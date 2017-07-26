21:53 26 июля

"Хезболлах" атакует последние оплоты террористов в районе Эрсаль на границе с Сирией

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" применили артиллерию для подавления оставшихся оплотов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в горном районе Эрсаль на границе с Сирией, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении.

Бойцы сопротивления ведут артиллерийский огонь по местам скопления террористов "Джебхат ан-Нусра"* на линии соприкосновения на высотах, занятых вчера (во вторник) в горном районе Эрсаль
- рассказал собеседник агентства.

"Хезболлах" атакует последние оплоты террористов в районе Эрсаль на границе с Сирией



Собеседник агентства добавил, что в среду в ходе наступления был ранен полевой командир по кличке Аммар Варди, ответственный за боевые операции "ан-Нусры"* в Эрсале. "После ранения Аммара Варди в рядах террористов начались разногласия, что позволило сузить контур окружения вокруг террористов в горном районе Эрсаль",- отметил он.

По данным ливанских СМИ, бойцам "Хезболлах" осталось зачистить буквально несколько километров, чтобы полностью взять контроль над районом Эрсаль. В окружении ливанских шиитов, по разным данным, остаются около двухсот террористов, которыми руководит главарь по кличке Абу Малек ат-Талли.

Ливанское движение объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе и за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний горный район Флита (сирийская территория). Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов в Ливане, а также вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

"Джебхат ан-Нусра"* - Террористическая организация, запрещенная в России


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Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com/
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Комментарии 55

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:34
    Бои в горах могут длиться достаточно долго. Использование разногласий между бандитами - это хорошо.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 19:38
      Израиль судорожно ищет предлог smile
      Чёрный
      1. Pirogov Сегодня, 19:49
        Цитата: Чёрный
        Израиль судорожно ищет предлог

        Сто % скоро мы услышим богоизбранный вой и не только вой.
        Pirogov
        1. pjastolov Сегодня, 20:11
          но что то они не показываются - неужели следят за ходом боевых действий?
          pjastolov
          1. Арон Заави Сегодня, 20:17
            Цитата: pjastolov
            но что то они не показываются - неужели следят за ходом боевых действий?

            Следим конечно. Если бандиты режут друг друга с одной стороны это хорошо, но и раслаблятся нельзя.
            Арон Заави
            1. pjastolov Сегодня, 20:20
              раслаблятся нельзя.
              вот за что, я вас, богоизбранных, уважаю hi
              pjastolov
              1. Арон Заави Сегодня, 20:27
                Цитата: pjastolov
                раслаблятся нельзя.
                вот за что, я вас, богоизбранных, уважаю hi

                Ну если уважаешь, то держи зарисовку с места боев.
                Арон Заави
                1. pjastolov Сегодня, 20:32
                  Спасибо hi , а стрелял то кто? в каком лагере его учили? возможно это не скромный вопрос request
                  pjastolov
                  1. Арон Заави Сегодня, 20:54
                    Цитата: pjastolov
                    Спасибо hi , а стрелял то кто? в каком лагере его учили? возможно это не скромный вопрос request

                    Работал хез. А вот ролик уже со стороны Куват Джабаль аль Шейх против которых работают хезы.

                    Вообще к сожалению у вас СМИ примитивно подают ситуацию в Сирии. Там кроме ИГ и Нусры действуют около 30 самостоятельных и достаточно мощных исламистких групировок различной степени фанатизма, формирования этнических меньшинств:курдов, туркоманов,ассирийцев , прозападные формирования и до сотни отрядов племенных союзов. И кого то из них можно только закапывать , с кем то работать, а кого то и привлекать на свою сторону. Военные то ваши с кем перемирия подписывают? С ИГ или Нусрой?
                    Арон Заави
                    1. Olegovi4 Сегодня, 21:05
                      Цитата: Арон Заави
                      А вот ролик

                      как на постановку смахивает. кони бородатые торчат над гребнем, пока рожок не отстреляют. а один так вообще одиночными отщёлкивает магазин))) или ещё не пуганые?)
                      Olegovi4
                    2. tatarin_ru Сегодня, 21:19
                      Вообще к сожалению у вас СМИ примитивно подают ситуацию в Сирии

