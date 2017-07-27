Самоходная артиллерийская установка СУ-152Г
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны советские инженеры приступили к проработке нового облика перспективной самоходной артиллерийской установки. После определения основных особенностей будущей техники появилось предложение о создании сразу трех бронемашин с максимальной унификацией и разным вооружением, предназначенным для решения различных боевых задач. Одним из перспективных образцов должна была стать гаубичная самоходка, получившая обозначение СУ-152Г.
Появлению новых проектов поспособствовал анализ захваченных трофеев и найденной немецкой документации по тематике самоходной артиллерии. На заключительном этапе войны в Европе немецкие инженеры прорабатывали различные варианты САУ полуоткрытой компоновки и даже успели получить некоторые результаты. Советские военные заинтересовались такой концепцией и инициировали разработку собственных аналогичных проектов. Соответствующие указания появились в середине 1946 года.
В августе того же года отдел №3 (ОКБ-3) предприятия «Уралмашзавод» (г. Свердловск) представил два предварительных проекта перспективных самоходок полуоткрытой компоновки. Они получили одобрение военных и были рекомендованы к дальнейшему развитию. Проработка различных вопросов и изучение новых концепций продолжалась около двух лет, после чего министерство обороны инициировало полноценную разработку нескольких перспективных проектов разного назначения.
В соответствии с постановлением Совета министров от 22 июня 1948 года, специалисты «Уралмашзавода» при помощи смежных предприятий должны были разработать и довести до испытаний сразу три образца самоходной артиллерии. Требовалось создать одну машину, вооруженную 100-мм пушкой, и два носителя 152-мм орудий, один из которых планировалось оснастить гаубицей. Такой проект получил рабочее обозначение «Объект 108». Впоследствии машину обозначили как СУ-152Г. Для упрощения разработки и строительства было решено использовать в трех проектах общее унифицированное шасси.
Разработка всех новых проектов, в том числе и СУ-152Г, велась в конструкторском бюро «Уралмашзавода» под руководством Л.И. Горлицкого. Заметный вклад в создание тех или иных агрегатов внесли и другие инженеры. К примеру, на этапе предварительной проработки шасси большую работу по поиску оптимальных конструкторских решений провели инженеры А.М. Лехтцинд и Д.А. Гериев. Для этого они изучили конструкцию всех известных и доступных бронемашин отечественного и зарубежного производства.
Характерной особенностью трех новых проектов САУ было использование общего шасси. Требования к проекту «Объект 108» позволили использовать корпус и шасси базовой самоходки «Объект 105» / СУ-100П, не внося в его конструкцию серьезные изменения. Фактически шасси двух боевых машин отличались только оснащением боевого отделения, тогда как все прочие агрегаты были одинаковыми для обоих проектов.
В рамках новых проектов было решено отказаться от некоторых традиционных идей и решений, что привело к соответствующему результату. В частности, были изучены несколько вариантов компоновки броневого корпуса шасси, и наиболее удобным посчитали нетрадиционный для отечественной техники. Для правильного размещения всех устройств предлагалось расположить двигатель и трансмиссию в передней части шасси, моторный отсек находился у правого борта. Слева от него расположили отделение управления, а крупный кормовой отсек выполнял функции боевого отделения.
В итоговый проект был включен один из рассматривавшихся вариантов корпуса, отличавшийся оптимальным соотношением параметров защиты и массы. Предлагалась сборка корпуса, состоящего из катаных листов разной толщины. Часть соединений выполнялась при помощи сварки, часть – на заклепках. Наиболее мощная лобовая защита состояла из деталей толщиной 18 мм. Наименее ответственные участки корпуса прикрывались 10-мм броней. Такое бронирование позволяло защитить экипаж и внутренние агрегаты только от пуль и осколков.
Лобовая часть корпуса имела клиновидный профиль, образованный наклонными бронелистами. Позади более крупного верхнего листа имелась крыша с люком водителя. Слева от нее находился кожух силового отделения, отличавшийся незначительно увеличенной высотой. Корпус имел вертикальные борта ограниченной высоты. В качестве бортов боевого отделения использовались откидные броневые листы увеличенной высоты. Корма корпуса образовывалась наклонным прямоугольным листом сравнительно большой высоты.
