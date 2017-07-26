21:53 26 июля

Волкер: на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы

С очередным обвинением против России выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который заявил, что в стране находится сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых, при этом он не привел никаких доказательств, передает РИА Новости

Волкер: на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы


Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент
— сказал Волекр в интервью изданию "Новое время". При этом спецпредставитель США не привел никаких доказательств своим словам.


По его словам, "еще больший" российский контингент расположен "и у границ Украины". При этом Волкер отметил, что "у России есть полное право это делать".

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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Комментарии 61

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  1. pjastolov Сегодня, 18:49
    Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент
    а очки у него какого бренда не подскажете? laughing
    pjastolov
    1. Джедай Сегодня, 18:57
      Это лось американский по традиции советские танки российскими назвал :

      Доказательств не нужно - главное пукнуть на весь мир. fool
      Джедай
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:02
        Цитата: Джедай
        Доказательств не нужно

        У меня тоже эта мысль сразу возникла...ха ха ха

        "Великая танковая и космическая держава Украина" ...Сейчас вот так выглядит, все сгнило и распродано..А еще у них флот был и судостроение ,авиастроение..ПОЗОР!
        ОТДЕЛ
        1. Джедай Сегодня, 19:09
          Цитата: ОТДЕЛ
          .А еще у них флот был и судостроение ,авиастроение..ПОЗОР!

          Зато - свидомые и незалэжные! Как сказал Лавров - Д.Б.
          Джедай
          1. kapitan92 Сегодня, 21:42
            Цитата: Джедай
            Зато - свидомые и незалэжные! Как сказал Лавров - Д.Б.

            К сожалению, Россия должна, по правилам инфо игры, реагировать на дебильные высказывания всяких полосатых шавок. Так надоело опровергать дебилоидов! Увы. hi
            kapitan92
        2. Strashila Сегодня, 19:28
          Советская сталь, самая лучшая сталь... разрежут... склеют супер клеем и продадут, как новинку под каким ни будь замысловатым названием в Таиланд или Пакистан.
          Strashila
        3. vasilev Сегодня, 20:56
          Так он может добавить что это не только танки,а ещё атомное оружие русское там есть.
          vasilev
      2. Mystery12345 Сегодня, 19:03
        Волкер: на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы
        с ними нужно играть по их правилам:троллинг на троллинг...взять и возмутиться,что нас не устраивают МБР Эстонского производства,расположенные на Аляске. yes пусть отдуваются потом...
        Mystery12345
      3. oleg-gr Сегодня, 19:06
        Очередной доктор Геббельс. Прокричал свои лозунги и свалил за океан за зарплатой. Дело рейхминистра пропаганды живет.
        oleg-gr
      4. 210окв Сегодня, 19:40
        На Украине больше чем во всем дерьмократическом мире..Не заметил?
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 19:44
          Так Украина такая же "миролюбивая", как и хозяин. Потому в Донбассе который год люди гибнут...
          Джедай
      5. Морм Сегодня, 21:50
        Я иногда захожу на украинские интернет-сайты.На сайте Цензор вот уже года два утверждается то,что на Донбассе русских танков больше,чем во всей Европе.Американец в точности повторяет то,что ему в голову вложили украинские власти.
        Морм
    2. Зяблицев Сегодня, 19:01
      Волкер, красава! Теперь мы можем реально увеличить там количество танков до указанных и это будет в рамке вещей... laughing А хохлы все приняли за чистую монету!
      Зяблицев
    3. Владыка Ситх Сегодня, 19:07
      У нас в ДНР и ЛНР явно не 900+ танков, а именно столько в Европе.
      Владыка Ситх
      1. Дамир Сегодня, 19:22
        У нас в ДНР и ЛНР явно не 900+ танков, а именно столько в Европе

        Добрый вечер!!!! ну это же явные галлюцинации у пациента - и это последствия приема тяжелых наркотиков "незалежность", "свидомость"... так мне кажется...
        Дамир
        1. Владыка Ситх Сегодня, 21:31
          Добрый вечер!
          Владыка Ситх
    4. DMB_95 Сегодня, 19:16
      Цитата: pjastolov
      Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент
      а очки у него какого бренда не подскажете? laughing