                      Нет, это сложно , да и не нужно широкой аудитории. Каждый выполняет свою работу . СМИ одну , военные другую , таким кстати образом ,как вы описываете, результат определяет правильность сделанного выбора.
                      У вас кстати ровно так же ,с учетом собственных национальных интересов hi
                      tatarin_ru
                    3. pjastolov Сегодня, 21:24
                      Арон, можно на ты? от этого видео мозг кипит, просит не боевые 100, а как минимум 250, это съемки Аль-Джазира? кто их учил оружие держать? кто вместо смены позиции пулемета меняет пулеметчиков, причем передвижение почти в полный рост? кто оружие, м16. несет стволом в низ? - присел, в ствол попала земя. а она к чистоте очень капризная? короче, звезда в шоке laughing
                      pjastolov
                      1. Арон Заави Сегодня, 21:35
                        Цитата: pjastolov
                        Арон, можно на ты? от этого видео мозг кипит, просит не боевые 100, а как минимум 250, это съемки Аль-Джазира? кто их учил оружие держать? кто вместо смены позиции пулемета меняет пулеметчиков, причем передвижение почти в полный рост? кто оружие, м16. несет стволом в низ? - присел, в ствол попала земя. а она к чистоте очень капризная? короче, звезда в шоке laughing

                        Какие есть. Не великие спецназовцы там воюют. А вот например съемки от Хезболлы при штурме Далил-аль Барак в Арсале.
                        Арон Заави
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:46
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: pjastolov
              но что то они не показываются - неужели следят за ходом боевых действий?

              Следим конечно. Если бандиты режут друг друга с одной стороны это хорошо, но и раслаблятся нельзя.

              Арон авиацию поднимайте , ведь ваших псов мочит Хесболла ..Да еще на границе с Израилем..Что слабо? А мы ждем этого ..
              ОТДЕЛ
              1. Арон Заави Сегодня, 20:58
                Цитата: ОТДЕЛ

                Арон авиацию поднимайте , ведь ваших псов мочит Хесболла ..Да еще на границе с Израилем..Что слабо? А мы ждем этого ..

                Виталя , ты своими глупостями только себя унижаешь. Посмотри карту. Где Арсаль и где граница Израиля?
                Арон Заави
        2. Арон Заави Сегодня, 20:16
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Чёрный
          Израиль судорожно ищет предлог

          Сто % скоро мы услышим богоизбранный вой и не только вой.

          Пока слышим вой от "богоносцев".
          Арон Заави
        3. А Нас Рать Сегодня, 20:30
          Цитата: Pirogov
          Сто % скоро мы услышим богоизбранный вой и не только вой.

          Разве что вой падающих авиабомб, на голову террористам из Хизбалла (разрешенная в РФ террористическая организация), если не будете держать своих новых питомцев на коротком поводке. yes
          А Нас Рать
          1. Лопатов Сегодня, 20:49
            Так вы за кого, за ИГИЛ или за "Аль-Каиду, что-то я не пойму...

            Ну а насчёт террористов- США использует для борьбы с ИГИЛ курдов, которые ничем не лучше Хезболлы. Почему сирийскому правительству нельзя поступать так, как поступает ваш главный союзник?
            Лопатов
            1. А Нас Рать Сегодня, 20:53
              Цитата: Лопатов
              Так вы за кого, за ИГИЛ или за "Аль-Каиду, что-то я не пойму...


              Цитата: Лопатов
              Ну а насчёт террористов- США использует для борьбы с ИГИЛ курдов, которые ничем не лучше Хезболлы.

              Так это их проблема. request Мне на США с высокой колокольни, я их недолюбливаю.
              Цитата: Лопатов
              Почему сирийскому правительству нельзя поступать так, как поступает ваш главный союзник?

              У нас один союзник - ЦАХАЛ. А штаты - поставщик товаров и услуг.
              А Нас Рать
              1. Лопатов Сегодня, 21:02
                Цитата: А Нас Рать
                Против всех!

                В прошлый раз Аль-Каиде помогали. Сейчас почему-то нет...

                Цитата: А Нас Рать
                Так это их проблема. Мне на США с высокой колокольни.

                Да нет, эт ваша проблема. И именно США на вас "с высокой колокольни". Причём самое поганое, что и на Сирию им было "с высокой колокольни" когда террористы из "Братьев Мусульман" рванули к власти, и американцы их поддержали. Демократия? Не смешите мои тапочки, если бы дело было в ней, то американцы не закрывали бы глаза на подавление "Арабской Весны" саудитами и не помогали бы королю Хусейну прекратить аналогичные "ростки демократии" у себя в Иордании.
                Лопатов
                1. tatarin_ru Сегодня, 21:26
                  Да нет, эт ваша проблема. И именно США на вас "с высокой колокольни".

