Волкер: на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы

Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент

С очередным обвинением против России выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который заявил, что в стране находится сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых, при этом он не привел никаких доказательств, передает РИА Новости — сказал Волекр в интервью изданию "Новое время". При этом спецпредставитель США не привел никаких доказательств своим словам.По его словам, "еще больший" российский контингент расположен "и у границ Украины". При этом Волкер отметил, что "у России есть полное право это делать".Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.