      Тут беда с мозгами , а не с очками . Он верит , что ВСУ целых три года могут воевать против Российской армии ?? Если верит , то он просто некомпетентый ид_и_от . Если просто делает вид , что верит в армаду наших танков на Укроине , то , учитывая его статус , он - провокатор .
      DMB_95
    5. Подрезчик Сегодня, 19:16
      Цитата: pjastolov
      Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент
      а очки у него какого бренда не подскажете? laughing

      Володя, тут дело не в бренде, а в диоптриях!!! У этого парня -10, плюс косоглазие!!! fool
      Подрезчик
      1. Джедай Сегодня, 19:22
        Цитата: Подрезчик
        У этого парня -10, плюс косоглазие!!!

        Типа такого ? lol
        Джедай
        1. Подрезчик Сегодня, 19:28
          Да, Макс, наверное даже хуже! good
          Подрезчик
      2. pjastolov Сегодня, 19:24
        У нас в ДНР и ЛНР явно не 900+ танков, а именно столько в Европе.

        Тут беда с мозгами , а не с очками

        Володя, тут дело не в бренде, а в диоптриях!!!

        блин, а я думал у него волшебные очки, видит что хочет
        pjastolov
    6. Pirogov Сегодня, 19:26
      Цитата: pjastolov
      а очки у него какого бренда не подскажете?

      Очки у него те же ,что и у ОБСЕ .
      Pirogov
      1. pjastolov Сегодня, 19:29
        ОБСЕ .
        это бренд? где купить? наливаю drinks
        pjastolov
        1. DMB_95 Сегодня, 19:35
          Цитата: pjastolov
          ОБСЕ .
          это бренд? где купить? наливаю drinks

          В ЦРУ по талонам . Скажете - "Я от Владимира Владимировича .." на проходной . bully
          DMB_95
          1. pjastolov Сегодня, 19:46
            "Я от Владимира Владимировича .." на проходной .
            это, шифруюс - ВВП? bully
            pjastolov
    7. Geisenberg Сегодня, 19:44
      Цитата: pjastolov
      Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент
      а очки у него какого бренда не подскажете? laughing


      Это так табакерка из чуйской долины работает.
      Geisenberg
      1. pjastolov Сегодня, 19:48
        Это так табакерка из чуйской долины работает.
        вы про это?
        pjastolov
    8. Злой543 Сегодня, 20:56
      Это тело не тем занимается, чем должен. ВВП матрасы надули, пора Трампа пинать.
      Злой543
      1. Басарев Сегодня, 21:29
        на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы

        А собственных украинских - меньше, чем в любой европейской стране. Их просто нет.
        Басарев
  2. Черный_Ватник Сегодня, 18:50
    Сказал как в воду... только пузырьки пошли.
    Геббельс давно подох, а его дело процветает, хоть и под другим соусом.
    Черный_Ватник
  3. Mavrikiy Сегодня, 18:52
    Молодец! Будем бодяжить добрые танки из России "Абрамсами".
    И что там получится? Взрывоопасная смесь.
    Mavrikiy
    1. pjastolov Сегодня, 19:26
      да ну нафиг эти утюги - жрут много, тяжелые, и инструкция на английском laughing
      pjastolov
  4. Алексей7777777 Сегодня, 18:53
    Ну вот и повод для поставки противотанкового оружия,которое давно хотят поставлять туда США-вон,мол,сколько у них там танков,давайте поможем гордой Украине пожечь их,заоодно и заработаем.
    Алексей7777777
    1. Керенский Сегодня, 19:32
      Наоборот. Повод не давать. По принципу: "У нас столько нету!"
      Керенский
  5. РусДон Сегодня, 18:56
    Дебил-он и в Африке неумный человек .....Хотя ,я не думаю что в Америке такие высокоразвитые и умные ....90% инженеров- Азия,Россия,Китая и т.д в америке....Ученые все из России,Китая,Азиии.... Уважаемые евреи скажите кто умнее русскоговорящие евреи или коренные......аборигены....... ))))
    РусДон
  6. DEZINTO Сегодня, 18:57
    При этом Волкер отметил, что "у России есть полное право это делать".