                  "не в бровь ,а в глаз" или как там говорят. Эмоции , эмоциями. Пожелания пожеланиями, частные мнения -частными мнениями . А гос политика определяется зависимостью . Израиль зависит от США на 100% и это данность, кто бы какие иллюзии себе не строил.
                  Согласен на 100%. кому на кого с высокой колокольни.
                  tatarin_ru
                2. А Нас Рать Сегодня, 21:29
                  Цитата: Лопатов
                  В прошлый раз Аль-Каиде помогали.

                  Где и когда? Дата, время, вид помощи? Конкретно и с доказательствами. yes
                  Цитата: Лопатов
                  Да нет, эт ваша проблема. И именно США на вас "с высокой колокольни".

                  И тем не менее, в наш колодец они прилежно стараются не гадить.
                  Цитата: Лопатов
                  "Братьев Мусульман" рванули к власти, и американцы их поддержали.

                  А потом их свергли в Египте под красноречиво-молчаливое одобрение Израиля, и Обама утерся.
                  Цитата: Лопатов
                  если бы дело было в ней

                  В чем - в ней? Я логическую цепочку потерял.
                  А Нас Рать
            2. Арон Заави Сегодня, 21:01
              Цитата: Лопатов

              Ну а насчёт террористов- США использует для борьбы с ИГИЛ курдов, которые ничем не лучше Хезболлы. Почему сирийскому правительству нельзя поступать так, как поступает ваш главный союзник?

              И курды и хезы вполне грамотно используют ситуацию и платят своей кровью за получаемые в этой войне плюшки в виде оружия и политического влияния. А вообще то параллель в чем то логична. Каждый серьезный игрок в этой войне имеет своих союзников на земле Сирии.
              Арон Заави
              1. tatarin_ru Сегодня, 21:38
                И курды и хезы вполне грамотно используют ситуацию


                Для США курды способ зайти в Сирию , для нас официальное правительство в виде приглашения , для Саудитов и пр Аль-Нусра , для Турции ССА и туркоманы , для Израиля места на карте не нашлось, а очень хочется ,,поэтому то тем ,то этим. Это я про способ.
                А ИГ или ДАИШ - это предлог.
                Цель ,- транзит , выход к морю, гигантский рынок сбыта, контроль определяет доминирование в регионе.
                И кстати пока что РФ после взятия Аллеппо имеет стратегическое преимущество.
                Израилю пока что крохи, понимаю причину вашей агрессии ,но не принимаю ,так как являюсь гражданином другой страны hi
                А что до малых народов ,если так уместно сказать , то им правильно - деньги, оружие, политическая поддержка , автономность , цена - кровь народная. Увы , но таков наш мир.
                tatarin_ru
          2. ватник Сегодня, 21:52
            Цитата: А Нас Рать
            на голову террористам из Хизбалла (разрешенная в РФ террористическая организация),

            Ты как всегда ошибаешься Хезболла - это народно -освободительное движение с которой мы россияне сотрудничаем в ходе войны в Сирии и то что она делает в отношении Израиля это лишь самооборона.
            Хезболла ведёт бои с терроритсами на ливано-сирийской границе.

            Бойцы достаточно грамотно и чётко действуют видно что не шарахаются из "стороны в сторону" и точно знают свою задачу так же по сравнению с 2006 годом экипировка стала более однообразна и продуманная.

            ватник
        4. Проксима Сегодня, 21:25
          Цитата: Pirogov
          Сто % скоро мы услышим богоизбранный вой и не только вой.

          В начале нужно определиться с терминологией "Джебхат ан-Нусра"* в статье назвалась террористической организацией, запрещенной в России, а "славная" банда "Хезболлах" названа благородно - "ДВИЖЕНИЕМ". lol
          Проксима
      2. Джедай Сегодня, 19:50
        А он им сильно нужен? США вон без предлогов творит что хочет, а Израиль чем хуже (или лучше)?
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 20:10
          Цитата: Джедай
          А он им сильно нужен? США вон без предлогов творит что хочет, а Израиль чем хуже (или лучше)?

          Лучше вообще без них! Без США, без Израиля уже бы давно Сирию освободили.
          Освободили и ударили по саудитам...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 20:12
            Ну куда же без "исключительных" и "богоизбранных" в этом регионе?
            Джедай
            1. Logall Сегодня, 20:19
              Цитата: Джедай
              Ну куда же без "исключительных" и "богоизбранных" в этом регионе?

              Ага! Богоизбранно– исключительных и исключительно– богоизбранных нужно гнать оттуда поганой тряпкой...
              Пусть разжёвывают, что это за оружие...
              Logall
              1. Джедай Сегодня, 20:26
                Цитата: Logall
                гнать оттуда поганой тряпкой...
                Пусть разжёвывают, что это за оружие...