Защита боевого отделения обеспечивалась только щитовым прикрытием орудийной установки и невысокими бортами корпуса. Предлагалось использование щита орудия коробчатой конструкции, имеющего в своем составе скошенные лобовые листы и многоугольные скуловые, установленные под углом к продольной оси машины. Также имелись бортовые детали небольшой ширины. Над казенной частью орудия находилась небольшая крыша, в которой имелись проемы для установки оптических приборов.
В моторном отсеке уменьшенного объема помещался дизельный двигатель В-105, представлявший собой дальнейшее развитие серийного В-2. Он отличался мощностью 400 л.с. и увеличенным ресурсом. Специально для нового шасси была разработана улучшенная система охлаждения с радиатором, заимствованным у одного из существующих самолетов. Двигатель соединялся с механической трансмиссией, располагавшейся в передней части корпуса. В трансмиссию входили главный фрикцион сухого трения, двухпоточный механизм передач и поворота, а также два одноступенчатых бортовых редуктора. Мощность выдавалась на ведущие колеса переднего расположения.
Новое шасси для самоходных артиллерийских установок получило гусеничную ходовую часть, имевшую в своем составе по шесть опорных катков на каждом борту. Сдвоенные катки с резиновыми бандажами комплектовались индивидуальной торсионной подвеской. Первая и последняя пары также имели гидропневматические амортизаторы. Ведущие колеса цевочного зацепления помещались в передней части корпуса, направляющие – в корме. Средний диаметр катков потребовал оснастить ходовую часть тремя парами поддерживающих роликов. Вслед за СУ-100П гаубичная самоходка получила первую отечественную гусеницу с резинометаллическим шарниром.
В средней части корпуса, рядом с передней стенкой боевого отделения, размещалась универсальная тумба для монтажа орудийной установки. «Объект 108» / СУ-152Г получил артиллерийскую часть, оснащенную 152-мм гаубицей, что сказалось на ее конструкции. Механизмы монтажа орудия позволяли обстреливать цели в пределах горизонтального сектора шириной 143° с углами возвышения от -5° до +41°. Орудие комплектовалось гидропневматическими противооткатными устройствами. Часть деталей этой системы, выступавшая за пределы лобового листа щитового прикрытия, закрывалась собственным броневым кожухом сложной формы.
Самоходку вооружили гаубицей Д-50/Д-1 калибром 152 мм со стволом длиной 28 калибров. Это орудие представляло собой доработанный вариант гаубицы Д-1, изначально выполнявшейся в буксируемой конфигурации. Модернизированное орудие оснащалось двухкамерным дульным тормозом, вертикальным полуавтоматическим клиновым затвором и плавающим выбрасывателем. Ввиду большой массы боеприпасов гаубицу дополнили механизмом досылания. Наводить оружие предлагалось при помощи телескопического и перископического прицелов, а также панорамы. Первые предназначались для стрельбы прямой наводкой, последняя – для работы на закрытых позициях.
Орудие использовало выстрелы раздельного заряжания существующих типов. Предполагалось использовать снаряды нескольких типов, осколочно-фугасные, кумулятивные и дымовые. При использовании осколочно-фугасных снарядов максимальная дальность стрельбы достигала 12,4 км. Кумулятивные летели на 3 км. В экипаж самоходки предлагалось ввести двух заряжающих. Благодаря этому боевая скорострельность могла доходить до 4-5 выстрелов в минуту.
Как и в других проектах семейства, предусматривалось использование кормовых стеллажей для перевозки боеприпасов. Снаряды и гильзы раздельного заряжания находились в ящиках, размещенных на задней стенке боевого отделения. Для защиты от различных внешних воздействий эти ящики закрывались несколькими крышками.
Штатное дополнительное вооружение проектом СУ-152Г не предусматривалось. В то же время, экипаж должен был располагать личным оружием, которое можно было использовать для самообороны в тех или иных ситуациях. Полуоткрытая рубка позволяла применять это оружие без специальных установок или средств монтажа.
Экипаж перспективной САУ состоял из пяти человек. В одноместном отделении управления внутри корпуса помещался механик-водитель. Доступ к его месту осуществлялся через люк в крыше. На марше водитель мог следить за дорогой через открытый люк, в боевой обстановке следовало использовать пару перископических приборов. Места четырех других членов экипажа находились в боевом отделении. В передней его части находились командир и наводчик. Заряжающие располагались вблизи кормовых укладок.