    Вот это главное уясни, закройся и иди пообещай что-нибудь жирному борову, если он трезвый.!
    DEZINTO
  7. Лопатов Сегодня, 18:59
    Самое смешное, что у самой России меньше танков, чем у Европы, даже если Турцию не считать...
    Или у него с арифметикой туго, или воображение слишком живое, или с таким "решателем проблем" Украине стоит готовиться лишиться последней надежды на возвращение своих территорий...
    Лопатов
  8. Сергей-8848 Сегодня, 19:01
    Если человек за слова не отвечает, то и веры ему нет. Однако у американцев - быть этому трепачу спецпосланником. Молодчаги! Завидую партнёрам этого кренделя - и думать не надо, сразу в долговую яму - нырк!
    Сергей-8848
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:02
    По его словам, "еще больший" российский контингент расположен "и у границ Украины". При этом Волкер отметил, что "у России есть полное право это делать".
    Ой, я лично устал от этого цирка.Давайте лупанём ночью прям этой .Где этот кадр ночует.Заодно и по тем местам где киевский поноптикум ночует. feel Или живёт.
    Наблюдатель2014
  10. изя топ Сегодня, 19:02
    вот кого цитировать?Лаврова?предупреждение впаяют recourse Путина?слишком мягко,по-моему request
    изя топ
  11. Вадим237 Сегодня, 19:06
    Волкер употребил "Украинскую танковую бармовуху" - теперь в каждом кусту видит танки.
    Вадим237
  12. ОТДЕЛ Сегодня, 19:09
    Не спроста Киев прекратил поставки эл.энергии на Донбасс , чтобы не смогли танковые аккумуляторы подзарядить!
    Очередной вопль русофобский "Русские танки наступают, спасайся кто может..!"..
    А мне приятно это читать, пусть падлы дрожат, скоро за все спросим!
    ОТДЕЛ
  13. sabakina Сегодня, 19:10
    Волкер: на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы

    "Козлёнок, который умел считать".
    sabakina
  14. лысова Сегодня, 19:15
    После второй мировой, по количеству, нам пришлось их сделать ( обалденных) и по всему миру их с удовольствием покупают (эксперты знают их боеспособность, а не гаженные (сми). А с подобными и им подобными, даже наши умные враги, не стали бы разговаривать.
    лысова
  15. рус-5819 Сегодня, 19:16
    Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент

    Ограниченным американским умом конечно невозможно понять, что до недавнего времени так называемая украина была частью "большой и мощной" державы, которую ФША "победили" ( один раз за всю историю штатов, не считая индейцев).
    То, что не успели продать украинские "бизнесмены", конечно может впечатлить трепетную американскую душу ( тем более, что не всё "совковское проклятое наследие" успели переделать во вполне патриотичные "Оплоты" "Козаки" и проч.
    Но вот вдруг подумалось, что это глобальное сожаление: почему не наши прославленные "Абрамсы"?
    рус-5819
  16. Стройбат запаса Сегодня, 19:22
    Разумеется на украдине русских танков больше, чем во всей гейропе! Только надо терминологию не нарушать. Не русских, а СОВЕТСКИХ. На украдине нет ни одного украдинского танка. Все СОВЕТСКИЕ.
    Стройбат запаса
    1. Екатерина II Сегодня, 21:07
      Цитата: Стройбат запаса
      Не русских, а СОВЕТСКИХ

      обязательно это вспомнить в темах про т 90 и т72...
      Екатерина II
      1. Комментарий был удален.
  17. Кокос Сегодня, 19:23
    Волкер: на Украине больше танков из России, чем есть у всей Европы

    Волкер грозит Европе украинскими танками...лишь бы протолкнуть газ матрасов..ужос winked
    Кокос
  18. рус-5819 Сегодня, 19:23
    Цитата: Сергей-8848
    Если человек за слова не отвечает, то и веры ему нет.