                Учитывая сколько там выходцев из СССР - много времени не займёт. А гнать не помешало бы, да где там : "Мы их в дверь - они в окно !".
                Джедай
          2. А Нас Рать Сегодня, 20:27
            Цитата: Logall
            Лучше вообще без них! Без США, без Израиля уже бы давно Сирию освободили.
            Освободили и ударили по саудитам...

            Когда у вас "на заднем дворе" движуха начинается без вашего согласия (404, Прибалтика, Грузия и тд.) - та начинаются вопли о "злобных западных агессорах", а на чужом "заднем дворе" движ наводить ни с кем не считаясь считаете нормальным? Двойные стандарты в действии?
            "Без них" не получится, США конечно нам побоку, но вы на нашем "заднем дворе", это наш регион и нам тут жить - поэтому (нравится вам это или нет) с нашими интересами вы будете считаться, так или иначе. Путин кстати это прекрасно понимает. Так что "великоимперский" гонор поубавьте. Удярянцы. yes
            А Нас Рать
            1. Лопатов Сегодня, 20:51
              Цитата: А Нас Рать
              Когда у вас "на заднем дворе" движуха начинается без вашего согласия

              А кто вам мешал потребовать от Главного Союзника не устраивать "движухи на заднем дворе"? Пардон, двух движух, на двух дворах, просто в Египте удалось всё малой кровью прекратить... Вроде только посольство вам сожгли?
              Лопатов
              1. Арон Заави Сегодня, 21:02
                Цитата: Лопатов

                А кто вам мешал потребовать от Главного Союзника не устраивать "движухи на заднем дворе"? Пардон, двух движух, на двух дворах, просто в Египте удалось всё малой кровью прекратить... Вроде только посольство вам сожгли?

                Не та весовая категория. Много Абхазия может у вас потребовать?
                Арон Заави
                1. Лопатов Сегодня, 21:04
                  Цитата: Арон Заави
                  Не та весовая категория. Много Абхазия может у вас потребовать?

                  Резонно...
                  Лопатов
            2. Logall Сегодня, 21:07
              Ваш задний двор– мусорная свалка! Такое бывает, когда за чистотой не следить
              Logall
              1. Лопатов Сегодня, 21:12
                Цитата: Logall
                Ваш задний двор– мусорная свалка! Такое бывает, когда за чистотой не следить

                А кто им даст?
                Там и американцы "отметились", и европейцы, и монархии Персидского залива, и Турция... Потом Иран влез, у которого за спиной Китай стоит, потом Россия...
                У Израиля сил не хватит со всеми игроками воевать.
                Лопатов
            3. Logall Сегодня, 21:25
              Я бы навашем месте, очень переживал! В Сирию педовоиска направились. Воевать изволят. Как же вы запустилистили свой задний двор.
              А они как раз с тылу подбираются...
              Logall
            4. tatarin_ru Сегодня, 21:44
              "Без них" не получится, США конечно нам побоку, но вы на нашем "заднем дворе",

              Так что "великоимперский" гонор поубавьте. Удярянцы. yes

              .Эмоции. Эмоции. А когда то было по другому . И Израиль белый и пушистый. Нет. Но надо признать в этой партии (на вашем заднем дворе ,как вы говорите) у вас самая слабая карта. И кстати Путин это прекрасно понимает.
              tatarin_ru
            5. tatarin_ru Сегодня, 21:52
              Без них" не получится, США конечно нам побоку,

              Будем объективны , это США на вас побоку, и мнения ваше их в принципе не интересует , хотя бы по причине того ,что конфликт создали именно они.
              Это от вас "великоимперским" потягивает "без них (США)" , "побоку" . Вашего мнения никто вообще не спросил , от слова "вообще" , вот и определяйте сами какое место в иерархии западного мира вы (государство) занимаете. Россия была втянута в конфликт и отстаивает свои интересы, эффективнее между прочем ,чем ваше правительство.,Почему ? потому что имеет больший ( не соизмеримо) суверенитет.
              tatarin_ru
      3. сибиралт Сегодня, 19:52
        Ливан и Сирия пострадавшие от экспансии Израиля и флаг им в руки.
        сибиралт
        1. Лопатов Сегодня, 21:08
          Если Вы думаете, что Ливан особо доволен размещением у себя на территории Хезболлы- очень ошибаетесь. Христианская милиция не зря при попустительстве Израиля в Сабре и Шатиле резню устроили.
          Там всё очень и очень сложно. В интересах Ливана скорее максимальное ослабление Сирии, чтобы тамошние правители к ним не лезли.
          Лопатов
      4. Алексей7777777 Сегодня, 20:19
        При чём тут Израиль?Или они опять виноваты во всём?Знаешь,почитав таких,как ты,всего лишь несколько месяцев...Вроде взрослые люди(в основном),вроде адекватные(50-50)...
        Алексей7777777
        1. А Нас Рать Сегодня, 21:04
          Цитата: Алексей7777777
          При чём тут Израиль?Или они опять виноваты во всём?