Длина бронемашины «Объект 108» по корпусу не превышала 6,5 м, длина с пушкой вперед – около 7,5 м. Ширина составляла 3,1 м, высота – менее 2,3 м. Боевая масса определялась на уровне 23,8 т. Имеющийся двигатель, в теории, позволял развивать на шоссе скорость до 65 км/ч. Расчетный запас хода составлял 290 км. Унифицированное бронированное шасси имело возможность преодоления различных препятствий, за исключением глубоких водоемов.
Разработка проекта «Объект 108» / СУ-152Г завершилась в начале 1949 года, после чего вся необходимая документация была передана в цеха. В конце весны рабочие «Уралмашзавода» построили первый опытный образец самоходки. 2 июня опытная СУ-152Г вместе с первой СУ-100П вышла на заводские испытания, занявшие чуть более двух недель. За это время гаубичная самоходка прошла по полигону 865 км и израсходовала 139 снарядов, сделав две серии в 88 и 51 выстрел. Вооружение и некоторые другие аспекты проекта, в целом, устроили разработчиков. В то же время, имеющееся шасси далеко не в полной мере соответствовало предъявляемым требованиям.
Надежность перспективного гусеничного шасси оставляла желать лучшего, и его отправили на доработку. Совершенствование имеющейся конструкции заняло всего несколько месяцев, однако не уложилось в изначально установленные сроки. Улучшенные опытные САУ удалось вновь отправить на испытания только в начале 1950 года, после двух переносов сроков. Государственные испытания, занявшие несколько недель, показали, что артиллерийская часть «Объекта 108» соответствует имеющимся требованиям в части технических, боевых и эксплуатационных характеристик. Одновременно с этим шасси сочли недоработанным, и самоходка была признана не справившейся с испытаниями.
Представляющие интерес, но не пригодные к принятию на вооружение самоходные установки были вновь отправлены на доработку. Этот процесс занял несколько лет, и реальные результаты были получены только в середине пятидесятых годов. В обозримом будущем в очередной раз доработанный прототип СУ-152Г мог вновь выйти на испытания и показать свои возможности. Однако этого не произошло. Планы военного ведомства изменились, и теперь в них не было места для подобной самоходки.
К этому времени ракетные вооружения всех классов не только подтвердили свою жизнеспособность, но и продемонстрировали широкие возможности по решению разнообразных задач. Как следствие, они получили поддержку военного и политического руководства страны, а также стали приоритетным направлением. Бурное развитие ракет, поддерживаемое руководителями государства, тем не менее, серьезно ударило по другим областям. В частности, в пользу разработки новых ракет было решено отказаться от значительного числа новых проектов артиллерийских систем.
В связи с перенаправлением сил и ресурсов в ракетную отрасль в середине пятидесятых годов было решено отказаться от всех имеющихся проектов САУ полуоткрытой компоновки. К этому времени был построен только один опытный «Объект 108», и дальнейшая сборка аналогичных машин не планировалась. В связи с новыми решениями командования этот прототип так и остался в единственном числе. Эта боевая машина не была утилизирована. Впоследствии ей удалось стать экспонатом музея бронетанковой техники в подмосковной Кубинке.
Работы по трем перспективным самоходкам были прекращены, но наработки по этим проектам не пропали. Вскоре появилось предложение об очередной модернизации имеющегося шасси с целью повышения его грузоподъемности. На основе такой машины в дальнейшем было создано большое число военной, вспомогательной и специальной техники различного назначения. Отдельные образцы этого «семейства» до сих пор используются вооруженными силами нашей страны и зарубежных государств.
При этом, однако, развитие самоходной гаубичной артиллерии остановилось на некоторое время. Лишь к середине шестидесятых годов командование, поняв ошибочность предыдущих решений, инициировало запуск нескольких новых проектов. При создании новых самоходных артиллерийских установок использовался уже имеющийся опыт и ранее проверенные идеи. К примеру, самоходная гаубица 2С3 «Акация» получила бронированное шасси, похожее на использовавшееся в проектах СУ-100П и СУ-152Г, а также оснащалась вооружением уже отработанного облика. Тем не менее, бронемашина СУ-152Г так и не смогла дойти до серийного производства, хотя и внесла заметный вклад в дальнейшее развитие этого направления.
