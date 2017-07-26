"Хезболлах" атакует последние оплоты террористов в районе Эрсаль на границе с Сирией

Бойцы сопротивления ведут артиллерийский огонь по местам скопления террористов "Джебхат ан-Нусра"* на линии соприкосновения на высотах, занятых вчера (во вторник) в горном районе Эрсаль

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" применили артиллерию для подавления оставшихся оплотов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в горном районе Эрсаль на границе с Сирией, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении.- рассказал собеседник агентства.Собеседник агентства добавил, что в среду в ходе наступления был ранен полевой командир по кличке Аммар Варди, ответственный за боевые операции "ан-Нусры"* в Эрсале. "После ранения Аммара Варди в рядах террористов начались разногласия, что позволило сузить контур окружения вокруг террористов в горном районе Эрсаль",- отметил он.По данным ливанских СМИ, бойцам "Хезболлах" осталось зачистить буквально несколько километров, чтобы полностью взять контроль над районом Эрсаль. В окружении ливанских шиитов, по разным данным, остаются около двухсот террористов, которыми руководит главарь по кличке Абу Малек ат-Талли.Ливанское движение объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе и за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний горный район Флита (сирийская территория). Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов в Ливане, а также вербовали молодое население на войну против сирийской армии."Джебхат ан-Нусра"* - Террористическая организация, запрещенная в России