          Ну разумеется! fellow Мы же владеем всем миром, забыли?! wassat
          А Нас Рать
    2. Teberii Сегодня, 19:38
      Не спеша доведут всё до логического конца.
      Teberii
    3. g1v2 Сегодня, 19:43
      Там анклав хтш мелкий и окружен со всех сторон . С одной стороны - хезами и ливанской армией, с другой - сирийской армией , с третьей - игилоидами. Игилоиды сами там нусрят неплохо щемили, а теперь тем даже бежать некуда. Вот они и посыпались. Черные же ребята покрепче и анклав у них побольше . Тч хтш там добьют быстро, а вот с черными придется повозиться. Но зато после их разгрома западный фронт прекратит свое существование и высвободившиеся части можно будет перебросить на другие фронты - северо-западный, северный , восточный , южный , юго-восточный или на ликвидацию последних окруженных анклавов зелени. Лишних пара тысяч опытных солдат ни на одном фронте лишними не будут. request
      g1v2
  2. Алексей7777777 Сегодня, 19:39
    Каждый преследует свои интересы...Сирии в прежнем виде уже нет-поделена на сферы влияния...Интересно,в итоге нам хоть Тартус останется потом за труды,за кровь нашу..?Или уйдём,несолоно хлебавши...
    Алексей7777777
    1. капрал Сегодня, 19:51
      Цитата: Алексей7777777
      нам хоть Тартус останется потом за труды,

      Будет Алавистан - будет Тартус. Так предполагаю.
      Цитата: Алексей7777777
      Сирии в прежнем виде уже нет-поделена на сферы влияния

      Вот нашим и надо под себя кроить и урвать, что удастся.
      капрал
  3. лысова Сегодня, 20:01
    А почему не сказать от души удачи? - хотя не вариант, что потом будет с нашими отношениями. Мы же там чужие, как и плохие американцы. Россия пошла туда разбираться за свои интересы ( я не оскорбляю Россию, люблю), упусти их, обошлось бы дороже. Честно говоря даже, даже по честному это не назовёшь.
    лысова
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:53
      Цитата: лысова
      А почему не сказать от души удачи?

      Боятся тут многие некоторых..Вот и скромничают!
      Удачи вам парни из Хезболлы ..(мы помним как вы нашего летчика спасали ценой своих жизней..) Мочите не бойтесь , Израиль в спину не стрельнут сейчас ..Россия прикроет!
      ОТДЕЛ
  4. лаврентий павлович Сегодня, 20:40
    Вот нашим и надо под себя кроить и урвать, что удастся.[/quote]
    Не надо " что удастся". Нужно планомерно освобождать всю САР от террористов и оккупантов (после ИГ заняться ССА и т.д.)
    лаврентий павлович
    1. капрал Сегодня, 21:10
      Цитата: лаврентий павлович
      Не надо " что удастся". Нужно планомерно освобождать всю САР

      Надо быть объективным, вся САР нам не по зубам. Иначе увязнем там на пару десятков лет.
      Там и турки, и саудиты со штатами и Иран свой интерес имеют. Мы просто не потянем, да и не нужно, я думаю.
      ИМХО, наверняка все зоны влияния уже поделены, остаётся закончить спектакль под названием "борьба с ИГИЛ"
      капрал
    2. А Нас Рать Сегодня, 21:37
      Цитата: лаврентий павлович
      Не надо " что удастся". Нужно планомерно освобождать всю САР от террористов и оккупантов (после ИГ заняться ССА и т.д.)

      А Нас Рать
  5. ronnon Сегодня, 20:47
    Вот, закончат с ИГ и возьмутся друг за друга, нефть в тех краях всегда требует крови и не малой.
    ronnon
  6. pjastolov Сегодня, 21:50
    Арон Заави,
    А вот например съемки от Хезболлы при штурме Далил-аль Барак в Арсале.
    а вот тут вообще ничего не понял, а штандарт зачем ставили? recourse
    pjastolov
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