По материалам:
http://dogswar.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://tankmuseum.ru/
http://strangernn.livejournal.com/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2010. – Т. 3. 1946–1965
Появлению новых проектов поспособствовал анализ захваченных трофеев и найденной немецкой документации по тематике самоходной артиллерии. На заключительном этапе войны в Европе немецкие инженеры прорабатывали различные варианты САУ полуоткрытой компоновки и даже успели получить некоторые результаты. Советские военные заинтересовались такой концепцией и инициировали разработку собственных аналогичных проектов. Соответствующие указания появились в середине 1946 года.
В августе того же года отдел №3 (ОКБ-3) предприятия «Уралмашзавод» (г. Свердловск) представил два предварительных проекта перспективных самоходок полуоткрытой компоновки. Они получили одобрение военных и были рекомендованы к дальнейшему развитию. Проработка различных вопросов и изучение новых концепций продолжалась около двух лет, после чего министерство обороны инициировало полноценную разработку нескольких перспективных проектов разного назначения.
В соответствии с постановлением Совета министров от 22 июня 1948 года, специалисты «Уралмашзавода» при помощи смежных предприятий должны были разработать и довести до испытаний сразу три образца самоходной артиллерии. Требовалось создать одну машину, вооруженную 100-мм пушкой, и два носителя 152-мм орудий, один из которых планировалось оснастить гаубицей. Такой проект получил рабочее обозначение «Объект 108». Впоследствии машину обозначили как СУ-152Г. Для упрощения разработки и строительства было решено использовать в трех проектах общее унифицированное шасси.
Разработка всех новых проектов, в том числе и СУ-152Г, велась в конструкторском бюро «Уралмашзавода» под руководством Л.И. Горлицкого. Заметный вклад в создание тех или иных агрегатов внесли и другие инженеры. К примеру, на этапе предварительной проработки шасси большую работу по поиску оптимальных конструкторских решений провели инженеры А.М. Лехтцинд и Д.А. Гериев. Для этого они изучили конструкцию всех известных и доступных бронемашин отечественного и зарубежного производства.
Характерной особенностью трех новых проектов САУ было использование общего шасси. Требования к проекту «Объект 108» позволили использовать корпус и шасси базовой самоходки «Объект 105» / СУ-100П, не внося в его конструкцию серьезные изменения. Фактически шасси двух боевых машин отличались только оснащением боевого отделения, тогда как все прочие агрегаты были одинаковыми для обоих проектов.
В рамках новых проектов было решено отказаться от некоторых традиционных идей и решений, что привело к соответствующему результату. В частности, были изучены несколько вариантов компоновки броневого корпуса шасси, и наиболее удобным посчитали нетрадиционный для отечественной техники. Для правильного размещения всех устройств предлагалось расположить двигатель и трансмиссию в передней части шасси, моторный отсек находился у правого борта. Слева от него расположили отделение управления, а крупный кормовой отсек выполнял функции боевого отделения.
В итоговый проект был включен один из рассматривавшихся вариантов корпуса, отличавшийся оптимальным соотношением параметров защиты и массы. Предлагалась сборка корпуса, состоящего из катаных листов разной толщины. Часть соединений выполнялась при помощи сварки, часть – на заклепках. Наиболее мощная лобовая защита состояла из деталей толщиной 18 мм. Наименее ответственные участки корпуса прикрывались 10-мм броней. Такое бронирование позволяло защитить экипаж и внутренние агрегаты только от пуль и осколков.
Лобовая часть корпуса имела клиновидный профиль, образованный наклонными бронелистами. Позади более крупного верхнего листа имелась крыша с люком водителя. Слева от нее находился кожух силового отделения, отличавшийся незначительно увеличенной высотой. Корпус имел вертикальные борта ограниченной высоты. В качестве бортов боевого отделения использовались откидные броневые листы увеличенной высоты. Корма корпуса образовывалась наклонным прямоугольным листом сравнительно большой высоты.
Защита боевого отделения обеспечивалась только щитовым прикрытием орудийной установки и невысокими бортами корпуса. Предлагалось использование щита орудия коробчатой конструкции, имеющего в своем составе скошенные лобовые листы и многоугольные скуловые, установленные под углом к продольной оси машины. Также имелись бортовые детали небольшой ширины. Над казенной частью орудия находилась небольшая крыша, в которой имелись проемы для установки оптических приборов.