    Сергей! Если мужик за слова не отвечает, то он-американец! ( То есть толераст!)
    рус-5819
  19. Strashila Сегодня, 19:25
    Конечно... учитывая количество заявленных амерами танков и площадь Донбасса, они там наверное должны в пару слоев стоят друг на друге... местами в три слоя, где низина.
    Все как, всегда, чем дурнее тем потешней.
    Strashila
  20. рус-5819 Сегодня, 19:29
    Цитата: Владыка Ситх
    У нас в ДНР и ЛНР явно не 900+ танков, а именно столько в Европе.

    Очень бы хотелось, чтобы было 100500 и до Ла-Манша! Но мечты, мечты... Ребята! Мы не смотря ни на что, мы с ВАМИ!!!
    рус-5819
  21. Керенский Сегодня, 19:38
    Если этому дядьке поверят, то могут сделать вывод: Россия УЖЕ на месте, и американскую помощь в порту могут принять вежливые люди. Экий конфуз может произойти!
    Керенский
  22. Ken71 Сегодня, 19:47
    Вот так мы узнаем сколько танков у Европы
    Ken71
  23. Виктор Дубовицкий Сегодня, 19:50
    Чего не напишешь после хорошего торчка? Интересно, по какому признаку там назначают смотрящих по укрожопыми?
    Виктор Дубовицкий
  24. ochakow703 Сегодня, 19:52
    Можно с уверенностью констатировать - американец, значит трепло.
    ochakow703
  25. Анатольевич Сегодня, 20:11
    Цитата: Джедай
    Это лось американский по традиции советские танки российскими назвал :

    Доказательств не нужно - главное пукнуть на весь мир. fool

    Лось, для этой американской гиены слишком шикарно.
    Штатовские деятели так и блещут идеотией, да и их гейропейские партнеры тоже.
    Анатольевич
  26. Куница Сегодня, 20:11
    Спецом отправляют таких, которые за базаром не следят и могут ляпнуть всё что угодно. Мели Емеля - твоя неделя. Вольфович "отдыхает".
    Куница
  27. Cannonball Сегодня, 20:26
    Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых.
    Никто не обратил внимание, что речь идёт именно о РОССИЙСКИХ танках.
    На Украине РОССИЙСКИХ танков больше, чем во всех странах Западной Европы. Спрашивается, а откуда вообще в странах Западной Европы взялись РОССИЙСКИЕ танки?
    РУССКИЕ ИДУТ!!!
    Оказывается, уже пришли...
    Cannonball
  28. Васян1971 Сегодня, 20:46
    " Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. "
    И чё? А Украина вмешивалась во внутренние дела США. Трамп сам сказал. Не будет же он врать!...
    Васян1971
  29. samarin1969 Сегодня, 20:59
    Вначале были Наливайченко и "печеньки. Потом уголь, "Хамви", сжиженный газ, ядерное топливо...Теперь Трамп "казаков" пересадит на "Абрамысы" (для равновесия).
    п.с. Судя по "шмону" в Укрнафте за танки придется чем-то платить.
    samarin1969
  30. Екатерина II Сегодня, 21:20
    каждая сторона поддерживает своих(хотя Кремль делает это официально и для своих партнеров и неофициально своих марионеток, США официально и неофициально только для своих марионеток) в силу своих интересов.
    Надо будет США-поставки начнутся. Баланс сил они всегда учитывают. Пока у них столько экономических рычагов что "Орды танков ВОлкера"! не двинуться с места... Тем более оружие пытались уже вручить-но украинцы отказались от некоторых западных образцов(типа Ф 18 от Канады) требующих дорогостоящего обслуживания и без необходимой инфраструктуры и персонала. Предпочтя в западном военторге снайперские винтовки, средства контр батарейной борьбы и пр.. что по проще и легче.
    Удивительная вещь...все знают что "северный военторг" и контроль в ОРДиЛО полностью подконтролен Москве. Откуда вооружения и топливо и боеприпасы с "специалистами".. ..
    Запад знает, украинцы знают, россияне знают...но каждый делает вид что кто то не в курсе.
    Игра. в человеческие судьбы....вся наша жизнь игра.Только от заложники ситуации-фигуры для политиков.
    Екатерина II
  31. kefan Сегодня, 21:50
    Очередной бред наглосакса, что еще другого от него можно было услышать.
    kefan
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