. Семенов Сегодня, 16:19
    Укроресурсы печатают обратное - "долг Януковича" - не долг Украины.
    Семенов
    1. Alekseits Сегодня, 17:09
      Это они продолжают свой народ успокаивать, чтоб не взбунтовался. А на январь, наверное, готовится массовое бегство руководства.
      Alekseits
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 16:27
    Дэнгу отдай,да!
    ВЕРЕСК
  7. vladimirvn Сегодня, 16:30
    А тут и процентики набежали, вот и славненько tongue
    vladimirvn
  8. Лев Бронш Сегодня, 16:31
    Зря многие не верят, а граждане "небратья" насмехаются.. Ни один судья, рассматривая дело по существу не вынесет решение, тем более в политизированном деле, которое с лёгкостью отменят подав апелляцию в вышестоящий суд. Сначала судья согласует такое решение, чтобы возможная апелляция была не удовлетворена или чуть-чуть смягчено - ну например тело долга сразу, а о сроках выплаты процентов пусть мол стороны договариваются)). Конечно это решение могут отменить, НО! Должно быть сверхдавление! А учитывая, что судья судил не простой, а из элиты - Блэр, слышали такую фамилию? Я думаю, что по данному делу всё предрешено. Кстати и в логику разделяй и властвуй прекрасно укладывается - не всё ж "нэньке" плюшки подавать, и леща иногда отвесить надо, чтобы не выёживалась сильно, ну и лишний раз покрасоваться "независимым" правосудием не грех))). Как-то так...
    Лев Бронш
  9. Selin Andrey Сегодня, 16:55
    Как же мне нравится этот стройный и интуитивно понятный юридический язык! И тут перемога и там перемога! Сайт Корреспондент.нет. Заголовок статьи: "Долг Януковича": суд Лондона отказал по иску РФ". Тоже написано ясно и понятно.
    ПРУФ: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3872144
    -dolh-yanukovycha-sud-londona-otkazal-po-ysku-rf
    Так кто ближе к истине? СМИ, такие СМИ....
    Правду то, кто скажет, а?
    Selin Andrey
  10. ded100 Сегодня, 16:56
    Так всетаки отдавать придется!

    ded100
  11. Слон Сегодня, 17:09
    Надо обязательно заставить укров заплатить долги!
    Слон
  12. Selin Andrey Сегодня, 17:25
    Цитата: Selin Andrey
    Как же мне нравится этот стройный и интуитивно понятный юридический язык! И тут перемога и там перемога! Сайт Корреспондент.нет. Заголовок статьи: "Долг Януковича": суд Лондона отказал по иску РФ". Тоже написано ясно и понятно.
    ПРУФ: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3872144
    -dolh-yanukovycha-sud-londona-otkazal-po-ysku-rf
    Так кто ближе к истине? СМИ, такие СМИ....
    Правду то, кто скажет, а?

    Ой. Новость на корре пропала куда-то...
    Selin Andrey
  13. Вежливый Лось Сегодня, 17:35
    на сегодняшний день Украина должна России $3,47 млрд.

    К концу года как раз ровная цифра будет 4,0. Перфекционистам проценты считать удобнее.
    Суд также продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года,

    До января 2018г. России надо приостановить выплаты по займам в европейских банках. Тогда и ждать НГ-2018 не так скучно будет. А в 2018г. объявить новогоднюю викторину: "Хочешь российский газ в 2019г. по новым контрактам? Забронируй и оплати сейчас. А то, вдруг, на всех не хватит. Кто первый встал - того и тапки".
    Вежливый Лось
  14. литератор Сегодня, 17:44
    Кто подкован в юридических вопросах, скажите - Лондонский суд можна люстрировать?
    литератор
  15. злой партизан Сегодня, 17:56
    Украина. Смеркалось.:
    злой партизан
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