В моторном отсеке уменьшенного объема помещался дизельный двигатель В-105, представлявший собой дальнейшее развитие серийного В-2. Он отличался мощностью 400 л.с. и увеличенным ресурсом. Специально для нового шасси была разработана улучшенная система охлаждения с радиатором, заимствованным у одного из существующих самолетов. Двигатель соединялся с механической трансмиссией, располагавшейся в передней части корпуса. В трансмиссию входили главный фрикцион сухого трения, двухпоточный механизм передач и поворота, а также два одноступенчатых бортовых редуктора. Мощность выдавалась на ведущие колеса переднего расположения.
Новое шасси для самоходных артиллерийских установок получило гусеничную ходовую часть, имевшую в своем составе по шесть опорных катков на каждом борту. Сдвоенные катки с резиновыми бандажами комплектовались индивидуальной торсионной подвеской. Первая и последняя пары также имели гидропневматические амортизаторы. Ведущие колеса цевочного зацепления помещались в передней части корпуса, направляющие – в корме. Средний диаметр катков потребовал оснастить ходовую часть тремя парами поддерживающих роликов. Вслед за СУ-100П гаубичная самоходка получила первую отечественную гусеницу с резинометаллическим шарниром.
В средней части корпуса, рядом с передней стенкой боевого отделения, размещалась универсальная тумба для монтажа орудийной установки. «Объект 108» / СУ-152Г получил артиллерийскую часть, оснащенную 152-мм гаубицей, что сказалось на ее конструкции. Механизмы монтажа орудия позволяли обстреливать цели в пределах горизонтального сектора шириной 143° с углами возвышения от -5° до +41°. Орудие комплектовалось гидропневматическими противооткатными устройствами. Часть деталей этой системы, выступавшая за пределы лобового листа щитового прикрытия, закрывалась собственным броневым кожухом сложной формы.
Самоходку вооружили гаубицей Д-50/Д-1 калибром 152 мм со стволом длиной 28 калибров. Это орудие представляло собой доработанный вариант гаубицы Д-1, изначально выполнявшейся в буксируемой конфигурации. Модернизированное орудие оснащалось двухкамерным дульным тормозом, вертикальным полуавтоматическим клиновым затвором и плавающим выбрасывателем. Ввиду большой массы боеприпасов гаубицу дополнили механизмом досылания. Наводить оружие предлагалось при помощи телескопического и перископического прицелов, а также панорамы. Первые предназначались для стрельбы прямой наводкой, последняя – для работы на закрытых позициях.
Орудие использовало выстрелы раздельного заряжания существующих типов. Предполагалось использовать снаряды нескольких типов, осколочно-фугасные, кумулятивные и дымовые. При использовании осколочно-фугасных снарядов максимальная дальность стрельбы достигала 12,4 км. Кумулятивные летели на 3 км. В экипаж самоходки предлагалось ввести двух заряжающих. Благодаря этому боевая скорострельность могла доходить до 4-5 выстрелов в минуту.
Как и в других проектах семейства, предусматривалось использование кормовых стеллажей для перевозки боеприпасов. Снаряды и гильзы раздельного заряжания находились в ящиках, размещенных на задней стенке боевого отделения. Для защиты от различных внешних воздействий эти ящики закрывались несколькими крышками.
Штатное дополнительное вооружение проектом СУ-152Г не предусматривалось. В то же время, экипаж должен был располагать личным оружием, которое можно было использовать для самообороны в тех или иных ситуациях. Полуоткрытая рубка позволяла применять это оружие без специальных установок или средств монтажа.
Экипаж перспективной САУ состоял из пяти человек. В одноместном отделении управления внутри корпуса помещался механик-водитель. Доступ к его месту осуществлялся через люк в крыше. На марше водитель мог следить за дорогой через открытый люк, в боевой обстановке следовало использовать пару перископических приборов. Места четырех других членов экипажа находились в боевом отделении. В передней его части находились командир и наводчик. Заряжающие располагались вблизи кормовых укладок.
Длина бронемашины «Объект 108» по корпусу не превышала 6,5 м, длина с пушкой вперед – около 7,5 м. Ширина составляла 3,1 м, высота – менее 2,3 м. Боевая масса определялась на уровне 23,8 т. Имеющийся двигатель, в теории, позволял развивать на шоссе скорость до 65 км/ч. Расчетный запас хода составлял 290 км. Унифицированное бронированное шасси имело возможность преодоления различных препятствий, за исключением глубоких водоемов.
Разработка проекта «Объект 108» / СУ-152Г завершилась в начале 1949 года, после чего вся необходимая документация была передана в цеха. В конце весны рабочие «Уралмашзавода» построили первый опытный образец самоходки. 2 июня опытная СУ-152Г вместе с первой СУ-100П вышла на заводские испытания, занявшие чуть более двух недель. За это время гаубичная самоходка прошла по полигону 865 км и израсходовала 139 снарядов, сделав две серии в 88 и 51 выстрел. Вооружение и некоторые другие аспекты проекта, в целом, устроили разработчиков. В то же время, имеющееся шасси далеко не в полной мере соответствовало предъявляемым требованиям.
Надежность перспективного гусеничного шасси оставляла желать лучшего, и его отправили на доработку. Совершенствование имеющейся конструкции заняло всего несколько месяцев, однако не уложилось в изначально установленные сроки. Улучшенные опытные САУ удалось вновь отправить на испытания только в начале 1950 года, после двух переносов сроков. Государственные испытания, занявшие несколько недель, показали, что артиллерийская часть «Объекта 108» соответствует имеющимся требованиям в части технических, боевых и эксплуатационных характеристик. Одновременно с этим шасси сочли недоработанным, и самоходка была признана не справившейся с испытаниями.
Представляющие интерес, но не пригодные к принятию на вооружение самоходные установки были вновь отправлены на доработку. Этот процесс занял несколько лет, и реальные результаты были получены только в середине пятидесятых годов. В обозримом будущем в очередной раз доработанный прототип СУ-152Г мог вновь выйти на испытания и показать свои возможности. Однако этого не произошло. Планы военного ведомства изменились, и теперь в них не было места для подобной самоходки.
К этому времени ракетные вооружения всех классов не только подтвердили свою жизнеспособность, но и продемонстрировали широкие возможности по решению разнообразных задач. Как следствие, они получили поддержку военного и политического руководства страны, а также стали приоритетным направлением. Бурное развитие ракет, поддерживаемое руководителями государства, тем не менее, серьезно ударило по другим областям. В частности, в пользу разработки новых ракет было решено отказаться от значительного числа новых проектов артиллерийских систем.
В связи с перенаправлением сил и ресурсов в ракетную отрасль в середине пятидесятых годов было решено отказаться от всех имеющихся проектов САУ полуоткрытой компоновки. К этому времени был построен только один опытный «Объект 108», и дальнейшая сборка аналогичных машин не планировалась. В связи с новыми решениями командования этот прототип так и остался в единственном числе. Эта боевая машина не была утилизирована. Впоследствии ей удалось стать экспонатом музея бронетанковой техники в подмосковной Кубинке.
Работы по трем перспективным самоходкам были прекращены, но наработки по этим проектам не пропали. Вскоре появилось предложение об очередной модернизации имеющегося шасси с целью повышения его грузоподъемности. На основе такой машины в дальнейшем было создано большое число военной, вспомогательной и специальной техники различного назначения. Отдельные образцы этого «семейства» до сих пор используются вооруженными силами нашей страны и зарубежных государств.
При этом, однако, развитие самоходной гаубичной артиллерии остановилось на некоторое время. Лишь к середине шестидесятых годов командование, поняв ошибочность предыдущих решений, инициировало запуск нескольких новых проектов. При создании новых самоходных артиллерийских установок использовался уже имеющийся опыт и ранее проверенные идеи. К примеру, самоходная гаубица 2С3 «Акация» получила бронированное шасси, похожее на использовавшееся в проектах СУ-100П и СУ-152Г, а также оснащалась вооружением уже отработанного облика. Тем не менее, бронемашина СУ-152Г так и не смогла дойти до серийного производства, хотя и внесла заметный вклад в дальнейшее развитие этого направления.
По материалам:
http://dogswar.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://tankmuseum.ru/
http://strangernn.livejournal.com/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2010. – Т. 3. 1946–1965
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Wikimedia Commons, Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти